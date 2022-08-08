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Экс-министру обороны Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за согласование "Харьковских соглашений", - ГБР

єжель

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г., т.н. Харьковские соглашения.

"Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР акцентируют внимание, что поэтому были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов, основных вооружений Черноморского флота Российской Федерации, которые находились на территории Украины и в дальнейшем были использованы в аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году, вместо их уменьшения и вывода с территории Украины, в соответствии с условиями базовых Соглашений.

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"Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - отметили в ГБР.

Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, объявленным в розыск.

В июле 2022 года о подозрении  в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции и иностранных дел.

"Проверяется роль других должностных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины. Расследование продолжается", - резюмируют в ГБР.

Ежель Михаил (220) Харьковский пакт (218) Черноморский флот РФ (1561) Янукович Виктор (30789) подозрение (501)


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Топ комментарии
+33
а татарову?
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08.08.2022 14:22
+26
Надумали. А Вовочкі Литвину "красівому мущінє"?
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08.08.2022 14:25
+22
Тому що його немає в Україні?
Зелену служку Совгирю, яка робила юридичне заключення Одобрямс на замовлення янукодла для Харківських угод, зеленський зробив суддєю Конституційного суду.
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08.08.2022 14:34
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а татарову?
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08.08.2022 14:22 Ответить
І Демченку?
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08.08.2022 14:43 Ответить
а Совгирі - новій судді Конституційного суду від ЗЄлі:
Нова суддя КСУ Совгиря сприяла перебуванню російського флоту в Криму - Схеми
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sovgirya-spriyala-perebuvannyu-rosiyskogo-flotu-v-krimu-povidomili-shemi-50260626.html
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08.08.2022 14:58 Ответить
а ще й Литвин, а ще, а ще.....
це ж "дєло Харківської кротівні" !!!!!

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08.08.2022 15:02 Ответить
народні методи - кіт проти крота

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08.08.2022 15:06 Ответить
А що, хіба Дємчєнкє не оголосили підозру, коли той з ОПи речі виносив?, 🤢 Щоооо? Не виносив речі? 😨😰 Та що ж то такоє! 🤡😱🤑🤮
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08.08.2022 15:07 Ответить
і коментувати не хочеться(((не пройшло і 8 років....
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08.08.2022 14:22 Ответить
Іще не вечір.
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08.08.2022 14:26 Ответить
та хоч і двадцять, бо

безвідроротність покарання - наріжний камінь правосуддя
дідусь Піночет мертвим скунсом прикидався, коли його за філейні частини в городі Лондоні взяли
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08.08.2022 15:10 Ответить
пардон, фото з іншого коментаря
по темі скунса тут
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08.08.2022 15:16 Ответить
Польський прапор?
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08.08.2022 17:49 Ответить
боронь Боже!
синій трикутничок позаду
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08.08.2022 18:39 Ответить
нашо мені ваш піночет? ви про дівчат на велосипедах краще розкажіть
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08.08.2022 18:18 Ответить
щас розскажу !!!

"дівчата на лісапетах то прекрасно !"
докладніше тут
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08.08.2022 18:38 Ответить
велики без сидухи.у Зели такой есть
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08.08.2022 21:57 Ответить
ну так всім, хто голосував за харківські угоди, повідомляйте про підозру.
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08.08.2022 14:24 Ответить
Надумали. А Вовочкі Литвину "красівому мущінє"?
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08.08.2022 14:25 Ответить
а Литвин ще не втік за кордон...
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08.08.2022 14:31 Ответить
Була десь фотка, де він в камуфляжі в житомирській теробороні...
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08.08.2022 14:42 Ответить
еге ж в 66 років боєц Литвін
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08.08.2022 15:18 Ответить
Україні неПотрібен Литвин
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08.08.2022 19:25 Ответить
Цим покидькам вже все філолетово. Вони сидять з хряком на падмасковських дачах та жруть віскарик буржуйський. Вони свою роботу зробили находячись при владі в України були на подтанцовкє у *****. За це він їм пообіцяв хатинки та бухло до конца їх вєка. А вигоріло б у ***** окупувати Україну то вони б і до сих пір керували, ссуки...
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08.08.2022 14:25 Ответить
Да конечно, все верно. И сидят и в Вене, Испании, Маями итд. И бабла море, и не цента пока не выдрали мы, а тырили твари с бюджета. Все поздно. Теперь это все частная собственность и на западе. Там с таким не шутят, и правильно! Поезд ушел. Спасать страну и народ надо сегодня. За свой счёт. Такова цена 30 годам хуторянского менталитета. Пора осознать--- может и поможет, а может и ......
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08.08.2022 15:27 Ответить
це в Донецьку і Харкові хуторянський менталітет? може совково-жлобський?
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08.08.2022 18:22 Ответить
ніт, якщо їх тут оголосять в розшук і передадуть в міжнародний, то затримають і віддадуть Україні а бабло крадене на стало привтаною власністю, конфіскують і повернуть, що залишиться, після послуг, ги ги, європейських адвокатів. Але на все птрібне бажання і політична воля, чого у шмарклі і прислуг немає.
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08.08.2022 19:28 Ответить
Боря всю жизнь проработал барменом на совковых круизных пароходах - у него своё видение "Запада"
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08.08.2022 21:16 Ответить
Тому що його немає в Україні?
Зелену служку Совгирю, яка робила юридичне заключення Одобрямс на замовлення янукодла для Харківських угод, зеленський зробив суддєю Конституційного суду.
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08.08.2022 14:34 Ответить
А з боягузливого нікчемного маланця, провладні ЗМІ зробили героя, завдяки якому, ворогу не вдалося реалізувати свої підступні плані. Міфічний образ героя дозволяє йому розставляти на ключові місця в державі відданих особисто йому людей, незважаючи на їх сумнівні репутації.
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08.08.2022 15:26 Ответить
А Мураєву?
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08.08.2022 14:40 Ответить
Та дулю покажите жэке мура- мураеву. В Вене сидит, кофеек пьет по венски, скорее с Симоненко комуняшкой, ржут громко--- догадаетесь над кем. Или к вадику- гадику в гости ездят побухать, скупаются в мертвом море. К сожалению правда. А делов то было, пристрелить во время охоты!
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08.08.2022 15:32 Ответить
Росіян і війну вкупі з цією харківською зрадою в Україну привів Литвин.
Все інше пуста балаканина. До речі, де він?
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08.08.2022 14:40 Ответить
Вот этого не надо! Убивать всех тварей прорашистских при задержании.
В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству.
Свидетели, служебное расследование, все дела... Оружие применено правомерно.
Можно травить, взрывать, и т.д. Следствию списывать на неизвестных. Это нелюди. Они вне цивилизационных рамок, так какого ЗЕбилы с ними цацкаются, пособники?
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08.08.2022 14:44 Ответить
И что дальше?
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08.08.2022 14:45 Ответить
А основного лобста "харківських" в Раді, Демченка, посадять? Ні! Бо він тепер радник-нашіпчувач Зе. Та перший заступник голови РНБО.
"Для отбеливания деловой репутации, Руслан Демченко был задокументирован документом прикрытия участника боевыхдействий.
В 2010 году Руслан Демченко, сыграл решающую роль внавязывании Украине «харьковских соглашений», позволившихРоссии создать в Крыму сильнейшие агентурные позиции,расположить свой флот и дали основания для оккупации Крыма.
Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограммузакрытого заседания парламентского комитета по безопасности от26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендоватьли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения».
От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко - на тот моментзамминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатовподдержать рассмотрение законопроекта о ратификациисоглашения в сессионном зале.
Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, былавысокая цена на российский газ для Украины.
«В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти сроссийской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, идоговоренностей, и компромисса», - отметил он."
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08.08.2022 14:54 Ответить
Совгиря?
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08.08.2022 14:55 Ответить
Спочатку випустили за кордон, а потім підозра.
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08.08.2022 14:56 Ответить
кукушкіна, кукушкінай н...
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08.08.2022 19:29 Ответить
Єжелю підозру, а Совгию в Конституційний суд на 300 тис З/п з наших податків?
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08.08.2022 14:59 Ответить
Так цього підараса в 1993 році закинули в Україну з Тихоокеанського флоту
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08.08.2022 15:11 Ответить
Сам ти підорас. Він кадровий офіцер. І як патріот України повернувся на батьківщину.
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08.08.2022 15:31 Ответить
"І як патріот України повернувся на батьківщину." Он то вернулся но мозги то с рашей остались!
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08.08.2022 18:17 Ответить
військові із совка в переважній більшості ніколи не були патріотами лише України. А були патріотами України і росії. Таку установку їм давали в училищі. Ми, випускник військових кафедр, мали заняття на військовій кафедрі лише раз на тиждень. А ті бідолахи - цілодобово оброблялися відданості совку ( саме москві зрозуміло).
Що найцінніше в армії совка? - беспрікасловноє подчінєніє камандіру.
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08.08.2022 18:31 Ответить
не України і росії, а савєцкава саюса
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08.08.2022 19:32 Ответить
Діла ідуть,контора пише...
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08.08.2022 15:36 Ответить
Які роботящі всіх кого немає в Україні заочно засудять посадять і розстріляють
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08.08.2022 16:34 Ответить
Як так розумію, що ДБР, СБУ і решта реформовані учасники шапіто, скоро доберуться з підозрою до Кравчука і угоди про передачу ядерної зброї рашці, бо це теж на часі. А от купівля електроенергії і вугілля в рашки, злив вагнерівців, підписання формули штанмаєра, недофінансування ЗСУ і блокування держзамовлень на виробництво зброї, розмінування Чонгару, то не на часі.
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08.08.2022 16:55 Ответить
КОЛИ ЧЕРГА ЗААРЕШТОВУВАТИ ВОЛОДЮ ЛИТВИНА - ГОЛОВНОГО ЛОБІСТА ХАРКІВСЬКИХ УГОД ???
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08.08.2022 17:36 Ответить
Мабудь і пенсію ******** має "За особливі заслуги" не 2500гр... як і всі колишні...
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08.08.2022 17:37 Ответить
Ви б ще сраліна з леніною засудили придурки,тут живі в наявності зрадник на зраднику і зрадником поганяє,бери сади пачками,очищуй країну від непотребу,але ж ні вистава за виставою!
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08.08.2022 17:43 Ответить
литвина за ГРАТИ
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08.08.2022 17:44 Ответить
Мабуть, вальдемар литвин усцикається від сміху, від такого різкого «турбоНадува» привладних та не покарання НІКОГО за Харківські зради України, за стільки років!!
Чекають на Суд Народний за це!!
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08.08.2022 17:51 Ответить
Что там проверять малохольные)) Вот фамилии: Лебедев, Саламатин, Пляцук, Колесников, Азаров. Это вражеские(про-российские) агенты влияния, которые несут персональную ответственность за развал и разрушение оборонно-промышленного комплекса Украины.
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08.08.2022 17:54 Ответить
Зє-банатський цирк. Вистава БЕЗ АНТРАКТУ.
ну що, "хоч паржом"?
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08.08.2022 17:58 Ответить
А Тарану.
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08.08.2022 18:07 Ответить
а Тарану посольська віла в Словенії, щоб не скучав старий пердун
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08.08.2022 18:41 Ответить
А Тарану коли???

А Хомчаку???
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08.08.2022 18:48 Ответить
І як ці шоумени збираються доводити саме тут «державну зраду»?
А вилучення клістронів - це не державна зрада?
А недофінансуваня армії - це теж не державна зрада?
А свідома здача півдня теж не підпадає під державну зраду?
А злиття операції з затримання вагнерівців?
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08.08.2022 18:59 Ответить
Сциш?
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08.08.2022 19:18 Ответить
Бред собачий. Как Украина не будучи в НАТО смогла-бы выпереть ЧФ Рашки силой в том состоянии армии (все распроданно и похерено) что было на конец дейсьвия первого договора? Второй договор был подписан вынуждено. Макстимум что могда сделать Украина:пригласить США мли Англию чтобы та сделала свою вокенную базу в Крыму-в пику российской. Но эти страны не спешат ставить свои военные базы в Украине-они боятся России. Ведь это факт Коллективный Запад боится россии и не хочет с ней конфликтовать. Куда уже Украине один на один было справится с Россией. Кто читал историю тот нает что рашкинские войска уходят с захваченной земли только в одном случае-когда их от туда выталкивают силой
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08.08.2022 19:26 Ответить
Ваня, ты что-то раздухалися! Выпереть очень запросто - отключаются все коммуникации и минируются все входы-входы
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08.08.2022 21:22 Ответить
Ну да-я это уже видел как сдали Крым вобще без единого выстрела в 14 году. А если-бы начали стрелять то Расссея прислала-бы десант и корабли поддержки а Запад-бы выражал сожаления и 3 мес думал присылать-ли оружие или нет. Реальность такая что Украина никогда ФИЗИЧЕСКИ не контролировала Крым. НИКОГДА. Крым только номинально был украинским-к сожалению. Надеюсь скоро он реально станет Украинским-когда там не будет рашкинских войск
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09.08.2022 21:20 Ответить
І саме головне-більшість тих кому висуваються підозри в справі "Харківських угод" або в Росії, або в Білорусі і срати вони хотіли з кремлівської зірки на всі підозри.
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08.08.2022 19:34 Ответить
Всі міністри оборони України мають відповідати за те,що стало з обороною України і хто давав які накази по обороні!!!!
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08.08.2022 20:09 Ответить
и все Президенты и в первую очередь Кравчук и Кучма-которые собственно и сдали Крым а затем и украинские тактические ракеты в том числе с ЯО
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09.08.2022 21:21 Ответить
а де зараз цей кацапський ********?
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08.08.2022 20:56 Ответить

а ще гниду Литвина на цугундер !



Литвин замішаний у багатьох брудних справах проти інтересів України....

воно одно з перших, хто має бути заарештований.
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20.08.2022 03:14 Ответить
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20.08.2022 03:16 Ответить

https://argumentua.com/stati/oni-sdali-krym-poimennyi-spisok

Они сдали Крым. Поименный список

СР, 2016-03-02 09:20

Кто дрался за «харьковские соглашения», которые дали возможность паРаше начать оккупацию Украины.

За четыре года до оккупации Крыма в апреле 2010 года в Верховной Раде жестоко дрались. Янукович протягивал ратификацию Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания военной базы паРаши в Севастополе на 25 лет.

После этого паРаша начала активно модернизировать флот, а местные приспособленцы и сторонники «рюзьге мира» поняли: «рассея из Крыма не уйдет».

С ратификации Харьковских соглашений фактически и началась http://argumentua.com/stati/oni-zakhvatyvali-krym оккупация Крыма . Публикуем список политиков, помогавших оккупантам.

Одним из ведущих инструментов незаконной оккупации полуострова стал http://argumentua.com/novosti/chernomorskii-flot-rf-igrushka-v-tazu-vody-inozemtsev Черноморский флот РФ . В соответствии с соглашениями, эрэфия могла держать в Крыму до 25 000 военнослужащих. Арендованные объекты использовались как база для ведения разведывательно-подрывной, информационно-пропагандистской и другой антиукраинской деятельности«, - указывает директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в докладе о том, как паРаша годами готовилась к войне с Украиной.

http://news.liga.net/ua/news/politics/9166960-yak_moskva_gotuvalasya_do_aneks_krimu_dan_rozv_dki.htm По данным разведки Минобороны Украины, аннексия Крыма состоялась в три этапа и каждый из них предусматривал использование морских сил Черноморского флота, доступных паРаше в Крыму:

I этап - скрытая переброска подразделений вооруженных сил рашки с территории эрэфии на территорию Крыма морским путем;

II этап - боевые корабли, самолеты морской штурмовой и разведывательной авиации, а также вертолеты Черноморского флота в Крыму были приведены в высшую степень боевой готовности;

III этап - дополнительно в Крыму было сосредоточено более 7000 военнослужащих, прежде всего десантников и сил спецназначения. Они были переброшены на территорию АРК морским и воздушным путем. Были усилены возможности Черноморского флота по проведению морских десантных операций. Десантные корабли, сосредоточенные в Крыму, позволяли провести морскую десантную операцию по всему черноморскому побережью Украины.

«Ситуация с Крымом сформировалась не за один год, и разрешение ее тоже должно было осуществляться десятилетиями. Ключевым моментом должно было стать закрытие базы ЧФ РФ в Севастополе - после чего присущие ему миграционные процессы переместились бы в Новороссийск, а рассеянский анклав в Крыму постепенно терял бы силу и влияние», - писали в издании http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/21837/Gaz_v_obmin_na_flot_Ni_gaz ТЕКСТИ перед ратификацией.

Суть Соглашения заключалась в том, что эрэфия давала Украине скидку на газ в обмен на продление срока базирования. Тогда сумма дисконта оценивалась в 40 млрд долларов.
История возникновения высокой цены на газ и необходимости в такой скидке - другой вопрос; о газовых соглашениях Тимошенко, которые предшествовали Харьковским соглашениям Януковича, писали много.

«Считаю, что это соглашение, подписанное президентами рассеи и Украины 21 апреля, обозначает новый этап взаимоотношений между нашими странами ...» - заявил тогда спикер Госдумы http://argumentua.com/novosti/poroshenko-lichno-priglasil-gryzlova-v-kiev-i-vstretilsya-s-nim боря грызлов .
После оккупации Крыма госДура эрэфии сразу же, в марте 2014 года http://argumentua.com/novosti/gosduma-denonsirovala-soglasheniya-o-prebyvanii-chf-rf-na-territorii-ukrainy денонсировала это соглашение.

В Украине же помогла вводить этот «новый этап» армия помощников пуйла - депутаты Овоща.

Оппозиция противодействовала голосованию, как могла, заблокировав отверстия для голосований карточками и накрыв национальным флагом места регионалов.

27 апреля 2010 года за то, чтобы у пуйла все удалось, дрались в прямом смысле слова регионалы. Дрались упорно, нескольких депутатов-оппозиционеров забрала скорая. «Депутатов били и специально проведенные регионалами в зал заседаний охранники - подобного в этом зале не было за всю историю страны», - http://texty.org.ua/pg/article/yurko/read/22309/Shabash_zradnykiv_i_falsyfikatoriv писали в те дни.

Вспомним поименно тех, кто активно протаскивал это решение и тех, кто тихонько голосовал или молчал, когда его голос причисляли «за».
Ключевые фигуры

Здесь речь идет только о тех, кто протаскивал решение в парламенте.

№ 1 http://argumentua.com/novosti/obrechennyi-litvin-golosovat-za-yazykovoi-zakon-pridetsya Владимир Литвин , в то время Председатель Верховной Рады - нынешний депутат, «Герой Украины». Именно он при отсутствии 226 голосов, не моргнув глазом, открыл заседание - даже несмотря на то, что этот глаз залепило яйцо, брошенное кем-то из оппозиционеров.

Оппозиция бросает яйца, Владимир Литвин прячется под зонтами

«Половина регионалов стояла под трибуной, десятки депутатов коалиции просто не пришли на заседание, карты "мертвых душ" были заблокированы, но на табло висветилось 236 голосов "за". "Решение принято", - провозгласил Литвин», - так мы писали сразу после событий.

№ 2 http://argumentua.com/stati/pochemu-sergei-klyuev-dolzhen-sidet-v-tyurme-ne-v-parlamente Андрей Клюев , выступал с непродолжительным докладом по «Харьковским соглашениям», а в то время был первым вице-премьер-министром Украины и ответственным за «правильные голосования» в Раде. Андрей Клюев сейчас вместе с братом (который также голосовал за «Харьковские соглашения»), скрывается на паРаше.

http://argumentua.com/novosti/klyuev-priznal-chto-partiya-litvina-u-pr-na-podtantsovke-s-momenta-sozdaniya-koalitsii Клюев признал, что партия Литвина у ПР «на подтанцовке» с момента создания коалиции
Самые активные боевики

http://argumentua.com/stati/oleg-tsarev-sozdal-mozg-novorossii Олег Царев - член Политсовета Партии регионов, сейчас скрывается на паРаше, называет себя «председателем парламента Новороссии» и, по его утверждениям , представляет интересы Новороссии в мааскве.

В белом свитере Олег Царев

http://argumentua.com/novosti/kak-pobili-provokatora-nardepa-vadima-kolesnichenko-v-verkhovnoi-rade-24-maya Вадим Колесниченко - в то время был заместителем председателя фракции Партии регионов. В январе 2015-го объявлен в розыск, имеет рассеянское гражданство. После оккупации Крыма баллотировался в Севастопольский горсовет, но проиграл.

http://argumentua.com/stati/vladimir-oleinik-amoralnyi-moralist Владимир Олейник - один из главных спикеров Овоща во время Революции Достоинства. После побега на мааскву - один из организаторов антиукраинского «Комитета спасения Украины».

http://argumentua.com/novosti/zlochevskii-nakhodyashchiisya-v-begakh-ot-pravosudiya-prisvoil-zemlyu-vozle-maidana-nezavisi Николай Злочевский - был министром охраны окружающей среды. Сейчас: подозрение от Генпрокуратуры о хищении государственного имущества и незаконном обогащении, суд арестовывал и снимал арест с его имущества.

http://argumentua.com/novosti/tabachnik-i-lebedev-naznacheny-ministrami-po-kvote-rossii-tomenko Павел Лебедев - министр обороны с 2012-го по 27 февраля 2014 года. Во время Евромайдан исчез из Украины. После побега Овоща покинул Киев еще до официальной отставки. Присутствовал в кремле на собрании по случаю «принятия» Крыма в состав паРашии.

http://argumentua.com/novosti/golomsha-dmitrii-salamatin-srazu-posle-uvolneniya-stal-sovetnikom-putina Дмитрий Саламатин - генеральный директор «Укроборонпрома» (2010-2012), имеет связи со спецслужбами паРаши, живет на паРаше по соседству с боссами ФСБ.

http://argumentua.com/novosti/oppozitsiya-obnaruzhila-v-rade-vadika-rumyna-tolko-s-mandatom Эльбрус Тедеев - профессиональный борец, чемпион мира, главный в группе «бойцов» среди депутатов ПР. Главная задача - драться в Раде, когда нужно. До сих пор президент Ассоциации спортивной борьбы в Украине.

В тему: http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»

http://argumentua.com/stati/zakony-16-yanvarya-pochemu-ne-karayut-vinovnykh Нестор Шуфрич - был министром МЧС в 2010-м, когда в Верховной Раде в день ратификации бросили дымовую шашку, лично прибыл «бороться с дымом». Сейчас - депутат от Оппоблока.

http://argumentua.com/stati/ochen-pouchitelnaya-smert-ubiistvu-evgeniya-kushnareva-5-let Дмитрий Ше
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20.08.2022 03:30 Ответить
 
 