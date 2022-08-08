Экс-министру обороны Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за согласование "Харьковских соглашений", - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г., т.н. Харьковские соглашения.

"Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР акцентируют внимание, что поэтому были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов, основных вооружений Черноморского флота Российской Федерации, которые находились на территории Украины и в дальнейшем были использованы в аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году, вместо их уменьшения и вывода с территории Украины, в соответствии с условиями базовых Соглашений.

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"Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - отметили в ГБР.

Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, объявленным в розыск.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции и иностранных дел.

"Проверяется роль других должностных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины. Расследование продолжается", - резюмируют в ГБР.