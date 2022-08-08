Экс-министру обороны Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за согласование "Харьковских соглашений", - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г., т.н. Харьковские соглашения.
"Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины", - говорится в сообщении.
В ГБР акцентируют внимание, что поэтому были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов, основных вооружений Черноморского флота Российской Федерации, которые находились на территории Украины и в дальнейшем были использованы в аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году, вместо их уменьшения и вывода с территории Украины, в соответствии с условиями базовых Соглашений.
"Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - отметили в ГБР.
Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.
В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, объявленным в розыск.
В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции и иностранных дел.
"Проверяется роль других должностных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины. Расследование продолжается", - резюмируют в ГБР.
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Нова суддя КСУ Совгиря сприяла перебуванню російського флоту в Криму - Схеми
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sovgirya-spriyala-perebuvannyu-rosiyskogo-flotu-v-krimu-povidomili-shemi-50260626.html
це ж "дєло Харківської кротівні" !!!!!
безвідроротність покарання - наріжний камінь правосуддя
дідусь Піночет мертвим скунсом прикидався, коли його за філейні частини в городі Лондоні взяли
по темі скунса тут
синій трикутничок позаду
"дівчата на лісапетах то прекрасно !"
докладніше тут
неПотрібен Литвин
Зелену служку Совгирю, яка робила юридичне заключення Одобрямс на замовлення янукодла для Харківських угод, зеленський зробив суддєю Конституційного суду.
Все інше пуста балаканина. До речі, де він?
В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству.
Свидетели, служебное расследование, все дела... Оружие применено правомерно.
Можно травить, взрывать, и т.д. Следствию списывать на неизвестных. Это нелюди. Они вне цивилизационных рамок, так какого ЗЕбилы с ними цацкаются, пособники?
"Для отбеливания деловой репутации, Руслан Демченко был задокументирован документом прикрытия участника боевыхдействий.
В 2010 году Руслан Демченко, сыграл решающую роль внавязывании Украине «харьковских соглашений», позволившихРоссии создать в Крыму сильнейшие агентурные позиции,расположить свой флот и дали основания для оккупации Крыма.
Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограммузакрытого заседания парламентского комитета по безопасности от26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендоватьли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения».
От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко - на тот моментзамминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатовподдержать рассмотрение законопроекта о ратификациисоглашения в сессионном зале.
Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, былавысокая цена на российский газ для Украины.
«В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти сроссийской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, идоговоренностей, и компромисса», - отметил он."
Що найцінніше в армії совка? - беспрікасловноє подчінєніє камандіру.
Чекають на Суд Народний за це!!
ну що, "хоч паржом"?
А Хомчаку???
А вилучення клістронів - це не державна зрада?
А недофінансуваня армії - це теж не державна зрада?
А свідома здача півдня теж не підпадає під державну зраду?
А злиття операції з затримання вагнерівців?
а ще гниду Литвина на цугундер !
Литвин замішаний у багатьох брудних справах проти інтересів України....
воно одно з перших, хто має бути заарештований.
https://argumentua.com/stati/oni-sdali-krym-poimennyi-spisok
Они сдали Крым. Поименный список
СР, 2016-03-02 09:20
Кто дрался за «харьковские соглашения», которые дали возможность паРаше начать оккупацию Украины.
За четыре года до оккупации Крыма в апреле 2010 года в Верховной Раде жестоко дрались. Янукович протягивал ратификацию Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания военной базы паРаши в Севастополе на 25 лет.
После этого паРаша начала активно модернизировать флот, а местные приспособленцы и сторонники «рюзьге мира» поняли: «рассея из Крыма не уйдет».
С ратификации Харьковских соглашений фактически и началась http://argumentua.com/stati/oni-zakhvatyvali-krym оккупация Крыма . Публикуем список политиков, помогавших оккупантам.
Одним из ведущих инструментов незаконной оккупации полуострова стал http://argumentua.com/novosti/chernomorskii-flot-rf-igrushka-v-tazu-vody-inozemtsev Черноморский флот РФ . В соответствии с соглашениями, эрэфия могла держать в Крыму до 25 000 военнослужащих. Арендованные объекты использовались как база для ведения разведывательно-подрывной, информационно-пропагандистской и другой антиукраинской деятельности«, - указывает директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в докладе о том, как паРаша годами готовилась к войне с Украиной.
http://news.liga.net/ua/news/politics/9166960-yak_moskva_gotuvalasya_do_aneks_krimu_dan_rozv_dki.htm По данным разведки Минобороны Украины, аннексия Крыма состоялась в три этапа и каждый из них предусматривал использование морских сил Черноморского флота, доступных паРаше в Крыму:
I этап - скрытая переброска подразделений вооруженных сил рашки с территории эрэфии на территорию Крыма морским путем;
II этап - боевые корабли, самолеты морской штурмовой и разведывательной авиации, а также вертолеты Черноморского флота в Крыму были приведены в высшую степень боевой готовности;
III этап - дополнительно в Крыму было сосредоточено более 7000 военнослужащих, прежде всего десантников и сил спецназначения. Они были переброшены на территорию АРК морским и воздушным путем. Были усилены возможности Черноморского флота по проведению морских десантных операций. Десантные корабли, сосредоточенные в Крыму, позволяли провести морскую десантную операцию по всему черноморскому побережью Украины.
«Ситуация с Крымом сформировалась не за один год, и разрешение ее тоже должно было осуществляться десятилетиями. Ключевым моментом должно было стать закрытие базы ЧФ РФ в Севастополе - после чего присущие ему миграционные процессы переместились бы в Новороссийск, а рассеянский анклав в Крыму постепенно терял бы силу и влияние», - писали в издании http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/21837/Gaz_v_obmin_na_flot_Ni_gaz ТЕКСТИ перед ратификацией.
Суть Соглашения заключалась в том, что эрэфия давала Украине скидку на газ в обмен на продление срока базирования. Тогда сумма дисконта оценивалась в 40 млрд долларов.
История возникновения высокой цены на газ и необходимости в такой скидке - другой вопрос; о газовых соглашениях Тимошенко, которые предшествовали Харьковским соглашениям Януковича, писали много.
«Считаю, что это соглашение, подписанное президентами рассеи и Украины 21 апреля, обозначает новый этап взаимоотношений между нашими странами ...» - заявил тогда спикер Госдумы http://argumentua.com/novosti/poroshenko-lichno-priglasil-gryzlova-v-kiev-i-vstretilsya-s-nim боря грызлов .
После оккупации Крыма госДура эрэфии сразу же, в марте 2014 года http://argumentua.com/novosti/gosduma-denonsirovala-soglasheniya-o-prebyvanii-chf-rf-na-territorii-ukrainy денонсировала это соглашение.
В Украине же помогла вводить этот «новый этап» армия помощников пуйла - депутаты Овоща.
Оппозиция противодействовала голосованию, как могла, заблокировав отверстия для голосований карточками и накрыв национальным флагом места регионалов.
27 апреля 2010 года за то, чтобы у пуйла все удалось, дрались в прямом смысле слова регионалы. Дрались упорно, нескольких депутатов-оппозиционеров забрала скорая. «Депутатов били и специально проведенные регионалами в зал заседаний охранники - подобного в этом зале не было за всю историю страны», - http://texty.org.ua/pg/article/yurko/read/22309/Shabash_zradnykiv_i_falsyfikatoriv писали в те дни.
Вспомним поименно тех, кто активно протаскивал это решение и тех, кто тихонько голосовал или молчал, когда его голос причисляли «за».
Ключевые фигуры
Здесь речь идет только о тех, кто протаскивал решение в парламенте.
№ 1 http://argumentua.com/novosti/obrechennyi-litvin-golosovat-za-yazykovoi-zakon-pridetsya Владимир Литвин , в то время Председатель Верховной Рады - нынешний депутат, «Герой Украины». Именно он при отсутствии 226 голосов, не моргнув глазом, открыл заседание - даже несмотря на то, что этот глаз залепило яйцо, брошенное кем-то из оппозиционеров.
Оппозиция бросает яйца, Владимир Литвин прячется под зонтами
«Половина регионалов стояла под трибуной, десятки депутатов коалиции просто не пришли на заседание, карты "мертвых душ" были заблокированы, но на табло висветилось 236 голосов "за". "Решение принято", - провозгласил Литвин», - так мы писали сразу после событий.
№ 2 http://argumentua.com/stati/pochemu-sergei-klyuev-dolzhen-sidet-v-tyurme-ne-v-parlamente Андрей Клюев , выступал с непродолжительным докладом по «Харьковским соглашениям», а в то время был первым вице-премьер-министром Украины и ответственным за «правильные голосования» в Раде. Андрей Клюев сейчас вместе с братом (который также голосовал за «Харьковские соглашения»), скрывается на паРаше.
http://argumentua.com/novosti/klyuev-priznal-chto-partiya-litvina-u-pr-na-podtantsovke-s-momenta-sozdaniya-koalitsii Клюев признал, что партия Литвина у ПР «на подтанцовке» с момента создания коалиции
Самые активные боевики
http://argumentua.com/stati/oleg-tsarev-sozdal-mozg-novorossii Олег Царев - член Политсовета Партии регионов, сейчас скрывается на паРаше, называет себя «председателем парламента Новороссии» и, по его утверждениям , представляет интересы Новороссии в мааскве.
В белом свитере Олег Царев
http://argumentua.com/novosti/kak-pobili-provokatora-nardepa-vadima-kolesnichenko-v-verkhovnoi-rade-24-maya Вадим Колесниченко - в то время был заместителем председателя фракции Партии регионов. В январе 2015-го объявлен в розыск, имеет рассеянское гражданство. После оккупации Крыма баллотировался в Севастопольский горсовет, но проиграл.
http://argumentua.com/stati/vladimir-oleinik-amoralnyi-moralist Владимир Олейник - один из главных спикеров Овоща во время Революции Достоинства. После побега на мааскву - один из организаторов антиукраинского «Комитета спасения Украины».
http://argumentua.com/novosti/zlochevskii-nakhodyashchiisya-v-begakh-ot-pravosudiya-prisvoil-zemlyu-vozle-maidana-nezavisi Николай Злочевский - был министром охраны окружающей среды. Сейчас: подозрение от Генпрокуратуры о хищении государственного имущества и незаконном обогащении, суд арестовывал и снимал арест с его имущества.
http://argumentua.com/novosti/tabachnik-i-lebedev-naznacheny-ministrami-po-kvote-rossii-tomenko Павел Лебедев - министр обороны с 2012-го по 27 февраля 2014 года. Во время Евромайдан исчез из Украины. После побега Овоща покинул Киев еще до официальной отставки. Присутствовал в кремле на собрании по случаю «принятия» Крыма в состав паРашии.
http://argumentua.com/novosti/golomsha-dmitrii-salamatin-srazu-posle-uvolneniya-stal-sovetnikom-putina Дмитрий Саламатин - генеральный директор «Укроборонпрома» (2010-2012), имеет связи со спецслужбами паРаши, живет на паРаше по соседству с боссами ФСБ.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsiya-obnaruzhila-v-rade-vadika-rumyna-tolko-s-mandatom Эльбрус Тедеев - профессиональный борец, чемпион мира, главный в группе «бойцов» среди депутатов ПР. Главная задача - драться в Раде, когда нужно. До сих пор президент Ассоциации спортивной борьбы в Украине.
В тему: http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»
http://argumentua.com/stati/zakony-16-yanvarya-pochemu-ne-karayut-vinovnykh Нестор Шуфрич - был министром МЧС в 2010-м, когда в Верховной Раде в день ратификации бросили дымовую шашку, лично прибыл «бороться с дымом». Сейчас - депутат от Оппоблока.
http://argumentua.com/stati/ochen-pouchitelnaya-smert-ubiistvu-evgeniya-kushnareva-5-let Дмитрий Ше