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Новости Война
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Главная задача – выбивать военных специалистов РФ, чтобы они меньше готовили своих людей к войне, – нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Украина воюет за свое выживание, поэтому наша задача уничтожить врага. Это должен понимать каждый, на каком бы фронте он ни приближал победу: в армии, волонтерстве, экономике или информационном сопротивлении.

Об этом заявил защитник Юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На место одного убитого россиянина находится другой, хотя мы их уничтожаем каждый день, но, как они сами шутят, "еще нарожают". Однако так выбивая военных специалистов Российской Федерации, постепенно мы придем к тому, что где-то будет паритет. Мы понимаем, что российская армия больше, у нее всегда было больше регулярного состава и вооружения, поэтому наша задача – выбивать их профессионалов, чтобы они меньше готовили своих людей к войне", - подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, война РФ против Украины – это война на выживание. Поэтому уничтожение врага – наша цель.

"Каждый убитый российский солдат, офицер или военный специалист – это сохранившаяся жизнь, сохраненная инфраструктура нашей страны. Это может звучать для кого жестко, но сейчас война на выживание, поэтому это истина и ее следует признать. Каждый, кто воюет за Украину на любом фронте: волонтерском, информационном, экономическом, должен об этом помнить. Мы должны понимать, что это наша цель", - добавил нардеп "Голоса".

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Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+5
Якщо знищуть багато російських спеціалістів то їхня армія буде як отара овець без пастуха бо не буде кому керувати. Поставлять кого але це можуть бути люди без досвіду або взагалі люди з вулиці аби керували тільки користі для російської армії це не принесе.
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08.08.2022 15:25
+5
Уничтожать врага! Конечно и всенепременно, а благодаря ЗЕбильной власти всякие коллаборанты и враги нации ещё живы.
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08.08.2022 15:33
+4
Вибивати асфальтом? "ВГолосіну" свого часу добре топила проти Пороха.
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08.08.2022 15:28
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Якщо знищуть багато російських спеціалістів то їхня армія буде як отара овець без пастуха бо не буде кому керувати. Поставлять кого але це можуть бути люди без досвіду або взагалі люди з вулиці аби керували тільки користі для російської армії це не принесе.
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08.08.2022 15:25 Ответить
Треба знищити головного спеціаліста Уйла.
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08.08.2022 15:45 Ответить
У нас ВСЕ , это -"" ЯКЩО "" ..... . Мы УМНЫЕ ПОТОМ ( 73 % ) .....
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08.08.2022 16:29 Ответить
Вибивати асфальтом? "ВГолосіну" свого часу добре топила проти Пороха.
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08.08.2022 15:28 Ответить
Вони й зараз зелупі прислужують. Але до Костенка питань не має
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08.08.2022 15:54 Ответить
Та в мене ні до кого питань немає . Бо ж не на часі.
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08.08.2022 17:11 Ответить
Уничтожать врага! Конечно и всенепременно, а благодаря ЗЕбильной власти всякие коллаборанты и враги нации ещё живы.
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08.08.2022 15:33 Ответить
В рашисткой федерации ветеранов на пенсии или в отставке,як гімна в беларуських коровніках.Готовіть в рашистском тилу пушечное м'ясо буде кому.Тому треба робити ,,котли" на десятки тисяч рашистів.Генерали готові?,Тероборона західних регіонів готова поповнити ряди передових отрядів ВСУ?Харе козинський теробороні пасти задних.
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08.08.2022 15:45 Ответить
Прямо в точку!Значит в плен офицерье свинособачье не брать............................
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08.08.2022 16:13 Ответить
Звичайно тема скотилася в офф-топ, хоч добре що є білоруський полк Калиновського, але ж у БР Мордор голодомори не влаштовував, тому що вважали їх вже повністб приборканими, дуже багато там таких щирих потвор, як наприклад аетор Гостюхін
нормальні білоруси, як ви відноситеся до тих родичів, яких ваша повія (Лукашенко) за наказом кремлівського поца направить на завоювання України, ми будемо захищатися і вбивати їх якнайбільше, бо у нас немає іншого виходу.
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08.08.2022 16:14 Ответить
Це правда і порушення ШОСТОЇ ЗАПОВІДІ НЕ ВБИЙ ТУТ НЕМАЄ - а от запобігання вбивству мирних Українців і військових є, тому це виконання шостої заповіді Бога, як і фізичне знищення серійних вбивць, як що серійного маніяка випустити на свободу він і надалі буде вбивати жінок і дітей, тому його фінал це безпека для громадян України.
Треба покласти край вбивствам Українців на Українській землі
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08.08.2022 17:55 Ответить
стопудово
кацапів потрібно знищувати і утилізовувати
кацап - ворог-мародер
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08.08.2022 19:27 Ответить
 
 