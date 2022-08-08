Главная задача – выбивать военных специалистов РФ, чтобы они меньше готовили своих людей к войне, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Украина воюет за свое выживание, поэтому наша задача уничтожить врага. Это должен понимать каждый, на каком бы фронте он ни приближал победу: в армии, волонтерстве, экономике или информационном сопротивлении.

Об этом заявил защитник Юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На место одного убитого россиянина находится другой, хотя мы их уничтожаем каждый день, но, как они сами шутят, "еще нарожают". Однако так выбивая военных специалистов Российской Федерации, постепенно мы придем к тому, что где-то будет паритет. Мы понимаем, что российская армия больше, у нее всегда было больше регулярного состава и вооружения, поэтому наша задача – выбивать их профессионалов, чтобы они меньше готовили своих людей к войне", - подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, война РФ против Украины – это война на выживание. Поэтому уничтожение врага – наша цель.

"Каждый убитый российский солдат, офицер или военный специалист – это сохранившаяся жизнь, сохраненная инфраструктура нашей страны. Это может звучать для кого жестко, но сейчас война на выживание, поэтому это истина и ее следует признать. Каждый, кто воюет за Украину на любом фронте: волонтерском, информационном, экономическом, должен об этом помнить. Мы должны понимать, что это наша цель", - добавил нардеп "Голоса".

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