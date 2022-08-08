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Новости Война
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Во время продленного комендантского часа в Николаеве было меньше "прилетов" по жилым кварталам, - облсовет

миколаїв

В Николаеве во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась меньше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни. Не знаю, связаны ли это вещи, но это наталкивает на определенные размышления. Однозначно можно констатировать, что эта спецоперация "напугала" сотрудничающих с врагом - это можно сказать точно. Ни один "русскоязычный житель Николаева", не причастный к сотрудничеству с оккупантами, во время спецоперации не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве ввели продленный комендантский час на выходных - с 23:00 пятого августа по 5:00 восьмого августа.

В течение усиленного комендантского часа в Николаеве задержали 5 человек, находившихся в розыске.

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Николаев (2159)


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Топ комментарии
+7
Звичайно, меньше підарасів прокацаплених шарилось по місту. А там їх дуже багато...
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08.08.2022 15:32
+4
так и есть скотобаза недограждан Украины не могла так интенсивно делать наводку. Комендантский час нужно не отменять, а ужесточать.
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08.08.2022 15:43
+4
А если отлавливать наводчиков и прявязывать их на цепь к местам координат на которые они навели то обстрелов уменьшится на порядок.
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08.08.2022 15:47
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Звичайно, меньше підарасів прокацаплених шарилось по місту. А там їх дуже багато...
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08.08.2022 15:32 Ответить
насправді це ніяк не пов'язані речі. Просто якраз на передодні зсу відрапортуваро про знищення 4 установок С300 з якихпроводивсяобстріл Миколаїва!
Так що комендантська година, яку преподносять як велике благо, тут нідочього!!!
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08.08.2022 16:32 Ответить
так и есть скотобаза недограждан Украины не могла так интенсивно делать наводку. Комендантский час нужно не отменять, а ужесточать.
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08.08.2022 15:43 Ответить
...Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві 5 осіб, які перебували в розшуку.... Вони просто незнали шо шаритись по місту ніЗЗя було
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08.08.2022 15:45 Ответить
А если отлавливать наводчиков и прявязывать их на цепь к местам координат на которые они навели то обстрелов уменьшится на порядок.
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08.08.2022 15:47 Ответить
И онлайн камеру поставить чтобы весь город и остальное сепарье наблюдало как наводчик будет срать в штаны ожидая прилета от своих *братьев* по месту которое он навел
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08.08.2022 15:49 Ответить
Ти напевне на "Емністі интернешнл працюєш, або тебе з кремля фінанансують.
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08.08.2022 19:54 Ответить
Козинську тероборону- на отлов Миколаївських колаборантів!!
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08.08.2022 15:47 Ответить
Ну враховуючи що корегувальникам дають умовно і відпускають, думаю суддям і самим миколаївцям такі обстріли " нравятся" тому цей "дощ" надовго
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08.08.2022 15:59 Ответить
 
 