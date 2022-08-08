Во время продленного комендантского часа в Николаеве было меньше "прилетов" по жилым кварталам, - облсовет

В Николаеве во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась меньше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни. Не знаю, связаны ли это вещи, но это наталкивает на определенные размышления. Однозначно можно констатировать, что эта спецоперация "напугала" сотрудничающих с врагом - это можно сказать точно. Ни один "русскоязычный житель Николаева", не причастный к сотрудничеству с оккупантами, во время спецоперации не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве ввели продленный комендантский час на выходных - с 23:00 пятого августа по 5:00 восьмого августа.

В течение усиленного комендантского часа в Николаеве задержали 5 человек, находившихся в розыске.

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