ВСУ держат юг под огневым контролем. Намерения врага продвигаться по суше очень усложнены, - представитель Сил обороны юга Гуменюк
Вооруженне силы Украины держат ситуацию на юге Украины под огневым контролем и значительно усложнили намерения врага продвигаться по суше.
Об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На юге остается напряженной обстановка, но она контролируется силами обороны. Учитывая, что враг подтягивает резервы, пытается разворачивать ударные группировки и выискивает места для маневров своих сил, мы держим ситуацию под контролем, в том числе огневым, и достаточно существенно вносим коррективы в их планы. В частности, намерения врага продвигаться на суше очень усложнены, у него нет такой возможности, поэтому акцентирует свое внимание на артиллерийских и авиационных ударах", - сказала Гуменюк.
Комментируя информацию по поводу ударов украинских войск по мостам на Херсонщине, пресс-секретарь отметила, что огневой контроль, который ВСУ обеспечивает, эффективно работает. Все удары имеют филигранные точечные поражения, но не уничтожают инфраструктуру, отметила она.
"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы не даем врагу ею пользоваться", - отметила Гуменюк.
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Звісно, мирняк не знає і не може знати справжні плани ЗСУ, але... Ну, "будєм посмотрєть", чим це все скінчиться.
1. Абдристович - це держслужбовець, а відосиків у нього на ютубі в такій кількості що виникає враження що він їх круглодобово записує. Цікаво коли він спить, працює і інше...
2. Фейгін такий же. Круглодобово віщає. Адвокат з нього ніякого, так він вирушив експертом стати і заробляти на ютубі собі на життя.
3.Піонтковський - це взагалі старий маразматик. Звісно заробляє собі на життя на ютубі....Він завжди знає що діється в Кремлі, що діється в голові Х ..й..ла....А в реалі - це просто його старческі фантазії.
Беріть інфу з незалежних ЗМІ. А також людей, які знають реальну ситуацію на фронтах і не гоняться за дешевою популярністю.
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Героическая борьба с Антоновским мостом идёт уже второй месяц. Но должна же быть логика дальнейших событий…
треба, аби наміри ворога ПЕРЕсуватись на суходолі були дуже ускладнені