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Новости Война
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ВСУ держат юг под огневым контролем. Намерения врага продвигаться по суше очень усложнены, - представитель Сил обороны юга Гуменюк

херсонщина,херсонська

Вооруженне силы Украины держат ситуацию на юге Украины под огневым контролем и значительно усложнили намерения врага продвигаться по суше.

Об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На юге остается напряженной обстановка, но она контролируется силами обороны. Учитывая, что враг подтягивает резервы, пытается разворачивать ударные группировки и выискивает места для маневров своих сил, мы держим ситуацию под контролем, в том числе огневым, и достаточно существенно вносим коррективы в их планы. В частности, намерения врага продвигаться на суше очень усложнены, у него нет такой возможности, поэтому акцентирует свое внимание на артиллерийских и авиационных ударах", - сказала Гуменюк.

Комментируя информацию по поводу ударов украинских войск по мостам на Херсонщине, пресс-секретарь отметила, что огневой контроль, который ВСУ обеспечивает, эффективно работает. Все удары имеют филигранные точечные поражения, но не уничтожают инфраструктуру, отметила она.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы не даем врагу ею пользоваться", - отметила Гуменюк.

Смотрите также: Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) мост (1030) Херсон (2873) ВСУ (6670) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+11
наш контрнаступ на Херсон переходить в оборону Миколаєва від наступу московитів?
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08.08.2022 16:24
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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08.08.2022 16:49
+3
Що там з понтонами, бережуть їх як і кримський міст?
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08.08.2022 16:23
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Що там з понтонами, бережуть їх як і кримський міст?
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08.08.2022 16:23 Ответить
Ты же видишь как сложно с мостами? Зачем нести ерунду?
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08.08.2022 16:25 Ответить
Ти мав наувазі що там з із тією нещасною понтонною секцію, яку тягають буксиром? Її пристосували заробляти гроші на переправі цивільних. 250 грн на той бік, десь три автівки влазять.
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08.08.2022 17:53 Ответить
наш контрнаступ на Херсон переходить в оборону Миколаєва від наступу московитів?
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08.08.2022 16:24 Ответить
Тому що про цей контрнаступ з кожного утюга тринділи за тижні до можливого "контрнаступу". Це або ************* 80 рівня і зрада, або - якийсь хитрий хід, щоб стягнути кацапів на південь. Але - навіщо, не уявляю.
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08.08.2022 16:29 Ответить
ну якоби для того щоб полегшити наше становище на бамбасі. але в результаті - ні тут ні там нема просвіту.
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08.08.2022 16:30 Ответить
Це вже нова методичка під'їхала, про то шо насправді ніякого наступу і не планувалося, а насправді то всьо був хитрий (тм) план(тм) верховного(тм) головнокомандувача(тм)?
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08.08.2022 16:56 Ответить
І в чому прикол такого "хитрого плану"? Кацапи готують сильній наступ на півдні. Так, вони стягують сили зі сходу, але не видно, щоб у нас там були можливості провести якийсь великий контрнаступ.
Звісно, мирняк не знає і не може знати справжні плани ЗСУ, але... Ну, "будєм посмотрєть", чим це все скінчиться.
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08.08.2022 17:31 Ответить
Без Арестовича та Подоляка ніякого контрнаступу не буде.
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08.08.2022 16:34 Ответить
А хто про контрнаступ говорив ? Всякі проходимці на кшалт Абдристовича, Піонтковського, Фейгіна і інших....

1. Абдристович - це держслужбовець, а відосиків у нього на ютубі в такій кількості що виникає враження що він їх круглодобово записує. Цікаво коли він спить, працює і інше...
2. Фейгін такий же. Круглодобово віщає. Адвокат з нього ніякого, так він вирушив експертом стати і заробляти на ютубі собі на життя.
3.Піонтковський - це взагалі старий маразматик. Звісно заробляє собі на життя на ютубі....Він завжди знає що діється в Кремлі, що діється в голові Х ..й..ла....А в реалі - це просто його старческі фантазії.
Беріть інфу з незалежних ЗМІ. А також людей, які знають реальну ситуацію на фронтах і не гоняться за дешевою популярністю.
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08.08.2022 16:46 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Героическая борьба с Антоновским мостом идёт уже второй месяц. Но должна же быть логика дальнейших событий…
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08.08.2022 16:35 Ответить
Массований удар ще попереду. А попередній результат є вже зараз - міст не працює 3 тижні.
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08.08.2022 16:39 Ответить
Суходрочка якась
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08.08.2022 16:40 Ответить
Мабуть криєм -- хочеця вірити на слово
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08.08.2022 16:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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08.08.2022 16:49 Ответить
Сучьи зрадоботы полезли из всех щелей
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08.08.2022 17:50 Ответить
Засуньте собі в дупу той вогневий контроль нескінченний! Ціль- деокупація! Все інше лажа чи зрада!
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08.08.2022 22:34 Ответить
наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені Джерело:

треба, аби наміри ворога ПЕРЕсуватись на суходолі були дуже ускладнені
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09.08.2022 11:44 Ответить
 
 