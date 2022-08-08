Американский телеканал CBS выпустил фильм о "контрабанде оружия" в Украине, но позже удалил его: МИД призывает провести внутреннее расследование

Американский телеканал CBS впустил обличающий документальнй фильм о поставках Украине западного оружия. Но после критики удалил его. Украинская власть призвает медиа провести внутреннее расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Фильм "Вооружая Украину" в эфире телеканала CBS показали 4 августа.

В фильме американец, основатель военной компании Mozart Group, специализирующейся на тренировке военных, Энди Милборн заявляет, что часть западного вооружения не доходит до линии фронта.

Там заявили, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. Речь идет якобы о дронах, бронежилетах, касках и т. д.

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Позже фильм исчез с сайта CBS. По ссылке появляется сообщение, что фильм показывает устаревшие данные и будет переработан.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал этот шаг.

"Но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставке жизненно необходимой военной помощи нации, противостоящей агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", - подчеркнул министр.