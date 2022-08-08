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Новости Война
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Американский телеканал CBS выпустил фильм о "контрабанде оружия" в Украине, но позже удалил его: МИД призывает провести внутреннее расследование

зброя

Американский телеканал CBS впустил обличающий документальнй фильм о поставках Украине западного оружия. Но после критики удалил его. Украинская власть призвает медиа провести внутреннее расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Фильм "Вооружая Украину" в эфире телеканала CBS показали 4 августа.

В фильме американец, основатель военной компании Mozart Group, специализирующейся на тренировке военных, Энди Милборн заявляет, что часть западного вооружения не доходит до линии фронта.

Там заявили, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. Речь идет якобы о дронах, бронежилетах, касках и т. д.

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Позже фильм исчез с сайта CBS. По ссылке появляется сообщение, что фильм показывает устаревшие данные и будет переработан.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал этот шаг.

"Но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставке жизненно необходимой военной помощи нации, противостоящей агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", - подчеркнул министр.

Автор: 

оружие (10248) США (27055) телевидение (900)


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Топ комментарии
+23
Я не понял в чем же CBS не прав, а как же тогда информация с видео и фото в наших СМИ о торговле оборудованием и мелким вооружением и о взывании наших волонтеров и воинов с фронта о нехватке дронов, касок, авто, для вывоза раненных???? Это как раз о том что говорила Спартц!!!! Как только ****** ермак с подопечными влезли в поставки вооружения сразу возникли проблемы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 16:47
+17
На высших руководящих должностях агентов кремля как крыс в амбаре, имеют доступ к военной секретной информации, проводят свою подрывную деятельность, ведут договорняки против интересов Украины, отстаивают интересы кацапских олигархов, подрывают доверие зарубежных партнеров.
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08.08.2022 16:48
+12
Річ йде не про контрабанду, а що на передову вся зброя не потрапляє. Може 30% і є правильна цифра. Актівістам треба знайти тот схрон.
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08.08.2022 16:42
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От і друга "ластівочка".
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08.08.2022 16:41 Ответить
Треба було йому випустити фільм про розмінування Маріуполя і здачу азову. Нехай подає дерьмак до суду.
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08.08.2022 17:37 Ответить
Річ йде не про контрабанду, а що на передову вся зброя не потрапляє. Може 30% і є правильна цифра. Актівістам треба знайти тот схрон.
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08.08.2022 16:42 Ответить
Я не понял в чем же CBS не прав, а как же тогда информация с видео и фото в наших СМИ о торговле оборудованием и мелким вооружением и о взывании наших волонтеров и воинов с фронта о нехватке дронов, касок, авто, для вывоза раненных???? Это как раз о том что говорила Спартц!!!! Как только ****** ермак с подопечными влезли в поставки вооружения сразу возникли проблемы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 16:47 Ответить
А можна будь ласка посилання на ці "відосики" про голих, босих, бо здається мені, що CBS, якраз повню ***** пропагандистську вкинула. А дрони, каски, аптечки, машини це все швидко вичерпується з темпами сьогоднішньої війни.
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08.08.2022 17:09 Ответить
Подивись на відосики де наші воїни стріляють в основному із РПГ, Стугон і Ігл. Почнеш може думати.
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08.08.2022 17:40 Ответить
Не бачу проблем використанні радянських запасів, якшо не має достатньої кількості Західної зброї. Ми все таки Джавеліни Стінгери та Нлави не виробляємо поки що
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08.08.2022 17:51 Ответить
Вы спорите с русскими тролями. Их тут 14 штук.
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08.08.2022 17:44 Ответить
да даже на цензоре куча статей была, как сбу-шники накрывают барыг, которые торгуют волонтерской амуницией. и это то, что всплывает на поверхность. думаю там масштабы намного серьезней, и контролируются офисом президента. условные гаубицы и хаймерсы может они налево и не продают, так как их отследить легко и габариты большие, а вот стрелковое вооружение и птрк вполне могут продавать в какие то страны африки
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08.08.2022 17:59 Ответить
****** це мяко сказано. Злодій і зрадник
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08.08.2022 17:55 Ответить
На высших руководящих должностях агентов кремля как крыс в амбаре, имеют доступ к военной секретной информации, проводят свою подрывную деятельность, ведут договорняки против интересов Украины, отстаивают интересы кацапских олигархов, подрывают доверие зарубежных партнеров.
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08.08.2022 16:48 Ответить
Вопрос один, как этих штирлицов ликвидировать? Все знают а ничего сделать не могут..
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08.08.2022 17:52 Ответить
Думаю довічний строк ув'язнення для них буде поприємніше.
Патріотів в СБУ та ГУР має вистачити, але проблема у тому, що рашистська влада в Україні називає себе законною, будь-які спроби посягань на її агентуру на посадах назве державним переворотом в інтересах агресора. Тому починати потрібно з дискредитації рашистів в українській владі або як кажуть «вивести їх на чисту воду», а далі все піде як по маслу. Згадайте революцію Гідності, слуга кремля бандюкович сам себе скомпрометував і втік до своїх хазяїв до кацапстану.
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16.08.2022 19:51 Ответить
Нехай Єлдак в в суд подасть на телеканал
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08.08.2022 16:58 Ответить
Дєрмака відправити на размінування харківської області
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08.08.2022 17:04 Ответить
Відколи каски, бронежилети стали зброєю?
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08.08.2022 17:04 Ответить
У статті також написано "дрони".
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08.08.2022 17:24 Ответить
Диму без вогню не буває,і знову всі ниточки ідуть в ОПУ!Саме там відповідь про всю корупцію в країні!
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08.08.2022 17:07 Ответить
Шо це за військова компанія така? як не вагнер то моцарт.
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08.08.2022 17:10 Ответить
Тобто, дані не неправдиві, а застарілі...
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08.08.2022 17:23 Ответить
в ОП сказали що це наклеп і звинувачення в непрофесіоналізмі і вони насправді крадуть не 70%, а 80%.
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08.08.2022 17:45 Ответить
За торгівлю на крові дронами, бронежилетами, касками, та навіть джавелінами і нлавами - можу повірити. Прапорщиків в будь-якій армії ніхто не скасував, і ніколи цей клас не знищити.
Але не хаймерсами, ні іншим важким озброєнням; бо цей товар поштучний.
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08.08.2022 17:26 Ответить
що знову погані бояри при хорошому царі який не знав? ай-яй-яй!
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08.08.2022 17:47 Ответить
Предатели во власти передают западное оборудование и вооружения русским??? расстрелять гнид!!!!
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08.08.2022 17:29 Ответить
Захід найняв дЄрмака і клоуна на керівні посади в Україні щоб мати змогу контролювати знищення (кастрацію) кремля ? Іноді вспливають такі законспіровані питання коли розумієш що завдяки цим циркачам надання зброї Україні пригальмовують.
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08.08.2022 17:41 Ответить
Звязок дЄрмака молодшого з спецслужбами росії.
У нижньому правому вуглу Емануїл Рахманін представник росії в Афганістані явно не по питанням балету.
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08.08.2022 17:43 Ответить
вы хотите сказать что менеджер президента - агент российских спецслужб, а актер, испольняющий роль говорящей головы - весь белый и пушистый?
- но так не бывает!
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08.08.2022 18:32 Ответить
Ну, ФСБ проплатило, как Амнести интернациональ и чуваки отрабатывают. Главное-непрямой пропагандой посеять в умы, что Украина-это что-то "нехорошее". То в школе солдат разместят( что ничем не запрещено), то "даже один американец" видел как прапорщик грузил в багажник личного авто каски...
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08.08.2022 17:51 Ответить
ну да весь світ проплачений і кругом агенти кремля тільки в офісі президента самі чесні патріоти сидять
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08.08.2022 19:08 Ответить
Без Спартц и Трампаявно не обошлось
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08.08.2022 17:51 Ответить
Ермак - барыга со стажем) Еще со времен МАФ-ов в Киеве. Это животное всегда голодное и ему бабок всегда мало. Сейчас бабосы идут рекой в ОП. Не исключаю, шо этот хряк запустил свои вечно потные, жирные, грязные лапы и в военную помощь от союзников для ВСУ и в гуманитарку для гражданских.
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08.08.2022 18:05 Ответить
Ермак після "поцелуїв" та "хороводів" з Руді Джуліані в Америці не рукопожатний. Ніхто не хоче вляпатись в багно. В Залужного помічник америкос, представник Генштабу у Рамштейні. там прохвостів не пустять, а ці прохвости тирили волонтерську допомогу за допомогою митників,СБУ і ДБР і передавали баригам для реалізації. Колись Агрохімія вкрав із НЗ палатки 1956 рокуі перепродав Тарану за 76 млн.грн. А де ті палатки, невідомо. Вбивають двох зайців, заробляють гроші і шкодять ЗСУ. буквально вчора верещагіна закликада волонтерів купувати в українських фірм стратегтовари. Так що фільм в тему. А те що відмінили показ, то за проханням Білого дому.
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08.08.2022 18:07 Ответить
аби ні в кого, насамперед в самИх українців, не було сумнівів, краще б Зеленський посадив кілька своЇх найближчих друзів-кротів (за шкоду-зраду, а їх таких - ціле кубло), а ми тоді подивимося: чи він Лі Куан Ю чи Зе Чорт Тю..
а про те, що він "одразу піде, як хоч рАз порушить закон", ніхто з притомних людей з самого початку й не вірив, бо воно - балаболка, випадковий през
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08.08.2022 18:17 Ответить
расследовать обязательно и назвать причастных.Кроме того,причастных притянуть уже к уголовномунаказанию за клевету
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08.08.2022 18:48 Ответить
і не забути Єрмаку дати медаль за чесність четвертого ступеня
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08.08.2022 19:17 Ответить
 
 