РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6469 посетителей онлайн
Новости Война
46 181 289

Задержаны киллеры спецслужб РФ, которые планировали убийства Резникова и Буданова, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту. ВИДЕО

За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. США", - говорится в сообщении.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.

По заданию координатора из Москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

На его "предложение" ответил житель Киева. За 5 тыс. долл. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага.

Также читайте: В Черниговской области гражданскому населению запрещено приближаться к границе с РФ

А для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в РФ.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

Читайте: Главная задача – выбивать военных специалистов РФ, чтобы они меньше готовили своих людей к войне, – нардеп "Голоса", воин Костенко

В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

Обоим задержанным е сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам - ​​пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия - это государство-террорист, не соблюдающее никаких цивилизованных правил. Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от России, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага. Будем делать это и дальше!" – подчеркнул и.о. Главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в России.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева.

Также смотрите: СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве защитного снаряжения, предназначенного для нужд украинских войск, конфискованная продукция передана ВСУ. ФОТОрепортаж

заказное убийство (163) контрразведка (496) СБУ (19985)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+83
Точно, якраз мутного буданова при якому гур не завдав ніякої шкоди кацапам ,останні готували замах на нього.
показать весь комментарий
08.08.2022 16:45
+64
пошла жара из удивительных историй )). дальше будут рассказки о покушении на дерьмака и ару хамию )) по баксу за каждого обещали ))
показать весь комментарий
08.08.2022 16:50
+51
Ой, а Буданова зачем приплели? Типа чтоб мы не подумали, что он ********** агент?)))

Дебилы, *****! И так всем понятно, что вы одна шобла. И Резников уже тоже пляшет под их дудку. Так что полнейший фейк!!!
показать весь комментарий
08.08.2022 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Кварталівські посіпаки, ваше відое повна дешева *****..Така ж як і ви самі...Ніхто вам не повірить!!!
показать весь комментарий
08.08.2022 18:32 Ответить
Старий анекдот: дух сидить з гвинтівкою і виглядає наших. Бачить хтось висунувся , на погон- три зірочки , швиденько справочник - ст. лейтенант , премія 100 баксів . Хоп , а його вже немає. Знову хтось виглянув . на погон , три лички , справочник - сержант премія 30 баксів. В приціл а там уже пусто . Ну думає так я нічого не зароблю. Тут знов хтось виглянув- він бах і застрелив .Швиденько справочник , дві зірочки вздовж - прапорщик штраф 1000 доларів.
Я думаю що ситуація схожа.
показать весь комментарий
09.08.2022 06:55 Ответить
Шо, достовернее не могли кого то подобрать, правда в 95 квартале всех уже знают в лицо.
А те убивцы, шо с новичком работали, как то поинтелегентнее были. Оскорбительно, что таких прислали, зря они так непрофессионально! А то бы Оскара дали...
показать весь комментарий
08.08.2022 18:35 Ответить
Якби кацапи наймали кіллера, то не заради вбивства двох нікчемних папуасів.
Мішенями був би наш генералітет.
І гадаю, що кацапи, які щодня витрачають десятки мільйонів долларів, стріляючи крилатими ракетами, не поскупились би і знайшли два-три мільйона на подібний замах!
показать весь комментарий
08.08.2022 18:36 Ответить
На двох скотів менше,Слава Україні!
показать весь комментарий
08.08.2022 18:37 Ответить
ты идиот ты же скот остался))
показать весь комментарий
09.08.2022 05:47 Ответить
треба провести слідчі дії з цими кілерами як Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Нехай пройдуться на камеру у сутінках. Впевнений що це ті самі хлопці які можуть посидіти і за Шеремета і за замах на Шефіра, все стерплять.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:40 Ответить
можливо навіть взяти з них зізнання, а потім обміняти на сотню наших солдатів у полоні і краса взагалі і справжніх кілерів тоді точно ніхто не знайде
показать весь комментарий
08.08.2022 18:44 Ответить
Смішно.
Прибрати Резникова за те, що він всю свою каденцію гальмує введення логістичного ІТ-забеспечення щодо поставок ВСУ? Від чого і довги поставки озброєння, і спекуляції з продажем.
Й це навіть не квіточки.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:46 Ответить
А прізвище громадського діяча часом не Притула?
Бо щось дуже його піарять останнім часом.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:46 Ответить
такие вещи нельзя оставлять безответными.Безкарность порождает усиление агрессии...Ход за нашими спецами...
показать весь комментарий
08.08.2022 18:53 Ответить
Хтось в це вірить?

Навіщо кацапам вбивати Буданова, якщо він краще джерело інформації для них і повна нікчема для нас?
Ще б на Єрмака замах придумали для зайвої героїзації. 😁

Рєзнікова дописали чисто для правдоподібності.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:02 Ответить
Резніков теж знатний корупціонер, просто не настільки зашкварний в порівнянні з Будановим
показать весь комментарий
09.08.2022 14:43 Ответить
Тупая предвыборная раскрутка. Зачем им вырубать своих пособников ?! Это жвачка для тупых 73% ... Вот Азовцев они убивают. Потому что он патриоты... А ни Офису Пройобов... ни его шестёркам это точно не угрожает...
показать весь комментарий
08.08.2022 19:03 Ответить
🤡🤢клоунарий в очередной раз угадился , как шофёром шефира
показать весь комментарий
09.08.2022 01:02 Ответить
якась мутна фігня
показать весь комментарий
08.08.2022 19:09 Ответить
Аваков косультант.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:17 Ответить
Сценарий этого мыла небось Зеля писал,под диктовку Ермака.Лепят им биографии."Второе покушение" на Буданова и опять незадача.Покушатели какие-то сомнительные.Как говорил Станиславский: "Не верю"
показать весь комментарий
08.08.2022 19:12 Ответить
Актёры из 95 квартала неубедительно сыграли роль
показать весь комментарий
08.08.2022 19:14 Ответить
*****, якийсь галімий сценарій, самі спровокували якого дебіла, самі ж його і затримали. виглядає якось так. хоча на кацапії "круті" диверсанти тільки в кіно і п'яному угарі, в реальності нічим не кращі за оте затримане чмо, два чма. Але де гонки, де перестрілки, де спецефекти, фу дешовка якась.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:19 Ответить
Сначала подумал что очередная сказочка, но по количеству перевозбудившихся кацапаконсерв похоже что это правда.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:21 Ответить
Адресу консерв окупантоязичний дай,бо якимось туманом повіяло,це ти на цензорят батон крошиш .
показать весь комментарий
08.08.2022 19:29 Ответить
о подоляківський бот приліз, відать, нове завдання отримав. менеджер з ведення дискусій по 3 грн за комент.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:47 Ответить
І кому вони були потрібні ці кадри? Знову якесь окозамилювання для народу
показать весь комментарий
08.08.2022 19:21 Ответить
До Резнікова по совковій практиці приклали в набір ще телепіздуна буданова.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:26 Ответить
такие ценные кадры, что бы на них охотиться. Это самопиар
показать весь комментарий
08.08.2022 19:27 Ответить
Вот чем должно заниматься СБУ господин Президент ,а не кошмарить бизнес ,чем они занимались с Вашим протеже последние 3 года. З)розуміло ? Или вы как говорят поздно встрлись ?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:29 Ответить
ты идиот зеленый? чем должно заниматься СБУ? левыми дешевыми постановками с цирком на дротi ?
показать весь комментарий
09.08.2022 06:00 Ответить
Дуже схоже на детективну історію з серіалу
показать весь комментарий
08.08.2022 19:31 Ответить
Рашистские ******** и не подозревают, что даже если бы вдруг (хотя и говорил себе много раз о том, что не в истории ни в политике сослагательных наклонений не бывает) их операция и удалась, то это могло бы изменить неизбежность поражения рашистов в этой войне. Неужели не понятно, что на место этих людей сразу бы пришли новые патриоты. Поражение ************ уже не остановить никак!!! Слава Украине! Смерть лаптеногим *********************!
показать весь комментарий
08.08.2022 19:33 Ответить
Им непонятно
показать весь комментарий
08.08.2022 20:03 Ответить
а-ха)) буданов партиот? только чей? гогиашвили
показать весь комментарий
09.08.2022 06:02 Ответить
диверсантов узнали полюбэ - у них пакетик АТБ
показать весь комментарий
08.08.2022 19:38 Ответить
Совсем свинособаки долбанулись? А если вместо них, случайно Дерьмак профи назначат?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:40 Ответить
Але вот 1 питання виникає чи став би я називати це клоунадо
показать весь комментарий
08.08.2022 19:43 Ответить
Дивно, що російський агент, пишучи російською мовою, користується українською клавіатурою -
показать весь комментарий
08.08.2022 19:53 Ответить
У агента ГРУ україномовний Telegram, але спілкується він виключно російською...
показать весь комментарий
08.08.2022 20:18 Ответить
Україномовний телефон за хвилину перемикається на російську.

За яким хріном йому українська розкладка, в якій він на раз може помилитись.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:44 Ответить
Квартал 95 рулить! Таку бредятіну тільки вони могли придумати, гниди подоляковські, розвеселили, особливо про активіста, громадського діяча Геращенка. Це напевно конкуренти в сфері вилизування тарілок та владних дуп.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:09 Ответить
Когось хочуть вивести з під підозри?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10 Ответить
А вони там жереб кидають за право бути «жертвою» в постановці СБУ?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:14 Ответить
наполеонизация страны...
показать весь комментарий
08.08.2022 20:15 Ответить
Шефира кто-нибудь видел? Ему там небось тяжко приходится в Израиле-то.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:26 Ответить
Така сама дешева клоунада,як і сама потенційна жертва цього так сказати "замаху"...Попросили б Гогіяшвілі ,він з палковніком сплять в одному ліжечку.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:37 Ответить
А чого це у російського терориста телефон з українською розкладкою.

Нєдоработочка дарогіє таварисчі, нєдорботочка.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:41 Ответить
Окрім міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова російські кілери планували вбити і третього чиновника.

Ним виявився колишній заступник, а нині радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах . За вбивство кожного з українських чиновників російські "куратори" обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів США.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:52 Ответить
На рахунок Геращенка це взагалі треш - просто відпадають усі питання на рахунок ідіотизму цього вкиду! ))
показать весь комментарий
09.08.2022 01:21 Ответить
Вопрос от непрофессионала - а зачем, точнее от кого они закрыли лицо, но при этом не изменили голос.
Ну и конечно впечатлила операторская работа при задержании.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:56 Ответить
Это кремлёвские нарративы "зачем и почему", надо просто верить.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:08 Ответить
Квартал95 руліт... А продовження серіалу буде!?...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:06 Ответить
Я думаю агенты Буданов и Резников на грани провала. Поэтому и хотели убрать.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:08 Ответить
Настільки дешева і примітивна пародія, що просто соромно...
- Дані по "об'єктам" з вікіпедії, це просто треш.
- Навіщо фото для підтвердження вбивства: яка ймовірність того, що інформація про загибель міністра та голови розвідки не буде відома всій країні через годину?
- Невже виконавці не розуміють, що "об'єкти" під час війни, мають купу охорони, їздять в броньованих авто, постійно змінюючи маршрут: два кіллера, для такої "роботи", явно замало.
- Дебіл-режисер, що розробляв сценарій, навіть не подумав, що спілкування в соцмережах, не найкраща ідея: більшість недолугих коригувальників, що працюють на кацапів, ловлять саме там: невже не могли хоча бсупутниковим телефоном користуватися?
...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:27 Ответить
Оборжався! Спочатку коли не згадували Антоніну Геращенко ще якось зі скрипом, сприймалося. А як згадали Антоніну, то вже несерйозно... Кому потрібен міністр-улибака, а також мутний Буланов, що живе з не менш мутним Гогілашвілі на хаті, де власник московіт в компанії Геращенко? Брава "трійця" хоче показати, що вони не кремлівські консерви?
показать весь комментарий
08.08.2022 21:35 Ответить
А от за Геращенка абідна. Так хотілось, щоб цього кіздабола шльопнули )))
показать весь комментарий
08.08.2022 22:14 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2022 21:52 Ответить
Кварал продовжує продукувати свій тупий гумор...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:57 Ответить
- Миша, то всё *****! Давай по-новой! -
показать весь комментарий
08.08.2022 21:58 Ответить
https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
показать весь комментарий
08.08.2022 22:00 Ответить

Ну, ви зрозуміли
показать весь комментарий
08.08.2022 22:12 Ответить
а що такого КОНКРЕТНО зробив будьонов, що москалі захотіли його негативно оживити? поки що результати його 'роботи' чомусь сильно на користь москалів, а не українців!
показать весь комментарий
08.08.2022 22:14 Ответить
******* наступ орків з білорашки та вихід з Криму...
Цінний кадр!
показать весь комментарий
08.08.2022 23:03 Ответить
а он тут пр чем? он что решения принимал или принимает? буданов - попка, пустое место для видосиков - второй балабол типа арестовича
показать весь комментарий
09.08.2022 06:09 Ответить
95 квартал
показать весь комментарий
08.08.2022 22:19 Ответить
А чё не сразу Бонэвтика зеленского и Дерьмака? А ещё лучше Коломойшу. А украинцы сразу и скинутся за работу. Позорище. Не могли шо-нибудь путное для народа придумать, шоб народ впечатлился
показать весь комментарий
08.08.2022 22:26 Ответить
тебе бот что мало впечатлений кровавых от зе-щоблы?
показать весь комментарий
09.08.2022 06:10 Ответить
ВАУ!
Очередной детектив от 95 квартала!
Обязательно проверьте связь задержанных с Шефиром.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:27 Ответить
Геращенко?
показать весь комментарий
08.08.2022 22:41 Ответить
Ой ***, держите меня семеро. Нах он кому нужен кроме Зе. Позор государства. Ручной пудель
показать весь комментарий
08.08.2022 22:50 Ответить
чательная подготовка" - грамотеи
показать весь комментарий
08.08.2022 23:04 Ответить
Ну, так подготовка идет же в ЧАТЕ😀😄😁
показать весь комментарий
09.08.2022 09:09 Ответить
Может еще Шефира хотели грохнуть?
показать весь комментарий
08.08.2022 23:11 Ответить
Шо, апять?! )))
показать весь комментарий
09.08.2022 01:23 Ответить
А бачили телеграм український в кілерів ??
показать весь комментарий
08.08.2022 23:49 Ответить
Все повторюється ... як з президентом, 11 разів.
показать весь комментарий
09.08.2022 01:05 Ответить
Про те, що Буданов є кремлівським агентом, було в принципі зрозуміло з самого першого дня його призначення. А от про Рєзнікова це вони дуже до речі прояснили - з огляду на багатомільярдні розкрадання в армії лише на харчах та призначення на посади комбатів відвертих російських агентів! Спасибі вам, новопризначені довбойоби з СБУ! ))
показать весь комментарий
09.08.2022 01:18 Ответить
Очередной лохотрон "Шефир-2"
показать весь комментарий
09.08.2022 04:50 Ответить
если быдлу зайдет , зе следующий для поднятия рейтинга...проба пера
показать весь комментарий
09.08.2022 05:00 Ответить
"Під час обшуку у "зв'язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. "

U nas realno she rashynskym gromadyanam mozhna peresikaty kordon??? Niby to dlya nyh vshe zakryly kordon???
показать весь комментарий
09.08.2022 05:23 Ответить
Слишком текст по дебильному написан. И сумма 200 тысяч рублей смешная. Плюс в телефоне нет русской раскладки. Новый глава сбу закрыл резонансное убийство. Веры процентов на 10. На карту перекидывать рубли... главное другим урок.. идет война, и не постите личного
показать весь комментарий
09.08.2022 05:25 Ответить
Перечитав коментарі! Характеристика: "Гомеричний сміх" Інших емоцій не відчувається Народ впевнений - зі "зникненням" (будь-яким способом) цих "величних політичних фігур" в Україні нічого не зміниться Бо крім "чесання язиком" в Інтернет обидва нічим корисним не займаються! Так що чергова "циркова вистава" закінчилась "пуком в калюжу" - так само як і "аваковські вистави" з "луцьким" (та іншими) терористами
показать весь комментарий
09.08.2022 06:15 Ответить
Эх недоработка квартала, фото ***** не хватает в нагрудном кармане, чтоб уже не было вопросов. А то клавиатура не та, карты мир и прочая лабуда.
показать весь комментарий
09.08.2022 06:35 Ответить
в лугандоне по обьявлению на столбе гру ***** нашло киллера --- никогда еще штирлиц не был так близко к провалу
показать весь комментарий
09.08.2022 06:37 Ответить
95 квартал працює без відпочинку.
показать весь комментарий
09.08.2022 07:17 Ответить
"Инсургента" буданова приплели на камеру, а в ходе следствия вияснится, что главной целью били дерьмак с тартаровим и агрохимией. Капец. Кацапський сценарий.
показать весь комментарий
09.08.2022 08:24 Ответить
Фигня какая-то.....Не хватает вначале, - "Здесь девченки танцуют, здесь всегда полный зал...."
показать весь комментарий
09.08.2022 08:47 Ответить
Ну децкий сад, чесслово!
При чём тут фамилии Буданов и Резников?
Речь идёт о министре обороны и руководителе Главного управления разведки - представляете - как взвыли бы все зомбоящики "патриоты Данбаса отомстили кровавым палачам!"???
Вы думате, что за такую новость Расия пожалела бы денег?
показать весь комментарий
09.08.2022 09:33 Ответить
Новий серіал від кварталу ,,кіллери".1 серія ,,окелла промахнувся".як би їх хтось хотів ,,грохнути" ,то під час ,,робочої" поїздки тими ж ,,кинджалами".щоб гарантовано.а херню про дядька- кіллера з гранатою і трьохлінейкою,хай в відсіках знімають.бо якби все було насправді,то сбу до кінця війни про це мовчали.а то вже на анонсували атаку на херсону.кацапи військ на стягували.
показать весь комментарий
09.08.2022 11:42 Ответить
Страница 3 из 3
 
 