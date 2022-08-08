Задержаны киллеры спецслужб РФ, которые планировали убийства Резникова и Буданова, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).
Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.
За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. США", - говорится в сообщении.
Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.
По заданию координатора из Москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.
На его "предложение" ответил житель Киева. За 5 тыс. долл. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.
Это убийство должно стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага.
А для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в РФ.
Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси.
Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.
Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле.
В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.
Обоим задержанным е сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам - пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия - это государство-террорист, не соблюдающее никаких цивилизованных правил. Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от России, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага. Будем делать это и дальше!" – подчеркнул и.о. Главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в России.
Мероприятия по разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева.
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Я думаю що ситуація схожа.
А те убивцы, шо с новичком работали, как то поинтелегентнее были. Оскорбительно, что таких прислали, зря они так непрофессионально! А то бы Оскара дали...
Мішенями був би наш генералітет.
І гадаю, що кацапи, які щодня витрачають десятки мільйонів долларів, стріляючи крилатими ракетами, не поскупились би і знайшли два-три мільйона на подібний замах!
Прибрати Резникова за те, що він всю свою каденцію гальмує введення логістичного ІТ-забеспечення щодо поставок ВСУ? Від чого і довги поставки озброєння, і спекуляції з продажем.
Й це навіть не квіточки.
Бо щось дуже його піарять останнім часом.
Навіщо кацапам вбивати Буданова, якщо він краще джерело інформації для них і повна нікчема для нас?
Ще б на Єрмака замах придумали для зайвої героїзації. 😁
Рєзнікова дописали чисто для правдоподібності.
За яким хріном йому українська розкладка, в якій він на раз може помилитись.
Нєдоработочка дарогіє таварисчі, нєдорботочка.
Ним виявився колишній заступник, а нині радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах . За вбивство кожного з українських чиновників російські "куратори" обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів США.
Ну и конечно впечатлила операторская работа при задержании.
- Дані по "об'єктам" з вікіпедії, це просто треш.
- Навіщо фото для підтвердження вбивства: яка ймовірність того, що інформація про загибель міністра та голови розвідки не буде відома всій країні через годину?
- Невже виконавці не розуміють, що "об'єкти" під час війни, мають купу охорони, їздять в броньованих авто, постійно змінюючи маршрут: два кіллера, для такої "роботи", явно замало.
- Дебіл-режисер, що розробляв сценарій, навіть не подумав, що спілкування в соцмережах, не найкраща ідея: більшість недолугих коригувальників, що працюють на кацапів, ловлять саме там: невже не могли хоча бсупутниковим телефоном користуватися?
...
Ну, ви зрозуміли
Цінний кадр!
Очередной детектив от 95 квартала!
Обязательно проверьте связь задержанных с Шефиром.
U nas realno she rashynskym gromadyanam mozhna peresikaty kordon??? Niby to dlya nyh vshe zakryly kordon???
При чём тут фамилии Буданов и Резников?
Речь идёт о министре обороны и руководителе Главного управления разведки - представляете - как взвыли бы все зомбоящики "патриоты Данбаса отомстили кровавым палачам!"???
Вы думате, что за такую новость Расия пожалела бы денег?