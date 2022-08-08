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В случае повреждения единственной уцелевшей энерголинии ЗАЭС перейдет в режим блэкаута. Это очень опасно, - глава "Энергоатома" Котин

заес,аес,запорізька

Запорожская АС в настоящее время связана с нергосистемой Украин одной работающей линией лектропередачи и в случае ее повреждения российскими оккупантами станция перейдет в режим блкаута.

Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень небезопасно для такого ядерного объекта", - отметил Котин.

По его словам, в случае повреждения всех линий ЗАЭС вынужденно перейдет в режим блэкаута, что крайне небезопасно на предмет сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на объекте.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута – полного обесточивания, и эта ситуация уже очень небезопасна с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - подчеркнул глава "Энергоатома".

Также смотрите: Рашисты ударили артиллерией по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждено здание лицея. ФОТО

обстрел (27672) Энергоатом (411) Тарифы на электроэнергию (2173) Энергодар (157) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+26
Не є прихильником Порошенко, але ви б хоч вивчили хронологію подій.
Захоплення Криму відбулось в лютому - квітні, а Порошенко став президентом в червні.
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08.08.2022 16:53
+24
Я бы быстрее обратился к Зе власти с вопросами о том - кто дал приказ разминировать перешейки с Крыма, и разобрать барикады? Кто заморозил ракетные программы в 19том, кто работал на откровенное разрушение оборонки последние 3 года?
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08.08.2022 16:48
+20
А ще в штани собі подивися, там Гетьман з Пастором тобі насрали.
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08.08.2022 16:47
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А ще в штани собі подивися, там Гетьман з Пастором тобі насрали.
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08.08.2022 16:47 Ответить
Дивись далі марафон, писати - це не твоє.((
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08.08.2022 16:52 Ответить
Я бы быстрее обратился к Зе власти с вопросами о том - кто дал приказ разминировать перешейки с Крыма, и разобрать барикады? Кто заморозил ракетные программы в 19том, кто работал на откровенное разрушение оборонки последние 3 года?
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08.08.2022 16:48 Ответить
Не є прихильником Порошенко, але ви б хоч вивчили хронологію подій.
Захоплення Криму відбулось в лютому - квітні, а Порошенко став президентом в червні.
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08.08.2022 16:53 Ответить
Зеленій плісняві то все одно. У них головне завдання - с пройобів Найшашличнішого переводити стрілки на Порошенка.
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08.08.2022 16:54 Ответить
Це кацапський бот детектед. Сьогоднішня реєстрація. Вони різко перейшли на українську мову зі старими тупими байками про минулу владу і чомусь з відбілюванням нинішньої. Напевно дєрьмак попрохав кураторів.
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08.08.2022 16:58 Ответить
Скоріше - подоляцькі боти. У зелені такі глобальні зашквари, що навіть Януковощ нервово курить в сторонці. Але боти їх не відбілять - люди все пам'ятають.
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08.08.2022 17:00 Ответить
Є тілько одна маленька проблемка.
На відміну від зелених гнід, людей щодня меншає.
Такими темпами через рік притомних, які пам'ятатимуть, вже не залишиться. Залишаться лише слуги.
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08.08.2022 17:12 Ответить
Гадаю, все набагато сумніше. Мутрий наріт невиліковний: серед усього наявного гівна вибере найбільш смердюче.
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08.08.2022 18:39 Ответить
Колекція поповнилась знову - 280 "погрємух" зібралося
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08.08.2022 18:38 Ответить
Армію будував майже з нуля, ракетні програми наші запровадив, безвізу добився, томосу... Мало хіба як для 5 років?
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08.08.2022 16:58 Ответить
Да успокойтесь уже.
Крым сдали ещё в 1991 году.

Когда у Украины отобрали ядерное оружие, самолёты, танки и т.д., отобрали Черноморский флот, дали автономию Крыму, а не крымско татарскому народу.

Это был сговор американских элит с КГБ.
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08.08.2022 17:01 Ответить
Это значит что уже появилась армия. В 2014 году ее не было. Кто-то готовил нашу страну к сдаче с самого 1991 года.
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08.08.2022 17:14 Ответить
Это было пока не ввели рашистские воиска. Это скрывалось всеми балаболами мира, пока не сбили Боинг.
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08.08.2022 17:21 Ответить
Наемники и регулярная армия это разное. Когда началось вторжение это были танки, системы ПВО, которые сбивали самолёты и тяжёлая артиллерия, гаубицы РСЗО и т.д.
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08.08.2022 17:27 Ответить
30 июля 1991 Буш прибыл в Москву на саммит с Михаилом Горбачёвым. Он и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0 Барбара Буш вместе с Горбачёвым и его женой https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Раисой остановились у них на даче в Подмосковье, где два лидера вели неформальные переговоры. Буш сказал Горбачёву, что распад Советского Союза не в интересах Америки, хотя бескомпромиссные члены https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Республиканской партии - и в большей степени https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 министр обороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Дик Чейни - желали такого исхода. Он убедил Горбачёва, что он будет настраивать украинцев против независимости, когда он поедет на Украину, 1 августа, осуществляя следующий этап своего визитаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-conor-7 [7] .

Настроение на Украине было разделено между группами разных взглядов, от закоренелых коммунистов до ярых националистов, сторонников независимости. Председатель Верховного Совета Украинской ССР, впоследствии первый украинский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонид Кравчук был коммунистом-реформатором, который поддерживал украинский суверенитет внутри союза с большей степенью свободы участников, нежели это было в Советском Союзе (такой же позиции придерживался российский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Ельцин ). Ещё перед визитом Буша он утверждал: «Я убеждён, что Украина должна быть суверенным, полноценным и полнокровным государством»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-kravchuk-8 [8] . Буш отказался от встречи со сторонниками независимости в Киеве. Когда его автоколонна проезжала через Киев, она была встречена большим количеством людей, махавших флагами Украины и США, среди которых были также и протестующие, которые выкрикивали слоганы типа «Мистер Буш: миллиарды для УССР - это рабство для Украины» и «Белый Дом сотрудничает с коммунистами, но пренебрегает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Рухом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-9 [
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08.08.2022 17:18 Ответить
За ".....на Украине...." - в спам
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09.08.2022 08:17 Ответить
судя по тому, как кацапье борзеет - они уже подключили станцию к своим сетям. а сейчас блеф чистой воды.
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08.08.2022 16:54 Ответить
підключились до 750 кВ?
в ЗАЕС була лише одна ЛЕП 330 кВ яка йшла на ОРУ 330 кВ Запорізької ТЕС, ось звідтіль вони могли через п/с Мелітополь 330 кВ подати напругу в Крим
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08.08.2022 17:06 Ответить
нам не говорят всю правду. и что там творится покрыто мраком.
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08.08.2022 17:22 Ответить
А пам'ятаєте був час як куди не поїде презЕдент там не аби яка халепа траплялась, а в Україні ніби все гаразд було ... Було ...
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08.08.2022 16:54 Ответить
Для України це "все" просто накопичувалось.
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08.08.2022 18:28 Ответить
азовсталь 2.0
виноваті українці(
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08.08.2022 16:55 Ответить
Переходят всякі межі розумного -- в них вже в головах має фонити
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08.08.2022 16:59 Ответить
Чи зможуть кацапи направити електроенергію в свій бік с ЗАЕС, питання технічне. Там спеціалістів вистачає, щоб якісь реактори відключити, якісь використовувати навіть для однієї леп.
А от те, що кацапи зроблять все можливе, щоб Україна не отримувала енергію с ЗАЕС, це точно. Для цього вони замутять будь-які провокації, щоб станцію перевести в режим непрацюючої, або частково працюючої.
Нашій владі тут думати і думати.
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08.08.2022 17:34 Ответить
Якщо нашій владі треба думати, то ми приречені, бо думати воно в принципі не вміє, нема чим.
От якби треба було піською по піаніні возить, ото да, ото б показали б себе.
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08.08.2022 22:22 Ответить
ЗАЭС уже работает не полностью.
Отключен один из энергоблоков, т.к. при одном из обстрелов была повреждена система охлаждения реактора, его заглушили.
вообще всю станцию надо было планово заглушит еще 24 февраля...
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09.08.2022 08:56 Ответить
Найстрашніший злочин Зеленського проти України-перед війною відкрив шлях до окупації АЕС які мали прикриті наідйно бути військами і ППО бо це є найстатегічні точки України.
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08.08.2022 17:40 Ответить
ЗАЭС окружили танковыми ротами. Как бы здесь помогло ПВО?
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09.08.2022 09:08 Ответить
слабка втіха лише у тому, що навколо заес живуть самі зе-лупині виборці... 73% - не ображайтеся, ви самі винні: саме для вас таварісч дєрьмак, задється, у січні 2022 року браво відрапортував, що почалося розмінування першийку, що - увага - має покращити життя місцевого народу...
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08.08.2022 17:42 Ответить
В режим блэкаута нужно отправить Гуттериша,генсека ООН и руководителя МАГАТЭ,которые лояльничают с российским оккупантом,что-то там прося у ьнего...Обязанность ООН ПРЕСЕКАТЬ,а не просить и уступать агрессору.МАГАТЭ вообще нужно переформатировать в части руководства,потому как нынешние-участники финансируемых россией проектов...
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08.08.2022 18:51 Ответить
у них нет таких функций. В Уставе не прописано. Могут только высказывать обеспокоенность.
Украину это тоже не гребло, пока жареный петух не клюнул. Вон, сколько и сейчас вони - как нам насрать на голодающих в Африке. Вы думаете, им не насрать на нас, раз нам было плевать на них все эти 70 лет?
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09.08.2022 09:10 Ответить
 
 