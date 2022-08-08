В случае повреждения единственной уцелевшей энерголинии ЗАЭС перейдет в режим блэкаута. Это очень опасно, - глава "Энергоатома" Котин

Запорожская АС в настоящее время связана с нергосистемой Украин одной работающей линией лектропередачи и в случае ее повреждения российскими оккупантами станция перейдет в режим блкаута.

Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень небезопасно для такого ядерного объекта", - отметил Котин.

По его словам, в случае повреждения всех линий ЗАЭС вынужденно перейдет в режим блэкаута, что крайне небезопасно на предмет сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на объекте.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута – полного обесточивания, и эта ситуация уже очень небезопасна с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - подчеркнул глава "Энергоатома".

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