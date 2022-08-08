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Новости Война
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Добровольцев на войну с Украиной в регионах РФ набирают среди учителей и преподавателей

рф,армія,мобілізація,примува

В Ульяновской области РФ военный комиссариат набирает преподавателей в добровольческие батальоны для отправки в Украину. А в подмосковных школах учителям предлагают командировки в "новые республики" на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сообщается, что военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений "оказать содействие" в поиске новых контрактников. Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей — ими же укомплектуют именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", которые в скором времени отправятся на Украину.

Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждёт контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч сверху. Интересно, что для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо скромнее — в региональных газетах им предлагают поехать на "спецоперацию" с оплатой от 30 тысяч в месяц.

Добровольцев на войну с Украиной в регионах РФ набирают среди учителей и преподавателей 01

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Иного рода контракты могут заключить школьные учителя в Московской области. За 200 тысяч рублей в месяц им предлагают поехать в "новые республики" на территории Украины. Там они должны будут не менее одного учебного года преподавать местным детям — без участия в каких-либо военных действиях.

армия РФ (19578) россия (96038) учитель (497)


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Топ комментарии
+12
На могилах хоть без ошибок фамилию напишут.
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08.08.2022 17:58
+10
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08.08.2022 18:04
+7
Вчитимуть маладиє ріспублікі? До бандер вже посилали таких вчителів свого часу.
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08.08.2022 18:04
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На могилах хоть без ошибок фамилию напишут.
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08.08.2022 17:58 Ответить
научат как в кульки быстрее попасть
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08.08.2022 18:02 Ответить
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08.08.2022 18:04 Ответить
Вчитимуть маладиє ріспублікі? До бандер вже посилали таких вчителів свого часу.
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08.08.2022 18:04 Ответить
ага, на обрусєніє края і утолщєніє чєрнозьома
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08.08.2022 18:59 Ответить
На нашу долю випав шанс как цапів вибити. Більше мяса на фронт.
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08.08.2022 18:07 Ответить
каждая область обязана сформировать батальоны "Физрук" и "Трудовик".
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08.08.2022 18:12 Ответить
назівай хоть "физрук".... хоть "трудовик" - все равно получится "аватар"
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08.08.2022 18:16 Ответить
У мене є рекламний слоган для цієї х*йні...
"Запишись в добровольцы, принеси пользу, сделай украинский чернозём лучше!"
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08.08.2022 18:16 Ответить
А молоді біологічкі з вчительками рузгай літєратурьі там теж будуть!? Тоді їх можна брати у полон я вважаю
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08.08.2022 18:16 Ответить
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08.08.2022 18:30 Ответить
"Девушки-медички пьют до потери пульса.
Девушки-химички до потери реакции.
Девушки-математички - до бесконечности.
Так выпьем за девушек-физиков, пьющих до потери сопротивления." (С)
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08.08.2022 18:36 Ответить
давно ясно, що вчителі на Московії - пережиток кацапської недоцивілізації, вимираюча професія.. оркам достатньо дЯка-прапорщика та пари класів церковно-приходської школи і то - по вихідних
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08.08.2022 18:22 Ответить
Так вроде бы даунбаское мясо еще не закончилось
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08.08.2022 18:38 Ответить
не думаю, преподаватели и учителя захотели воевать не имея опыта. Значит они на крючке у фсб, взятки или еще что, или сядут или на войну.
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08.08.2022 19:13 Ответить
Это те самые командос)))
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08.08.2022 19:24 Ответить
Про викладачів в документі не знайшов, побачив тільки про контракт. Щоб отримати контракт, треба звільнятися з колишньої роботи. І ще, що в Україні, що в Раші вчителів чоловіків обмаль, кого там набирати, трудовикiв, та фiзрукiв?
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08.08.2022 20:22 Ответить
Ще одні "чмоні'.
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08.08.2022 21:33 Ответить
 
 