Добровольцев на войну с Украиной в регионах РФ набирают среди учителей и преподавателей

В Ульяновской области РФ военный комиссариат набирает преподавателей в добровольческие батальоны для отправки в Украину. А в подмосковных школах учителям предлагают командировки в "новые республики" на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сообщается, что военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений "оказать содействие" в поиске новых контрактников. Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей — ими же укомплектуют именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", которые в скором времени отправятся на Украину.

Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждёт контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч сверху. Интересно, что для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо скромнее — в региональных газетах им предлагают поехать на "спецоперацию" с оплатой от 30 тысяч в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От действий оккупантов в Бучанской громаде погибли по меньшей мере 458 украинцев

Иного рода контракты могут заключить школьные учителя в Московской области. За 200 тысяч рублей в месяц им предлагают поехать в "новые республики" на территории Украины. Там они должны будут не менее одного учебного года преподавать местным детям — без участия в каких-либо военных действиях.