Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны
Президент Украины Владимир Зеленский в первом в истории двусторонних отношений разговоре заверил президента Ботсваны Мокгвитси Массиси, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Мокгвитси Массиси. Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам. Заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+20 5 копійок
показать весь комментарий08.08.2022 18:29 Ссылка
+18 дмитрий #513526
показать весь комментарий08.08.2022 18:30 Ссылка
+11 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий08.08.2022 18:45 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не лякайте так більше!
здалося що вперше встановлено міжгалактичний контакт із марсіянами
саме так ! через тверде И, бо не втИкає ніхєра...
- Таа?
- єто Магаду.
https://www.youtube.com/watch?v=yP6y4aY0gNQ
Зеленський, самому хоть не смІшно?... Господи........(
похилого віку, потрібно це зрозуміти.
Видихнути. Заспокоїтись.
Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам?
Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову. "
(с) Найвеличніший лідер **********
враховуючи,що Сивочолий пролізе у другий тур...
"Лупайте сю скалу,Петро,- Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть суперників бульдозером брехні і грошей
Бо вам призначено у другий тур пройти..
дай Бог, дай Бог....
зубочистки для масісі за мною !
у них доход на душу в 2 с половиной раза выше
Ні, не так.
ПЕРЕМОРГА бесписди.
Від сьогодні 08.08 прикордонники не випускають студентів інвишів. Посилаються на ваш усний наказ.
Кого треба вже випустили за бабло, а хто сумлінно готувався, сам вступав, надавав сертифікати, все це оплатив, підтвердили виші з 500-річною історією, щоб вчитись у безпечному місті, то просто кинули.
Це просто конгеніально!
ДПС усі комменти на фб всеодно невзмозі потерти, то прийдеться щось загундосити. Може пана керманича просто підставляють у стилі пан гарний, то обслуга мерзенна?
2. до стану економіки також "доклалися" попередники.
Оце той самий випадок, коли реальність жорсткіша за будь який жорсткий сарказм...