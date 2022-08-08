Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны

Президент Украины Владимир Зеленский в первом в истории двусторонних отношений разговоре заверил президента Ботсваны Мокгвитси Массиси, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Мокгвитси Массиси. Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам. Заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия", - отметил Зеленский.

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