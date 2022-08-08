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Новости Война
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Олимпийский чемпион Петренко, выступивший в России на ледовом шоу жены Пескова, лишен президентской стипендии

петренко

Президент Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок осудили Национальный олимпийский комитет и Украинская федерация фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения", – говорится в сообщении.

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Учитывая это, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии. Так, Петренко лишен государственной стипендии.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, который также является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) спорт (2435) стипендии (206) фигурное катание (45)


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Топ комментарии
+54
але громадянства чомусь позбавили Корбана, а не цю тварюку. Можна хоч перед путіним танцювати, головне не образити чимось Ермака.
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08.08.2022 18:31
+39
Таке лайно потрібно викидати з України шоб не смерділо...
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08.08.2022 18:31
+22
Вава теж стрибав перед ****** на гастролях. Виходить що потрібно буде позбавити і себе.
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08.08.2022 18:36
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Таке лайно потрібно викидати з України шоб не смерділо...
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08.08.2022 18:31 Ответить
мля,дятлу сорок лет,а ему с какого-то перепугу платят стипендию,пипец
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08.08.2022 20:13 Ответить
але громадянства чомусь позбавили Корбана, а не цю тварюку. Можна хоч перед путіним танцювати, головне не образити чимось Ермака.
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08.08.2022 18:31 Ответить
Вава теж стрибав перед ****** на гастролях. Виходить що потрібно буде позбавити і себе.
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08.08.2022 18:36 Ответить
саме так !!!
позбавити українського громадянства - хай конає на мокшанських болотах!
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08.08.2022 18:43 Ответить
ніхто чурбана не позбавляв українського громадянства, розберись з питанням тоді тринди. а той дегенрат, що десь там виступав, якщо отримає кацапське, то теж залишиться без українського.
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08.08.2022 23:23 Ответить
Лишить гражданства и к навке, без права на возвращение.
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08.08.2022 18:34 Ответить
Конституція України забороняє.
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08.08.2022 23:24 Ответить
Звідкіля такі суки беруться? Що тобі- гамну в Україні не вистачало. Далі тільки пі-пі, слів не має
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08.08.2022 18:37 Ответить
Звідкіля такі суки беруться? З Адєсси, Саша, Адєсси!
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08.08.2022 19:29 Ответить
Краще позбавити довбой@ба правого вуха.
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08.08.2022 18:38 Ответить
Та нашо так просто? Порахувати скільки він тієї стипендії і інших грошей на посадах в українському спорті отримав, хаписати в борг +пеня за всі ці роки - не віджасть, то конфіскувати майно в нього і в родичів.
Совок має жити в совковому світі.
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08.08.2022 19:01 Ответить
Нехай хребет собі зламає на льоду.
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08.08.2022 18:38 Ответить
Громадянства позбавити і нехай собі виступає
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08.08.2022 18:42 Ответить
значит уже он заимел гражданство с куркою. Таких по Украине больше половины.
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08.08.2022 19:05 Ответить
Більше половини Литви...?
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08.08.2022 19:39 Ответить
Не бреши.
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08.08.2022 20:07 Ответить
А міг би і без солодкого залишити...
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08.08.2022 18:45 Ответить
новосссть дна
а если где-то стипендии убудет, то где-то - прибудет, гривня миллион бережёт - справедливо посчитали кроты з ОПы, та й нарид заценит справедливость Найвэлычнившивого зупермена..
вот умеет свита Гаранта выделить мелочь из всего массива проблем и преподнести пэрэмогу на "голубом экране"...(
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08.08.2022 18:45 Ответить
Хоча би на цій стипендії бюджет зекономить. Треба усіх "стипендіатів" перешерстити.
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08.08.2022 18:55 Ответить
Почати з Магучіх і її тренерів. А то з неї такий офіцер ЗСУ(((
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08.08.2022 19:05 Ответить
альтернативою з гастролями на Житомирщину, у ліси та поля..
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08.08.2022 18:46 Ответить
Невеличке запитаннячко: а як він туди потрапив? Він що не військовозобов'язаний?
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08.08.2022 18:51 Ответить
Він давно живе в США.
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08.08.2022 19:09 Ответить
А пєвунів - "народних артистів", які з 2014 року з рашки не вилазили?
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08.08.2022 18:53 Ответить
Чого це иого так шибануло--- перестав з головою дружити
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08.08.2022 18:55 Ответить
Изумительный ********. Кстати о спорте, на каких фронтах ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ Могучих. Её же в ВСУ никто насильно не гнал. Наверняка в полевом госпитале санитаркой, грехи от обнимашек с русней замалиаает.
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08.08.2022 19:11 Ответить
Вона не едина така курва у штаті ВСУ, скаче посвіту а у окопах мають сидіти інші дівчата...
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08.08.2022 19:23 Ответить
Така втрата! Як ще він, бідний, проживе без цієї стипендії!
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08.08.2022 19:22 Ответить
Вдягне вушанку, фуфайку
і дрочитиме під балалайку
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09.08.2022 04:27 Ответить
Я не зрозумів. Під час війни, коли не витсчає грошей на зброю і армію - платяться якісь "стипендії" дармоїдам - спортсменам?
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08.08.2022 19:23 Ответить
Та він давно вже має стіпендію від ФСБ.
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08.08.2022 19:26 Ответить
Позбавте це лайно украінського громадянства!
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08.08.2022 19:36 Ответить
Стипендії лишили, а громадянства не хочуть лишити чи слабо, таких наша ОПа дуже шанує, це ж не те, що Корбан зі Старц поговорив 30 хвилин, а цей у дружини пескова навки гостював.
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08.08.2022 19:40 Ответить
А дерьмачок не хочет это мурло гражданства лишить?
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08.08.2022 19:48 Ответить
Тільки всього?))лишити громадянства,все майно на території Украіни конфіскувати,..який позор,
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08.08.2022 19:53 Ответить
Це хто додумався цьому телепневі давати зарплату,гроші нема де давати?
Де в світі таке бачене...
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08.08.2022 19:55 Ответить
А чого не громадянства? Вова, дайош указ!
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08.08.2022 19:59 Ответить
Повестку в студию и на фронт.
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08.08.2022 20:00 Ответить
в нас ще повно є покидьків яких треба позбавляти державних нагород, пенсій і зарплат... Прокурори, судді, спортсмени.... котрі перейшли на бік москви і ще зараз отримують українські зарплати і всякі стипендії та пенсії.
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08.08.2022 21:01 Ответить
Громадянство хай буде, хоча б для того, щоб офіційно вручити повістку у військкомат, а потім порушити кримінальну справу за ухилення та подати у розшук через Інтерпол. І ніякої політики, от тоді потанцює.
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08.08.2022 21:29 Ответить
Падло, фамилию позорит.
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08.08.2022 21:34 Ответить
Україна країна ублюдків. І тут немає нічого дивного. Досить подивитися на зелену плесєнь, яка заполонила все навкруги.
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08.08.2022 22:02 Ответить
дурак не понимает что ему отсыпали бабла чтобы использовать это в пропаганде
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08.08.2022 22:44 Ответить
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08.08.2022 22:46 Ответить
в суд на него подать. А эти придурки премий лишают.... Он там на пару лет вперед заработал...
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08.08.2022 22:46 Ответить
Отже, віцепрезидентом Української федерації фігурного катання і громадянином України він все ж таки залишився?
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09.08.2022 09:23 Ответить
 
 