Олимпийский чемпион Петренко, выступивший в России на ледовом шоу жены Пескова, лишен президентской стипендии
Президент Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок осудили Национальный олимпийский комитет и Украинская федерация фигурного катания (УФФК).
Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения", – говорится в сообщении.
Учитывая это, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии. Так, Петренко лишен государственной стипендии.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, который также является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи.
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позбавити українського громадянства - хай конає на мокшанських болотах!
Совок має жити в совковому світі.
а если где-то стипендии убудет, то где-то - прибудет, гривня миллион бережёт - справедливо посчитали кроты з ОПы, та й нарид заценит справедливость Найвэлычнившивого зупермена..
вот умеет свита Гаранта выделить мелочь из всего массива проблем и преподнести пэрэмогу на "голубом экране"...(
і дрочитиме під балалайку
Де в світі таке бачене...