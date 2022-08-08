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Новости Война
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Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд "скорую", предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

авто,сбу

СБУ и полиция разоблачили одного из депутатов Ивано-Франковского областного совета на торговле автомобилями, ввезенными для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

"Депутат является основателем и директором благотворительного фонда, зарегистрированного в одном из районов области. СБУ установила, что под прикрытием благотворительности он наладил ввоз в Украину автомобилей для их последующей продажи и получения прибыли", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали продажу депутатом скорой помощи марки "Opel Vivaro" местным жителям. За ввозимое в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ спецавто он выручил 12 тысяч долларов. К сделке депутат привлек посредницу – свою помощницу. Именно ей поручил получить средства от продажи.

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Как отмечается, СБУ задержала депутата, когда он из собственного автомобиля контролировал получение помощницей денег за скорую.

Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд скорую, предназначенную для ВСУ, - СБУ 01

При обыске по адресам проживания основного фигуранта и в офисе благотворительного фонда изъяты: документы о деятельности фонда; документы на ввоз автомобилей на территорию Украины, иностранные свидетельства о регистрации транспортных средств, квитанции и накладные; компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты; 3 автомобиля скорой помощи на иностранную регистрацию; 7 внедорожников, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь; более 38 тысяч евро, 176 тысяч долларов, почти 7 тысяч английских фунтов, 3,3 тысяч польских злотых и более 1 миллиона гривен.

Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд скорую, предназначенную для ВСУ, - СБУ 02

"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в совершении преступления", - отмечается в сообщении.

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Суд избрал депутату облсовета меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога, его помощнице - домашний арест. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд скорую, предназначенную для ВСУ, - СБУ 03
Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд скорую, предназначенную для ВСУ, - СБУ 04

авто (4219) депутат (3320) Ивано-Франковск (833) СБУ (19985) Ивано-Франковская область (926) помощник депутата (40) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+45
Гниль є повсюди незалежно від регіону.
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08.08.2022 19:15
+41
ты думаешь дерьмо с Харькова чем то отличается от дерьма с Ивано-Франковска оно везде одинаковое
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08.08.2022 19:17
+33
Ну реально капец, я ещё понимаю какой-то утырок бы из моего Харькова продал, и то, не знаю, но блин, Ивано-Франковск
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08.08.2022 19:07
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Ну реально капец, я ещё понимаю какой-то утырок бы из моего Харькова продал, и то, не знаю, но блин, Ивано-Франковск
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08.08.2022 19:07 Ответить
Гниль є повсюди незалежно від регіону.
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08.08.2022 19:15 Ответить
Беспредел голимый;
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08.08.2022 21:05 Ответить
глилі багато а пожиттевого з конфіскацією за мародерство та зраду нема
бо саме так називаються ці дії під час війни.
за наводку арти, під заставу
дай менту по пиці, получиш 12 років.
закони, ооовно.
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08.08.2022 21:46 Ответить
ты думаешь дерьмо с Харькова чем то отличается от дерьма с Ивано-Франковска оно везде одинаковое
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08.08.2022 19:17 Ответить
наверное да, и пахнет также
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09.08.2022 12:05 Ответить
Никак выродок не нажрется Кому война а кому мать родная Дайте его нам будет одноразовым сапером ......
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08.08.2022 19:26 Ответить
Повірте, що гімна вистачає всюди...Воно прописки НЕ має.
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08.08.2022 19:37 Ответить
Не треба думати,ніби на західній частині України самі патреоти.Звідти навіть у Вагнері є підрозділ.Особисто спілкувався з народженим у Франківську колегою.Розмовляє виключно рос мовой та ярий прихильник совка.Чим здивував мене свого часу.Та не принижуйте Харків.Це місто-герой.Усі міста,що надали гідну відсічь ворогу,вже ніколи не побажають "узького миру".Бо зітхнулись із ним.
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08.08.2022 19:43 Ответить
Франківськ прям кожний день новинами маячить
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08.08.2022 20:26 Ответить
Ф.І.О., адреса депутата.
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08.08.2022 22:44 Ответить
война все дерьмо на поверхности показало
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08.08.2022 19:07 Ответить
Бо це каталізатор
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08.08.2022 19:48 Ответить
Как можно быть таким *********?
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08.08.2022 19:08 Ответить
шакалы всех мастей повылазили
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08.08.2022 19:42 Ответить
10 років з конфіскацією майна.
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08.08.2022 19:08 Ответить
краще "без права переписки".
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08.08.2022 19:53 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна...
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08.08.2022 19:09 Ответить
Отправить в Херсонскую область привязать борону и пустить по полям пусть разминирует. Бог рассудит жить этой твари или нет.
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08.08.2022 19:11 Ответить
В Херсон нужно отправить (на разминирование)всех СБУшников позорно сбежавших ,ВЫПОЛНИВ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ ПРАВОЙ РУКИ ЗЕ -БАКАНОВА -НАУМОВА, Татарова ,Портнова………………… пусть подохнут
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08.08.2022 20:04 Ответить
І що з такою ***** робити?Проводити слідство, перевиховувати?Якщо так, то це ******** в нас ніколи не закінчиться.Діти браслети плетуть і гроші дають на армію, а ця падаль продає машини, які повинні були бути безкоштовними.Вивезти в ліс і живим закопати, а перед тим відрувати яйці і запихнути в рот.
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08.08.2022 19:11 Ответить
от дурень, треба було авто через "асфальт" прокручувати, через "концы" в правоохоронцах
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08.08.2022 19:13 Ответить
краще бы т**е по ***ищу накатить , пе*д*раст гнойный
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08.08.2022 19:26 Ответить
гарнюня така...

а про ту гниду - треба повертати смертну кару...доки з десяток щурів не стратимо - не дійде...
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08.08.2022 19:15 Ответить
и дворец построил и машину купил за счет бюджета Украины и на взятках.
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08.08.2022 19:16 Ответить
Выйдет под залог,если арестуют,или залог отдаст прокурору или судье,а доказательства исчезнут при "пожаре".
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08.08.2022 19:18 Ответить
Ні ні ні стріляти і конфіскація всього майна на користь країни.Вже дістали там хлопці помирають боронячи країну а ось таке лайно творить гівно.
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08.08.2022 19:19 Ответить
Люди, а чому ви дивуєтесь, що якесь бидло продавало машини саме в Івано-Франківській області? Нічого дивного тут немає, тому що депутатів до облради люди НЕ ОБИРАЛИ!!! Ці місцеві "депутати" пройшли в раду по списках партій. Ви усі знаєте, що у нас з 2014 року діє партійна система виборів до великих міст, обласних, районних і Верховної ради..... Доступ до виборів і малювання виборчих списків мають тільки власники партій ( олігархи, злодії...і т.д. ) До 2014 люди хоча б мали можливість обирати собі владу по мажоританій системі. . Зараз - ні. І тут немає різниці між Івано-Франківськом і Харковом! Бидло є всюди. І це бидло посто купує собі владу.
(P.S. - цікаво, а ця помічниця депутата в нього сосала....? )
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08.08.2022 19:21 Ответить
не свисти. Брехло ти.
По-перше, не виключно по спискам партій - а по відкритим спискам. По-друге - поки що тільки такі вибори депутатів місцевих рад, і не з 14-го, а з 15-го року. По-третє, серед списків кандидатів в системі "по відкритим спискам" кожної партії, а їх пропонується безліч (важливе я виділив) ти, як і кожен виборець маєш право з десяти пропозицій обрати кращого, а не хабарника, який роздає гречку направо-наліво.

А якщо ти пропонуєш і надалі обирати за мажоритарною системою - то згадай вибори в тому же Франківську в 20-му році, коли бенін кадр буковельський Шевченко купив комісії і протоколи, натомість зелін кадр Вірастюк застосував адмінресурс, в результаті фактичний переможець патріот Кошулинський не отримав нічого.

Я вже некажу, що з себе являють оті мажоритарні депутати - вони продаються кожному президенту, кожній владі. Кожного разу. Але це окрема розмова.

От тому і потрібні вибори по відкритим спискам - за них, до речі, і стояв Майдан Гідності!
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08.08.2022 19:41 Ответить
Не неси дичину! )) "Відкриті списки" кажеш? Хто малює ті списки? Ти? Ти на мажоритарних виборах хоча б мав можливість висунути кандидата або сам балотуватись,ю якщо ти поважна людина в громаді і тебе знають люди з хорошої сторони. А, зараз ти можеш прийняти участь у виборах виключно в двох випадках : 1. Або ти будеш олігархом і створиш власну партію і 2. Або ти ляжеш під власника якоїсь партії, який буде тобі казати як голосувати........або якщо не будеш головувати так, як тобі скажуть - то тебе виключать з партії і, відповідно, позбавлять мандату...
А, з Івано-Франківська в свій час до ВР по мажоритарних округах пройшли такі депутати, як Левко Лук'яненко
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08.08.2022 20:01 Ответить
Коли Левко Григорович обирався? Га?
Чому тоді Кошулинський не пройшов?
Та *****, невже вам зайбаним досі незрозуміло, що в нормальній обстановці ЗАВЖДИ по мажоритарці оберуть олігарха (місцевого, чи міждержавного рівня - не суть), який заплатить і за комісії, і за протоколи! В ненормальній, з засратими Г+Г черепками - оберуть слуг уродів вперемішку з тими же олігархами! *****, що, двадцятилітня історія ******** виборів вас ще нічому не навчила? Та будь ти хоч яким моральним авторитетом, але не маючи бабла - хер ти оберешся по мажоритарці до ради будь-якого рівня (ну, хіба що - сільскої, і це в кращому випадку).

Єдиний нормальний вихід вибори по відкритим спискам. Якщо ти моральний авторитет - тебе в списки візьме будь-яка партія. А там вже і доводь виборцям, шо ти кращий свого сусіда по списку, гречкосія-олігарха місцевого пошибу. Кращого варіанту - НЕМА, Людство кращого ще не придумало.
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08.08.2022 20:17 Ответить
хотів продати швидку а тепер подаруе не тільки швидку а і власну Q7......
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08.08.2022 19:22 Ответить
Я казав один кримінальний герой Вітька Антибіотик: будеш красти залізничними составами і тобі нічого не буде, а вкрадеш велік тебя посодют. Так і в цій ситуації, виставили "тюльку", а "акула" і далі жре як не всебе. Те якими об'ємами зекоманда барижить жахливо навіть уявити.
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08.08.2022 19:22 Ответить
Богдан Васильович Ленігевич, керівник БО «БФ «БО ТУРБОТА», обраний до Івано-Франківської обласної ради 8-го скликання від "Батьківщини". Благодійний фонд Ленігевич заснував 21 березня 2022 року.
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08.08.2022 19:24 Ответить
Партійну приналежність депутата чому не називають?
З тих, про кого говорити не_на_часі?

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08.08.2022 19:25 Ответить
від "Батьківщини"
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08.08.2022 19:38 Ответить
само собою, продажні і хабарники. Юдя в свої списки набирає "по тарифу": заплати вступний внесок - будеш в списках. Нічого нового, з 2006 року.
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08.08.2022 19:44 Ответить
жлоб и идиот, плюс питар!!!
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08.08.2022 19:25 Ответить
чомусь впевнений що він з партії слуги урода....
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08.08.2022 19:27 Ответить
Його яйка на мій обід
сорі що некрасиво
готовий сам різати
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08.08.2022 19:29 Ответить
Отправить падлу в месте с подельницей в Пески.
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08.08.2022 19:33 Ответить
Та ге буде йому нічого.
На крайняк зеленкою обіллють.
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08.08.2022 19:36 Ответить
А я думал такие упыри только возле лугандона водятся… а оно вон как оказуется
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08.08.2022 19:38 Ответить
100 процентів Зелена тварина,як і всі вони наверху.До речі,куди Шмаркля гонорар за свої книги пустив,мабуть квартирку в Лондоні оплатив?
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08.08.2022 19:42 Ответить
100k завдатку і за кордон.
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08.08.2022 19:47 Ответить
гамно не мае географіі бо це гамно
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08.08.2022 19:48 Ответить
Вот же сволочь! Блин, что творится в вашей "владе" сверху донизу!.. 😨 Не стОит удивляться, что у западных политиков имеется недоверие к ним...
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08.08.2022 19:53 Ответить
Цікаво, чому не написали з якої партії це скотво, мабуть з відомої, все ніяк не нажеруться.
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08.08.2022 19:54 Ответить
Йулін фрукт
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08.08.2022 20:01 Ответить
Зате "Батьківщину" не продав, а всього лише кілька автомобілів.
Думаю, що Юлька виключить з партії за таку дріб'язковість)
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08.08.2022 20:35 Ответить
Всі ці оборудки проходять під контролем губернаторів, просто вони забезпечують дах, а частку в Київ відправляють.
Недавно в Чернівецькій області змінили губернатора теж через схеми з гуманітаркою.
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08.08.2022 20:39 Ответить
Жители Тернополя и Львова ивано-франковцев за людей не считают.
Как правило - бессовестные продажные ссуки.
Вот типичный пример.
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08.08.2022 20:39 Ответить
Фільтруйте базар вельминешановний.
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08.08.2022 21:57 Ответить
От сучище................Повесить ******** и в крематорий!
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08.08.2022 21:07 Ответить
7 років з конфіскацією майна. так має бути по справедливості і іншим в науку.
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08.08.2022 21:14 Ответить
судьи Украины оправдают, не дорого
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08.08.2022 21:38 Ответить
О то бабла накосив, "чесною працею" в поту чола певно
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09.08.2022 00:10 Ответить
В кайданы и на нары надолго с конфискацией имущества в пользу армии и государства Украины и запрет на работу в госорганах пожизненно
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09.08.2022 06:58 Ответить
 
 