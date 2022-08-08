Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд "скорую", предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и полиция разоблачили одного из депутатов Ивано-Франковского областного совета на торговле автомобилями, ввезенными для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

"Депутат является основателем и директором благотворительного фонда, зарегистрированного в одном из районов области. СБУ установила, что под прикрытием благотворительности он наладил ввоз в Украину автомобилей для их последующей продажи и получения прибыли", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали продажу депутатом скорой помощи марки "Opel Vivaro" местным жителям. За ввозимое в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ спецавто он выручил 12 тысяч долларов. К сделке депутат привлек посредницу – свою помощницу. Именно ей поручил получить средства от продажи.

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Как отмечается, СБУ задержала депутата, когда он из собственного автомобиля контролировал получение помощницей денег за скорую.

При обыске по адресам проживания основного фигуранта и в офисе благотворительного фонда изъяты: документы о деятельности фонда; документы на ввоз автомобилей на территорию Украины, иностранные свидетельства о регистрации транспортных средств, квитанции и накладные; компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты; 3 автомобиля скорой помощи на иностранную регистрацию; 7 внедорожников, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь; более 38 тысяч евро, 176 тысяч долларов, почти 7 тысяч английских фунтов, 3,3 тысяч польских злотых и более 1 миллиона гривен.

"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в совершении преступления", - отмечается в сообщении.

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Суд избрал депутату облсовета меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога, его помощнице - домашний арест. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.



