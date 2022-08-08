Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд "скорую", предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ и полиция разоблачили одного из депутатов Ивано-Франковского областного совета на торговле автомобилями, ввезенными для нужд Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.
"Депутат является основателем и директором благотворительного фонда, зарегистрированного в одном из районов области. СБУ установила, что под прикрытием благотворительности он наладил ввоз в Украину автомобилей для их последующей продажи и получения прибыли", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали продажу депутатом скорой помощи марки "Opel Vivaro" местным жителям. За ввозимое в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ спецавто он выручил 12 тысяч долларов. К сделке депутат привлек посредницу – свою помощницу. Именно ей поручил получить средства от продажи.
Как отмечается, СБУ задержала депутата, когда он из собственного автомобиля контролировал получение помощницей денег за скорую.
При обыске по адресам проживания основного фигуранта и в офисе благотворительного фонда изъяты: документы о деятельности фонда; документы на ввоз автомобилей на территорию Украины, иностранные свидетельства о регистрации транспортных средств, квитанции и накладные; компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты; 3 автомобиля скорой помощи на иностранную регистрацию; 7 внедорожников, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь; более 38 тысяч евро, 176 тысяч долларов, почти 7 тысяч английских фунтов, 3,3 тысяч польских злотых и более 1 миллиона гривен.
"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в совершении преступления", - отмечается в сообщении.
Суд избрал депутату облсовета меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога, его помощнице - домашний арест. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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бо саме так називаються ці дії під час війни.
за наводку арти, під заставу
дай менту по пиці, получиш 12 років.
закони, ооовно.
а про ту гниду - треба повертати смертну кару...доки з десяток щурів не стратимо - не дійде...
(P.S. - цікаво, а ця помічниця депутата в нього сосала....? )
По-перше, не виключно по спискам партій - а по відкритим спискам. По-друге - поки що тільки такі вибори депутатів місцевих рад, і не з 14-го, а з 15-го року. По-третє, серед списків кандидатів в системі "по відкритим спискам" кожної партії, а їх пропонується безліч (важливе я виділив) ти, як і кожен виборець маєш право з десяти пропозицій обрати кращого, а не хабарника, який роздає гречку направо-наліво.
А якщо ти пропонуєш і надалі обирати за мажоритарною системою - то згадай вибори в тому же Франківську в 20-му році, коли бенін кадр буковельський Шевченко купив комісії і протоколи, натомість зелін кадр Вірастюк застосував адмінресурс, в результаті фактичний переможець патріот Кошулинський не отримав нічого.
Я вже некажу, що з себе являють оті мажоритарні депутати - вони продаються кожному президенту, кожній владі. Кожного разу. Але це окрема розмова.
От тому і потрібні вибори по відкритим спискам - за них, до речі, і стояв Майдан Гідності!
А, з Івано-Франківська в свій час до ВР по мажоритарних округах пройшли такі депутати, як Левко Лук'яненко
Чому тоді Кошулинський не пройшов?
Та *****, невже вам зайбаним досі незрозуміло, що в нормальній обстановці ЗАВЖДИ по мажоритарці оберуть олігарха (місцевого, чи міждержавного рівня - не суть), який заплатить і за комісії, і за протоколи! В ненормальній, з засратими Г+Г черепками - оберуть слуг уродів вперемішку з тими же олігархами! *****, що, двадцятилітня історія ******** виборів вас ще нічому не навчила? Та будь ти хоч яким моральним авторитетом, але не маючи бабла - хер ти оберешся по мажоритарці до ради будь-якого рівня (ну, хіба що - сільскої, і це в кращому випадку).
Єдиний нормальний вихід вибори по відкритим спискам. Якщо ти моральний авторитет - тебе в списки візьме будь-яка партія. А там вже і доводь виборцям, шо ти кращий свого сусіда по списку, гречкосія-олігарха місцевого пошибу. Кращого варіанту - НЕМА, Людство кращого ще не придумало.
З тих, про кого говорити не_на_часі?
сорі що некрасиво
готовий сам різати
На крайняк зеленкою обіллють.
Думаю, що Юлька виключить з партії за таку дріб'язковість)
Недавно в Чернівецькій області змінили губернатора теж через схеми з гуманітаркою.
Как правило - бессовестные продажные ссуки.
Вот типичный пример.