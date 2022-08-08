Россия должна вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС, - Белый дом

Обстрелы Запорожской АЭС велись именно российской стороной несмотря на заверения пропаганды кремля, что это делала Украина, Соединенные Штаты призывают РФ прекратить любую военную активность на ядерных обектах Украины или вблизи них.

Об этом заявила в понедельник во время общения с прессой представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, это (обстрелы гражданских объектов и обвинения в этом противоположной стороны – ред.) является частью их сценария, когда речь идет о сценариях россиян", - ответила Жан-Пьер на вопрос, как видит ситуацию официальный Вашингтон.

Она также отметила, что США продолжают внимательно следить за развитием событий на ЗАЭС.

"Министерство энергетики (США – ред.) и Национальное управление по вопросам ядерной безопасности сообщают, что центры радиационного контроля продолжают предоставлять данные и, к счастью, у нас нет признаков повышения или необычного уровня радиации", - констатировала представитель администрации Байдена.

Читайте также: В случае повреждения единственной уцелевшей энерголинии ЗАЭС перейдет в режим блэкаута. Это очень опасно, - глава "Энергоатома" Котин

Она отметила, что американская сторона также знает отчеты о ненадлежащем обращении с персоналом АЭС. В этом контексте она подчеркнула, что США "аплодируют украинским властям и оператору (АЭС – ред.) за их преданность сохранять ядерную безопасность в сложных обстоятельствах".

Представитель Белого дома также подчеркнула, что ведение боевых действий вблизи АЭС крайне опасно.

"Мы продолжаем призывать россию прекратить все военные операции на территории или вблизи украинских ядерных объектов и вернуть полный контроль над ними Украине", - заявила официальный представитель администрации США.

В то же время, по ее словам, США продолжат поддерживать усилия МАГАТЭ в вопросах технической безопасности на ЗАЭС, а также помогать Украине во введении мероприятий ядерной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"