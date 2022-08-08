РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6560 посетителей онлайн
Новости Война
5 271 36

Россия должна вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС, - Белый дом

заес

Обстрелы Запорожской АЭС велись именно российской стороной несмотря на заверения пропаганды кремля, что это делала Украина, Соединенные Штаты призывают РФ прекратить любую военную активность на ядерных обектах Украины или вблизи них.

Об этом заявила в понедельник во время общения с прессой представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, это (обстрелы гражданских объектов и обвинения в этом противоположной стороны – ред.) является частью их сценария, когда речь идет о сценариях россиян", - ответила Жан-Пьер на вопрос, как видит ситуацию официальный Вашингтон.

Она также отметила, что США продолжают внимательно следить за развитием событий на ЗАЭС.

"Министерство энергетики (США – ред.) и Национальное управление по вопросам ядерной безопасности сообщают, что центры радиационного контроля продолжают предоставлять данные и, к счастью, у нас нет признаков повышения или необычного уровня радиации", - констатировала представитель администрации Байдена.

Читайте также: В случае повреждения единственной уцелевшей энерголинии ЗАЭС перейдет в режим блэкаута. Это очень опасно, - глава "Энергоатома" Котин

Она отметила, что американская сторона также знает отчеты о ненадлежащем обращении с персоналом АЭС. В этом контексте она подчеркнула, что США "аплодируют украинским властям и оператору (АЭС – ред.) за их преданность сохранять ядерную безопасность в сложных обстоятельствах".

Представитель Белого дома также подчеркнула, что ведение боевых действий вблизи АЭС крайне опасно.

"Мы продолжаем призывать россию прекратить все военные операции на территории или вблизи украинских ядерных объектов и вернуть полный контроль над ними Украине", - заявила официальный представитель администрации США.

В то же время, по ее словам, США продолжат поддерживать усилия МАГАТЭ в вопросах технической безопасности на ЗАЭС, а также помогать Украине во введении мероприятий ядерной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

Автор: 

США (27055) Запорожская АЭС (713) атака на ЗАЭС (81)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Рейган надіслав би спецназ. Ізраїль надіслав би спецназ.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:17
+14
Иначе что?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:15
+14
Схвилюються не лише глибоко, а щей ніжкою топнуть
показать весь комментарий
08.08.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иначе что?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:15 Ответить
Схвилюються не лише глибоко, а щей ніжкою топнуть
показать весь комментарий
08.08.2022 19:16 Ответить
Иначе ф16
показать весь комментарий
08.08.2022 19:53 Ответить
ПРИЗНАЙТЕ рашу 🇷🇺💩👿👹СТРАНОЙ -ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️Освободите ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ и немедленно ‼️
показать весь комментарий
08.08.2022 19:54 Ответить
Так и не выросли яйца у американцев, увы
показать весь комментарий
08.08.2022 19:16 Ответить
Пропоную понти на вітер не кидати , без американців України вже було б захоплено. Чи вони повинні кинути ядерку на ******** з причин того, що у гас 30 років зрадницька влада? І нарід наступає 30 років на граблі.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:20 Ответить
Ну добре хай рашисты знищать АЭС, а потім пів Европи вимре. Згоден, амери нічого не мають робити, взагалі
показать весь комментарий
08.08.2022 19:27 Ответить
Якби вони за нас дуже хвилювались, то дали б більше зброї. Просто не хочуть проблемного сусіда з ЄС.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:29 Ответить
Зброї дали достатньо, щоб вигнати окупанта з 4 областей. На війні не буває контрнаступу одночасно скрізь.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:24 Ответить
Рейган надіслав би спецназ. Ізраїль надіслав би спецназ.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:17 Ответить
ну что то подобное было бы и не только Рейган но Кенеди , Тетчер....
показать весь комментарий
08.08.2022 19:37 Ответить
Наполеон послал бы спецназ, Тутанхамон тоже.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:25 Ответить
на нашу АЕС? сумніваюся, на свою так.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:51 Ответить
Ну все, рукой махнули харкнули в сторону,топнули ногой ,команда на вихііііід ! Десь так це уявляють?6 місяць війни таке враження що хтось живе в другій реальності.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:17 Ответить
Поставили б умову, або хай виходять звідти протягом 48 годин або в Україну направлять по 1 хімарсу на кожну дюжину орків, що є на території АЕС. А так це просто балачки в нікуди.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:17 Ответить
Будь які "заклики" щось зробити, повинні супроводжуватись якимось СТИМУЛАМИ!
Навіть мами п'ятирічних дітей, що вимагають в них щось зробити, це ЗНАЮТЬ!!!
показать весь комментарий
08.08.2022 19:18 Ответить
Ну-ну,продовжують закликати.Самим не смішно?Чому Алькаїду не закликали,а ліквідували ватажка?При тому,що Алькаїда а порівнянні з тварями рашистськими-просто дитя в коротких штанцях
показать весь комментарий
08.08.2022 19:20 Ответить
Я об этом тоже думаю все время.
Не все тут так просто. Вот зачем Россию взяли в большую восьмёрку, если ее доля в мировом ВВП мизерная. Почему не Индию?
Что то тут не чисто.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:24 Ответить
1. Бо має дуже багато ЯЗ, невідомо в якому стані
2. Вже майже виктнули звідти.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:40 Ответить
Дело не в размере ВВП и даже не в населении. У той же Канады доля ВВП 2% от мирового и население 40 млн. Дело в стабильном политическом устройстве, экономике и демократических ценностях, а также международном влиянии, в том числе и научно-культурном.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:59 Ответить
Ще не вечір. засраша донаривається
показать весь комментарий
08.08.2022 19:21 Ответить
мають... та не повернуть... це такий важливий (майже единий) козир...що навіть і не просіть...
тим паче тварюки зрозуміли що крім нарікань і стурбованностей більш ничого цьому лиху ніхто протиставити не зможе...
от як би сказали відійдіть від української АЄС бо якась з ваших АЄС виявится в небезпеці (але не скажимо яка - сюрприз буде!!!)
показать весь комментарий
08.08.2022 19:22 Ответить
Странно...
показать весь комментарий
08.08.2022 19:30 Ответить
А якщо ні, то шо?

Пройдетеся ескадрильєю F-35 пару разів над Запорізькою, Херсонською, Донецькою областями?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:38 Ответить
ни о чем. по нормальному ООН должно в таких ситуациях применить силу. по уставу в ее распоряжении есть любые военные средства в неограниченном количестве. но в этом мире сильно все продажное, все хотят торговать ,сладко есть и пить .
показать весь комментарий
08.08.2022 19:38 Ответить
в этой ситуации ( угроза взорвать АЭС ) ну к примеру что бы запад заявил что взрыв АЭС будет рассматриваться как ядерный удар и ответ последует незамедлительно , ну еще товарищ Си может ему *** к носу подтянуть - но к сожалению все жуют сопли , а по поводу ООН то нет такой организации пока там сидят кацапы с правом ВЕТО и коррумпированные чиновники
показать весь комментарий
08.08.2022 19:43 Ответить
а ***** скаже, що Україна має йому повернути контроль над всією Новоросією, куди входять і Харківська, і Запорізька, і Дніпропетровська, і Миколаївська, і Одеська області...

І хто буде правий в цьому випадку?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:48 Ответить
З чого б це? Русь, між іншим, Київська, так що якщо хтось і має право заявити, то це ми.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:56 Ответить
За бажанням можна було б орків оголосити країною-спонсором тероризму, викинути з Ради Безпеки ООН, прийняти цією ж радою рішення про направлення миротворчого контингенту для охорони ЗАЕС. Далі ми звільняємо південь і нам повертають під контроль ЗАЕС
показать весь комментарий
08.08.2022 19:52 Ответить
Звучит конечно не логично. Но вернуть надо только одно нам надо. Ядерное оружие. Тактическое пусть. По той ситуации что с помощью оружием, реально мы до зимы врядли продержимся. Все это понимают, но продолжают оперетку в час по чайной ложке. И никакой всеобщей мобилизации пукин не боится. Там быдло рвется в бой. Уже формируют добробаты по регионам и с названием тем же. Как у нас в 14г. Либо сами клепаем грязное. Если успеем. Мы отдали добровольно, пусть и вернут тоже. Ведь гаранты гарантию не сдержали. Что нас держит в такой конфигурации?
показать весь комментарий
08.08.2022 19:57 Ответить
Условия меморандума выполняются в полной мере, если бы не США, за свои писульки ты бы уже срок в гулаге получил. И по печени тоже.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:31 Ответить
після Будапештської авантюри згідно якої США Англія мали б гарантувати територіальну цілісність України .те, що вішають на вуха світові нинішні американські нащадки апачів виглядає як лицемірна брехня.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:03 Ответить
снова глубока занеспокоенiсть
показать весь комментарий
08.08.2022 21:11 Ответить
є інтнрес до зерна, є домовленість з ******.
обісрались, бо може рвонути АЕС, домовляться.
домовтеся не платити раші 20 ярдів в місяць...
дайте балістичні ракети
дайте військову допомогу не т 72 а ф 16
аааааа, це не в ваших інтересах.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:42 Ответить
а коридор для спеціалістів-атомщиків буде як для захисників азовсталі???
в один кінець?
показать весь комментарий
08.08.2022 21:49 Ответить
Да просто ряшку перед фактом надо поставить или на ЗАЭС заходят миротворцы ООН и наш персонал работает под их защитой , а их вояки отходят на определенное расстояние или рашка признается ядерным террористом со всеми вытекающими последствиями , вплоть до превентивного ядерного удара по центрам принятая решений! Задолбали уже эти соплежуи! Самые большие потери и страдания в истории были когда агрессор не был вовремя остановлен силой , когда его пытались умиротворить!
показать весь комментарий
09.08.2022 00:25 Ответить
 
 