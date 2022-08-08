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Россия начинает выдавать свои водительские права на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей

херсонщина,херсонська

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях заработали центры Госавтоинспекции МВД России. Они будут выдавать населению водительские права и номера российского образца на автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Российская служба ВВС.

Согласно сообщению, жители этих областей, не имеющих гражданства России, "смогут получить временные водительские права и регистрационные знаки на транспортные средства".

Уже 6 августа в Херсоне при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни вторжения.

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Автор: 

оккупация (10187) права (182) Запорожская область (3172) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+7
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08.08.2022 19:49
+7
Зєлєнскій мав здати в полон всю Україну, але получилось поки здати азовців 😠
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08.08.2022 20:02
+5
***
ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
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08.08.2022 19:30
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жрите подавитесь
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08.08.2022 19:18 Ответить
***
ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
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08.08.2022 19:30 Ответить
лохотрон для особоупоротих, потенційних мобіків-смертників
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08.08.2022 19:33 Ответить
100%. Для "'любителей русскава мира", хто чекає манни небесної, що от тепер заживуть. А замість цього підуть на передок як гарматне м'ясо. Разом зі своїми транспортними засобами з новими номерами-"на нужды Атечества". Ті, хто не за руський мір-ті або виїхали, або не візьмуть ці номери.
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08.08.2022 19:54 Ответить
Задовбали вже розумники, що точно знають хто що повинен робити і навіщо, які в них мотиви і ситуація, чому вони так вчинили чи інакше. Перед тим як «просто» щось бовкати, рекомендую подумати. Тексти станутьзмістовнішими. Можете поїхати пожити, з житлом зараз проблем немає, заодно виявите всіх зрадників, будете корисним.
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08.08.2022 20:08 Ответить
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08.08.2022 19:49 Ответить
На жаль, багато хто з 73 відсоткових досі вірять, що причиною незакінчення війни є Порошенко
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08.08.2022 20:01 Ответить
Зєлєнскій мав здати в полон всю Україну, але получилось поки здати азовців 😠
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08.08.2022 20:02 Ответить
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
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08.08.2022 20:03 Ответить
треба саперів посадити.
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08.08.2022 20:05 Ответить
Ну так они на них только в ЛНР, ДНР и будут кататься, ибо никакая цивилизованная страна, да и сама раша,их не вызнает.
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08.08.2022 20:08 Ответить
Україна конкретно повинна реагувати на такі кроки.Всі хто отримає таки посвідченя і номери отримують 5 років в'язниці ба більше будуть в розшуку як посібники терористів.Дані особи можуть бути зніщені фізично.
В країні війна ця війна на виживання .Годі всього цього цирку ! ГОДІ !.За колоборанство розстріл за зраду розстріл ! Все !
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08.08.2022 20:22 Ответить
Ви знайомі зі змістом слова «примушувати»? Виживають в окупації, а ви з якого підпілля пишете? Тому, як приклад,можуть примусово вилучати транспортні засоби на наших номерах. Що скоріше за все і буде.
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08.08.2022 20:33 Ответить
Неправильно.

Україна повинна класифікувати можливими терористами всіх громадян рф та не визнавати ніяких їх документів, а для облегшення силою проводити заміну російських документів на українські із мінімальними формальностями. При цьому переслідувати своїх в кого росіяни силою забрали документи - точно не треба.
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09.08.2022 01:23 Ответить
Один нюанс - вони дійсні тільки на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей і тільки на період тимчасової окупації, а після визволення цих територій ви можете звернутись в СБУ, щоби вам їх замінили А там, як фішка ляже.
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08.08.2022 20:26 Ответить
Путин любит детские игрушки: - паспорта, автономера, удостоверения -
"Хаймарсам" эта мишура нисколько не мешает.
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08.08.2022 20:35 Ответить
Ага, а за кондомом пєсковим референдуми про возз'єднання (Херсон/Запоріжжя були в РФ?!) - це ініциатива місцевих жителів...
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08.08.2022 21:10 Ответить
Доволі таки принизливо це все читать : паспорта ,референдум ,герб ,гимн ,прапор и т.д. А що ж ми ?
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08.08.2022 21:15 Ответить
А ми накопичуємо **********.
І нові види зброї.
Нехай там показяться - "...пєрєд смєртью не надишешься...."
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08.08.2022 21:23 Ответить
Імітуємо бурну діяльність якщо судити по вкидам у змі, займаються політичними ігрищами та вкидами проти можливих конкурентів. А потім не наші заявлять що "не шмогла" і що треба домовлятись.
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09.08.2022 01:20 Ответить
Ще почекаємо. 2 - 3 тижні і тоді знову поговоримо про контрнаступ
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08.08.2022 21:28 Ответить
Вчіться.

Саме так треба буде повертати Білгород, Ростов. Все силою. Територія ще навіть не узаконена в середині рф, а вже заборона на використання українських прав і видача російських.

Ми повинні негайно прийняти закон про заборону російських прав чи взагалі будь-яких документів виданих терористичним утворенням російська федерація чи його членами яких помилково називають громадянами, а для облегшення процесу спростити видачу української заміни.
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09.08.2022 01:18 Ответить
 
 