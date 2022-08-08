Россия начинает выдавать свои водительские права на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей
В оккупированных Запорожской и Херсонской областях заработали центры Госавтоинспекции МВД России. Они будут выдавать населению водительские права и номера российского образца на автомобиле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Российская служба ВВС.
Согласно сообщению, жители этих областей, не имеющих гражданства России, "смогут получить временные водительские права и регистрационные знаки на транспортные средства".
Уже 6 августа в Херсоне при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.
Херсон оказался в российской оккупации в первые дни вторжения.
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+7 Олександр Дніпро
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ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
В країні війна ця війна на виживання .Годі всього цього цирку ! ГОДІ !.За колоборанство розстріл за зраду розстріл ! Все !
Україна повинна класифікувати можливими терористами всіх громадян рф та не визнавати ніяких їх документів, а для облегшення силою проводити заміну російських документів на українські із мінімальними формальностями. При цьому переслідувати своїх в кого росіяни силою забрали документи - точно не треба.
"Хаймарсам" эта мишура нисколько не мешает.
І нові види зброї.
Нехай там показяться - "...пєрєд смєртью не надишешься...."
Саме так треба буде повертати Білгород, Ростов. Все силою. Територія ще навіть не узаконена в середині рф, а вже заборона на використання українських прав і видача російських.
Ми повинні негайно прийняти закон про заборону російських прав чи взагалі будь-яких документів виданих терористичним утворенням російська федерація чи його членами яких помилково називають громадянами, а для облегшення процесу спростити видачу української заміни.