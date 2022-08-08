Россия начинает выдавать свои водительские права на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях заработали центры Госавтоинспекции МВД России. Они будут выдавать населению водительские права и номера российского образца на автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Российская служба ВВС.

Согласно сообщению, жители этих областей, не имеющих гражданства России, "смогут получить временные водительские права и регистрационные знаки на транспортные средства".

Уже 6 августа в Херсоне при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни вторжения.

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