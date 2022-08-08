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Новости Война
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Эрдоган имеет влияние на Путина и рычаги, чтобы стимулировать его к выполнению договоренностей, - посол Боднар

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает влияние на Владимира Путина и рычаги влияния для того, чтобы стимулировать его к выполнению определенных договоренностей. В то время как у Украины с Турцией есть диалог как по вопросам взаимосвязей Турции с РФ, так и большой комплекс взаимодействия, которым не можем пренебрегать.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Jпределенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей.… Если вы посмотрите на все эти посреднические услуги, то никто даже из европейских лидеров не добился того, что добился Эрдоган. Поэтому те посреднические или фасилитаторские усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения – это также благодаря активной турецкой дипломатии", - сказал Боднар.

По его словам, Турция как была, так и остается стратегическим партнером Украины.

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"Даже к началу войны мы прекрасно понимали, что у Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину. Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это положительные вещи, но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы об этом говорили до войны в более открытом формате, сейчас этот параллельный русско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко. но это не значит, что мы испортим отношения в этом объеме, который мы с ними имеем, только потому, что мы на что-то обижены", - сказал дипломат.

Боднар подчеркнул, что Турция - это страна, которая прежде всего отстаивает свои интересы и реализует их таким образом, который может.

Боднар Василий (164) путин владимир (31510) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+14
Та невже ? Брєд сивої кобили.
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08.08.2022 19:35
+12
Дурниця, не має він ніякого впливу на путєна...
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08.08.2022 19:34
+11
Туреччина відстоює свої інтереси в будь-який ,вигідний для неї спосіб-це правда.А коли ж Бондар почне відстоювати інтереси України?Бо погано пахне ця його ода Ердогану.Вибірковий вплив якийсь у Ердогана на пуйла-захисників Маріуполя визволити не зміг домовитись,а гешефт на зерні-швидко .Так що не треба нав'язувати людям потихеньку думку про "гаранта" Ердогана в договорняками з мокшею.Схожий сценарій вже озвучували,і він ну зовсім не сподобався українцям
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08.08.2022 19:46
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То хай стимулює виконати вже існуючий будапештський меморандум (самоліквідуватися)
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08.08.2022 19:34 Ответить
Дурниця, не має він ніякого впливу на путєна...
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08.08.2022 19:34 Ответить
Та невже ? Брєд сивої кобили.
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08.08.2022 19:35 Ответить
АГА, ЩАС!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 19:35 Ответить
Ердоган просто регулярно імєєт пукіна...
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08.08.2022 19:35 Ответить
вправляється регулярно
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08.08.2022 19:39 Ответить
а потім путен має усух турків по самі памідори...))))
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08.08.2022 19:46 Ответить
Единственный человек в мире которого боится кремлевский дьявол это Эрдоган , он знает как поступить его чертями, Ангелы Байрактар многократно это доказали !!! 🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
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08.08.2022 19:36 Ответить
Если Украина не посеет озимые, то посреднический талант Эрдогана сразу исчезнет?
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08.08.2022 19:37 Ответить
ще б пак:
буйло - дрібна гопота з під'їзду, а Едик - розбійник із лісу
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08.08.2022 19:38 Ответить
не обольщайтесь... на психопата никто не имеет никакого влияния...
просто так совпало, что интересы Эрдогана и ***** на ненадолго совпали...
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08.08.2022 19:38 Ответить
Интересы Эрдогана торговля на чёрном море Украиной, он чётко об этом говорить из начально
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08.08.2022 19:42 Ответить
Турція і раша це закляті друзі,у кожної свій інтерес.
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08.08.2022 19:40 Ответить
Посол Боднар ! Досить облизувати дупу Ердогану! Він такий же диктатор і корупціонер як і його кореш #уйло!!!
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08.08.2022 19:41 Ответить
По поводу коррупционер это вы лжете, а поповоду Диктора я бы сказал он антидиктатор и антивирус против таких бесчеловечных тиранов как х.... Ло 🔥
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08.08.2022 19:45 Ответить
То тільки так здається, що Ердоган має "вплив" на Пуцлєра......Бувших гебістів не буває: чергова "мнагахадовачька" бункерного йолопа для суспільства. Замість близької "смерті". Ха-ха-хааа!
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08.08.2022 19:42 Ответить
А обезьяна Агрохимия и Коля Тищенко- Каклета какое влияние имеют на Путина? Большее, чем Эрдоган? Почти, как Безумная - Безуглая ?
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08.08.2022 19:44 Ответить
Так ми ж не знаємо справжньої суті «домовленостей»!
То, може, ну його той вплив?
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08.08.2022 19:46 Ответить
Від цих гастролерів самі збитки. Шмарклю геть!
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08.08.2022 19:46 Ответить
Туреччина відстоює свої інтереси в будь-який ,вигідний для неї спосіб-це правда.А коли ж Бондар почне відстоювати інтереси України?Бо погано пахне ця його ода Ердогану.Вибірковий вплив якийсь у Ердогана на пуйла-захисників Маріуполя визволити не зміг домовитись,а гешефт на зерні-швидко .Так що не треба нав'язувати людям потихеньку думку про "гаранта" Ердогана в договорняками з мокшею.Схожий сценарій вже озвучували,і він ну зовсім не сподобався українцям
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08.08.2022 19:46 Ответить
Все точно , немає більше чого добавити.
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08.08.2022 20:01 Ответить
Многоходовочка против Эрдогана не работает , он знает как ломать хребет дьяволу 🔥🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪🔥
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08.08.2022 19:47 Ответить
Для України цей пан начебто славетний, дружелюбний та надійний "ер...", а з іншої - такий собі просто ..."доган".
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08.08.2022 19:54 Ответить
Ердоган такий же пуйло тільки в профіль. Два диктатори. Без зміни влади в Туреччині Україні не варто особливо розраховувати на цю країну
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08.08.2022 19:58 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має вплив на Володимира Путіна і важелі впливу для того , на котрі вказують окупація українського Криму в 2014 році і після турецького ердоганового важеля вплиу війна .котру куйло розпочав в Україні в 2022 році..турецько-рашистський кровавий вплив на Україну і її народ
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08.08.2022 19:59 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України .

Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з путіним, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити. Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з путіним. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
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08.08.2022 19:59 Ответить
Та ніяких важилів він немає, півень двожопий. Два недоімператори. У всьому шукають собі профіт, і нашим і вашим. Бабло не тхне.
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08.08.2022 20:03 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/usiliya-erdogana-uhodyat-v-pesok/ Олег Пономарь, блогер : "Что вы узнали нового об Эрдогане такого, чего не знали до вчера? А ничего.
Эрдоган не присоединился к санкциям Запада против России. У всех стран Запада в этом году по причине известных событий резко (примерно на 15-20%) упал объем торговли с Россией и только у Турции он вырос. Экономика Турции находится в плачевном состоянии и Эрдоган пользуется моментом. Турция и Россия хотят еще больше (в три раза) увеличить товарооборот в ближайшие годы.
Эрдоган чувствует себя отверженным в западном лагере (в ЕС его не берут, США не продают оружие, которое он хочет и тд) и поэтому он занимается шантажом (то, что делал Лукашенко до недавнего времени). Типа - ОК, кто тогда запретит мне дружить с Россией?
Далее. Переговоры: Эрдоган присоединился к Трампу, Шредеру, Орбану и стал голосом Путина по вопросу переговоров Запада с Россией по Украине. О том, что нужно говорить и идти на уступки России вместо того, чтобы воевать.
Но фишка в том, что США смотрят на эти усилия как на фоновый небольшой пустой белый шум. Байден продолжает слать Украине оружие в больших количествах - каждую неделю-две пакет в несколько сотен миллионов долларов и все усилия Эрдогана уходят в песок. Ну и хорошо".
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08.08.2022 20:03 Ответить
Ага. С зеленым коридором из Марика и Азовом помог так что пол страны кровью залили
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08.08.2022 20:04 Ответить
а с переговорами по зерну скорее ***** помог снять санкции и выкрутиться с ворованным у нас зерном чем нам.
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08.08.2022 20:09 Ответить
Восток - дело тонкое....
Ніхто не знає,що в цього пана на умі...так як і у кремлівського шезо..да....
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08.08.2022 20:04 Ответить
ЄС хоче запровадити санкції проти Туреччини через її співпрацю з Росією, - Financial Times.

Європейські чиновники занепокоєні через дружні стосунки двох країн у галузі енергетики, фінансів та торгівлі. Вони вже навіть вирішили, як покарати за це Анкару - натиснути на західні компанії та банки, щоби вони пішли і з турецького ринку, зазначає видання.
Вашингтон неодноразово попереджав, що країнам, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, він вдарить "вторинними санкціями", спрямованими на порушення, нагадує Financial Times.

https://t.me/Sharpreview/16201 Олег Шарп
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08.08.2022 20:29 Ответить
підор гердоган вже раздвинув булки...ще ***** від туречини напад не вистачало
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08.08.2022 20:47 Ответить
В реале нет ни какого влияния. И у каждого из этих двух. Они самодостаточны каждый по отдельности. Им нравится делать только по своему. Идеальные диктаторы. Пока интерес общий, они сходятся. И все. Если нет---даже возможен конфликт, или настоящий, или на публику. Но влияние не возможно реальное. Нам бы такой типаж во время войны.
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08.08.2022 21:00 Ответить
Боднара треба звільняти. Він або на Путлеря працює, або на Єрмака.
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08.08.2022 21:35 Ответить
Боднар підкреслив, що Туреччина - це країна, яка насамперед відстоює свої інтереси і реалізує їх у той спосіб, який може." То ... вашу маму вісім разів, може і нам нарешті так спробувати - от взяти і почати відстоювати свої інтереси насамперед а не вестися на цю лівацьку пацифічно-помадкову муйню?!
Єрдаган має важелі, може й має, але з якого переляку заради нас буде їх використовувати? це ми блін під кожного гутеріша прогинаємося і навіть без гарантій тільки за слова подяки. То нам як дурням дякують, спасибі що існуєте такі лохи, бо "без лоха - жизнь плоха". І ладно би коли і правда були би дурнями, і не розуміли так ні!
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08.08.2022 21:41 Ответить
В рашці безліч турецьких будівельників, от і осман і придумав конвертацію валюти та кредитні картки із рублями. На Росію йому в принципі насрати. А про які домовленності віщує Боднар, невже ті, які два роки мусує Президент ОПи.
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08.08.2022 21:49 Ответить
Хто *******!яке чмо?путинХуйло эрдаган *****!а в чём вопрос?
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08.08.2022 22:04 Ответить
Эрдоган ловит рыбу в мутной воде. Always.
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08.08.2022 22:40 Ответить
Брехня! Ніякого впливу він не має. Ердоган хоче бути одночасно однією дупу на два базари. Це неможливо, але у нього поки що все виходить, нас підтримувати і на кацапах заробляти скрізь, де тільки можна. Всі світові бренди, які пішли з московських болот дуже успішно продаються у мережі турецьких магазинів, в яких є все. Люксові бренди вони продають дорожче расєйським покупцям, але продають. Ці бариги стали головними постачальниками дефіциту для кацапні.
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08.08.2022 23:51 Ответить
 
 