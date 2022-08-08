Эрдоган имеет влияние на Путина и рычаги, чтобы стимулировать его к выполнению договоренностей, - посол Боднар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает влияние на Владимира Путина и рычаги влияния для того, чтобы стимулировать его к выполнению определенных договоренностей. В то время как у Украины с Турцией есть диалог как по вопросам взаимосвязей Турции с РФ, так и большой комплекс взаимодействия, которым не можем пренебрегать.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Jпределенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей.… Если вы посмотрите на все эти посреднические услуги, то никто даже из европейских лидеров не добился того, что добился Эрдоган. Поэтому те посреднические или фасилитаторские усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения – это также благодаря активной турецкой дипломатии", - сказал Боднар.

По его словам, Турция как была, так и остается стратегическим партнером Украины.

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"Даже к началу войны мы прекрасно понимали, что у Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину. Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это положительные вещи, но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы об этом говорили до войны в более открытом формате, сейчас этот параллельный русско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко. но это не значит, что мы испортим отношения в этом объеме, который мы с ними имеем, только потому, что мы на что-то обижены", - сказал дипломат.

Боднар подчеркнул, что Турция - это страна, которая прежде всего отстаивает свои интересы и реализует их таким образом, который может.