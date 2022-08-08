РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6693 посетителя онлайн
Новости Война
21 887 40

Михалков представил как "героя" ликвидированного в Украине бывшего узника, который пытал своих сокамерников в СИЗО

костянтин,тулінов

Российский пропагандист и режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своего ютюб-шоу "Бесогон ТВ" представил как "героя" бывшего заключенного Константина Тулинова. Тулинов, когда находился в заключении, участвовал в пытках арестованных в СИЗО "Кресты".

Михалков в своей передаче пересказал биографию Тулинова. Он отметил, что тот получил свой первый условный срок в 16 лет, а за ним последовали "грабеж, наркотики и несколько ходок". Тулинов должен был освободиться в 2023 году, однако весной 2022 года принял предложение принять участие в войне в Украине, пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

В Украине Тулинова ликвидировали.

В 2019 году правозащитный проект Gulagu.Net рассказал об избиениях арестантов в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. По данным правозащитников, в изоляторе были созданы специальные "пресс-хаты", где заключенные, сотрудничающие с администрацией, в обмен на "льготные условия содержания" избивали сокамерников, чтобы те признались в преступлениях. "Фонтанка" на одном из фото, опубликованных Gulagu.Net, узнала Константина Тулинова. По данным издания, 23-летний Тулинов "играл одну из главных ролей" в "активе" — то есть среди заключенных, сотрудничающих с администрацией. На фото он позирует со своим сокамерником и футболками с надписью "Актив УФСИН един".

Михалков представил как героя ликвидированного в Украине бывшего узника, который пытал своих сокамерников в СИЗО 01

Костантин Тулинов (справа)

После тех публикаций СК возбудил уголовное дело, и в мае 2021 года Тулинов получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы по статье о групповом вымогательстве с применением насилия. Помимо него, сроки получили еще двое заключенных из числа "актива", никто из сотрудников "Крестов" осужден не был. Никита Михалков в своем описании биографии Тулинова не говорил о его участии в пытках.

Автор: 

армия РФ (19578) Михалков Никита (131) пропаганда (3692) россия (96038)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Михалков рідкісної душі під.....ас
показать весь комментарий
08.08.2022 19:57
+40
Причем потомственный
показать весь комментарий
08.08.2022 20:00
+28
показать весь комментарий
08.08.2022 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.08.2022 19:56 Ответить
Михалков рідкісної душі під.....ас
показать весь комментарий
08.08.2022 19:57 Ответить
Він безхребетний лакей,холуй кремля
показать весь комментарий
08.08.2022 19:59 Ответить
Хтось розповідав, на рівні байки. Що приїздив в 90-ті якийсь там граф з Європи, і пішли вони на якийсь там світський прийом. Заходять до будинку, а там Міхалков стоїть у фраку. Граф зніма своє пальто, подає його Міхалкову і йде собі далі. - Чому ти дав йому пальто? -Так тож лакей. - З чого ти так вирішив? - Так по очах побачив.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:14 Ответить
Причем потомственный
показать весь комментарий
08.08.2022 20:00 Ответить
Пітєрскіє. Цей власноруч мочив співкамерників, а "моль" з пітєрскої підвооротні чужими руками вбиває сотні тисяч.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:08 Ответить
***
просрали матушку расию! -
вздохнул пичальна михалков...
скупая чёрная икринка
с усов упала в соболя...
показать весь комментарий
08.08.2022 22:17 Ответить
Сльозинка радості упала , На чорний хліб без ніх…уя , Пропала раша у відрі помиів , Пропала у відрі без дна )
показать весь комментарий
08.08.2022 23:43 Ответить
Истинный русский православный герой-антифашист.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:59 Ответить
пид@ры нашли друг друга. Пусть даже и в бесогоне.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:59 Ответить
Копіюють головного підора

показать весь комментарий
08.08.2022 20:01 Ответить
а єнто і єсть хлавний хєрой міхалкова)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:13 Ответить
Нє. Нє "герой", а "кормілєц".
показать весь комментарий
08.08.2022 20:27 Ответить
*****... Зачем постить эту мразь.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:17 Ответить
Так у кацапських свиней всі такі герої бо інших справжніх ніколи не було,лише вигадані...
показать весь комментарий
08.08.2022 20:00 Ответить
І що тут такого? Подивіться хоч того ж Бабченка, або Муждабаева. Треба вже врешті-решт зрозуміти, що росіяни такі і є, і той хто для цивілізованої людини є покидьком, для них дійсно являється героем.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:00 Ответить
один дебіл робіть з іншого дебіла героя..... расея що тут казати......
показать весь комментарий
08.08.2022 20:02 Ответить
Режисер робить злочинця вигаданим героєм війни - це "Хвіст крутить собакою" (1997).
Кацапи не можуть не поцупити щось
показать весь комментарий
08.08.2022 20:05 Ответить
Оно холуй по жизни. и как режиссер-дерьмо. Что оно бездарное наснимало путевого?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:05 Ответить
звичайний
скрєпний херрой
показать весь комментарий
08.08.2022 20:09 Ответить
Міхалков є рабом, як і його батько. Чи варто зважати на думку раба?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10 Ответить
нічого дивного не має )
у таких деградованих мерзотників як міхалков всі "хєрої" і є мерзотники)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:12 Ответить
А вы кореша этого старого мудака потрясти не хотите? За деньги шашлыкам...

«Мое решение принято. Вот платежное поручение №233. По этому поручению я эти деньги перевел в Одессу для зачисления на счет департамента финансов одесского городского совета. Это благотворительная помощь пострадавшим второго мая 2014 года в Одессе. Контроль над расходами возложить на городского главу Геннадия Труханова. Я надеюсь, что господин Труханов по-честному и правильно распорядится этими средствами и поможет тем, кто пострадал в этой чудовищной трагедии», - говорит Никита Михалков.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:19 Ответить
а міхалков - це хто, щоб про нього згадувати в українських змі?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:20 Ответить
какая страна, такие и герои......
показать весь комментарий
08.08.2022 20:23 Ответить
Утилізований?
Та нехай всі касапи будуть такими героями
показать весь комментарий
08.08.2022 20:30 Ответить
Для зрівняння рахунку тепер треба Міхайкова ліквідувати
показать весь комментарий
08.08.2022 20:47 Ответить
Один старий козел вихваляє молодого козла.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:50 Ответить
Михалков не козел - а известный гомосексуалист и пиарит только лагерных петухов
показать весь комментарий
09.08.2022 04:41 Ответить
росия ты слышишь зуд 3 михалкова по тебе ползут.

написано ещё в ссср-предпологается автор гафт.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:58 Ответить
вибачаюсь, думки прийшли одномоментно
показать весь комментарий
08.08.2022 21:19 Ответить
у ********* все черти герои, в аду так положено.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:12 Ответить
Та перестаньте ! Це ж свій серед чужих, чужий серед своїх бо він просто РАБ ГРОШЕЙ. Його предок колись записався военкором в ВВС ЧА, говорив своїм друзям, там кожен день коньяк і дівки. А дядько служив ХІВІ у вермахті, у філдьтраційному таборі НКВД був донощиком. відсидів там пять років. Тому тема пресхати Старому Бесогону відома не з чужих слів.
Колись великий актор Валентин Гафт - написав про Михалкових - "Россия, слишишь страшний зуд, три Михалкова по тебе ползут" Справедливо.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:18 Ответить
Ну так це ж для кацапів приклад гідний наслідування. Хто їх б'є та принижує, тому вони поклоняються. Споконвічна рабська сутність.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:35 Ответить
Анєхдот згадала:
- **************, а за что вы так любите михалкова ?
- За усы. Они так прикольно щекочут ж*пу.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:42 Ответить
ЗСУ,дякую за ліквідацію цього покидька!
показать весь комментарий
08.08.2022 21:45 Ответить
Скрепы же. Социально-близкий элемент.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:10 Ответить
Весь рід михалкових це зразок сраколизів-пристосуванців як лайно що при будь-якій владі плаває зверху. Дід за царату високопоставлений піп, батько сталінський "поет" та автор гімну совєцького союзу, а синок всім владам перелизав та пропонував узаконити кріпацтво в своїх ******** маєтках.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:14 Ответить
С туремной шконки в разведчики попал, талатище на нарах пропадало.
показать весь комментарий
08.08.2022 23:40 Ответить
Потомствєнньій пАстєльнічій.
показать весь комментарий
09.08.2022 00:04 Ответить
 
 