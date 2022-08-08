Михалков представил как "героя" ликвидированного в Украине бывшего узника, который пытал своих сокамерников в СИЗО
Российский пропагандист и режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своего ютюб-шоу "Бесогон ТВ" представил как "героя" бывшего заключенного Константина Тулинова. Тулинов, когда находился в заключении, участвовал в пытках арестованных в СИЗО "Кресты".
Михалков в своей передаче пересказал биографию Тулинова. Он отметил, что тот получил свой первый условный срок в 16 лет, а за ним последовали "грабеж, наркотики и несколько ходок". Тулинов должен был освободиться в 2023 году, однако весной 2022 года принял предложение принять участие в войне в Украине, пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.
В Украине Тулинова ликвидировали.
В 2019 году правозащитный проект Gulagu.Net рассказал об избиениях арестантов в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. По данным правозащитников, в изоляторе были созданы специальные "пресс-хаты", где заключенные, сотрудничающие с администрацией, в обмен на "льготные условия содержания" избивали сокамерников, чтобы те признались в преступлениях. "Фонтанка" на одном из фото, опубликованных Gulagu.Net, узнала Константина Тулинова. По данным издания, 23-летний Тулинов "играл одну из главных ролей" в "активе" — то есть среди заключенных, сотрудничающих с администрацией. На фото он позирует со своим сокамерником и футболками с надписью "Актив УФСИН един".
Костантин Тулинов (справа)
После тех публикаций СК возбудил уголовное дело, и в мае 2021 года Тулинов получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы по статье о групповом вымогательстве с применением насилия. Помимо него, сроки получили еще двое заключенных из числа "актива", никто из сотрудников "Крестов" осужден не был. Никита Михалков в своем описании биографии Тулинова не говорил о его участии в пытках.
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просрали матушку расию! -
вздохнул пичальна михалков...
скупая чёрная икринка
с усов упала в соболя...
Кацапи не можуть не поцупити щось
скрєпний херрой
у таких деградованих мерзотників як міхалков всі "хєрої" і є мерзотники)
«Мое решение принято. Вот платежное поручение №233. По этому поручению я эти деньги перевел в Одессу для зачисления на счет департамента финансов одесского городского совета. Это благотворительная помощь пострадавшим второго мая 2014 года в Одессе. Контроль над расходами возложить на городского главу Геннадия Труханова. Я надеюсь, что господин Труханов по-честному и правильно распорядится этими средствами и поможет тем, кто пострадал в этой чудовищной трагедии», - говорит Никита Михалков.
Та нехай всі касапи будуть такими героями
написано ещё в ссср-предпологается автор гафт.
Колись великий актор Валентин Гафт - написав про Михалкових - "Россия, слишишь страшний зуд, три Михалкова по тебе ползут" Справедливо.
- **************, а за что вы так любите михалкова ?
- За усы. Они так прикольно щекочут ж*пу.