Михалков представил как "героя" ликвидированного в Украине бывшего узника, который пытал своих сокамерников в СИЗО

Российский пропагандист и режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своего ютюб-шоу "Бесогон ТВ" представил как "героя" бывшего заключенного Константина Тулинова. Тулинов, когда находился в заключении, участвовал в пытках арестованных в СИЗО "Кресты".

Михалков в своей передаче пересказал биографию Тулинова. Он отметил, что тот получил свой первый условный срок в 16 лет, а за ним последовали "грабеж, наркотики и несколько ходок". Тулинов должен был освободиться в 2023 году, однако весной 2022 года принял предложение принять участие в войне в Украине, пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

В Украине Тулинова ликвидировали.

В 2019 году правозащитный проект Gulagu.Net рассказал об избиениях арестантов в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. По данным правозащитников, в изоляторе были созданы специальные "пресс-хаты", где заключенные, сотрудничающие с администрацией, в обмен на "льготные условия содержания" избивали сокамерников, чтобы те признались в преступлениях. "Фонтанка" на одном из фото, опубликованных Gulagu.Net, узнала Константина Тулинова. По данным издания, 23-летний Тулинов "играл одну из главных ролей" в "активе" — то есть среди заключенных, сотрудничающих с администрацией. На фото он позирует со своим сокамерником и футболками с надписью "Актив УФСИН един".

Костантин Тулинов (справа)

После тех публикаций СК возбудил уголовное дело, и в мае 2021 года Тулинов получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы по статье о групповом вымогательстве с применением насилия. Помимо него, сроки получили еще двое заключенных из числа "актива", никто из сотрудников "Крестов" осужден не был. Никита Михалков в своем описании биографии Тулинова не говорил о его участии в пытках.