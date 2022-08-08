РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6693 посетителя онлайн
Новости Война
21 195 93

Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз с судна RAZONI из-за 5-месячной задержки с доставкой, – посольство

судно

Покупатель украинского зерна, отправленного судном Razoni, отказался принимать груз.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой (более пяти месяцев)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что теперь грузоотправитель ищет нового покупателя.

Также читайте: Россия должна вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС, - Белый дом

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

зерно (1070) Ливан (126) посольство Украины (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+85
О как... Голод не грозит, оказывается? А я думал, прямо в порту баржу будут ждать толпы голодных африканцев...)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:09
+66
А перед відправкою ніхто не уточнив цей момент? Якщо уточнив, то хай йдуть лісом років на 50.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:08
+49
Казали, що збіжжя з України рятує цілі країни від голоду.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А перед відправкою ніхто не уточнив цей момент? Якщо уточнив, то хай йдуть лісом років на 50.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:08 Ответить
ЗЕ чиновники - марьяны , перед отправкой ЖОПОЙ ДУМАЛИ ??? . .( как всегда и везде ) Убытки отнести на тупорылых чиновников !!!
показать весь комментарий
08.08.2022 20:45 Ответить
Та я не вірю, що таку дрібницю не зробили, це треба бути повним деб*лом.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:48 Ответить
Звісно що все зробили!!!
Це робить логістична компанія. Незробити це неможливо, оскільки вираховується і завантаження елеваторів, на визначений час, які будіть приймати зерно, наявність транспорту для перевезення, завантаження самого порту.
1 година простою судна коштує декілька десятків тисяч доларів! Так що все це досконально прораховується і починається цей прорахунок з разговору з покупцем, коли він готов прийняти вантаж.
Тут можлоиві 2 варіанти: 1. Покупець прорахував варіанти і вирішив, що краще отримати страхові виплати;
2. Не обійшлось без РФ, яка підбурила покупця зробити саме так. Щоб Україні воно вийшло у мінус (бо час фрахту судна не дешевий)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:05 Ответить
Це був наказ Зелі. А йому наказав Путлер. У думати нікому було. Фахівців немає.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:18 Ответить
Великий спец із продажу збіжжя ? (( То я тобі поясню і разом тим , хто твій комент лайкнув )) - лісом піде постачальник , і це перший дзвоник про втрату ринків збуту українського зерна , як це не звучить сумно (( А ти і надалі палахкоти героїчними висерами !
P.S. Грьобаний ліван купляє у кацапів наше крадене зерно за демпінговими цінами і не париться , а ти і надалі думай що хтось без нашого збіжжя із голоду подохне ((
показать весь комментарий
08.08.2022 21:20 Ответить
Це підстава, скоріше за все не обійшлось без засрашки. Може ви і з нею хочете вести торгівлю? Такий ринок втрачаємо!
А зерно знайдуть куди продати, не переймайтесь.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:49 Ответить
Тут ещё один нюанс, очень скверный для поставщика.
1. Украина не вводила запрет на вывоз зерна

2. Рэфия де Юре не вводила блокаду

3. С дурной головы кого то из властных структур Украина дала обязательства обеспечить коридор, то есть приняла минирование на себя. Рэфия в это время ограничилась очень хитрой формулировкой "да пусть плывут, мы их не трогали и трогать не собираемся"
То есть де факто война есть, а де Юре хрен там. Я боюсь поставщик даже на форс-мажор давить не сможет
показать весь комментарий
08.08.2022 21:50 Ответить
видно каци попрацювали, ну і йух з ними, нехай пісок жеруть
показать весь комментарий
08.08.2022 20:09 Ответить
О как... Голод не грозит, оказывается? А я думал, прямо в порту баржу будут ждать толпы голодных африканцев...)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:09 Ответить
В Лівані? В школу, терміново!
показать весь комментарий
08.08.2022 20:25 Ответить
Ну как бы зерно было призвано спасти голодающих африканцев, нет?) Вот и подумалось, что рванут со всей Африки прямо к порту с торбами). А вы решили мне ни с того ни с сего сделать замечание, что Ливан это ближний восток. Ну некрасиво как-то с вашей стороны
показать весь комментарий
08.08.2022 20:33 Ответить
В городі бузина...
До речі, в чорну Африку Україна зерно майже не постачала. Майже виключно Єгипет.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:58 Ответить
Я бы сказал, что у вас хреново с чувством юмора, но думаю это не так видимо вы все же из группы поддержки решения партии и правительства о зерновывозе)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:21 Ответить
Ні, не бузина...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:25 Ответить
Конечно нет, особенно если вспомнить об угрозе голода и географическом положении Ливана)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:33 Ответить
Шо то пахнет очередным фейком - знали, не знали, думали, гадали, 5 мес... Жги дальше!!!
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10 Ответить
Чув про Форс-мажор ? Якщо не чув - почитай , прикольна штука , дивлячись як нею користуватися ))
показать весь комментарий
08.08.2022 21:23 Ответить
Форс-мажор это такая скользкая штука... Если бы реально действовала, то потеря работы или болезнь была бы основанием для снятия ответственности за погашение кредита)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:35 Ответить
голодающие так изголодались что аппетит пропал
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10 Ответить
Казали, що збіжжя з України рятує цілі країни від голоду.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:10 Ответить
Рашка вже нагодувала
показать весь комментарий
08.08.2022 20:12 Ответить
нашім зерном.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:17 Ответить
Бедуинам не знакомо понятие "форс-мажора" в виде войны
показать весь комментарий
08.08.2022 20:11 Ответить
А при чем тут бедуины? Тут чистый гешефт трейдеров. Один трейдер закупил зерно у украинских фермеров, продал другому дороже, тот продал третьему, ещё дороже. Третий подписал договор о намерениях с четвертым, а вывезти зерно в срок не смог. Пятый купил у другого и сказал четвертому засунуть договор себе в задницу. Непонятно только как от всех этих частных сделок Украина собралась получить в бюджет миллиарды валюты)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:19 Ответить
А вы измерили сумму гешефта? Зерно, как и любое сырье: нефть, дерево, руда, продается обычно по ценам, сложившимся на определенный момент. Иначе это не торговля, а распродажа с дисконтом.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:05 Ответить
А надо измерять? Я вообще то о схеме говорю. Она единая по всему миру. Именно в силу этой схемы у непосредственных производителей продукт закупается по заниженным ценам
показать весь комментарий
08.08.2022 21:24 Ответить
ай що ви там з мілліардами валюти, санкції з рашки зняли, а нас перед фактом поставили і все.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:18 Ответить
Да, но оправданиями сделки было поступление миллиардов в бюджет) вот я и задаюсь вопросом, как прошлогоднее зерно, уже проданное и перепроданное может что-то дать бюджеты)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:29 Ответить
Ливанцы в перманентной войне живут, их этим не удивишь.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:19 Ответить
ой, так голодували, так страждали, що аж відмовились.
українці їм перли це зерно з-під ракетних обстрілів, лавіруючи між мінами, під дулами рашистських кораблів, ризикуючи життям, а воно їм виявилося не потрібним.
а що ж зекоманда так із шкури лізла, щоб цю доставку організувати??
показать весь комментарий
08.08.2022 20:12 Ответить
тепер скинуть ціну і заберуть за копійки ... це бізнес по зеленськи
показать весь комментарий
08.08.2022 20:47 Ответить
Ще невідомо, чим за вивіз наша влада ворогові поступилась!?...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:14 Ответить
и че теперь? заправляй , капитан , пароход за валюту и ищи сам покупателя? великолепный менеджмент. *****, да кто-же этим всем руководит так мудро?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:12 Ответить
Зеля. Точніше Єрмак!
показать весь комментарий
08.08.2022 21:25 Ответить
Зеля!
показать весь комментарий
08.08.2022 22:11 Ответить
Что то не очень все в голод верят которым нас ООН пугало. ***** походу и тут поработал и предложил ворованное у нас зерно по бросовым ценам. Ну что, надоговаривались с рашистами переговорщики сраные? Только с Рашки сняли санкции и разрешили краденное продавать. А нам мало того что рашисты сожгли зерно на полях и элеваторах так еще перед нами бегают и клиентов отбивают
показать весь комментарий
08.08.2022 20:12 Ответить
А кто планировал тему голодающих в Африке? Гуттериш сказочник.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:13 Ответить
Ну что, идиоты, хоть поняли как вас развели с переговорами в 100500-й раз? Все изначально делалось под заказ Рашки. ***** подмазал в ООН своих чтобы пугали и давили на нас с переговорами чтобы снять с Рашки санкции и дать ниточку раскручивать нас на перемирие и капитуляцию.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:16 Ответить
Похоже на ИПСО над всем миром. В ООН раскручивается тема что дети в Африке голодают. Всем становится их жалко и начинается перекидывание обвиненениями кто виновен в голоде.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:18 Ответить
Продовольство і добрива рашки вивели з під санкцій завдяки Україні, бо Зкленський вимагав зернових коридорів. Дивні відмови покупців - проблеми зернотрейдерів, але рашка в профіті.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:29 Ответить
то курва, краще би вимогав всіх нашіх людей з полону живими повернути! але ж ні, гроші вибрав, і від нашого імені.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:21 Ответить
Тому він і вирішив зіграти в президента, бо ця роль для нього стала сама високооплачувана в його біографії і в принципі в історії кіно.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:33 Ответить
Спочатку судно з краденим українським зерном суд в Триполі спокійно так відпускає,порушуючи міжнародні санкції,тепер відмовляються вже від легального вантажу.Чи вже краденим затарилися по дешевці,"голодаючі"?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:16 Ответить
я теж так подумав
показать весь комментарий
08.08.2022 20:20 Ответить
А як же бути з порятунком світу від голодної смерті?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:17 Ответить
сколько криков было об умирающих от голода жителях африки и ближнего востока. ООН билась в падучей. Но оказывается, зерно особо никому и не надо. надо было только разминировать украинские порты.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:17 Ответить
Надо было только снять санкции с рахи, зеленых развели как лохов.. хотя я поверю что им подмазали и они здали интересы Украины с патрахами..
показать весь комментарий
08.08.2022 20:30 Ответить
Да за такі продєлки тре ******* і возможно ногами
показать весь комментарий
08.08.2022 20:21 Ответить
Треба,щоб Гутерріш зі своєї кишені заплатив за зерно.Він же шмарклі пускав на весь світ про "голодаючих" папуасів.Нехай тепер платить
показать весь комментарий
08.08.2022 20:23 Ответить
Да і иого за яиця
показать весь комментарий
08.08.2022 21:20 Ответить
о очередной прокол опы да спасение голодающих дело рук самих голодающих ООН это сброд топ корупционеров бла бла а наши тоже так спешили чтоб с раши сняли санкци что опять жопой в лужу
показать весь комментарий
08.08.2022 20:24 Ответить
Так они голодные или нет? Решили поторговаться? Х…, завернутый в газетку, заменяет сигаретку!
показать весь комментарий
08.08.2022 20:24 Ответить
Надеюсь, наши менеджеры из Киева найдут покупателя.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:25 Ответить
Ну так впредь не поставлять.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:29 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2022 20:36 Ответить
Коли люди голодають, то вони просять хліба пшеничного, а не фуражної кукурудзи. З чим там перші баржі пішли?. Отож... Пацики вклалися в зерно, потрібно відбивати.... А то голод, Африка, економіка... Смішні ,-)
показать весь комментарий
08.08.2022 20:41 Ответить
З кукурудзи, до речі, теж непоганий хліб.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:14 Ответить
Баба з возу…
показать весь комментарий
08.08.2022 20:43 Ответить
В цій ситуації лаптями аж пре...
показать весь комментарий
08.08.2022 20:47 Ответить
Хитрожопі арапи захотіли і собі щось урвати з біди українців? Сподіваються купити потім за більш низькою ціною? А фігу їм. Везіть далі.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:48 Ответить
хай сосуть хер
показать весь комментарий
08.08.2022 20:48 Ответить
А если предположить фантастическую версию - русские не хило демпингагули.
Перефразируя известную поговорку - не себе в прок, а украинцам в убыток
показать весь комментарий
08.08.2022 20:49 Ответить
та чого фантастична одразу? вони все життя так, не собі на користь аби іншим на шкоду. Та й демпінганути було чим, не дурно ж вони наше зерно вивозили, а зараз з металом то саме буде, нашім же металом скинуть ціну нижче плінтусу, а потім за плюшкі звісно ж для себе, "велікадушно" позволять нам...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:25 Ответить
Боюсь, что великодушия там не дождаться.
Они с удовольствием будут наблюдать, как это зерно начнет гнить на танкерах. Оно зерно только для покупателя, а для продавца это деньги.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:29 Ответить
А звідки у кацапів можуть бути збитки якщо вони торгують нашим краденим зерном ? Все що більше вартості доставки - в плюс ! ((
показать весь комментарий
08.08.2022 21:27 Ответить
Ну у них не только краденное, но и своё есть. А в целом я конечно с Вами согласен.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:30 Ответить
Сезонні коливання ціни на збіжжя дуже суттєві. Зерно в квітні- березні, після зими і зберігання, і зерно в серпні, після обмолоту по всій Європі, самі розумієте, коштують по- різному.
Зараз ливанці можуть купити набагато дешевше, ніж контрактували весною.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:56 Ответить
Сейчас порешают с откатом уже

Так наверное и задумано

Иначе кто же отправляет зерно в никуда?
показать весь комментарий
08.08.2022 20:56 Ответить
Виявляється Янелох таки лох. Навіть лошара.
показать весь комментарий
08.08.2022 20:58 Ответить
А он тут при чем? Продавец судя по информации статьи не государство, а частный бизнес. Чей? Это вопрос. Иначе зачем был этот шум Зеленым? В общем Зе точно барыга. Наверное...
показать весь комментарий
08.08.2022 22:31 Ответить
Зупинити поставки збіжжя з України в країни Африки, зерно переробити на пальне або спирт. Проблема вирішена.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:01 Ответить
Де плануєш переробляти і куди лити ? (( Ти на чистому спирті їздив ? Навіть суміш із нафтопродуктами - лайно яке потрібно за тиждень із бака випалити , але її іще потрібно десь намішати ...... може у Лисичанську ? (( чи на розхераченому кременчуцькому НПЗ ? (( Ну хіба що випити , але не заллєшся ненароком якщо пробуватимеш п"ятдесят мільйонів тонн спирту вихльобати ? ((
показать весь комментарий
08.08.2022 21:31 Ответить
Рукожопі "слуги" ні на що не здатні! Відосіки форева...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:01 Ответить
А здесь все просто они хотят бесплатное зерно краденое . Африканцы видимо и не собирались покупать зерно если они знают что можно пользоваться ворованным . Так а почему не узнали ждут там зерно или нет? Зачем настаивал Ердоган на таком договоре ? Главное чтобы в Украине было зерно и был хлеб чтобы голода не было. Остальные пусть пропадут пропадом.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:02 Ответить
Ну фсьо! Зараз дЄрмак заставить записати гнівний відосік гундосому, стережись Африка!)
показать весь комментарий
08.08.2022 21:09 Ответить
до чого тут Африка?
показать весь комментарий
09.08.2022 07:22 Ответить
Наврядчи обішлося без кацапських лаптей. Нещодавна ж вони саме в Ліван намагалися збути крадене українське зерно, судно заарештували, аж потім раптом відпустили.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:17 Ответить
Ліван і Лівія різні країни.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:44 Ответить
Ну от і зрозуміло чьому росія на це погодилась, теж мені важелі впливу, на прутні всіх росія крутила. Вони домовились з ліваном що будуть продавати наше зерно дешевше ніж ми, тому ліван і зняв арешт з кораблика з краденим зерном. Просто треба запам'ятати, що ліван нам не друщі, а росія якщо на щось погоджуєтся, то там вона вже десь підісрала.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:18 Ответить
та ми то знаємо, наш Президент нічого не хоче знати а з ним разом і оп і всі решта.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:26 Ответить
Мабуть ще не голодні.
показать весь комментарий
08.08.2022 21:25 Ответить
Який же це голод, коли є проблеми з продажем зернових? Тобто черги за нашим зерном немає. Одним словом, мутна історія
показать весь комментарий
08.08.2022 21:30 Ответить
Суд ливана снял арест с краденного зерна, ливан это рузгий протекторат, что тут ее понятно...
показать весь комментарий
08.08.2022 21:32 Ответить
Виявляется зерно нікому не потрібне? А як же "галадамор в Африке"?
показать весь комментарий
08.08.2022 21:56 Ответить
отакої... хіба відправляючи не знали куди і кому??? і чи будуть брати не спитали???
чи у всьому цьому є якесь потаємне...невидиме ззовні значення, яке тільки Ердоган і ***** знають...
показать весь комментарий
08.08.2022 22:23 Ответить
Це трюк для зниження ціни. Не виключно що там де торчать казапські вуха.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:25 Ответить
Небось перед этим завези балкер московитской кукурузы.
Ливан не голодает - ну и прекрасно, вычёркиваем из списка.
показать весь комментарий
08.08.2022 22:50 Ответить
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
показать весь комментарий
09.08.2022 06:07 Ответить
То хай сосуть Ху.....й
показать весь комментарий
09.08.2022 07:55 Ответить
 
 