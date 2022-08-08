Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз с судна RAZONI из-за 5-месячной задержки с доставкой, – посольство
Покупатель украинского зерна, отправленного судном Razoni, отказался принимать груз.
Об этом сообщает посольство Украины в Ливане, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой (более пяти месяцев)", - говорится в сообщении.
Отмечено, что теперь грузоотправитель ищет нового покупателя.
Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.
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Це робить логістична компанія. Незробити це неможливо, оскільки вираховується і завантаження елеваторів, на визначений час, які будіть приймати зерно, наявність транспорту для перевезення, завантаження самого порту.
1 година простою судна коштує декілька десятків тисяч доларів! Так що все це досконально прораховується і починається цей прорахунок з разговору з покупцем, коли він готов прийняти вантаж.
Тут можлоиві 2 варіанти: 1. Покупець прорахував варіанти і вирішив, що краще отримати страхові виплати;
2. Не обійшлось без РФ, яка підбурила покупця зробити саме так. Щоб Україні воно вийшло у мінус (бо час фрахту судна не дешевий)
P.S. Грьобаний ліван купляє у кацапів наше крадене зерно за демпінговими цінами і не париться , а ти і надалі думай що хтось без нашого збіжжя із голоду подохне ((
А зерно знайдуть куди продати, не переймайтесь.
1. Украина не вводила запрет на вывоз зерна
2. Рэфия де Юре не вводила блокаду
3. С дурной головы кого то из властных структур Украина дала обязательства обеспечить коридор, то есть приняла минирование на себя. Рэфия в это время ограничилась очень хитрой формулировкой "да пусть плывут, мы их не трогали и трогать не собираемся"
То есть де факто война есть, а де Юре хрен там. Я боюсь поставщик даже на форс-мажор давить не сможет
До речі, в чорну Африку Україна зерно майже не постачала. Майже виключно Єгипет.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
українці їм перли це зерно з-під ракетних обстрілів, лавіруючи між мінами, під дулами рашистських кораблів, ризикуючи життям, а воно їм виявилося не потрібним.
а що ж зекоманда так із шкури лізла, щоб цю доставку організувати??
Перефразируя известную поговорку - не себе в прок, а украинцам в убыток
Они с удовольствием будут наблюдать, как это зерно начнет гнить на танкерах. Оно зерно только для покупателя, а для продавца это деньги.
Зараз ливанці можуть купити набагато дешевше, ніж контрактували весною.
Так наверное и задумано
Иначе кто же отправляет зерно в никуда?
чи у всьому цьому є якесь потаємне...невидиме ззовні значення, яке тільки Ердоган і ***** знають...
Ливан не голодает - ну и прекрасно, вычёркиваем из списка.