Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз с судна RAZONI из-за 5-месячной задержки с доставкой, – посольство

Покупатель украинского зерна, отправленного судном Razoni, отказался принимать груз.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой (более пяти месяцев)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что теперь грузоотправитель ищет нового покупателя.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.