США предоставили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард: боеприпасы для HIMARS и NASAMS, 1 тыс. Javelin, 50 медицинских авто, - Пентагон
Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Пентагона.
Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
Возможности нового пакета включают в себя:
Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
75000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
20 дополнительных 120 мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
50 бронированных медицинских автомобилей;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Взрывчатку С-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование;
Медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
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І інша новина за сьогодні !
США объявили о выделении дополнительных $4,5 миллиардов помощи Украине
https://www.unian.net/economics/finance/ssha-obyavili-o-vydelenii-dopolnitelnyh-4-5-milliardov-pomoshchi-ukraine-novosti-ukraina-11934264.html
В военном пакете от Вашингтона нет больше HIMARS. Есть снаряды к РСЗО и пушкам.
Но самое интересное: в списке ракеты для системы ПРО NASAMS. Хотя ни одной этой системы Вашингтон не передал. И обещает теперь по срокам через несколько месяцев.
По сути, вся помощь Байдена по-прежнему остаётся имитацией. А количество артиллерии и снарядов передаётся ровно столько, чтобы Украине не могла идти в контрнаступление и из последних сил удерживала оборону ( а где-то отступала из-за превосходящей артиллерии рашистов).(с)Д.Корнейчук
нерозумієшь
\Видно троля за помилками
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Не кажучи що там на нулі хлопці вже півроку їм потрібна зміна.І головне все що маємо наразі економіку зброю і командування це не наше.
І ПНХ,ОЛЬГІНСЬКА **** СТЕЛЗ
Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.
https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
нас до перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
ну звісно. Це ж дєрмак особисто в окопі сидить і не допустив захвату України. Перед тим, зе-*****, як щось таке казати, подумай головою
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
ракети до 80км називаються GMLRS
ракети на 300км - ATACMS
За даними ВПС США, HARM мають дальність польоту понад 30 миль (понад 48 кілометрів), що робить їх одним із видів зброї більшої дальності, яку США надали Україні. Ракети можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних комплексів, таких як С-400, що дуже ускладнило роботу українських ВПС над великими смугами повітряного простору України. Ракети також можуть бути націлені на російські контрбатарейні радари, які Росія використовує для наведення на українську артилерію.
CNN
Кажуть у Ізраїлю є ДЕЩО, здатне перехоплювати ракети на висотах 60-70 км...