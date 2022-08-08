США предоставили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард: боеприпасы для HIMARS и NASAMS, 1 тыс. Javelin, 50 медицинских авто, - Пентагон

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают в себя:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120 мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатку С-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

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