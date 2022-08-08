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Новости Война
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До конца года в Украине почти 18 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

обстріл

В результате интенсивных боевых действий с начала российского вторжения в Украине по меньшей мере 17,7 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года.

Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Браун призвала международное сообщество продолжать оказывать Украине жизненно необходимую помощь. При этом она сослалась на обновленное "Экстренное гуманитарное обращение" ООН и гуманитарных организаций для реагирования на ухудшение ситуации.

"За последние пять месяцев мы видели, как местные, национальные и международные гуманитарные организации объединили усилия для усиления деятельности по всей Украине и помогли более 11 млн человек. Однако на самом деле нуждаются в поддержке еще больше людей", - сказала Браун, уточнив, что речь идет по крайней мере о 17,7 млн ​​человек.

По ее словам, это потребует почти на $2 млрд больше, чем оценивалось по состоянию на апрель.

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В апрельском экстренном обращении говорилось о $2,25 млрд, сейчас же востребованная сумма выросла до $4,3 млрд. Эти средства пойдут на оказание критически важной помощи и услуг по защите населения по всей Украине до декабря 2022 года.

"Мы боимся, что ситуация ухудшится зимой, поскольку многие люди, вероятно, переедут из районов, где нет газа, топлива или электричества для отопления помещений", - отметила Браун.

Отмечается, что предоставление помощи людям в зимний период является одним из приоритетов гуманитарной деятельности ООН в Украине в последующие месяцы.

"Из-за уничтожения тысяч домов, нехватки топлива, газа или электроэнергии, вызванных повреждением инфраструктуры, невозможность людей отапливать свои дома может стать проблемой выживания", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется выделение денежной помощи для 6,3 млн незащищенных лиц до конца года. По данным Представительства ООН, в первые пять месяцев войны денежную помощь на неотложные нужды получили 2,3 млн жителей Украины.

Автор: 

ООН (4181) гуманитарная катастрофа (146) гуманитарная помощь (1267)


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Топ комментарии
+4
ООН - ВЫ - ОХЕРЕЛИ В КРАЙ?
Если бы вы выполнили СВОИ обязанности в марте - НИЧЕГО БЫ ЭТОГО И НЕ ПРОЗОШЛО!!!!!!!!!!!!
ШЛЮХИ-СУКИ-КУКОЛДЫ КАЦАПСКИЕ , дешевые и конченые!!!!!!!!
Дай Бог - воздастсА вам и вашим родным в ваших краях в 10 раз больше
чем выпало Нам............................
АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 20:44
+2
Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:28
+2
не обманюйте...ми півсввіту годуємо
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08.08.2022 20:32
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Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:28 Ответить
Да, есть такое. Это дополнительный налог на многие критические группы товаров. У нас сейчас вся линейка ГСМ ввозится с Европы. Теплая одежда и обувь на зимний период, лекарства ... и т.д.
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08.08.2022 20:49 Ответить
Далеко розбіжаться українці на тій допомозі.Тих 2000грн не вистачить навіть,щоб з голоду не померти.Легше і дешевше знищити причину ,чим фінансувати наслідки-чомусь бюрократи з тих організацій швидко стали тупими,глухими і дурними.
Замість вимагати від урядів Європи і США задавити рашу,вони мусолять майбутні витрати на "допомогу".Хрінові економісти з них.
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08.08.2022 20:32 Ответить
Мы с матерью в оккупации прожили вдвоем чуть меньше чем на полторы тысячи гривен целый месяц. С голоду не умрёшь, а вот подорвать здоровье от недоедания можно легко.
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08.08.2022 20:51 Ответить
не обманюйте...ми півсввіту годуємо
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08.08.2022 20:32 Ответить
Ячменем, кукурузой, соей. Вы будете только их есть?
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08.08.2022 20:51 Ответить
ООН - ВЫ - ОХЕРЕЛИ В КРАЙ?
Если бы вы выполнили СВОИ обязанности в марте - НИЧЕГО БЫ ЭТОГО И НЕ ПРОЗОШЛО!!!!!!!!!!!!
ШЛЮХИ-СУКИ-КУКОЛДЫ КАЦАПСКИЕ , дешевые и конченые!!!!!!!!
Дай Бог - воздастсА вам и вашим родным в ваших краях в 10 раз больше
чем выпало Нам............................
АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 20:44 Ответить
помоги себе сам
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08.08.2022 20:48 Ответить
Це половина населення країни. Звідки та задрипана кантора бере такі цифри лякаючи світ українцями.
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08.08.2022 21:16 Ответить
виженіть додому з європи псевдопереселенців з західної та центральної України
з областей де нема бойових дій а гумдопомогу передавайте адресно.
зекономлені мільярди направте на військову допомогу та ліка.
бо багато переселенців є аферистами
багато жінок вже понаходили собі папіків та не поїдуть до своїх чоловіків
30=40 % саме аферисти, чоловіки яких здають житло біженцям з сходу та півдня.
ви сліпі чи дурні???
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08.08.2022 21:34 Ответить
Серед "біженців" багато аферистів і навіть ФСБшної агентури. Вже давно стала мемом історія з біженцями в мед. закладі. "Деточка а де твій батько?"-----Мой папа мочит хахлов на дамбасе.-----!!!!!!?????? Сколько таких вот "беженцев" в центре и на западе України ніхто не в курсі. Половина співробітників СБУ вже майже три роки пильно спостерігають за Порохом Укропом і членами ЕС, які захищають державу в складі ЗСУ і добровольчих підрозділах. ПС. Така ось муйня малята....
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08.08.2022 22:00 Ответить
 
 