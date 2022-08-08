До конца года в Украине почти 18 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

В результате интенсивных боевых действий с начала российского вторжения в Украине по меньшей мере 17,7 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года.

Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Браун призвала международное сообщество продолжать оказывать Украине жизненно необходимую помощь. При этом она сослалась на обновленное "Экстренное гуманитарное обращение" ООН и гуманитарных организаций для реагирования на ухудшение ситуации.

"За последние пять месяцев мы видели, как местные, национальные и международные гуманитарные организации объединили усилия для усиления деятельности по всей Украине и помогли более 11 млн человек. Однако на самом деле нуждаются в поддержке еще больше людей", - сказала Браун, уточнив, что речь идет по крайней мере о 17,7 млн ​​человек.

По ее словам, это потребует почти на $2 млрд больше, чем оценивалось по состоянию на апрель.

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В апрельском экстренном обращении говорилось о $2,25 млрд, сейчас же востребованная сумма выросла до $4,3 млрд. Эти средства пойдут на оказание критически важной помощи и услуг по защите населения по всей Украине до декабря 2022 года.

"Мы боимся, что ситуация ухудшится зимой, поскольку многие люди, вероятно, переедут из районов, где нет газа, топлива или электричества для отопления помещений", - отметила Браун.

Отмечается, что предоставление помощи людям в зимний период является одним из приоритетов гуманитарной деятельности ООН в Украине в последующие месяцы.

"Из-за уничтожения тысяч домов, нехватки топлива, газа или электроэнергии, вызванных повреждением инфраструктуры, невозможность людей отапливать свои дома может стать проблемой выживания", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется выделение денежной помощи для 6,3 млн незащищенных лиц до конца года. По данным Представительства ООН, в первые пять месяцев войны денежную помощь на неотложные нужды получили 2,3 млн жителей Украины.