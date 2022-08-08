США предоставят Украине новый пакет военной помощи в $1 млрд, - Пентагон
Президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл.
Как отмечается в сообщении Министерства обороны США, этот пакет является крупнейшим одноразовым изъятием оружия и техники США.
Пакет будет включать дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 75 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 000 боеприпасов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование, а также медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
Всего с момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в сфере безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи.
"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты и дальше будут работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности для того, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнули в министерстве.
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Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.
https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
Супер
Велике спасибі!