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США предоставят Украине новый пакет военной помощи в $1 млрд, - Пентагон

пентагон

Президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл.

Как отмечается в сообщении Министерства обороны США, этот пакет является крупнейшим одноразовым изъятием оружия и техники США.

Пакет будет включать дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 75 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 000 боеприпасов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование, а также медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

Читайте также: США предоставили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард: боеприпасы для HIMARS и NASAMS, 1 тыс. Javelin, 50 медицинских авто, - Пентагон

Всего с момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в сфере безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты и дальше будут работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности для того, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнули в министерстве.

Автор: 

оружие (10248) Пентагон (1467) помощь (7861) США (27055)


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Топ комментарии
+15
Спасибо настоящим друзьям. Наше счастья что американцы очень прагматичный народ и помогают нашей стране, не обращая внимания на выбрыки зеленой пошести.
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08.08.2022 20:45
+6
США нададуть Україні до держбюджету додаткові 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку до 8,5 мільярда доларів, - повідомляє Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку.
Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.

https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
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08.08.2022 20:52
+5
Гарний пакет-амерам респект...
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08.08.2022 20:46
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо настоящим друзьям. Наше счастья что американцы очень прагматичный народ и помогают нашей стране, не обращая внимания на выбрыки зеленой пошести.
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08.08.2022 20:45 Ответить
Гарний пакет-амерам респект...
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08.08.2022 20:46 Ответить
Про 75 000 снарядов 155 мм особенно понравилось. По одному на двух орков - соус что надо..
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08.08.2022 20:47 Ответить
США нададуть Україні до держбюджету додаткові 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку до 8,5 мільярда доларів, - повідомляє Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку.
Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.

https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
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08.08.2022 20:52 Ответить
Дуже дякуємо
Супер
Велике спасибі!
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08.08.2022 20:57 Ответить
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08.08.2022 21:14 Ответить
в Бухаресті зафіксовано велику колону Хаймарсів ..машин 20
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08.08.2022 21:16 Ответить
Як що не позбудемся шобла оманськогокнура бєнікаламоя - нам хана!Не для цього збивали літачокМАУ що б погратись знайвеличнимдурнем...янукович сидить і жде свого часу а тупакубєніперевертню показали його місце і що він повинен робити ііііііііііі чим більше загине НАШИХ ВОЇНІВ,ЛЮДЕЙ,ЧИМ більше буде сплюндрованих МІСТ,СІЛ .....чим більше буде ЗАКАТОВАНИХ,...тим буде легше справитсь з тими хто залишиться живий.......
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08.08.2022 21:20 Ответить
Ми її втрачаєм! Двісті кубиків галоперідола позачергою.
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08.08.2022 22:24 Ответить
Тьфу ти! З назви статті я вже подумав, що ще 1 мільярд виділяють на зброю до того, що вже був виділений, писаки мать їх.
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08.08.2022 22:28 Ответить
 
 