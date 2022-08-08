Если мы позволим России захватить Украину, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире, - Блинкен

Госсекретарь добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.

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Госсекретарь также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. А потому важно сейчас противостоять российской агрессии.