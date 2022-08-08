Если мы позволим России захватить Украину, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире, - Блинкен
Госсекретарь добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.
Если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.
Госсекретарь также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. А потому важно сейчас противостоять российской агрессии.
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+19 Claudia Smith
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+17 Maryna Solska #524922
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https://youtu.be/o__UK8eFMys
Як казав Черчіль:"США завжди приймають єдине правильне рішення... Перепробуваши до цього всі неправильні"
Обама був вибачте, але таки - "чмо", і Меркель "чмо", а решта сиділи й не висовувались, хоча як їх Порох тільки не шарпав.
А вони нас формулами Штанмайєра.
Тепер Штанмайєри каються та землю їдять
так бздів Юлі - шо поставив Яника прем'єром!
ти серьозно?! запитай, а де його "жінка-американка" від якох в нього троє дітей?
чому навіть вона його нах послала?
Та все ж, саме Ющенко сприяв становленню українців як нації. Саме завдяки йому, у нас відродилася справжня національна ідея. І він відверто ненавидів росію. Вже тоді, коли це майже ніким не смприймалося.
Уяви що військові визнають переваги у використанні Стугни над Джавеліном і Нлавом , наш Нептун нічим не гірший за Гарпуна , а все що більше за Вербу зараз було б крутішим за Хімарс , якби звичайно виготовили ! Наша Богдана могла сотнями бути у військах і не плакали б ми тоді за зношеними стволами 777 , бо своїх у Краматорську наробили б із запасом .
Але ж вам - "ліш би нє Парашенка " ((
ЧухайТЕся тепер ((
2. про саллівана, керрі мені прекрасно відомо...
3. Блінкен також не прочитає те, що ми тут пишемо).
Чи це труднощі перекладу?
США Німеччина та Франція вже похитнули світопорядок надалі торгуючи з країною терористом рашої.
Та чого це я ? Тут же тіки риторіка..
хоча їх теж можна десь зрозуміти - задовбались попереджати і вмовляти, думали, що з такими лідерами ми за кілька днів капітулюємо.
"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.
Читав Bloomberg - половина країн G20 і не тільки не підтримують в повній мірі санкції проти РФ.
Чи може США допомогти в організації турне по країнах південої Південої Америки найтитуловішого лідера антипутінської коаліції? Можна і Африки, раз зерно України спасаї їх від голоду.