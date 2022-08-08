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Новости Война
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Оккупанты завозят в Мелитополь массовку для проведения пророссийского "форума", - мэр Федоров

мелітополь

В Мелитополе местные коллаборанты под руководством "гауляйтера" Запорожской области Евгения Балицкого провели пророссийский "форум", для которого "массовку" завозили из других населенных пунктов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха - даже под дулами автоматов россию поддерживают не более 10% мелитопольцев. Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку из других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения – и провели "форум" в городском Дворце культуры", – отметил Федоров.

По его словам, "дирижировал шабашем" Балицкий, который в свое время с треском провалился на местных выборах, набрав менее 10%.

"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к рф... В любом случае его "приказы" не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты №6, которые приняли сторону рашистов, обязательно "вылечат" спецслужбы Украины", - заявил городской голова Мелитополя.

Читайте также: В Мелитополе оккупанты создали фейковое предприятие и требуют платить им за электроэнергию, - Федоров

Автор: 

Мелитополь (615) оккупация (10187) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+5
от тепер вже нарешті бачите який процент ватників у "ватному" Мелітополі? 10%, до вторгнення мабуть був 20-25%. А тепер увага запитання: як підтримку в 25% зробити підтримкою в 75%? не проблема виявляється, якщо змі в руках, фабрики тролів і куплені вже всі держінститути які мали би слідкувати за дотриманням законності в першу чергу виборів. Ось що стає з демократією, коли її юзають бандити 90-х і просто совецкіє школьнікі. Від неї тільки назва залишається. До речі рашка теж типу "демократія", там же є Президент - виборна посада. Офіційно виборна.
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08.08.2022 21:32
+5
Ото їх там хімерою і накрити щоб ***** шастать як отче наш згадували
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08.08.2022 21:33
+4
Який жах,що я народилася в ссср....
Дякувати Богу,що ми зараз відстоюємо нашу свободу,дуже дорогою ціною...але ми повинні перемогти цього ідола.
Віримо ЗСУ! Ми засинаєм і прокидаємось з думками про вас,рідні наші захисники!
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08.08.2022 21:49
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Правила форума Совет форумчан
от тепер вже нарешті бачите який процент ватників у "ватному" Мелітополі? 10%, до вторгнення мабуть був 20-25%. А тепер увага запитання: як підтримку в 25% зробити підтримкою в 75%? не проблема виявляється, якщо змі в руках, фабрики тролів і куплені вже всі держінститути які мали би слідкувати за дотриманням законності в першу чергу виборів. Ось що стає з демократією, коли її юзають бандити 90-х і просто совецкіє школьнікі. Від неї тільки назва залишається. До речі рашка теж типу "демократія", там же є Президент - виборна посада. Офіційно виборна.
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08.08.2022 21:32 Ответить
Ото їх там хімерою і накрити щоб ***** шастать як отче наш згадували
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08.08.2022 21:33 Ответить
потім ще ту масовку обстріляють/підірвуть/*********** і буде додатково - картинка про звірства укропів...
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08.08.2022 21:34 Ответить
Шо так в методичке вам и написали? Ты погляди, я думал опять эпилиптичку насиловать будут.
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09.08.2022 02:43 Ответить
Хай проводять масовку,референдумы,приеднаннаня до аляски,марса,чи сусіднього дурдома,це не стоїть уваги,так як вони все рівно проведуть,це нічого не міняє,ЗСУ не россосеться з півдня і сходу
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08.08.2022 21:36 Ответить
Який жах,що я народилася в ссср....
Дякувати Богу,що ми зараз відстоюємо нашу свободу,дуже дорогою ціною...але ми повинні перемогти цього ідола.
Віримо ЗСУ! Ми засинаєм і прокидаємось з думками про вас,рідні наші захисники!
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08.08.2022 21:49 Ответить
Баліцкого, як нащадка одного з основних організаторів Голодомору і упоротого спадкового українофоба треба було придушити ще в 2014 році. Не придушили... Таких як він потрібно знищувати разом з їх дітьми. Це саме такий "клінічний випадок".
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08.08.2022 21:49 Ответить
Папаша Балецкого ещё с времён Афгана наркоту возил , сынок -выродок -подельник рашистов ,скоро отправится к Захарченко и моторыле
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09.08.2022 00:23 Ответить
Цікаво, цей Федоров звідки черпає інформацію? Я знаю, що Мелітополь, практично на 100% - вата. Я якось Федорову не дуже вірю, яка масовка, кого завозять? Подзипав ютуб типу "Маріуполь 9 травня", там тисячі народу, зі стрічками, прапорами (українських немає жодного), пісні горлопанять. Їх хтось зганяв? Яка приїжджа масовка? Там за чергу на виборчу дільницю битися будуть. Треба бути реалістами.
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09.08.2022 08:13 Ответить
Маріуполь = Мелiтополь
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09.08.2022 10:47 Ответить
Ось https://d.ibtimes.com/en/full/1582821/donetsk-vote.webp?w=790&f=7fd4eb8575b2f944f5e3f35c6cd294c6 "референдум" 2014 року, який Раша, не визнала. Так i зараз будє, без всяких масовок
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09.08.2022 08:35 Ответить
якщо ти людина то довб.*****...таких нiщо не виправить...
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09.08.2022 11:44 Ответить
Зачем? У Мосфильма отличные реквизиты, актеры и декорации
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09.08.2022 12:55 Ответить
 
 