Оккупанты завозят в Мелитополь массовку для проведения пророссийского "форума", - мэр Федоров

В Мелитополе местные коллаборанты под руководством "гауляйтера" Запорожской области Евгения Балицкого провели пророссийский "форум", для которого "массовку" завозили из других населенных пунктов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха - даже под дулами автоматов россию поддерживают не более 10% мелитопольцев. Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку из других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения – и провели "форум" в городском Дворце культуры", – отметил Федоров.

По его словам, "дирижировал шабашем" Балицкий, который в свое время с треском провалился на местных выборах, набрав менее 10%.

"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к рф... В любом случае его "приказы" не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты №6, которые приняли сторону рашистов, обязательно "вылечат" спецслужбы Украины", - заявил городской голова Мелитополя.

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