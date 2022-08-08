Каждый доллар такой помощи – это шаг к победе над агрессором, - Зеленский поблагодарил Байдена и США за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США и весь американский народ за оказанную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Спасибо народу США и лично президенту Байдену за выделение Украине очередного, беспрецедентного пакета поддержки безопасности в $1 млрд. Каждый доллар такой помощи – это шаг к победе над агрессором. Всегда будем помнить о лидерской поддержке со стороны США в то время, когда это необходимо!"

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