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Новости Война
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Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тыс. военных убитыми и ранеными, - Пентагон

рф,арміярф,техніка

По данным Пентагона, на сегодняшний день в войне против Украины Россия потеряла от 70 до 80 тыс. военных. В это число входят как убитые, так и раненые российские оккупанты.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 000 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Сейчас это общее число убитых и раненых в боях. Это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это приблизительное значение", – сказал Каль.

Он отметил, что количество жертв со стороны российских войск "поражает", так как Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" с момента вторжения в Украину в конце февраля.

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"Моральный дух украинцев и их воля к борьбе не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к борьбе российской стороны, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество", – добавил Каль.

По данным Генштаба ВСУ на 8 августа, потери России в войне против Украины составили около 42 340 человек убитыми.

Автор: 

армия РФ (19578) Пентагон (1467) потери (4419)


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https://www.facebook.com/andrij.bondar/posts/pfbid02F4aFuQP81J4WuM4zVZRY2nz1Gnump5aSkZ74KuTNQcQgYeKXGCP6qYDe1tMqa5Ryl Вчера в 05:44 ·


Спостерігаючи за тим, як втілюються історичні патерни в цій війні, неможливо не помітити, наскільки в самій російській армії працюють старі механізми внутрішньовидового самознищення. Буряти проти кадирівців - це лише один із прикладів, але існують теж інші міжвидові конфлікти. Міжрасові, міжрелігійні, міжвідомчі (армія проти фсб). Перекладаю якраз книжку про громадянську війну на півдні Росії. Йдеться про Кубань. Антисовєтська белетристика. Не буду про сюжет - він не має великого значення. Скажу лише, що головним лейтмотивом усієї книжки, який буквально її пронизує, є постійні конфлікти - різанина, стрілянина і навіть бойові дії - між красноармійцями і червоними ж матросами. Це просто той чинник, який становить постійне тло всіх подій. Так, це белетристика. Але автор - свідок усіх подій, зображених у книжці. Це автобіографічний роман. І це точно правда. Думаю, той, хто напише в літературі правдивий роман про ******* російську армію з її хтонічною ненавистю до всього живого і до себе самих насамперед, зможе торкнутися справжніх глибин людської деґрадації і занепаду. А той, хто здогадається використати цю ненависть на користь Україні, перетворивши цей чинник на серйозний елемент поразки та знищення росії, буде вписаний золотими літерами в "Книгу Буття українського народу".
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08.08.2022 21:46
+21
Они за кусок Финляндии 300к положили

Про которых уже никто не вспоминает
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08.08.2022 21:48
+18
ГУР - це той буданов, на якого чуваки з кульком з АТБ готували замах? Поважний чел, кожне його слово викликає довіру...
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08.08.2022 21:50
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Два орка после удара системой HIMARS.
- Блин, еле ноги унес!
- Это не твои ноги!
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08.08.2022 22:15 Ответить
А у нас скільки? Та й взагалі, діло не в к-ті людей, а к-ті техніки, бо часи коли воювали людьми давно вже пройшли.
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08.08.2022 22:16 Ответить
В нас теж вистачає .Але ця велика перевага перших місяців війни коли по 1 тис в день лупили бо вони нічого не знали.Це ворог хоч і кончений ворог але він теж вчиться.
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08.08.2022 22:21 Ответить
Втрати для зомбі мають останнє значення
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08.08.2022 22:16 Ответить
учитывая те же оценки по соотношению потерь сторон, статистика для Украины очень печальная ((.
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08.08.2022 22:18 Ответить
Та це зрозуміло. Нам потрібна ******* зброя, щоб переломить ситуацію.
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08.08.2022 22:34 Ответить
демілітаризація *********! а "через 2-3 тижні (с)" ********* навіть не зможе стріляти. Від слова ВЗАГАЛІ!
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08.08.2022 22:20 Ответить
ну это американцев "вражає", потому что у них рабство отменили, а на кацапстане кто тех холопов считает, главное, чтобы Хйло был здоров живой.
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08.08.2022 22:30 Ответить
Втрати пораненими - складна категорія. Є ті, що відновилися і повернулися в стрій, є такі, що вже не бійці. Як хочеш, так і розумій.
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08.08.2022 23:06 Ответить
не знаю, лише мене одного чіпляє це формулюванняя "не досягла жодного..." а захоплення коридору до криму, а захоплення Луганської області? Це що? Одне діло читати наших зеблоїдів а інше - Пентагон (треба оригінал перечитати). Не треба недооцінювати скотів, те чого вони не досягли нам ще відбивати невідомо скільки і якою кількістю втрат....
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08.08.2022 23:10 Ответить
Де факто, кацапи захопили багато.
Де юре, вони в березні планували мати чергову країну-сателіта.
Так що, формулювання вірне.
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08.08.2022 23:46 Ответить
70-80 тысяч по моим скромным подсчётам - это только убитых!А раненых в разы больше.Кто считал сколько Азов убил орков в Мариуполе?Да никто. Их сосчитать просто не возможно!!!В генштабе РФ знают сколько потеряли,но никогда не скажут.
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08.08.2022 23:15 Ответить
один свежезареганый несколько часов назад кацап своим высером про "1 к 10" засрал все ленту коментов. Нахера вступать в диспут с кацапским тролем. Уважайте себя.
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08.08.2022 23:37 Ответить
так с ним дискутируют такие же боты для разгона темы
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09.08.2022 05:02 Ответить
Скажемо так - ДОКИ В РАСЄЄ ЖІНКИ НАРОДЖУЮТЬ, ДОТИ КАЦАПАМ З КРЕМЛЯ
БУДЕ ПЛЮВАТИ НА ВТРАТИ ЖИВОЇ СИЛИ. ЦЕ НАМ ТРЕБА УСВІДОМИТИ, БО КАЦАПИ
САТАНІСТАМИ НЕ ПРОСТО ТАК КЛИЧУТЬСЯ, А ЛЮДСЬКІ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ У
ВСІ ЧАСИ У ФІНОУГРІВ БУЛИ ОБОВЯЗКОВИМ ЯВИЩЕМ. АНДРОФАГИ, ЩО ТУТ
СКАЖУЕШ, СМЕРДЮЧА НАЦІЯ
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08.08.2022 23:59 Ответить
ну, здатність народжувати в"жінок" на фашистській підерації істотно демілітирізувалася.... таке собі самоочищення і від криміналу і від алкоголіків і від путіноїдів....
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09.08.2022 08:02 Ответить
80 000 дибілів, та ще у 2 раза більше з підгорівшими недопалками....
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09.08.2022 08:04 Ответить
На 140 000 000 млн це всього 0,5%. Для кацапів це капля в морі. Їм є до чого рости щоб десь почало у мізках щось шевелитись.
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09.08.2022 10:23 Ответить
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