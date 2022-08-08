Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тыс. военных убитыми и ранеными, - Пентагон
По данным Пентагона, на сегодняшний день в войне против Украины Россия потеряла от 70 до 80 тыс. военных. В это число входят как убитые, так и раненые российские оккупанты.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 000 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Сейчас это общее число убитых и раненых в боях. Это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это приблизительное значение", – сказал Каль.
Он отметил, что количество жертв со стороны российских войск "поражает", так как Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" с момента вторжения в Украину в конце февраля.
"Моральный дух украинцев и их воля к борьбе не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к борьбе российской стороны, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество", – добавил Каль.
По данным Генштаба ВСУ на 8 августа, потери России в войне против Украины составили около 42 340 человек убитыми.
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