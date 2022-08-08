Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Курт Волкер заявил в интервью Европейской правде.

Он считает возможным применение так называемой Формулы Расмуссена, которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата о том, что они не возвращают оккупированные территории силой.

"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с этим идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть", - сказал Волкер.

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В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую возможность.

"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь", - сказал Волкер.

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