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Новости Украина - НАТО
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Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, - Волкер

волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Курт Волкер заявил в интервью Европейской правде.

Он считает возможным применение так называемой Формулы Расмуссена, которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата о том, что они не возвращают оккупированные территории силой.

"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с этим идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть", - сказал Волкер.

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В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую возможность.

"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь", - сказал Волкер.

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Автор: 

НАТО (10048) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+13
Тем не менее, ВСУ медленно но верно продвигается к успеху и с тем, что есть. А будет только больше и жарче для орков.
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08.08.2022 22:56
+9
Хер рашистам, а не Херсон. У них сегодня даже в Мелитпополе сон херовый, не то что в Херсоне. Вопрос не в том, освободим ли мы Херсон, а в том, сколько орков будет захваченов плен на правом берегу и сможем ли мы их обменять на всех наших военнопленных.
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08.08.2022 22:49
+9
А мені ти не подобаєшся і твої наративи, 6 серпня реєстрація і руській єзик. Україна повинна бути в НАТО і буде, а кацапські тролі йдіть нахрін.
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09.08.2022 00:42
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Правила форума Совет форумчан
ну так курво, чекали так довго, то мєркєль підорву слухали то ще щось, русскіє і напали.
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08.08.2022 22:38 Ответить
Без проблем, що потрібно зробити?
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08.08.2022 22:41 Ответить
Там же написано. По факту отказаться от временно оккупированных территорий, нет ничего более постоянного чем временное.

Если к отказу от Крыма и части Донбасса уже было подготовлено, то к отказу от Херсона ещё надо готовить.

Это то что он сказал в переводе с дипломатического языка.
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08.08.2022 22:44 Ответить
Все эти подготовки ушли к кобыле под хвост, теперь все территории домой.
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08.08.2022 22:47 Ответить
Есть маленькая проблема. Чтобы территории вернулись надо чтобы Украина победила россию, а к побежденной россии запад не готов и только по этой причине они не дают оружие, то оружие которое нужно для этого.
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08.08.2022 22:50 Ответить
Тем не менее, ВСУ медленно но верно продвигается к успеху и с тем, что есть. А будет только больше и жарче для орков.
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08.08.2022 22:56 Ответить
Хер рашистам, а не Херсон. У них сегодня даже в Мелитпополе сон херовый, не то что в Херсоне. Вопрос не в том, освободим ли мы Херсон, а в том, сколько орков будет захваченов плен на правом берегу и сможем ли мы их обменять на всех наших военнопленных.
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08.08.2022 22:49 Ответить
Хватить тут двигать кремлевское ИПСО, трехдневный аккаунт.
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09.08.2022 04:40 Ответить
Нічого такого, що ви тут ствержуєте, Курт Волкер не казав.
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:

https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
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09.08.2022 07:13 Ответить
Треба або деокупувати території, або відмовитись повертати їх силою. На таких умовах - хай НАТО в ТрО Ірпеня вступає.
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08.08.2022 22:46 Ответить
Подать заявку, получить добро и сразу после деоккупации, вступить в НАТО.
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08.08.2022 22:50 Ответить
Какой деокупации? Где контранаступ?
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09.08.2022 00:17 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxuQ6vN86W7z0RIhpjNe4yQLUaXf8PeGTy

Валерій Прозапас: ￼
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
- Сотні тисяч без житла лишилися, а вони дороги строять.
- На Чернігів з Києва клепають. Поспішають накрадівничити?
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08.08.2022 22:51 Ответить
Тобі ж чорним по білому написали не будують, а "ремонтують". "Ремонт" - основний спосіб розпилу коштів Укравтодором.
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09.08.2022 01:48 Ответить
Якби мене викинули з посади у Білому Домі (якщо б я її там мав), то і я б обіцяв Україні вступ до НАТО на другий день.
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08.08.2022 22:56 Ответить
Ну тебе б з таким розумінням кадрових процесів точно б викинули)
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08.08.2022 22:57 Ответить
Пазл склався: Вокер дає чіткий сигнал *****:"Україну в цій війні будемо підтримувати до перемоги!" Хай бункерне ***** ботоксом вдавиться!
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08.08.2022 22:58 Ответить
А как вы представляете победу?
Мне кажется что Волкер ее как то по другому представляет.

Например: Что бы вы выбрали вступить в НАТО без части территорий или нейтральный статус и восстановление территориальной целостности?

Например можно путину предложить выбрать. Как вы думаете чтобы он выбрал? Вернуть Крым Украине в обмен на нейтральный статус или Украина вступает в НАТО без Крыма и Донбасса, может быть даже без Херсона?
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08.08.2022 23:04 Ответить
А що краще для українців? Справжніх українців, а не тих, що чекали і чекають "ускій мір" в Лисичанську чи Бахмуті?

Я б сказав, що ті хто, хотів жити в Україні - ще в 2014-2015 рр. переїхали подалі від Донбасу. С мене ну дуже багато таких зустрічалося на роботах в Києві. Тому, знаю про що кажу.

Напевно, краще в НАТО і поки що без "тих територій"
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08.08.2022 23:09 Ответить
Ждуны русского мира есть везде, даже во Львове. А ещё больше какая разница, которые когда приходит вежливый человек становятся ждунами русского мира. Нет никакой разницы между Херсоном, Донбассом и Крымом. Все зависит от акцентов, которые расставляет пропаганда. А по факту все решают не ждуны, а армия, может она защитить территорию или не может.

Я за восстановление территориальной целостности взамен на нейтралитет. Мне не нравится НАТО, которое с какими то мутными договорняками, когда они отказывались давать Украине ПДЧ. Не нравятся мне они.
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08.08.2022 23:52 Ответить
А мені ти не подобаєшся і твої наративи, 6 серпня реєстрація і руській єзик. Україна повинна бути в НАТО і буде, а кацапські тролі йдіть нахрін.
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09.08.2022 00:42 Ответить
Троль это ты. Если Украина должна быть в НАТО, то кто тебе не даёт быть в НАТО. Писатель языком хренов. Как то так.
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09.08.2022 08:33 Ответить
Іди на йух. Тебе ніхто не запитує, що тобі подобається.
І у Львові ждунів немає. Хіба що колишні кгбісти.
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09.08.2022 10:00 Ответить
Він дав зрозуміти що це залежить від керівництва України
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08.08.2022 23:47 Ответить
Ну понятно. А по факту просматривается очередной договорняк американских элит с КГБ. Вова хотел коридор для Крыма, Вове дали коридор. Остальное решать руководству Украины.
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09.08.2022 09:17 Ответить
Волкер вам би з Блінкиним кудись Ссалівана подіти а нам Єрмака........ і всім разом визнати рашу державою терористом.....
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08.08.2022 23:04 Ответить
В теперішньому світі вже не залишилося заборон і обмежень.
І це радує, бо саме задля допомоги Україні - західні демократії йдуть на такі кроки, які раніше і уявити не можливо було!
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08.08.2022 23:04 Ответить
іди ти нахєр... мудило
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08.08.2022 23:08 Ответить
Волкер, це викладач в неурядовому інституті Маккейна. Ну скажімо, ніхто. Каже: "перестаньте воювати, і живіть мирно, потім розберемося. Всі " За!"?
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08.08.2022 23:08 Ответить
Нет, это как раз расшифровка той загадочной фразы американских чиновников, что Украина сама примет решение как и когда ей закончить войну.
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08.08.2022 23:10 Ответить


Недолугий румунський "сіделєц", почитай про Волкера перед тим, як ляпати дурню.
Чим займається Волкер в останній час не має особливого значення, а майже все життя він працював в розвідці та був дипломатом з ухилом в розвідку.
Чи ти вважаєшь, що його інформованість гірша за твою, та подібних диванних експертів, які нічого не знають, не бажають знайти та вивчити інформацію по події, проте строчать коменти як з кулемета?
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09.08.2022 10:52 Ответить
Всё потому что коллективный запад жадные лохи.
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08.08.2022 23:11 Ответить
Сьогодні зазирив виступ Трампа. Конспективно: Крим-Росія, і сперечатися з цим марно, США стає країною третього світу, Байден - живий труп, США в дупі, і при мені (Трампі) такого не було б, допомагати треба Штатам, а не Україні.... Пля, але він може виграти вибори
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08.08.2022 23:15 Ответить
И благодаря ему США наконец станет страной третьего мира.
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08.08.2022 23:17 Ответить
Сумніваюсь що республіканці палають бажанням бачити в президентах Трампа. Вангую, - Трампа приструнять і буде інший реальний кандидат на цю посаду.
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09.08.2022 09:01 Ответить
Реально, виступав як скажений, а товпа ревiла, вiд захопленя.
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08.08.2022 23:18 Ответить
Всюди є свої 73%...
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08.08.2022 23:41 Ответить
Волкер предлагает Украине вступить в НАТО отказавшись от своих территорий? Притом что в случае очередного нападения Парашки на Украину-очень много стран НАТО ЗАБЛОКИРУЮТ решение о войне против Парашки. Начиная с Венгрии. Ведь в НАТО принцип конценсуса:одна страна несогласно и уже никто никуда не идет.
США заставили Украину отказатся от тактических ядерных ракет,от тактических неядерных ракет и тем самым сделали возможным нападение Рашки на Украину. Теперь США должны не юлить а помогать Украине ВСЕМИ видасми оружия до тех пор пока Украина не вернет себе свои террритории.
А потом уже можно и в НАТО вступать(в этот бесполезный неэффективный военный союз)
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08.08.2022 23:20 Ответить
Притом что в случае очередного нападения Парашки на Украину-очень много стран НАТО ЗАБЛОКИРУЮТ...

А в случае нападения Порошки на Литву или Польшу украинцы будут воевать за них, при том что за Украину девять лет никто не воевал.

Интересная перспектива. По мне уж лучше нейтральный статус и пусть сами воюют.
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08.08.2022 23:27 Ответить
А , кто ты такой ⁉️Зелупа 🤢🤡👿🐛
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09.08.2022 00:47 Ответить
Ваня, де ти читав про військове вторгнення країн НАТО, при нападі? Там йдеться про військову допомогу. Що таке "військова допомога"? Це і подорожник на рану, і патрони до зброї. Ніхто там не обіцяє воювати за когось.
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08.08.2022 23:28 Ответить
Тоже верно. Вообще мы не видели как эта статья пятая работает на практике.
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08.08.2022 23:35 Ответить
мутная заява волкера. На что он намекает? сдать то, что захвачено кацапами и гордо войти в НАТО?! которое что? гарантирует нам, что кацапы не сунутся дальше?.... ну и ну.
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08.08.2022 23:45 Ответить
Це просто "мутний" опис Цензора. Слова Волкера вирвані з контексту. Він зовсім інше каже. Ось його повне інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
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09.08.2022 08:01 Ответить
Курту Волкеру можно верить. Он всегда за нас.
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08.08.2022 23:45 Ответить
Для Волкера, домашня кішка, важливіша за Україну. Фантазер)))
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09.08.2022 07:15 Ответить
У него нет кошки.
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09.08.2022 08:34 Ответить
Как бы я жил ,без Грузии в НАТО , в это время я вообще забыл что они есть...
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08.08.2022 23:47 Ответить
Ну в принципе, обменять Крым и ОРДЛО на вступление в НАТО это не самый плохой вариант.Это навсегда закроет вопрос безопасности остальной Украины и обеспечит окончательный отрыв нас от рашки во всех сферах и интеграцию в Евросоюз и западную цивилизацию.
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09.08.2022 02:51 Ответить
Так могло быть до 24 числа. А теперь, когда орков и техники останется мало, а нас как раз к весне накачают оружием, нужно освобождать Крым, другого шанса не будет.
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09.08.2022 02:58 Ответить
Так уже было подготовлено пропагандой. Теперь есть маленькая проблема это Херсонская область. Нужно убедить народ что вновь оккупированные территории нам тоже не нужны. Везде есть свои 73 процента. Я в них верю.
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09.08.2022 09:08 Ответить
То есть фактически формула Расмуссена предлагает отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО. Кто на такое согласится. Грузия точно нет. Украина?
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09.08.2022 04:04 Ответить
tobto yakshcho ******** pryime taku formulu i stane chastynoyu NATO, to my ne zmozhemo vidbyty u orkiv Krym ta Donbas?
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09.08.2022 04:32 Ответить
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:

https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA

"Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера".


Він навпаки вважає, що Україні необхідно відвоювати всі свої теріторії, включно з Кримом. Ценсор описує тільки маленьку частину з його інтерв'ю і якось це висмикнуто з контекста. Курт Волкер завжди був і є справжнім другом України.

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09.08.2022 07:36 Ответить
Цікаво, як публікують це саме інтерв'ю Волкера інші новинні сайти.

Наприклад:

"https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/ Курт Волкер: Украина должна воевать за возвращение Крыма . Оставлять его в оккупации слишком опасно."

https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/

І це справжнє відображення його позіції.
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09.08.2022 08:32 Ответить
 
 