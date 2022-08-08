Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, - Волкер
Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Курт Волкер заявил в интервью Европейской правде.
Он считает возможным применение так называемой Формулы Расмуссена, которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата о том, что они не возвращают оккупированные территории силой.
"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с этим идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть", - сказал Волкер.
В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую возможность.
"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь", - сказал Волкер.
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Если к отказу от Крыма и части Донбасса уже было подготовлено, то к отказу от Херсона ещё надо готовить.
Это то что он сказал в переводе с дипломатического языка.
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
Валерій Прозапас: ￼
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
- Сотні тисяч без житла лишилися, а вони дороги строять.
- На Чернігів з Києва клепають. Поспішають накрадівничити?
Мне кажется что Волкер ее как то по другому представляет.
Например: Что бы вы выбрали вступить в НАТО без части территорий или нейтральный статус и восстановление территориальной целостности?
Например можно путину предложить выбрать. Как вы думаете чтобы он выбрал? Вернуть Крым Украине в обмен на нейтральный статус или Украина вступает в НАТО без Крыма и Донбасса, может быть даже без Херсона?
Я б сказав, що ті хто, хотів жити в Україні - ще в 2014-2015 рр. переїхали подалі від Донбасу. С мене ну дуже багато таких зустрічалося на роботах в Києві. Тому, знаю про що кажу.
Напевно, краще в НАТО і поки що без "тих територій"
Я за восстановление территориальной целостности взамен на нейтралитет. Мне не нравится НАТО, которое с какими то мутными договорняками, когда они отказывались давать Украине ПДЧ. Не нравятся мне они.
І у Львові ждунів немає. Хіба що колишні кгбісти.
І це радує, бо саме задля допомоги Україні - західні демократії йдуть на такі кроки, які раніше і уявити не можливо було!
Недолугий румунський "сіделєц", почитай про Волкера перед тим, як ляпати дурню.
Чим займається Волкер в останній час не має особливого значення, а майже все життя він працював в розвідці та був дипломатом з ухилом в розвідку.
Чи ти вважаєшь, що його інформованість гірша за твою, та подібних диванних експертів, які нічого не знають, не бажають знайти та вивчити інформацію по події, проте строчать коменти як з кулемета?
США заставили Украину отказатся от тактических ядерных ракет,от тактических неядерных ракет и тем самым сделали возможным нападение Рашки на Украину. Теперь США должны не юлить а помогать Украине ВСЕМИ видасми оружия до тех пор пока Украина не вернет себе свои террритории.
А потом уже можно и в НАТО вступать(в этот бесполезный неэффективный военный союз)
А в случае нападения Порошки на Литву или Польшу украинцы будут воевать за них, при том что за Украину девять лет никто не воевал.
Интересная перспектива. По мне уж лучше нейтральный статус и пусть сами воюют.
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
"Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера".
Він навпаки вважає, що Україні необхідно відвоювати всі свої теріторії, включно з Кримом. Ценсор описує тільки маленьку частину з його інтерв'ю і якось це висмикнуто з контекста. Курт Волкер завжди був і є справжнім другом України.
Наприклад:
"https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/ Курт Волкер: Украина должна воевать за возвращение Крыма . Оставлять его в оккупации слишком опасно."
https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/
І це справжнє відображення його позіції.