Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 августа выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченого и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.
Именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию. Защищая наше государство, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист.
И, конечно, самый большой вклад сейчас вносят наши военные – все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину", - отмечается в сообщении.
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Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
(Дід Микола@malitskiy)
Це не те , Вова , не те чого вся країна від тебе очікує ,, зовсім не те .!
дЕрьмак , Вова , твоя проблема він ,, - мацковський кріт , якого ти пригрів біля себе , а він біля себе сотні інших , собі подібних . !! Поки він біля тебе , тобі і твоїм словам нема навіть найменшої довіри ,, ні в притомного українського суспільства , ні в переважної більшості європейських політиків , ні в адміністрації США .
Вирішуй цю проблему Вова . Вирішуй " рідненький " ,, і не заговорюй людям зуби .
треба йти на їх сторінки, на ютьюб-канали, писати там, коментувати там.
на каналі 24, до речі, дуже багато притомних людей. тому що всі нормальні лююди мають активну громадянську позицію і висловлюють її, а насєлєніє мовчки хаває все, що дають.
Цензор - спробуйте ігнорити подібні новини. Не здивуюсь, якщо читачів у вас стане більше. Ну їй-бо' - ці відосики не викликають ні поваги, ні вдячності.
За великим рахунком, Зеленський мав би вже давно написати заяву "за власним бажанням".
а так-то треба йти в їхнє зелене логово і обурюватися там. хоча, можливо, вони по всьому інтернету вігуки знімають.