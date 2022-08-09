Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 августа выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченого и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.

Именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию. Защищая наше государство, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист.

И, конечно, самый большой вклад сейчас вносят наши военные – все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину", - отмечается в сообщении.

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