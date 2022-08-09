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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 августа выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченого и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.

Именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию. Защищая наше государство, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист.

И, конечно, самый большой вклад сейчас вносят наши военные – все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России

Зеленский Владимир (20769) обращение (764)


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Топ комментарии
+29
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08.08.2022 23:19
+27
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

(Дід Микола@malitskiy)
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08.08.2022 23:15
+24
А что он еще расскажет? Как "благодаря" его решениям на границе сдали за трое суток Херсонскую и юг Запорожской областей? Или как он отдал героев "Азовстали" на растерзание *****? Или как просрал три года подготовки к войне?
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08.08.2022 23:21
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Он это говорит уже раз десятый при чем слово в слово одно и тоже.
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08.08.2022 23:03 Ответить
Єрмаку з Подоляком і Татаровим уже харит нові тексти йому писати, а Арестович росіян у Фейгана розважає, ось наш дурненький хлопчик і змушений по колу ганяти жуйку вечірніх казок, за якими немає справ
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08.08.2022 23:08 Ответить
А что он еще расскажет? Как "благодаря" его решениям на границе сдали за трое суток Херсонскую и юг Запорожской областей? Или как он отдал героев "Азовстали" на растерзание *****? Или как просрал три года подготовки к войне?
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08.08.2022 23:21 Ответить
Зе-капітан очевидність!🤬
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08.08.2022 23:52 Ответить
Боже, яке ж воно запухше. П"яниця Вальцман, проти Зеленського - Ален Делон.
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09.08.2022 10:08 Ответить
Там не алкоголь,вы не понимаете это другое....
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09.08.2022 10:12 Ответить
Скільки б разів не повторювалася ця думка, її потрібно довести до втілення.
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09.08.2022 11:46 Ответить
Але він не з тих хто бажає це втілити в життя.
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09.08.2022 11:51 Ответить
треба було до війни готуватися, нездара....
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08.08.2022 23:04 Ответить
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08.08.2022 23:13 Ответить
През Зе - бла-бла-бліст, як в муку перднув...
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08.08.2022 23:04 Ответить
ти хто?
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08.08.2022 23:07 Ответить
Прессекретарь Єрмака.))
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08.08.2022 23:40 Ответить
Буратінка хоч розуміє те що йому написали Дєрмак- Подоляк?
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08.08.2022 23:07 Ответить
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08.08.2022 23:09 Ответить
Володя, розкажи краще за екстракцію з Азовсталі й про гарантії для нашіх хлопців, яких принижують в полоні а потім стратять? По цьому є щось не з бумажки? Від сердця?
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08.08.2022 23:09 Ответить
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08.08.2022 23:19 Ответить
Зморило... він реально думає, що українці чекають до 23-.. , що б його послухати? Чи він звертається до американців...
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08.08.2022 23:09 Ответить
..оце і все ..на що здатна зелена неголена потвора. Зайнята настільки зніманням видосиків... що поголитися часу нема. Вдень знімають... ввечері трансюють... от і день пройшов!!
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08.08.2022 23:10 Ответить
Стиль называется "жопа в кустах". Кто ему вложил в пустую голову, что небритая рожа, а-ля Серлещ, создает этому нарику мужественный образ?
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08.08.2022 23:17 Ответить
Скажу вам по секрету, що багато чоловіків таким прийомом приховують размордєвшую морду ліца. Мені здається, що саме це він і робить, бо морда таки разордєла на казьонних харчах.
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08.08.2022 23:22 Ответить
У них в ОПе это поголовно. Ермак, Смирнов, Тимошенко ... Отличается только насколько жиденькие кусты выросли.
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08.08.2022 23:27 Ответить
Образ мужественного и уставшего мачо, который для расслабона балуется текилой.
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09.08.2022 10:11 Ответить
Аферистович поделился личным опытом =)
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09.08.2022 11:48 Ответить
він мені нагадує студента, який ніх..я не готувався до іспиту, а коли на нього потрапив - то йому для ржаки на іспиті з математики підсунули відповіді з природознавства
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08.08.2022 23:10 Ответить
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

(Дід Микола@malitskiy)
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08.08.2022 23:15 Ответить
Ну ... одне діло казати а зовсім інше робити. Україна має робити більше для перемоги і покарання агресора.
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08.08.2022 23:15 Ответить
А ти маєш понести відповідальність за свій пройоб.
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08.08.2022 23:15 Ответить
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08.08.2022 23:24 Ответить
Чергове бубоніння - аби про що .. .
Це не те , Вова , не те чого вся країна від тебе очікує ,, зовсім не те .!
дЕрьмак , Вова , твоя проблема він ,, - мацковський кріт , якого ти пригрів біля себе , а він біля себе сотні інших , собі подібних . !! Поки він біля тебе , тобі і твоїм словам нема навіть найменшої довіри ,, ні в притомного українського суспільства , ні в переважної більшості європейських політиків , ні в адміністрації США .
Вирішуй цю проблему Вова . Вирішуй " рідненький " ,, і не заговорюй людям зуби .
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08.08.2022 23:25 Ответить
Так, сумно бачити і чути белькотіння актора, що читає текст, не розуміючи його змісту... Але чи є в нас другий президент? Нема. Чи на часі його міняти під час війни???? Отож... Вся надія на Армію і наш героїчний народ.
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08.08.2022 23:25 Ответить
Був би парламент нормальний, міг би взяти на себе керівництво, лідерство. але там домінує моносброд з трускавця(((
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09.08.2022 11:29 Ответить
Розумний, аж страшно. Голова!
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08.08.2022 23:26 Ответить
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09.08.2022 11:49 Ответить
За фук віддав південь України, а тепер бла-бла-бла. Тьху.
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08.08.2022 23:26 Ответить
Тем временем выясняется,что Красный Крест не имел никакого отношения ни к каким договорённостям про азовцев. Фактически Зеленский просто приказал азовцам сдаться в плен, без всяких гарантий, вот протсто сдаться врагу и всё. Теперь скажте, сколько из них предпочли бы не сдаваться вместо того, чтобы умереть под пытками фашистов?
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08.08.2022 23:27 Ответить
Україна все втрачене поверне колись, а от агресора карати точно ніхто не буде. Немає такої організації, яке ще не обісралось перед нахабністю та вседозволеністю терораши, яка кладе великий болт на все міжнародне суспільство разом з його законами, правилами та мораллю.
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08.08.2022 23:29 Ответить
У Зели одна забота,успеть до вечера снять очередной видос-пустой пиз...ш,мозолей еще на языке не натер?
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08.08.2022 23:33 Ответить
Ідіот. Шмарклю геть!
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08.08.2022 23:36 Ответить
***** не має слів. Той хто здав ті території тепер збирається їх повертати... Народ йому далі вірить... Як????
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08.08.2022 23:40 Ответить
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08.08.2022 23:46 Ответить
ну так опозиційні канали ж закриті, а на гімно-марафоні обробляють так, як треба.
треба йти на їх сторінки, на ютьюб-канали, писати там, коментувати там.
на каналі 24, до речі, дуже багато притомних людей. тому що всі нормальні лююди мають активну громадянську позицію і висловлюють її, а насєлєніє мовчки хаває все, що дають.
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09.08.2022 11:32 Ответить
Так точно, контрнаступ буде після зимового кацапського наступу на Миколаїв якого може й не буде до весни, ну от тоді контрнаступ але то не точно.
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08.08.2022 23:43 Ответить
Звичайно він багатьох дратує, але він зараз звертається й до тих, хто думав що достатньо перестати стріляти. Нехай послухають, їм це корисно.
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08.08.2022 23:45 Ответить
Он первый так не только думал. Он делал.
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08.08.2022 23:47 Ответить
Хто це "він" і хто той що думав що треба перестать стрелять, і кому кого слухати, це муж і жена, чи 4 різні людини ?
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08.08.2022 23:53 Ответить
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09.08.2022 04:54 Ответить
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08.08.2022 23:47 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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09.08.2022 00:03 Ответить
А Блінкін закликав їхати кататись на лижах у Буковель.
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09.08.2022 00:06 Ответить
у кацапов на ветке пена бурлит и известное место подгорает... #бланы не мучайтесь сами и других - застрелитесь в углу
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08.08.2022 23:56 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 серпня виступив із традиційним зверненням до українців. Джерело:
Цензор - спробуйте ігнорити подібні новини. Не здивуюсь, якщо читачів у вас стане більше. Ну їй-бо' - ці відосики не викликають ні поваги, ні вдячності.
За великим рахунком, Зеленський мав би вже давно написати заяву "за власним бажанням".
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09.08.2022 00:40 Ответить
як варіант самоліквідуватися)
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09.08.2022 01:04 Ответить
так ви ж бачите, що люди приходять в ці новини і реагують, і пишуть, і нетямляться. а цензору треба ж активність на форумі. от воно так і працює: цензор публікує - ми обурюємось - є активність - є реклама)

а так-то треба йти в їхнє зелене логово і обурюватися там. хоча, можливо, вони по всьому інтернету вігуки знімають.
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09.08.2022 11:36 Ответить
Вже на днях повний місяць. На повнолуння загострюються нервові та психічні захворювання. Вову пре.
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09.08.2022 05:57 Ответить
Черговий "ПУК" в повітря!
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09.08.2022 08:13 Ответить
ну а шо він має казати ? чё тролі такі незадоволені?
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09.08.2022 08:23 Ответить
А когда Зеленский ответит, почему не был готов к войне ? По его вине юг Украины за два дня захватили, Энергодар был совсем не защищен.
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09.08.2022 09:20 Ответить
А Чонгар доблесно захищала українська артилерія? Адже Чонгар російські війська почали проходити о 01:30. А щоб відвернути увагу від нього всі мовчали до 05.00 24.02.22
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09.08.2022 11:44 Ответить
Если бы Зе не вывез своих родителей из Украины, тогда бы он думал как защитить Украину
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09.08.2022 09:24 Ответить
И детей...
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09.08.2022 11:39 Ответить
Не помітила в Зеленського навіть спроби щось повернути. Навпаки він лише роздавав з 2019
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09.08.2022 10:29 Ответить
"а государство-агрессор должно..." и тут клоун обосрался, жалобно промычав "быть наказано". Почему не распасться? - потому что путиннападёт.
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09.08.2022 10:30 Ответить
А зробить він так, що санкції знімуть, а про репараціі не буде вже і річи.
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09.08.2022 12:06 Ответить
 
 