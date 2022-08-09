Россия может привлекать заключенных для контроля населения на временно оккупированных территориях, - ISW

Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Использование заключенных в дальнейшем может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, а также усилит поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации.

Эксперты ISW сообщают, что недавно мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем профессиональные российские солдаты и даже призывники, прошедшие только формальную военную подготовку.

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