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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия может привлекать заключенных для контроля населения на временно оккупированных территориях, - ISW

рф,орки,війна,окупанти,рашисти

Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Использование заключенных в дальнейшем может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, а также усилит поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации.

Эксперты ISW сообщают, что недавно мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем профессиональные российские солдаты и даже призывники, прошедшие только формальную военную подготовку.

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Автор: 

армия РФ (19592) россия (96057)


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Топ комментарии
+8
Штаб батальона планирует опрерацию.
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09.08.2022 07:36
+3
территорию нужно очищать военным путем и ни какое население не должно быть преградой, иначе это будет длиться долго
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09.08.2022 08:36
+2
В телеге есть видео каких то деревьев, какого то города в Луганской области. На нём слышно сильнейшие женские крики о помощи. Плюс их новосто что в последнее время русские, много насилуют. Плюс фотка той чей труп там нашли, и какая то переписка, где кто то её знал. Короче они на столько ******, что пора ****** и нам. Я видел что наши партизаны патрульных похищают, чего бы их не изнасиловать бутылками, обработанными соусом Табаско.
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09.08.2022 07:32
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В телеге есть видео каких то деревьев, какого то города в Луганской области. На нём слышно сильнейшие женские крики о помощи. Плюс их новосто что в последнее время русские, много насилуют. Плюс фотка той чей труп там нашли, и какая то переписка, где кто то её знал. Короче они на столько ******, что пора ****** и нам. Я видел что наши партизаны патрульных похищают, чего бы их не изнасиловать бутылками, обработанными соусом Табаско.
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09.08.2022 07:32 Ответить
И стать такой же ордой орков?
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09.08.2022 08:31 Ответить
А как же! Козломордые понимают что они не правы только тогда ,когда им сапогом в голову ********.
От чеченов до сих пор сруться
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09.08.2022 08:49 Ответить
https://t.me/vendettichat/272685?single
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09.08.2022 09:02 Ответить
Даже козломордые кацапы начали понимать, что в Украине их ждет смерть, поэтому не слишком рвутся воевать. А для бандюков побывать на свободе - шанс вырваться из тюряги, поэтому некоторое количество попадей на войну с нами. Только они не в курсе, что наши славные ВСУ быстренько превнатят их в вонючую падаль.
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09.08.2022 07:34 Ответить
Штаб батальона планирует опрерацию.
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09.08.2022 07:36 Ответить
территорию нужно очищать военным путем и ни какое население не должно быть преградой, иначе это будет длиться долго
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09.08.2022 08:36 Ответить
Харош пздеть.
Кацапские вояки не настолько тупые, чтобы уркаганов оставлять в тылу насиловать и мародерить(т.е. отдавать зекам то,что они и сами могут прекрасно делать),а самим кадровикам погибать на передке.
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09.08.2022 08:57 Ответить
Питання в тому, чи досить є кадровиків для заградзагонів, які поганяють озброєних уркаганів, які воювати як армія не вміють, але зброю мають. Проти кого її повернуть, якщо з обох боків капець?
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09.08.2022 09:10 Ответить
З уркаганів вояки - як з гівна куля. Зауважте, що якщо (як пишуть) Пригожин наймає не просто криміналітет, а убивць (не побутових, а кілерів та розбійників), і дає їм зброю, то це проблема і для кацапів і для нас, бо випускає на волю озброєних убивць, яких не втримає жодна охорона ... Зауважте, що в зоні, де їх утримують, у охорони зброї немає, бо ув'язнені можуть відібрати.
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09.08.2022 09:06 Ответить
Люмпен-пролетарії - базис кацапської державності.
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09.08.2022 09:43 Ответить
Кількість не переможе якість.
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09.08.2022 10:53 Ответить
Новость 15 го года....
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09.08.2022 14:06 Ответить
 
 