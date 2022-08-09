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Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из "Градов", выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровщины Никопольский и Синельниковский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь интенсивных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Синельниковский.

По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.

Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья.

Предварительно, без пострадавших.

В других районах ночь была тихой, и в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из Градов, выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко 01

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из Градов, выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко 02

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из Градов, выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко 03

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из Градов, выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко 04

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из Градов, выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко 05

обстрел (27685) Резниченко Валентин (475) Никополь (1060) Днепропетровская область (4052)


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Твари,лишают людей работы,уничтожая предприятия!
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09.08.2022 10:09 Ответить
Жители Никопольского района и соседи,подпишите петицию: https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR2J7rbAb1X4b9e2MnbTH7eqSet5UiDyJiOhh_LcEuRrUFA45Hoq7N7rZWM Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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09.08.2022 10:14 Ответить
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс? Виїзжайте північніше, швидкого вирішення немає.
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09.08.2022 10:28 Ответить
Виїзжайте північніше, швидкого вирішення немає.
Спать в спортзалах,мыться раз в месяц?У всех есть деньги для переездов?
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс?
Решение всегда можно найти,было бы желание.
Во первых натыкать мордой рашистов в законы МАГАТЭ,запрещающие военные действия в 30 км. от АЭС,или тогда получат санкции в ядерной сфере.
Далее,можно было дронами повзрывать РСЗО возле Энергодара,а не кошмарить палатку с оккупантами,как в этом видео:
Расстояние между Никополем и Энергодаром там вообще смешное,не будет преградой для дронов,можно его с лёгкостью использовать.
Про захват АЭС спецназом я не говорю-это уже из разряда кино,но шуметь надо,обращать на себя внимание надо.Поэтому не надо махать рукой на любой способ коммуникации с властью.
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09.08.2022 10:53 Ответить
А чому мовчать про обстріл цю ніч фосфорними ************? Жахливе видовище було в нічному небі Нікополя.
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09.08.2022 12:51 Ответить
Та доки ж???
Град, навіть самий продвинутий- до 40 км.
Немає чим грохнуть у відповідь?
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09.08.2022 13:14 Ответить
По ним і грохають. Але поки не дуже ефективно, бо тварюки спеціально для цього і працюють вночі: дрони, що можуть "бачити" вночі, дорогі і дефіцитні та й на них полюють тільки так, вони їх швидко виявляють; місцеві здебільшого можуть допомагати нам вдень, але вночі по-перше комендантська година, а по-друге ніяка видимість + ще й по-третє часто-густо паралельно глушиться моб. зв'язок/інтернет; погана видимість+відстань не дають візуально вираховувати їх координати з прийнятною точністю і спостерігачам з нашого берегу - максімум +\- кілька десятків, а то й сотень метрів, до того ж останнім часом не "в полі", а десь а в зоні житлової забудови Водяного/Кам'янки Дніпровської; ну і про допомогу американських супутників нічого не скажу, не впевнений, що вона прямо всім-всім надається(що ці контакти саме у наших в районі є), та й наврядчи навіть супутник буде ефективним вночі, якщо ціль сама себе не підсвітить... Якось так. Але попри це, управу на них найдуть рано чи піздно, наші потроху вчаться - інакше і бути не може.
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09.08.2022 13:45 Ответить
 
 