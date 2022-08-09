Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из "Градов", выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровщины Никопольский и Синельниковский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь интенсивных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Синельниковский.

По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.

Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья.

Предварительно, без пострадавших.

В других районах ночь была тихой, и в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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