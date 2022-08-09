Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из "Градов", выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровщины Никопольский и Синельниковский.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь интенсивных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Синельниковский.
По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.
Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.
В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья.
Предварительно, без пострадавших.
В других районах ночь была тихой, и в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
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Спать в спортзалах,мыться раз в месяц?У всех есть деньги для переездов?
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс?
Решение всегда можно найти,было бы желание.
Во первых натыкать мордой рашистов в законы МАГАТЭ,запрещающие военные действия в 30 км. от АЭС,или тогда получат санкции в ядерной сфере.
Далее,можно было дронами повзрывать РСЗО возле Энергодара,а не кошмарить палатку с оккупантами,как в этом видео:
Расстояние между Никополем и Энергодаром там вообще смешное,не будет преградой для дронов,можно его с лёгкостью использовать.
Про захват АЭС спецназом я не говорю-это уже из разряда кино,но шуметь надо,обращать на себя внимание надо.Поэтому не надо махать рукой на любой способ коммуникации с властью.
Град, навіть самий продвинутий- до 40 км.
Немає чим грохнуть у відповідь?