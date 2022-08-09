Армия РФ снова обстреляла Харьков, ночью в городе раздалась серия взрывов, - Терехов

Ночью Харьков снова обстреляли. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, по меньшей мере, четыре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.

"В настоящее время спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждены электроопора и трамвайные пути. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным зданием, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично выбиты окна", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информации о пострадавших нет.

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