Армия РФ снова обстреляла Харьков, ночью в городе раздалась серия взрывов, - Терехов
Ночью Харьков снова обстреляли. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, по меньшей мере, четыре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.
"В настоящее время спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждены электроопора и трамвайные пути. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным зданием, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично выбиты окна", - говорится в сообщении.
Как отмечается, информации о пострадавших нет.
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Почему?
Что стоит за этим договорняком?
Сколько еще будем смотреть, как разносят Харьков?
так точно немає в росії сажати в тюрьму того, хто у чому небудь конкретному винен
це той самий принцип
ще Дзержинський розробив теорію масового безадресного терору
сенс його ідеї, яку втілюють у життя чекисти вже більше сторіччя - в тому що треба сажати в тюрьму по політичним мотивам ВИПАДКОВИХ людей
лише тоді бояться владу будуть всі
так само немає сенсу стріляти по війсковим - тоді росію не буде лякатися ніхто
кожний буде думать - я не війсковий, мені нічого не буде
так само, якщо русня зайде в Харків - вони не будуть шукати бандерівців по поглядах
нікого опитувать не будуть - це протиріччя з їхньої теорію масового безадресного терору
вони візмуть ВИПАДКОВИХ людей, можливо навіть найбільш ватних жидів яких небудь типа Допи, помічника Кернеса Терехова, взагалі кого найдуть, найдуть Рабіновича або Фельдмана - возьмуть й їх
але не только, бо це знов протиріччя, візьмуть яких небудь випадкових роботяг - абслютно аполітичних, серед якіх будуть й патріоти-бандерівці, а може й русняві подстілки, які бігали на дівятомай с дідами на палках по Меморіалу
увесь той випадковий набор людей максимально публично закатують, наприклад отріжуть голову або повісять на центральной площі у максимально закатованому вигляді - щоб бачили всі
після цього город замре в шоці, бо такова чекістська теорія масового безадресного терору, якої чекісти навчаються в своїх академіях
а Терехов - просто болван, набитий гімном, якщо він таких простих чекістких ідей не розуміє
немає сенсу стріляти по конкретних об'єктах, так ніхто нічого бояться не буде
є сенс просто стріляти лише ПО ВИПАДКОВИМ коордінатам, по ВИПАДКОВИМ часним будинкам
З одной сторони це непогано - пішов на ринок і купив що треба,
а з іншої скупчення людей на зупинках міського транспорту це
потенційна мішень.