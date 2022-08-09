Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступления украинских воинов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск", - говорится в сообщении.

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