Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступления украинских воинов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск", - говорится в сообщении.
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не може такого бути
мабуть. це не точно, якось частково