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Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб

рф,армія

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступления украинских воинов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники обезвредили разведгруппы в районах Великой Новоселки и Времовки Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6430)


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А п...здануть по виявлятелям щоб їх більше не виявили,це ж можливо?
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09.08.2022 09:36 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.08.2022 10:14 Ответить
Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі Джерело:
не може такого бути

мабуть. це не точно, якось частково
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09.08.2022 15:47 Ответить
 
 