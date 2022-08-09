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Новости Война
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США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, - Пентагон

пентагон

Соединенные Штаты в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Колин Каль во время брифинга для прессы в понедельник.

Каль добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

"Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их (противника. – Ред.) систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления", – говорил тогда Резников.

Читайте также: США предоставят Украине новый пакет военной помощи в $1 млрд, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1467) помощь (7861) ракеты (3596) США (27061)


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Топ комментарии
+53
Всем, кто предъявляет США, что мол "мало дают и надо сразу Звезду Смерти прислать", скажу, что все передаваемое вооружение стоит огромных денег и оплачивается американским налогоплательщиком, которого, мягко говоря, больше волнует стоимость его жизни чем помощь далекой Украине. Именно поэтому стоит благодарить Администрацию и Конгресс США, которые в ущерб своим рейтингам, оказывают Украине огромную поддержку.
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09.08.2022 09:06
+41
ето - вєщь!
боже, благослови Америку!
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09.08.2022 08:59
+32
не трынди кацапская скотина - если бы не США и ЕС нам был бы уже пипец в экономическом плане в первую очередь
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09.08.2022 09:19
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Коли нададуть протиракетний, здатні збивати балістичні ракети на кшталт "Кинджалів" та "Іскандерів"?
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09.08.2022 08:55 Ответить
Мабуть ніколи. Мета цівілізованого світи, за рахунок наших життів виграти безядерну війну з паршкою. Тож якщо парашку загнать в кут - то вона може наважитись на ядерку.

А нам вигідно перейти на територію парашки і мочить. Бо тоді вони можуть ударити хіба що самі по собі )))
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09.08.2022 08:58 Ответить
У Ізраїлю такі протиракетні комплекси є, причому вже чотирьох поколінь (використовуються ще з 2000 року), але вони їх нікому не продають, навіть американцям
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09.08.2022 09:02 Ответить
не трынди кацапская скотина - если бы не США и ЕС нам был бы уже пипец в экономическом плане в первую очередь
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09.08.2022 09:19 Ответить
піськандери важко збивати але можна, і то на підльоті до цілі, бо вона падає зверху, а кінджали хз, у них занадто велика швидкість на підльоті до цілі, хоча у німців є зенітні гармати з програмованим *********** до 5 км, якщо не помиляюсь дальність, вони вибухають і створює хмару шрапнелі що руйнує корпуси ракет, але таків зентіні гармати мають стояти на кожному об'єкті, нам їх треба сотні чи тисячі, ніхто їх стільки не продасть бо не має.
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09.08.2022 09:08 Ответить
Знаю, Іскандери на запуску наші збивали: вони запускаються з невеликою швидкістю. Але це тільки, якщо недалеко від лінії фронту. Саме там наші їх засідали і збивали. А при падінні на ціль - шанси мізерні, вони подають з висоти з висоти 60-70 км зі швидкістю 8000 км/ч! Враховуючи, що наше ППО може їх відслідкувати на висотах значно нижчих, то на збиття є максимум 10 секунд
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09.08.2022 09:16 Ответить
Вона навіть збита ляпнеться вниз. І тільки надіятись - чи було пошкоджено детонатор.
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09.08.2022 13:26 Ответить
Президент міг би подоїти каломойського, най трохи поверне нам з того, що вкрав.
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09.08.2022 15:13 Ответить
вам кацапам - никогда! разве только в зад прилетит
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09.08.2022 09:17 Ответить
2 системы потенциально могут сбить - американский глубоко эшелонированный гиперзвуковой "Aegis" и израильский лазерный "Iron beam". Тебе какую?
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09.08.2022 10:58 Ответить
Цікавить ПРО "Хец", третя та четверта модифікації
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09.08.2022 11:24 Ответить
ето - вєщь!
боже, благослови Америку!
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09.08.2022 08:59 Ответить
Файна штука , для знищення радарів . . Без радарів , будь яка ППО лише купа залізяччя .
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09.08.2022 09:04 Ответить
Всем, кто предъявляет США, что мол "мало дают и надо сразу Звезду Смерти прислать", скажу, что все передаваемое вооружение стоит огромных денег и оплачивается американским налогоплательщиком, которого, мягко говоря, больше волнует стоимость его жизни чем помощь далекой Украине. Именно поэтому стоит благодарить Администрацию и Конгресс США, которые в ущерб своим рейтингам, оказывают Украине огромную поддержку.
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09.08.2022 09:06 Ответить
Это так, но , к примеру, на Афганистан США потратили 2.6 ТРИЛЛИОНА долларов и получили взамен ничего. На недавний ковид там в бюджете выделялось по 300 МЛРД в год. Поэтому что такое пара десятков миллиардов для того, чтобы ослабить кацапстан? Копейки.
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09.08.2022 09:11 Ответить
Можливо, копійки. Але, знову ж таки, спробуйте це довести платникам податків США після провалу в Афганістані. Дописувач вище все правильно сказав, і про рейтинги в т.ч.
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09.08.2022 09:23 Ответить
ну вони на протязі 20 років на них стільки грошей витратили а не за пів року. І, дуже сподіваюся, що ми все ж таки випердолім своїх корупціонерів із влади, щоб з нами не сталося те, що сталося з нещасним Афганістаном.
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09.08.2022 15:14 Ответить
Основную часть из этой суммы афганцы получили в виде бомб и ракет на свою голову. Так что нефиг завидовать.
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09.08.2022 20:32 Ответить
Коли Україна впаде ( не дай Боже ) , і очманівша від пабьєди на полі бою - кацапня полізе далі , щоб наказати Захід і хз - може навіть і США - за плахоє атнашеніє к расіі ( а це звучить в їхніх змі вже майже відкрито ) , тоді вартість життя на Заході впаде до нуля . .
У придурків є до.уя ЯЗ , і нема в голові клепки . Оце треба пам'ятати американцям , а не перейматись цінами . Щоб в майбутньому не довелося воювати їм , за це зараз воюють українці . !!
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09.08.2022 09:17 Ответить
Никогда они не нападут на США либо другую страну НАТО.
И на Украину они напали потому, что к нашей стране и народу веками испытывают особую ненависть и делают постоянные попытки покорить и уничтожить. Это экзистенциальное противостояние. Если бы Украине удалось стать членом Альянса, то кацапы так и гавкали бы на болотах вместе со своим ху*лом, но атаковать бы не посмели.
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09.08.2022 09:26 Ответить
Ну и не забывайте в экономическом плане тоже Украина важна для них, продовольство, сланцевый газ....
Они же сами ничего не производят а все ресурсы в основном продают в Китай...если мы будим их республикой они смогут и дальше угрожать всему миру плюс Украина их будет содержать продовольством а сланцевый газом обеспечивать Европу ....
Но народ будет нищать а они и дальше строить дома и яхты...такой себе культ денег где будут богатые зажравшиеся и рабы их обслуживающие...
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09.08.2022 09:32 Ответить
та пішли вони під три чорти у них було придостатньо часу щоб навчитися самім себе обслуговувати у будь-якому плані і забути свої фантомні болі по булому вялічію, тим більше що й тоді воно вже було з душком. Територія, ресурси, люди - все мають. З якого переляку тепер цілий Світ має сльозами умиватися кожен раз як у них задниця вібрірує?
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09.08.2022 15:18 Ответить
Ніколи не кажи - ніколи . . Тому що маєш справу з кацапами а не з нормальними людьми . !
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09.08.2022 09:43 Ответить
Они и на нас не напали бы, если бы не договорняк в Омане и слив обороны зеленогнидами
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09.08.2022 11:35 Ответить
він розумніший, не є вульгарним, має досвід і все таке інше, але так само намогався домовлятися з олігархами які фактично є бандитами 90-х, не провів суддівську реформу, а відтак будь-яке очищення влади від корупціонерів, які фактично є саботажниками а значить колаборантами, цивілізованним шляхом без потрясінь - заблокував.
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09.08.2022 15:20 Ответить
Щось тебе занадто багато в цій темі. Чи тобі платять тільки за кількість?
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09.08.2022 09:55 Ответить
Все кто говорит что мало помогают, пусть идут и спросят у Зеленского то же самое и требуют .....
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09.08.2022 09:28 Ответить
Что значит "в ущерб рейтингам" ? Как раз военная помощь Украине таки поднимает рейтинг, это не Афганистан, и народ все понимает.
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09.08.2022 11:32 Ответить
ну так, але можна подумати, якщо русскіє а значит і китайці виграють - це рівень життя їм підніме? русскіє не для того війну починали щоб комусь рівень життя піднімати.
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09.08.2022 15:22 Ответить
Херня полная! Когда надо, они легко развязывают войну хоть в Ираке, хоть в Ливии, хоть ещё где нибудь и мнением быдла не интересуются.
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09.08.2022 16:08 Ответить
Гут, гут, зєр гут
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09.08.2022 09:27 Ответить
Пора уже по лукашистам *бнуть. Уничтожить все ихнее ПВО и склады с боеприпасами в один момент и они заткнутся лет на 50
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09.08.2022 09:32 Ответить
Дякуємо.
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09.08.2022 10:17 Ответить
Мало дають цей термін придумали зеленожопі, це один із способів виправдатись перед ****** і заповнити чимось ефір. А по факту, ляхи давно переробили МІГи і поставили разом із ракетами, а оже переробили МІГи. А коли застосували, мовчали, жопотряси не знала, їх про це плвідомили самі хазяї з Мос кви
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09.08.2022 10:41 Ответить
Перемога України над кацапською СВОлоччю - ціна підтримки колективного Заходу з США на чолі.
Вони платять грошима.
Ми- українською КРОВ'Ю.
А Перемога не буває дешевою...
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09.08.2022 10:45 Ответить
Все те, що попадає в інформаційний простір на рахунок поставок зброї має відставання з реальністю на пару тижнів.
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09.08.2022 12:35 Ответить
більше не менше
слава ЗСУ!
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09.08.2022 22:47 Ответить
кацапы, это был СЮРПРИЗ!!! 😂 )))
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10.08.2022 07:06 Ответить
 
 