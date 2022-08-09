США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, - Пентагон

Соединенные Штаты в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Колин Каль во время брифинга для прессы в понедельник.

Каль добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

"Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их (противника. – Ред.) систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления", – говорил тогда Резников.

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