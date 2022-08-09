США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, - Пентагон
Соединенные Штаты в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Колин Каль во время брифинга для прессы в понедельник.
Каль добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.
Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.
"Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их (противника. – Ред.) систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления", – говорил тогда Резников.
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А нам вигідно перейти на територію парашки і мочить. Бо тоді вони можуть ударити хіба що самі по собі )))
боже, благослови Америку!
У придурків є до.уя ЯЗ , і нема в голові клепки . Оце треба пам'ятати американцям , а не перейматись цінами . Щоб в майбутньому не довелося воювати їм , за це зараз воюють українці . !!
И на Украину они напали потому, что к нашей стране и народу веками испытывают особую ненависть и делают постоянные попытки покорить и уничтожить. Это экзистенциальное противостояние. Если бы Украине удалось стать членом Альянса, то кацапы так и гавкали бы на болотах вместе со своим ху*лом, но атаковать бы не посмели.
Они же сами ничего не производят а все ресурсы в основном продают в Китай...если мы будим их республикой они смогут и дальше угрожать всему миру плюс Украина их будет содержать продовольством а сланцевый газом обеспечивать Европу ....
Но народ будет нищать а они и дальше строить дома и яхты...такой себе культ денег где будут богатые зажравшиеся и рабы их обслуживающие...
Вони платять грошима.
Ми- українською КРОВ'Ю.
А Перемога не буває дешевою...
слава ЗСУ!