Родственники защитников "Азовстали" призвали Зеленского, МККК и ООН помешать России провести фейковые трибуналы

Ассоциация семей защитников Азовстали призвала президента Украины Владимира Зеленского, Международный Комитет Красного Креста и ООН помешать проведению фейкового трибунала над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий в Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали" о подготовке оккупантами трибунала над бойцами "Азова".

Подаем заявление полностью (на языке оригинала):

"Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями ОЗСП "Азов" – захисниками Маріуполя та "Азовсталі". Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової "ДНР" п.душилін.



Асоціація родин захисників "Азовсталі", з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:

1. "Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.

2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України.

3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники "Азовсталі", зокрема полку "Азов", гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.



У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".



Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації "Азову" і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!"

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