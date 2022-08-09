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Новости Агрессия России против Украины Война
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Родственники защитников "Азовстали" призвали Зеленского, МККК и ООН помешать России провести фейковые трибуналы

азовсталь

Ассоциация семей защитников Азовстали призвала президента Украины Владимира Зеленского, Международный Комитет Красного Креста и ООН помешать проведению фейкового трибунала над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий в Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали" о подготовке оккупантами трибунала над бойцами "Азова".

Подаем заявление полностью (на языке оригинала):

"Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями ОЗСП "Азов" – захисниками Маріуполя та "Азовсталі". Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової "ДНР" п.душилін.

Асоціація родин захисників "Азовсталі", з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:
1. "Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.
2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України.
3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники "Азовсталі", зокрема полку "Азов", гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.

У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".

Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації "Азову" і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!"

Смотрите также: Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО

Автор: 

россия (96057) трибунал (283) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+33
Не розумію як можна залишатися такими наївними? Війна в Україні показала, що ніяких міжнародних законів нема і не буде. Але ледь не щодня з'являються нові люди, які вимагають від мордора виконувати міжнародні конвенції. Коли, бляха, до вас вже дойде, що єдиний спосіб заставити парашу поважати інших - це в'***** по їх містам? А оці "звернення" лише виставляють вас на посміховисько.
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09.08.2022 09:03
+32
Кожне слово Зє-лєнского - це його вирок на майбутньому суді. Кожна хвилина мовчання - обтяжуюча обставина!
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09.08.2022 09:20
+27
А я думаю, що Зеленський мае всюди трубiти й в усi iнстанцii, а не мовчати, бо об..срався. Мовчить, щоб про те забули... Жах. Вийде не вийде, але краше спробувати...
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09.08.2022 09:13
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они могут быть не фейковые, от них можно ожидать всего
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09.08.2022 09:01 Ответить
Не розумію як можна залишатися такими наївними? Війна в Україні показала, що ніяких міжнародних законів нема і не буде. Але ледь не щодня з'являються нові люди, які вимагають від мордора виконувати міжнародні конвенції. Коли, бляха, до вас вже дойде, що єдиний спосіб заставити парашу поважати інших - це в'***** по їх містам? А оці "звернення" лише виставляють вас на посміховисько.
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09.08.2022 09:03 Ответить
Коли, бляха, до вас вже дойде, що єдиний спосіб заставити парашу поважати інших - це в'***** по їх містам?

До кого это до "вас"?
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09.08.2022 09:49 Ответить
Интереснее когда же уже до вас дойдет что на протяжении 30 лет нашими уважаемыми партнёрами делалось все возможное и даже невозможное, чтобы лишить Украину права на самооборону и оставить право взывать к конвенциям.

Начиная от требования отказаться от ЯО в обмен на признание независимости, отказа в ПДЧ НАТО, эмбарго на продажу оружия и сейчас в отказе в запрашиваемом оружии.
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09.08.2022 10:05 Ответить
Маю лишень одне питання, бо ну дуже цікаво. Троликам з сколково типу вас будуть дозволять купувати речі в берьозкє чи нє?
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09.08.2022 10:27 Ответить
А прапорщикам уже разрешают. Ну ты молодец, хорошо устроился. Санкции тебе на пользу пошли. Получи свои три копеечки.
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09.08.2022 10:30 Ответить
а що родичам робити? вони кидаються, куди тільки можуть. до речі, в ТГ є так званий Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 900 підписників, так от вони запрошують волонтерів долучатися.
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09.08.2022 10:26 Ответить
Мстити. Це єдине, що тут можна зробити.
Всі міжнародні імпотенти можуть виключно виразити свою стурбованість, не більше.
Нажаль, така правда світу, і мабудь шо завжди була такою, просто цивілізація розслабила людей і дала їм ілюзію безпеки. Якої нема і не буде.
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09.08.2022 10:29 Ответить
Так обратись в импотентну организацию. Может тебе выдадут парабеллум вот ты и отомстишь. Пульнешь прямо по бункеру на Урале.
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09.08.2022 10:33 Ответить
най звертаються, най роблять, піднімають галас, бо Президентові нас..ти на все, це абсолютно егоїстична людина, най змушують його хоч щось робити.
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10.08.2022 00:29 Ответить
А я думаю, що Зеленський мае всюди трубiти й в усi iнстанцii, а не мовчати, бо об..срався. Мовчить, щоб про те забули... Жах. Вийде не вийде, але краше спробувати...
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09.08.2022 09:13 Ответить
сожжение заживо в еленовке тоже фейк для нашей власти. зеленский лично обещал бойцам безопасность и контроль красного креста и оон. а оказалось что он просто врал. врал им и всей стране. потому что путину срочно нужно было захватить мариуполь. и кое кто ему помог. да еще азов портил имидж нашего героя. кстати когда вернут херсон. он тоже обещал.... вот я говорю при зеленском никогда. тому надо смотреть не на слова а на дела
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09.08.2022 09:18 Ответить
зілєнскій "нікаму нічєво нє должен...", і про це знали 73% виборців України....
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09.08.2022 11:04 Ответить
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09.08.2022 09:19 Ответить
Із цієї заяви слідує-Кулеба такий самий покидьок як і Зелупа.
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09.08.2022 10:27 Ответить
фєєричні ідіоти..Порятунок Києва то заслуга Татарова, ну а порятунок від Зеленського - то нехай ця зелень в пеклі вічно горить за такий "порятунок"
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09.08.2022 11:02 Ответить
Кожне слово Зє-лєнского - це його вирок на майбутньому суді. Кожна хвилина мовчання - обтяжуюча обставина!
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09.08.2022 09:20 Ответить
Ну будуть вони там щось проводити. Якісь"суди", якісь "референдуми" .Захотіли - просто вбили полонених. Це орда, вона поза міжнародними договорами і правом.
Тероризм буде продовжуватись. Орду потрібно або роззброїти або вбити.
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09.08.2022 09:23 Ответить
Що можна вимагати від цього президента, якщо він оберігає свого завгоспа, хоча багато хто публічно заявляє про його причетність до фсб, то що обіцяв президент, майже нічого не виконується, навіть активи рашинських олігархів в Україні до цих пір не арештовані, це так він "ненавидить" рашку, хоча закликає іноземних правителів. Шкода, що полонені і їх родичі залишились сам на сам з своєю бідою.
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09.08.2022 09:24 Ответить
Я зовсім не бачу спроможності впливати на ці дії росії.Ще один доказ в підсвідомості що росію треба стерти з Землі.
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09.08.2022 09:25 Ответить
Асоціація родин захисників Азовсталі закликала президента України Володимира - пізно закликати Юду, щоб не здавав Ісуса , після того, як він вже отримав свої срібняки
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09.08.2022 09:46 Ответить
Віслючка від ківи відрізняє те, що без єлдака, він навіть, потеребонькати не може...
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09.08.2022 09:48 Ответить
таке горе, господи... я теж вважаю, що і громадянам, і зеленій владі треба горлати про долю полонених скрізь, де тільки можна. сам же зе начебто верз, що з азовцями нічого не станеться, бо увага світу до них прикута і рашисти не насміляться. а тепер мовчить. а між тим зло справді боїться світла, розголосу і можна було б робити набагато більше в цьому напрямку.
також зло боїться сили, тому треба бити рашистів, відбивати наших, але тут у нас залежність від західної допомоги.
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09.08.2022 10:31 Ответить
Это все ***** , родственники и да и просто не равнодушные граждане Украины , должны поставить виновных в трагедии , Зеленского ,Ермака и Верещук , перед фактом кровной мести . Только страх физического уничтожения заставит их шевелиться и отвечать за свои слова . Азовцев уже два раза просто кинули , обманули , ******* . Вот скажите , по делу майдана , кто то сидит , ну кроме Татарова , который сидит в ОП .
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09.08.2022 10:33 Ответить
я можу вам впевнено сказати, що за часів порошенка, всі альфівці сиділи в тюрмі і давали свідчення про своїх начальників. а зелена шобла виміняла їх на різних таксистів. при цьому ще 1000 наших людей залишилися в Ізоляції, а сміливу операцію нашої розвідки із їх звільнення провалила. тупо злила рашистам.
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09.08.2022 20:08 Ответить
якщо цей трибунал відбудеться то їх ростріляють даунецькі мавпи ,щоб зробити приемне кремлівській молі ...ну а жітелям Донбасса після цього жити далі поряд знами ...
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09.08.2022 10:56 Ответить
До Червоного Хреста з цих питань марно звертатися. Вони у будь-яких конфліктах АБСОЛЮТНО нейтральні, щоб жодна зі сторін, образившись на них, не завадила наданню гуманітарної допомоги постраждалим на своїй території.
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09.08.2022 11:07 Ответить
В цьому контексті разумковський https://t.me/s/pecherhill Печерський Холм двіччі розродився: 30 липня в https://t.me/pecherhill/776 22:39 та 5 серпня в https://t.me/pecherhill/777 08:43
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09.08.2022 11:18 Ответить
Аферисты. Практически все до единого. И с презЕдентом во главе.
Хорошая команда для управления страной в военное время, нечего сказать...

Ну ладно, я был против зе с самого начала. Но ведь за него туева хуча народу! Когда до них дойдёт, ЧТО ОНИ НАДЕЛАЛИ своим выбором в 2019-м?!
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09.08.2022 11:43 Ответить
За нього голосував такий же контингент як і він сам, уявіть що він не став президентом, де б він з його сраколизами зараз був? Так і його виборці, зараз у них головна мета звалити.
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09.08.2022 11:54 Ответить
Просто під тиском цивільних військові й пішли на вмовляння зе з рашистами, в результаті отримали тортури та ще й стратять. Маріупольської катастрофи не повинно було статися, це зрада на найвищому рівні і свідома здача людей і війська, кацапи готувалися й знали що там залишать гарнізон тому відразу оточили й кинули в бій найбільш боєздатні частини. Завдяки зрадникам які досі керують вони знищили чи захопили еліту нашого війська й зараз з них знущаються.
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09.08.2022 11:33 Ответить
В Україні ще є різні колишні регіонали, комуністи та й інша кацапська агентура (включаючи їх найближчих родичів) - потрібно цю худобу обміняти на азовців. Так треба було діяти від початку!!
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09.08.2022 12:11 Ответить
рашисти передала в лугандонію азовців, бо ніяких домовленостей не було взагалі. Зеля чи Кулеба не заперечували, коли полонених повезли туди, а не на територію рашки. лугандонія тепер робить з полоненими, що заманеться . бо з кремля спустили вказівку їх мучити і вбивати.
Зеля реально упоротий, якщо вирішив в такий спосіб репутацію рятувати після критики за про*обаний Херсон або він вже в такому лайні, що кілька тисяч туди чи сюди ролі ніякої не грає. Інстинкт самозбереження робив людей канібалами.
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09.08.2022 12:16 Ответить
Зеленский отмечается только возле событий с позитивным знаком. Так у людей формируется положительный условный рефлекс: где Зеленский, там хорошо. Там где невозможно пропиариться Зеленского не ждите, будет бежать как черт от ладана. Да и вообще, если вспомнить все дела, что Зеленский брал под личный контроль, то ну его на фиг.
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09.08.2022 12:34 Ответить
Хлопців здали, щоб прибрати з ефіра їх повсякденні звернення та заклики про порятунок. Вони псували рейтинг найлеличніВшивого.
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09.08.2022 12:38 Ответить
На жаль, це не може бути втіленим, як і обмін, який обіцяв ВАЗеленський.
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09.08.2022 12:36 Ответить
Це ж сам ЗЕублюдок їх і здав , навіщо до нього звертатись!
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09.08.2022 14:28 Ответить
Зеля (та і Лєнка) мріяв здати українських націоналістів ще до того часу як став президентом. А тут так оказія !
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09.08.2022 14:38 Ответить
Есть хороший рассказ от вышедшего из Мариуполя комбата, ныне и дальше продолжающего воевать. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/4/7361774/ Оборона меткомбінату Ілліча та піший вихід із оточення. Як морпіхи обороняли Маріуполь | Українська правда
выжимка:"Керівництво 36-ої бригади планувало кілька варіантів виходу з міста. Комбриг Володимир Баранюк хотіли виходити з "азовцями". Але останні залишати Маріуполь відмовлялися навідріз.
Більшість батальйону спершу підтримала ідею виходу з міста - мовляв, краще загинути дорогою, ніж "померти на грьобаному заводі".Втім, цей план похитнула ідея "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342471/ екстракшену "
"Волинський мав контакт з Арахамією - той навішав, що ведуться розмови про цей екстракшн. Я до нього ставився скептично, але хлопці ідею підхопили, частково мали на неї надію",(розмови Опи с турками велися з 17 березня!)Частина батальйону, як показало опитування командирів та особового складу, таки хотіла піти на "Азовсталь". У підсумку батальйон розділився приблизно навпіл.
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09.08.2022 15:30 Ответить
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?
Перемовини Опи з турками тривали майже 2 місяці з 17 березня!(про що?-питання...)
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 травня закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.

Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.

Аби не Порошенко...
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09.08.2022 15:40 Ответить
"..всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації ... і введення аудиторії у свою підлу оману.." справедливе застереження для українців, про що би не йшла мова! Будемо розумними! патріотичними ! і виваженими, не зважаючи на політичні розбіжності!
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09.08.2022 15:46 Ответить
У Верховногобідоносця по іншому й не буде.
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09.08.2022 20:50 Ответить
що може зробити зганьбована зе-шобла ???
...АЗОВ -ГЕРОЇ
а хто такі кловуни із 95 кАварталу???
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09.08.2022 22:26 Ответить
нужно отдать Азову особо ценных пленных кацапов.
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10.08.2022 07:12 Ответить
 
 