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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 640 человек, 223 самолета, 193 вертолета, 1 817 танков и 4 076 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 августа потери личного состава противника составляют примерно 42640 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем - 964 (+4) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+1) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатые ракеты – 185 (+3),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника – 87 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 640 человек, 223 самолета, 193 вертолета, 1 817 танков и 4 076 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7171) техника (1746) потери (4419)


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Непогано, непогано!!!
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09.08.2022 09:12 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.08.2022 10:19 Ответить
+300 это наверно в казармы на юге прилетело. Вся другая техника немного меньше относительно этого количества.
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09.08.2022 10:35 Ответить
скорее всего зеки и донецкие музыканты(
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09.08.2022 10:58 Ответить
І ці орки вони сідомо йдуть воювати знають що їх в'бють але це не тільки путінська ідеологія як всі думають це також і ідеологія російських військових які готові померти але за будь-яку ціну знищувати України.
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09.08.2022 11:48 Ответить
 
 