Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 640 человек, 223 самолета, 193 вертолета, 1 817 танков и 4 076 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 августа потери личного состава противника составляют примерно 42640 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем - 964 (+4) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+1) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатые ракеты – 185 (+3),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника – 87 (+1).

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"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.