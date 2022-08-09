Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 640 человек, 223 самолета, 193 вертолета, 1 817 танков и 4 076 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 августа потери личного состава противника составляют примерно 42640 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1817 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,
артиллерийских систем - 964 (+4) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 133 (+1) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 193 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
крылатые ракеты – 185 (+3),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
специальная техника – 87 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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