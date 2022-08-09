Враг нанес ракетные удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. Поврежден гостинично-ресторанный комплекс, - Синегубов

Враг продолжает коварно обстреливать Харьков и Харьковщину. Минувшей ночью нанесены ракетные удары по областному центру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг снова наносил удары по Харькову. Предварительно – ракетный, тип устанавливают правоохранители. Ночью около 2:00 враг нанес удары по Шевченковскому и Индустриальному районам.

"В Шевченковском оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс. Еще один удар зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры. Пострадавших нет", - отмечает Синегубов.

Руководитель региона информирует, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области.

В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно потушили пожар, который уничтожил 3 гектара урожая. В Чугуевском – уничтожили склад с семенами.

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"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток на Харьковщине от обстрелов оккупантов погиб 1 человек, ранения получили 5 мирных жителей. 1 погиб и 1 ранен в результате вчерашнего утреннего обстрела Харькова из РСЗО. По области госпитализировали 4 человека: женщину 71 года в Чугуевском районе, мужчин 72 и 45 лет в Дергачевской громаде, получил ранения 59-летний мужчина в Кутузовке. Состояние двух пациентов - тяжелое", - добавляет Синегубов.

Он также отметил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг обстреливает позиции наших защитников из артиллерии и танкам, использует авиацию. Украинские военные уверенно держат свои позиции и наносят ответные удары.

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