РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8267 посетителей онлайн
Новости Война
5 998 6

РФ не смогла создать боеспособную пехоту и успешно продвинуться в Донбассе, - разведка Британии

ворог,кацап,русня,орк

Российская оккупационная армия продвинулась на Донбассе на 3-10 км. Это гораздо меньше, чем планировали в Москве.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км.

При этом на других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, военные продвинулись не больше чем на 3 км в месяц.

"Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", - отметили в британской разведке.

Читайте также: Мобилизированные бывшие заключенные из РФ прибыли в оккупированную Балаклею, резко возросло агрессивное отношение к гражданским, - разведка

Автор: 

армия РФ (19592) Великобритания (5011) разведка (4191) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неможливо створити боєздатну піхоту без високотехнологічного озброєння.А відсутність його , перетворює піхоту в майбутній фарш ,мінеральні удобрення для полів і поживу для бродячих собак.
показать весь комментарий
09.08.2022 09:53 Ответить
захваченная почти полностью луганская область это "не удалось просунуться"? йоу, разведка Британии, вы что там курите?
показать весь комментарий
09.08.2022 09:53 Ответить
За месяц на 3км
показать весь комментарий
09.08.2022 10:02 Ответить
Если протереть глаза, то можно заметить,что пишется про последние 30 дней.
показать весь комментарий
09.08.2022 10:02 Ответить
Тема Донецька, а ті 2 села Луганська так і стоять під прапором України.
показать весь комментарий
09.08.2022 10:05 Ответить
Діди краще воювали)
показать весь комментарий
09.08.2022 10:32 Ответить
 
 