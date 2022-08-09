РФ не смогла создать боеспособную пехоту и успешно продвинуться в Донбассе, - разведка Британии
Российская оккупационная армия продвинулась на Донбассе на 3-10 км. Это гораздо меньше, чем планировали в Москве.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км.
При этом на других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, военные продвинулись не больше чем на 3 км в месяц.
"Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", - отметили в британской разведке.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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