Если бы все помогали как Германия, война давно закончилась бы победой России, - Моравецкий

Россия уже давно победила бы Украину, если бы остальные так помогали силам обороны, как это якобы неспешно и в небольших обемах делает Германия первая экономика Европы.

Об этом в авторской колонке The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Если бы Европа посылала Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась – абсолютной победой России", – заявил он, и отметил, что "Европа в этом случае оказалась бы накануне очередной войны".

И сегодня, продолжил Моравецкий, любой голос на Западе о том, что "надо ограничить поставки оружия в Украину" или ослабить санкции, или "привести к диалогу "обе стороны" (то есть агрессора и его жертву), является признаком слабости для Путина".

"А правда в том, что Европа намного сильнее России", – подчеркнул он, добавив, однако, что Европе "нужно проснуться". Если в Европе действительно хотят поговорить о демократических ценностях, то, пишет премьер Польши, "пришло время великой расплаты с совестью Европы".

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"Слишком долго самой важной ценностью для многих стран была низкая цена на российский газ. Однако теперь мы знаем, что он мог быть таким низким потому, что к нему не был добавлен "налог на кровь", который сегодня платит Украина", – отметил он.