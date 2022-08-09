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Новости Война
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Если бы все помогали как Германия, война давно закончилась бы победой России, - Моравецкий

моравецький

Россия уже давно победила бы Украину, если бы остальные так помогали силам обороны, как это якобы неспешно и в небольших обемах делает Германия первая экономика Европы.

Об этом в авторской колонке The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Если бы Европа посылала Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась – абсолютной победой России", – заявил он, и отметил, что "Европа в этом случае оказалась бы накануне очередной войны".

И сегодня, продолжил Моравецкий, любой голос на Западе о том, что "надо ограничить поставки оружия в Украину" или ослабить санкции, или "привести к диалогу "обе стороны" (то есть агрессора и его жертву), является признаком слабости для Путина".

"А правда в том, что Европа намного сильнее России", – подчеркнул он, добавив, однако, что Европе "нужно проснуться". Если в Европе действительно хотят поговорить о демократических ценностях, то, пишет премьер Польши, "пришло время великой расплаты с совестью Европы".

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"Слишком долго самой важной ценностью для многих стран была низкая цена на российский газ. Однако теперь мы знаем, что он мог быть таким низким потому, что к нему не был добавлен "налог на кровь", который сегодня платит Украина", – отметил он.

Германия (7043) помощь (7861) россия (96057) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+88
Матеушу Моравецькому за правду та позицію-респект...
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09.08.2022 10:14
+35
Дякуємо щиро за допомогу братам-полякам!! Разом переможемо!
Слава Польщі!
Слава Україні!
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09.08.2022 10:19
+22
Поляки стали для українців,як рідні брати і сестри!
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09.08.2022 10:26
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Матеушу Моравецькому за правду та позицію-респект...
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09.08.2022 10:14 Ответить
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09.08.2022 10:25 Ответить
танки, сау, ********** і запчастини до міг-29, пзрк ще шось може
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09.08.2022 10:30 Ответить
"Лидером через призму соотношения помощи и ВВП страны-донора все еще является Эстония. Сопоставимый показатель у Латвии, далее идут Польша, Литва и Словакия."

Замыкает список Дания с помощью 0,1% от ВВП.

Германии в этом списке нет.
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09.08.2022 11:27 Ответить
так "допомого до ВВП" Естонія красюки взагалі.
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09.08.2022 11:51 Ответить
Польща Передала сотні модернізованих танків і десятки САУ, у тому числі кілька десятків нових САУ Краб - це не металолом, це новітня зброя.
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09.08.2022 12:48 Ответить
що можна відповісти на таке дурне питання? Тільки іншим питанням: ви настільки необізнанні чи настількі тупі?
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09.08.2022 10:47 Ответить
він схожий на корисного ідіота
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09.08.2022 10:49 Ответить
це відома провокаторша. завжди відбілює німеччину і каже що вона нам нічого не винна. завжди помічаю її висери спамом
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09.08.2022 11:14 Ответить
Так,що відповісти,коли німці готують склади біля кордонів України, щоб забезпечити логістику запчастин і снарядів до САУ. Дурне питання, а що випускаєте ви в сенсі зброї? Відосики від усіх
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09.08.2022 11:15 Ответить
Чуєш, ти вже задовбала: або хрестик зніми, або труси надінь
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09.08.2022 20:53 Ответить
"с начала войны Польша поставила 100% обещанного вооружения на 1,8 млрд евро. Это второе место в мире после США."
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09.08.2022 11:23 Ответить
Вони все турбіну ремонтували, але зараз, як кацапи їх кинули на газ думаю німці задній не пастимуть.
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09.08.2022 10:26 Ответить
немцы до конца будут саботировать ‼️Они даже Шрёдера-ПРОСТИТУТА , МОНСТРА ***** ГИТЛЕРА № 2 НЕ ЗАХОТЕЛИ ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ‼️
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09.08.2022 10:39 Ответить
шрьодери та інші адепти руSSкого міра відпрацьовують 30 срібних від газпрому....
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09.08.2022 10:46 Ответить
Татаров або Єрмак звільнені? Німці досить чітко сказали коли і що поступить. Для передачі зброї її потрібно виготовити. Так само,як і американці сказали. Чи ви думаєте, що зброя на дорозі лежить. До того,якщо ви дійсно відповідаєте прапору,то повинні були знати,що Німеччина не озброювалась до 2020 року.
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09.08.2022 10:59 Ответить
Ооо!!Пані Валентина.ви зараз нам прорахуєте скільки коштує зброя?А ціну життя вбитих українських дітей скільки коштує по вашому?І ніякі Єрмаки тут ні до чого,воює з рашистами українська нація, ця війна порушує світову безпеку, зброя США і Британі, та інших країн надавших допомогу Україні,зараз воює проти рашистів в Україні. Не треба шукати виправдання політичній простітуціі Німеччіни,тим більш мене шокує ,що ви ,жінка , пишете про якесь -" зброя на дорозі не валяється" ,коли гине Україна,за європейські цінності, за право існувати, коли гинуть діти,якщо вірити вашому ніку що ви взагалі - жінка!Ви бажаєте щоб впала Українга і почали гинути ваші діти? Чи нагадати вам 1939 рік,коли союзничество двох монстрів закінчилося другою світовою?І нікого не врятували криваві гроші.
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09.08.2022 11:27 Ответить
Лілія, тільке чесно за кого в 2019 голосували? Мабудь були за "партію миру"?
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09.08.2022 12:14 Ответить
Це звідкіля же такі висновки? Якщо я засуджую Німеччину за нерешучі дії що до помічі України у тому рахунку і збройної. Це по вашому "партія миру" ,чи у вас як і у пані Валентини -когнітивний дисонанс? Я можу і не відповідати вам за кого я голосувала, бо це некоректне питання, але я відповім ,потрібно відповідати відкрито таким людям , котрі не взмозі самі робити висеновки з написаного, я за те щоб Німеччина виступила більш рішуче на захист України, треба ,щоб надавали боєздатну зброю,а не браковані гвінтівки,списані шоломи та броніжилети,бо Україна наразі захищає спокій і Німеччини ,воюючи за європейськи цінності та спокій. А голосувала я за партію ЕС. Судячми з того що ви нерозумієте написаного, то ви ,я впевнена ,голосували за Зешобло.
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10.08.2022 03:36 Ответить
Це Моравецький за те шо Німеччина кинула їх фактиктично, пообіцявши на заміну відданих нам Т-72 Leopard 2. А насправді запропонувала їм Leopard 1, які доречі нам якось обіцяла передать. https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html
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09.08.2022 10:52 Ответить
Польша решила не ждать пока "шрёдошольцы" проснутся,и заключила контракт с Южной Кореей на 1000 танков.
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09.08.2022 10:56 Ответить
там я так розумію була така домовленість, заміни польських танків шо передаються. не гарно Німеччина вчинила.
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09.08.2022 11:53 Ответить
І всім полякам подяка!!!
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09.08.2022 10:58 Ответить
Дуже сильні і справедливі слова від потужного політика. Це не наші кловуни. У нас не політики а щось на кшталт відеосмішариків-телепузіків.

Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.

Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
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09.08.2022 11:01 Ответить
В оригіналі тексту він "насипає" Німеччині набагато більше, просто наші скоротили до теми військової допомоги. А він там і про газ, про самміт Європа-рашка в 2021. Каже, якщо б усі слухалися Німеччину, то залежність від москалів була б вже майже незворотньою https://www.spectator.co.uk/article/war-in-ukraine-has-exposed-the-truth-about-europe
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09.08.2022 11:20 Ответить
прямо в точьку
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09.08.2022 10:16 Ответить
Дякуємо щиро за допомогу братам-полякам!! Разом переможемо!
Слава Польщі!
Слава Україні!
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09.08.2022 10:19 Ответить
Моравецький каже, що не ту країну назвали Гондурасом
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09.08.2022 10:23 Ответить
Моравецькому хвала!
Слава Польщі!
Але Україна понад усе!
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09.08.2022 10:24 Ответить
Поляки стали для українців,як рідні брати і сестри!
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09.08.2022 10:26 Ответить
Дякуємо за вашу позицію!
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09.08.2022 10:25 Ответить
Помилка, треба виправити в цитаті - після слова "слабкості" написати "щодо" : "І сьогодні, продовжив Моравецький, будь-який голос на Заході про те, що "треба обмежити постачання зброї в Україну" або послабити санкції, або "привести до діалогу "обидві сторони" (тобто агресора та його жертву) є ознакою слабкості Путіна". Джерело:
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09.08.2022 10:25 Ответить
Гарно під@бав німчуру гнилу)
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09.08.2022 10:29 Ответить
Реально осознать масштаб происходящего в Украине способны только страны восточной Европы. Для населения западной Европы война вызывает только когнитивный диссонанс. Как же так, развитое общество, толерантность, партнёрство с РФ, жизнь черных имеет значение и т.д. и вдруг война, как так. Восточная Европа на протяжении столетий боролась с ордой. И позиция Польши - лучшее тому подтверждение. Был бы в Румынии не унылый немец Йоханнис, а кто-то вроде Бэсеску - Польша и страны Балтии не одни противостояли бы западно-европейской апатии. Но имеем что имеем...
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09.08.2022 10:30 Ответить
шредеры и прочая фсбшное дерьмо, окопавшееся в Германии, не заинтерисованы в победе Украини. с их стороны, так называемая помощь Украине - вынужденная мера и не более чем имитация.
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09.08.2022 10:30 Ответить
политики первых экономик европы были куплены парашей ещё и до *****. а при *****, в нулевые, в годы жирных коров, им деньги лились рекой, и в счёт будущих услуг тоже. вот они сегодня таким вот платежом и красят свои прошлые долги.
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09.08.2022 10:32 Ответить
недарма російською імперією керували навіть німецьки портомийки,це вікові стосунки фашистів.
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09.08.2022 10:35 Ответить
Впевнений, що в другу світову коїлося абсолютно те ж саме. Європа є Європа.
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09.08.2022 10:36 Ответить
Німецькі шльондри, тьфу на вас !
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09.08.2022 10:37 Ответить
100%
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09.08.2022 10:45 Ответить
Европейцам надо наконец перестать бояться потери 15% газовых потребностей. Всё это легко можно компенсировать небольшой экономией: на пару градусов понизится зимой температура в квартирах, улучшить теплоизоляцию окон и дверей, уменьшить расход горячей воды и принимать не горячие души и ванны, а горячеватые. Кстати, температуру в квартирах можно повышать локально с помощью маленьких обогревателей. Зачем обогревать, всю квартиру, если вся семья собралась у телевизора в большой комнате. Вот это место у телевизора и можно чуток обогреть, добавив потерянные пару градусов. Не так страшен чёрт, как его малюют.
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09.08.2022 10:47 Ответить
)) почти все дома уже давно теплоизолированны и перетеплоизолированны, как и окна с дверьми переапгрейденны до последних версий. да и никто не сидит у одного телевизора в большой комнате. у каждого в его комнате свой. да и тот редко включается. каждый сидит со своим планшетом или ноутом. то же и с ваннами. все устанавливают ещё со "вчера" души. расход воды меньше. а вот с оборгревом это сложнее. цивилизация избаловывает. мы выросшие при совке, лехко переживём и 10 градусное снижение температуры. а вот уже не первое поколение западных людей, выросших при круглогочных в комнате в среднем 24 градусах, на это не пойдёт. электробогреватели они тоже ставить не будут. липистричество дорого. так что температура зимой в комнатах коренных европейцев, это да, ещё тот вопрос.
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09.08.2022 11:21 Ответить
Для чого тут ці вброси. Ви не маєте права після 3 років шоу 95 когось критикувати і писати про слабкість. Що зробили ви для сильної України? Усіх хто був проти клоунади,записали в порохоботи. А тепер,коли загравання зе перейшло у війну, шукаєте винних, але не себе. До сьогодні ні один кацапський актив не заарештовано. Стидно за знищення оборонної промисловості повинно бути, а не кидання каміння проти донорів
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09.08.2022 10:50 Ответить
та видохни вже. ціна тобі копійка, давно відомо
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09.08.2022 11:16 Ответить
Ну так что-же Вы сами , не остались в Украине бороться за ее демократическое будущее, не отдали свой голос за Пороха, а уехали в сытую страну, пополнив армию " колбасных эмигрантов"?
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09.08.2022 11:24 Ответить
Якщо б українські чиновники не грабували як скажені країну 30 років, а СБУ виконувало свої обовязки, а не шукало "тєми", та вчасно ліквідувало Партію Регіонів яка складась виключно з російських агентів і терористів, то цієї війни взагалі б не було!
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09.08.2022 10:51 Ответить
Дуже сильні і справедливі слова від потужного політика. Це не наші кловуни. У нас не політики а щось на кшталт відеосмішариків-телепузіків.
Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.
Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
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09.08.2022 11:00 Ответить
Ой не впевнений що ті 73% кудись зникли. Нажаль, зараз на фронті гинуть найкращі сини України, а бидло після війни буде голосувати.
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09.08.2022 11:04 Ответить
Найбільша економіка Європи - вона ж і найслабіша ланка в протистоянні з кацапією.
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09.08.2022 11:01 Ответить
Если бы европейцам дали выбор они выбрали бы оставить СССР, который много десятилетий надежно обеспечивал Европу фактически бесплатными ресурсами. Разница между советскими и сегодняшними ценами просто астрономическая.
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09.08.2022 11:03 Ответить
Да их и после СССР цены вполне устраивали. Пока европейцы не начали пилить сук на котором сидят и не заключили тайный союз с нашей против господства США в Европе. А если выгнать США из Европы, то неизбежно начнется третья мировая война, потому что бесконечные войны это сущность Европы.
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09.08.2022 11:13 Ответить
Важко не погодитись з цим шановним паном.
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09.08.2022 11:10 Ответить
Європа розслабилась одні США держаця і то в Афгані кинули 100 млд . дол. як у воду а віддачі 0 .
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09.08.2022 11:18 Ответить
краще не скажеш: додана вартість на кров.
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09.08.2022 11:30 Ответить
Поляки лучшие!
Смотрели в будущее.
Не пустили к себе иммигрантов с Африки. Зато подготовились к беженцам с Украины..
Мы такие как Вы .
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09.08.2022 11:50 Ответить
А Моравецький не забув додати про те, що в Німеччину приїхало 800 з лишком тисяч біженців з України, які мають трошки (а точніше-значно) краще забезпечення ніж у Польщі, всі забезпеченні якісним житлом і т. п.?
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09.08.2022 11:51 Ответить
Исторически Германия и россия связаны "брачными узами",затем "революционными",при царствовании бункерного коррупционно-денежными,они оказались самыми крепкими!
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09.08.2022 11:53 Ответить
Як гарно знаходити винуватого десь ззовні, аби не себе. Як ви вважаете, а можливо було нашій країні за 5 місяців війни налагодити хоча б пошив форми для війскових? Чи навіщо, бо можна взяти на шару на заході, ще кричати при цьому що мало і не так швидко дають.
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09.08.2022 12:20 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/147642?fbclid=IwAR0O77KFmqyHZBWJNXa1LMefyR6ejYXMmdTUA6DayxQym1Qej8zIslW1cCo https://petition.president.gov.ua/petition/147642

Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
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09.08.2022 12:32 Ответить
Во Истину правда! Дойче швайне ещё те памочники!
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09.08.2022 18:24 Ответить
 
 