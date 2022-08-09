Если бы все помогали как Германия, война давно закончилась бы победой России, - Моравецкий
Россия уже давно победила бы Украину, если бы остальные так помогали силам обороны, как это якобы неспешно и в небольших обемах делает Германия первая экономика Европы.
Об этом в авторской колонке The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Если бы Европа посылала Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась – абсолютной победой России", – заявил он, и отметил, что "Европа в этом случае оказалась бы накануне очередной войны".
И сегодня, продолжил Моравецкий, любой голос на Западе о том, что "надо ограничить поставки оружия в Украину" или ослабить санкции, или "привести к диалогу "обе стороны" (то есть агрессора и его жертву), является признаком слабости для Путина".
"А правда в том, что Европа намного сильнее России", – подчеркнул он, добавив, однако, что Европе "нужно проснуться". Если в Европе действительно хотят поговорить о демократических ценностях, то, пишет премьер Польши, "пришло время великой расплаты с совестью Европы".
"Слишком долго самой важной ценностью для многих стран была низкая цена на российский газ. Однако теперь мы знаем, что он мог быть таким низким потому, что к нему не был добавлен "налог на кровь", который сегодня платит Украина", – отметил он.
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Замыкает список Дания с помощью 0,1% от ВВП.
Германии в этом списке нет.
Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.
Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
Слава Польщі!
Слава Україні!
Слава Польщі!
Але Україна понад усе!
Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.
Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
Смотрели в будущее.
Не пустили к себе иммигрантов с Африки. Зато подготовились к беженцам с Украины..
Мы такие как Вы .
Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.