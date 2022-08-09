Корбан передает на фронт 60 машин, несмотря на лишение гражданства Зеленским. ВИДЕО

Штаб обороны Днепра закупил еще 60 грузовиков и внедорожников для нужд ВСУ. Сегодня начинается их передача на передовую.

Об этом глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Штаб обороны Днепра и области продолжает свою работу по защите рубежей и повышению обороноспособности нашей армии. Несмотря на все возникающие в нашей жизни препятствия. С первых дней войны я писал и говорил о том, что армия должна быть мобильной. А для этого нужны пикапы и грузовики.И поэтому Штаб обороны Днепра системно начал решать вопросы приобретения автомобилей и проблемы, связанные с логистикой", - отметил Корбан.

По его словам, сегодня Штаб обороны Днепра начинает передавать грузовики защитникам Украины.

Корбан уточнил, что они будут переданы следующим подразделениям: "58 батальон, 92 бригада, 93 бригада, 17 танковая бригада, 59 батальон, 54 бригада, ОУВ "Хортица".

"Продолжаем прорабатывать заявки. Уверен, это поможет нашим ребятам приблизить нашу победу над оккупантами. Хотел отдельно поблагодарить работников Штаба за работу, бизнесменов - Виктора Карачуна, Евгения Ермакова, Александра Детятковского, мэра Филатова и каждого, кто пожертвовал хотя бы одну гривну на приобретение грузовиков. Враг не пройдет. Победа будет за нами, за Украиной!" - резюмирует Филатов.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов отметил в фейсбуке, что 60 грузовиков и внедорожников для нужд ВСУ (кроме более 400 уже выданных) привезены ими из военных складов Европы и уже готовы к отправке на "передок".

"Мы сделали это. Мы все это сделали. Каждый из нас. Ребята из "АТБ", которые перечислили миллионы и простые днепряне, оторвавшие от себя последнюю гривну. Геннадий Корбан, замысливший и реализовавший эту сложную логистически и финансовую операцию, и Михаил Лысенко, своими руками отобравший каждый автомобиль. Игорь Маковцев, доставивший их за тысячи километров", - добавляет Филатов.

"Без малейшего содействия со стороны правительства, а иногда и вопреки ему. Спасибо всем и каждому, кто помогал и участвовал. Вместе мы - сила", - резюмирует Филатов.

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