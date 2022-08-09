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Корбан передает на фронт 60 машин, несмотря на лишение гражданства Зеленским. ВИДЕО

Штаб обороны Днепра закупил еще 60 грузовиков и внедорожников для нужд ВСУ. Сегодня начинается их передача на передовую.

Об этом глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Штаб обороны Днепра и области продолжает свою работу по защите рубежей и повышению обороноспособности нашей армии. Несмотря на все возникающие в нашей жизни препятствия. С первых дней войны я писал и говорил о том, что армия должна быть мобильной. А для этого нужны пикапы и грузовики.И поэтому Штаб обороны Днепра системно начал решать вопросы приобретения автомобилей и проблемы, связанные с логистикой", - отметил Корбан.

По его словам, сегодня Штаб обороны Днепра начинает передавать грузовики защитникам Украины.

Корбан уточнил, что они будут переданы следующим подразделениям: "58 батальон, 92 бригада, 93 бригада, 17 танковая бригада, 59 батальон, 54 бригада, ОУВ "Хортица".

"Продолжаем прорабатывать заявки. Уверен, это поможет нашим ребятам приблизить нашу победу над оккупантами. Хотел отдельно поблагодарить работников Штаба за работу, бизнесменов - Виктора Карачуна, Евгения Ермакова, Александра Детятковского, мэра Филатова и каждого, кто пожертвовал хотя бы одну гривну на приобретение грузовиков. Враг не пройдет. Победа будет за нами, за Украиной!" - резюмирует Филатов.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов отметил в фейсбуке, что 60 грузовиков и внедорожников для нужд ВСУ (кроме более 400 уже выданных) привезены ими из военных складов Европы и уже готовы к отправке на "передок".

"Мы сделали это. Мы все это сделали. Каждый из нас. Ребята из "АТБ", которые перечислили миллионы и простые днепряне, оторвавшие от себя последнюю гривну. Геннадий Корбан, замысливший и реализовавший эту сложную логистически и финансовую операцию, и Михаил Лысенко, своими руками отобравший каждый автомобиль. Игорь Маковцев, доставивший их за тысячи километров", - добавляет Филатов.

"Без малейшего содействия со стороны правительства, а иногда и вопреки ему. Спасибо всем и каждому, кто помогал и участвовал. Вместе мы - сила", - резюмирует Филатов.

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Автор: 

авто (4219) Днепр (4439) Корбан Геннадий (548) Филатов Борис (561) ВСУ (6675)


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Топ комментарии
+56
І знову Зе-влада кричатиме про піар
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09.08.2022 10:18
+45
Пане Сармат, от Ви створіть волотерську організацію, підпишіть Сільпо або іншу мережу до збору коштів і купіть 60 автівок. Тоді висловлюйте свою думку щодо Філатова чи Корбана.
Без будь-яких сантиментів до головних рейдерів Дніпра... Але за те, що передали авто на фронт - вони молодці!!
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09.08.2022 10:50
+33
Петя за свої та волонтерські у підтримку ЗСУ а ви сидите на Єрмакофермах за гроші для нужденних, котрі надає Захід
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09.08.2022 12:56
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Страница 2 из 2
Сегодня по Слобожанскому наблюдал маленькую колону из этих машин.
грузовички Рено как ГАЗ 66, и маленькие джипики как ЛуАЗ 969.Мне пох как они достались ВСУ!Главное что они есть и уже в войсках.Нытье про Филатова и Корбана оставьте политическим проституткам,которые сегодня с этим а завтра с третьим
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09.08.2022 15:31 Ответить
к слову старым политическим проституткам. А вот три премьера Бабушка украинськой корупции, яцек и директор винницкого рынка как то тихо ушли в тень, не с "руки" видать ДЕЛАТЬ нервы другу Вольдемару.
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09.08.2022 15:59 Ответить
Як в тому слогані :

ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИЛА -
Зе ВЛАДА ЦЕ МОГИЛА

🇺🇦
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09.08.2022 15:38 Ответить
Геннадій Корбан завжди був. є та залишиться патріотом України. незважаючи на незаконне позбавлення його громадянства України. РЕСПЕКТ ГЕННАДІЮ КОРБАНУ !!!
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09.08.2022 15:42 Ответить
Ура.
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09.08.2022 16:09 Ответить
Он прежде всего публичное лицо. И плевать на украинский па порт ему не дадут. Это же не Кац с рыбного отдела.
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09.08.2022 19:11 Ответить
А когда фонд притулы заработает ? или Притула зарабатывает очки, если это так, то Ермак поджыгает новую звезду политики вместо всяких там скоморохов и сутуло сциклывых. Притуле нужно смотреть в оба глаза. Ермак ненадежный партнер, может и кинуть
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09.08.2022 16:07 Ответить
Притула точно такой же ******** клоун как и Гундосик, тільки україномовний! И женат на донецком бабе с рыгом Хомутынником в свояках
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09.08.2022 21:24 Ответить
Цілком пристойний жест "доброї волі" "справжнього патріота"- спи#дити мільярд і мільйон віддати на ВСУ. Українці,розумнішайте ж ви нарешті!!!
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09.08.2022 16:08 Ответить
Треба підходити прагматично. Допомога нехай іде на фронт, але ні про які преференції, тіпа "я ж допомогаю, верніть мене назад грабувати Україну" речі бути не може. Ось тоді і побачимо, на скільки його вистачить.
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09.08.2022 16:49 Ответить
ЯКЩО ГРАБУВАВ ЧОМУ НЕ АРЕШТОВАНИЙ.
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09.08.2022 21:27 Ответить
Арештований. І не раз мабудь . Забули як його трусило?
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09.08.2022 22:13 Ответить
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09.08.2022 23:28 Ответить
Скільки срачу навколо переданих ЗСУ потрібних машин !

Ганьба, гаспада-таваріщі !
паленою ватою смердять багато коментів !

ще раз - Гєна мені не друг, але істина дорожча !
а істина - це організація штабу оборони Дніпра та оці машинки
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09.08.2022 16:20 Ответить
Корбан Даллас мульти пас
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09.08.2022 16:30 Ответить
Корбана в президенти!
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09.08.2022 16:50 Ответить
Корбану повернуть громадянство, потрібно, щоб виграли війну і дочекались президентських виборів, бо ще трішки і в нас буде срср з такими...
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09.08.2022 16:54 Ответить
нічого навіть не кинув - гроші на автівки не його
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09.08.2022 21:15 Ответить
Югик, а шо ж таке?
З Тель-Авіва пожертва, то святе
а громадяни- України зібрали - то не те
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09.08.2022 17:23 Ответить
Просто цікаво,а що тіпа наш громадянин бєня каламойский передав для потреб ЗСУ?
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09.08.2022 18:38 Ответить
Він вже не наш громадянин, а жидівської держави.
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09.08.2022 19:29 Ответить
звідти його теж погнали
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09.08.2022 21:16 Ответить
А що боневтік зі своєю кодлою передав для фронту??? НІЧОГО.
Лисий виявився найбільш "щедрим" - він патріотичну наколку зробив на руці, про що не забув відразу звітувати громадькості. Краще б на своїй тупій пиці.
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09.08.2022 19:28 Ответить
А шо передали дерьма, татаров, гидрант?
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09.08.2022 19:28 Ответить
Хлопці, САРИНЬ НА КІЧКУ! Гнати єрмаків з його ставлеників!
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09.08.2022 20:09 Ответить
САРИНЬ НА КІЧКУ , я так зрозумів це ЄРМАКу НА ГІЛЛЯКу
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09.08.2022 20:51 Ответить
Это не Корбан а АТБ как самая богаятая торговая сеть Украины передает автомобили. А Корбан-только один из организаторов(за что ему спасибо конечно)
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09.08.2022 21:22 Ответить
Вот если бы Корбан и Филатов сделали видосик, где они ходили бы и с любовью гладили стены и заглядывались бы на спижженные ими у города Озёрку, Дом Быта, ЦУМ, Дом Детской Игрушки, и сотни других обьектов городской хозсобственности, на отжатые предприятия Днепра. У этих двоих бандитов столько наворованного бабла, что тот бедный АТБ нервно курит в сторонке.
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10.08.2022 12:08 Ответить
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