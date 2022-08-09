10 тыс. украинцев с оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты, - Минсоцполитики

10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству министерства и неправительственной организации ACTED.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как говорится, речь идет о гражданах, проживающих на временно оккупированных территориях или населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий и подавших заявку на ее получение через платформу "єДопомога".

Также сообщается, что меморандум был подписан во время встречи министра социальной политики Оксаны Жолнович с заместителем директора ВПИНО филиала ACTED в Украине Фрэнсисом Опперманном.

В соответствии с положениями меморандума, поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10 000 человек из числа наиболее уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц единовременной выплатой на три месяца. На начальном этапе будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Читайте также: Статус внутренне перемещенных лиц получили уже 4,5 миллиона украинцев

Министр выразила благодарность партнерам за оперативные практические шаги по сохранению жизни людей в период широкомасштабной войны, реальную помощь уязвимым категориям граждан.

Стороны оценили подписание Меморандума как успешный старт дальнейшего долгосрочного сотрудничества и достигли договоренностей изучить возможности расширения направлений совместных программ.