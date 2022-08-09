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Новости Война
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10 тыс. украинцев с оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты, - Минсоцполитики

гривня,гроші

10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству министерства и неправительственной организации ACTED.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как говорится, речь идет о гражданах, проживающих на временно оккупированных территориях или населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий и подавших заявку на ее получение через платформу "єДопомога".

Также сообщается, что меморандум был подписан во время встречи министра социальной политики Оксаны Жолнович с заместителем директора ВПИНО филиала ACTED в Украине Фрэнсисом Опперманном.

В соответствии с положениями меморандума, поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10 000 человек из числа наиболее уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц единовременной выплатой на три месяца. На начальном этапе будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

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Министр выразила благодарность партнерам за оперативные практические шаги по сохранению жизни людей в период широкомасштабной войны, реальную помощь уязвимым категориям граждан.

Стороны оценили подписание Меморандума как успешный старт дальнейшего долгосрочного сотрудничества и достигли договоренностей изучить возможности расширения направлений совместных программ.

Автор: 

выплаты (655) Николаевская область (2139) оккупация (10187) помощь (7861) Харьковщина (5577) Министерство социальной политики (882) Донецкая область (9929) Днепропетровская область (4052) Херсонская область (4859)


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а украинцы точно получат выплаты?
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09.08.2022 11:05 Ответить
Есть такой анекдот: К одесситу подходит приезжий с чемоданом: - Скажите, если я пойду по этой улице, там будет вокзал? - Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете! Так вот, Россия - это страна- спонсор терроризма. Вне зависимости от того, признают ее таковой, или нет.
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09.08.2022 11:13 Ответить
Спасибо конечно..... Но 2200 при теперешних ценах это 1/3 нужного...... И это без коммуналки.....
Чинуши как всегда тормозят мин на полгода.....
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09.08.2022 14:41 Ответить
 
 