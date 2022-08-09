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Новости Санкции против России
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В США выдали ордер на арест самолета российского олигарха Скоча стоимостью $90 миллионов

airbus

Суд Соединенных Штатов выдал ордер на арест самолета Airbus стоимостью 90 млн долларов. Он принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Самолет, по документам, находится в Казахстане. Скоч владеет им через подставные компании своей любовницы.

В ордере на арест указано, что, кроме самолета, Скоч владеет яхтой Madame Gu, вертолетом и виллой на Сейшельских островах. Эти активы пока не подлежат аресту. Власти США еще должны доказать, что санкции были нарушены в связи с этими активами, например путем перевода денег через банковскую систему США с целью конфискации имущества.

Скоч – миллиардер и депутат Госдумы РФ от "Единой России". Впервые он попал под санкции Минфина США в 2018 году – за связи с российской мафией. После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели против Скоча новые санкции.

Читайте также: Российские авиакомпании из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти, - Reuters

Автор: 

олигарх (1026) россия (96074) санкции (11435) США (27073)


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Скоч? Первый раз слышу. Их там по-моему сотни тысяч. Тем временем отмороженные на всю голову "иваны", сдыхая в Украине радуются какой ***** молодец что "наказал Америку и Европу" и "освободил расею от олигархов"
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09.08.2022 11:27 Ответить
Скоч - мощнейший мафиози из 90х, возможно даже выше Севы по уровню влияния. Один из лидеров Солнцевских, под которыми были Юля, Паша и многие другие представители власти того времени.
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09.08.2022 11:41 Ответить
Якшо в США таке досьє на Скоча -- то шож вони иого так легенько шерстят
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09.08.2022 11:52 Ответить
А давайте допоможемо ахламідії, зняти санкції з Абоамовіча і Ко., ну так, в пику США і партнерам...
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09.08.2022 11:30 Ответить
Краше б ви його збили!
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09.08.2022 13:08 Ответить
Скоч - настоящий славянин хабадского разлива.
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09.08.2022 15:32 Ответить
Ну и.. Кому это и что даст?
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09.08.2022 19:23 Ответить
 
 