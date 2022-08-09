В США выдали ордер на арест самолета российского олигарха Скоча стоимостью $90 миллионов

Суд Соединенных Штатов выдал ордер на арест самолета Airbus стоимостью 90 млн долларов. Он принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Самолет, по документам, находится в Казахстане. Скоч владеет им через подставные компании своей любовницы.

В ордере на арест указано, что, кроме самолета, Скоч владеет яхтой Madame Gu, вертолетом и виллой на Сейшельских островах. Эти активы пока не подлежат аресту. Власти США еще должны доказать, что санкции были нарушены в связи с этими активами, например путем перевода денег через банковскую систему США с целью конфискации имущества.

Скоч – миллиардер и депутат Госдумы РФ от "Единой России". Впервые он попал под санкции Минфина США в 2018 году – за связи с российской мафией. После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели против Скоча новые санкции.

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