РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости
5 195 78

Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в Восточной Европе, - ГП "Оператор рынка"

електроенергія

Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в пять раз превышает цену на электроэнергию в Украине.

Об этом сообщили в государственном предприятии "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час. В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены на электроэнергию достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.час, по состоянию на 9 августа.

В целом, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Читайте также: ЕС и Украина работают над увеличением поставок украинской электроэнергии в Европу

Автор: 

Европа (1912) Украина (45003) Тарифы на электроэнергию (2174) Оператор рынка (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+58
А зарплати в скільки разів нижче?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:47
+41
Скільки атомних в угорщині? А в Польщі? Українці платять своєю безпекою. Мудаки-оператори ПНХ!
показать весь комментарий
09.08.2022 11:50
+37
як тільки починають говорити , що в Україні нижча ціна на щось - очікуємо підвищення ціни
показать весь комментарий
09.08.2022 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зарплати в скільки разів нижче?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:47 Ответить
При зарплаті медика з стажем, я оплачую 56 євро за 2.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:03 Ответить
В Німеччині?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:07 Ответить
Was 56 für 2?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:18 Ответить
Зарплати-то таке, можуть сказати що ви ледачий і мало заробляєте. А пенсии, не кажучи про середні, мінвмальна в Німетчині-512Є! Дайте той рівень оплат ,що в Європі і питання відпаде само собою в результаті нікчемності!
показать весь комментарий
09.08.2022 13:40 Ответить
Є поняття мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Якщо я мало заробляю, то це знову ж таки провина зеленого менеджера.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:47 Ответить
якщо ти мало заробляєш, то винен виключно ти сам. не плутай заробітну плату і заробляти гроші.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:05 Ответить
А зарплати в скільки разів нижче?
*********
Практично, так само, - у 4-5 разів. Дані на 2022 рік.
https://migrant.biz.ua/dovidkova/emigracia/zarplata-v-ievropi.html

показать весь комментарий
09.08.2022 15:42 Ответить
Аргумент бабушек. А каким боком величина зарплаты к средневзвешенной себестомости производства электроэнергии в Украине? Ядерное топливо нам продают по ценам "учитывающим зарплаты? Газ импортируем по ценам "исходя из зарплат в Украине"? Комплектующие, импортное оборудование..
показать весь комментарий
09.08.2022 16:13 Ответить
И что?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:48 Ответить
як тільки починають говорити , що в Україні нижча ціна на щось - очікуємо підвищення ціни
показать весь комментарий
09.08.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 11:56 Ответить
Так ви що, пропонуєте при пенсіях в 2000 та зарплатах в кращому випадку мінімалка (після вирахувань податків) 5000 зробити ціну як в східній Європі?! Ми розуміємо, що війна, але ж треба хоч трохи совісті мати...
показать весь комментарий
09.08.2022 11:49 Ответить
аби мали совість, то не писали б таке
показать весь комментарий
09.08.2022 12:53 Ответить
Скільки атомних в угорщині? А в Польщі? Українці платять своєю безпекою. Мудаки-оператори ПНХ!
показать весь комментарий
09.08.2022 11:50 Ответить
Звільнити того, хто це сказав!
показать весь комментарий
09.08.2022 18:56 Ответить
А зарплати такі як в Європі?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:51 Ответить
Минулої зими платили по 500-800€/місяць за електроенергію- ~половина зарплати, квартири повністю "на світлі", і це в теплій Іспанії. Українські злодюги на це дивляться і їх "жаба давить"
показать весь комментарий
09.08.2022 13:26 Ответить
до войны жили не бедно, но все равно хотели ни за что не платить
показать весь комментарий
09.08.2022 11:51 Ответить
хтось жив , а хтось і виживав
показать весь комментарий
09.08.2022 11:54 Ответить
потому что ценообразование "с потолка", и показать структуру своих затрат генерация отказывается как бы не бедно ты не жил - отдавать свои деньги монопольным жуликам неразумно
показать весь комментарий
09.08.2022 11:56 Ответить
Ну да...... Показать потребителям фуршеты, премии и бронир Мерсы люкс? Это моветон....
показать весь комментарий
09.08.2022 14:38 Ответить
В Украине избыточная генерация! Уже нет кучи предприятий и металургии, которые жрали мегаваты - так теперь попытаются переложить недополученную прибыль на плечи бытовых потребителей? Экспортируйте "лишнюю" электроэнергию в ЕС по тем ценам что озвучили - и радуйтесь жызни В Украине 39% (по самым скромным подсчетам) потеряли работу!
показать весь комментарий
09.08.2022 11:54 Ответить
Ну так добейте Украину еще и ценами за комуналку,сколько людей с оккупированных територий лишены не только жилья ,но и работы, с кого снимать шкуру собрались?В Европе не только выше цена на электроэнергию,но и зарплати выше и уровень жизни,и возможность заработать.Сравнили божий дар с яичницей! Добивая Украину изнутри войны не виграть.
показать весь комментарий
09.08.2022 11:54 Ответить
Плевать им на людей, а энергетический сектор давно захвачен олигархами и представителями криминалитета, жизнь которых проходит на Западе, а в Украине они лишь "стригут" её граждан.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:04 Ответить
на биржах - клоуни на бирже купляють коли нема договору то максимальна цина. локшина на вуха
показать весь комментарий
09.08.2022 11:54 Ответить
Ахмєтов недоотримує прибутки від реклами після того, як віддав ліцензії на мовлення своїх телеканалів? Треба терміново компенсувати?
А шо там з ціною на енергоносії для бородатої бабці? Такі ж як у Східній Європі?

Ой! Я ж забув! У нас же тільки пенсіонери - олігархи, бо їм обіцяють підвищити пенсію АЖ на 68грн.
показать весь комментарий
09.08.2022 11:55 Ответить
Тоді і кажи в скільки разів в Україні нижче зарабітна плата,ніж в Європі. Якщо кажишь "А", кажи і "В".
показать весь комментарий
09.08.2022 11:55 Ответить
Что за пошлые намеки?
показать весь комментарий
09.08.2022 11:56 Ответить
Сначала сравните доходную часть, потом расходную. Некоренное сравнение.
показать весь комментарий
09.08.2022 11:57 Ответить
о, ЗЕцыцько вже і сюда добрались, а пенсіі в Европі і зврплати ЯКІ???? ТВАРІ!!
показать весь комментарий
09.08.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 11:58 Ответить
ага,ну звичайно,тобто відразу на поверхні лежить рішення-підняти в нас ціни в 3-4 рази,щоб *справедливість* восторжествувала.Правильно,молодці,красавци просто.
показать весь комментарий
09.08.2022 11:58 Ответить
Хочут підтягнути ціни до Європи -- тоді дотація бо пенсіі ніякі
показать весь комментарий
09.08.2022 11:59 Ответить
Жодних субсидій, бо це гарантія, що якийсь поц отримає бюджетні гроші на свої хотілки. Гроші мають виділятись на енергозбережні технології, а не росходитись по кишеням магнатів.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:12 Ответить
Рівне заробітної плати нижче у 10 разів. Рівень безробіття вищий у 10 разів і т.д
показать весь комментарий
09.08.2022 12:01 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 12:02 Ответить
В нас є атомних станції,а в багатьох країнах немає,хоча одну вже москалі захопили.Давайте підносьте ціні,тоді взагалі переважна більшість,не зможе платити.Он зараз чоловіків не пускають закордон на заробітки,а значить в людей грошей немає.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:02 Ответить
Нехай побудують у себе АЕС і буде у них дешевше.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:02 Ответить
Я так понял, Беня КАЛ.омойккий поиздержался, и требует от своего мальчика на побегушках бубы криворогого наполнить ему карманы. Ну а какую причину для этого придумает бубочка, это его не напрягает. Ну а буба, ввиду своей ущербности и недалекости, выбрал самый простой вариант.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:04 Ответить
та це брешуть ..хай скаже скільки у нас коштує -"зелена енергія" на вході до споживача..там буде дорожче ніж у Європі..брехло а не експерт..
показать весь комментарий
09.08.2022 12:06 Ответить
Просто водоспад сечі розміром з Вікторія, але чомусь мовчать, що пересічний українець платить ледь не втричі більше за електрику аніж пересічний європеєць, за ціну для підприємств взагалі не варто згадувати, наша промисловість фактично не є конкурентно спроможною, але худобі зараз пояснять, що ми менше всіх платимо, тому треба підняти ціну.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:07 Ответить
Это что,намек на повышении цены в Украине? Потом обьявят,что обещание не повышать цены на энергоносители выброшены из контекста. Так зеленые?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:10 Ответить
і ще..хай цей ворюга розкаже..чому в українських атомних -ціна на опт- 0.60 гривні..а Оператор Ринку України -продає по 3.08 ..звідки взялася така ШАЛЕННА НАДБАВКА і кому вона йде в кишеню??? Ахметову Каломойському ???
показать весь комментарий
09.08.2022 12:11 Ответить
А бензин в Саудовской Аравии 2цента. Что в десятки раз дешевле чем в Украине. Логику улавливаете? С какого х***я наша електроенергия для украинцев должна быть по цене европейской? У каждой страны есть свои плюсы. У нас их и так не много и жизнь у нас не совсем легкая, и мы еще наши плюсы хотим заменить на минусы. Кто тогда будет жить в етой стране?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:12 Ответить
Електроенергія в Україні, виробляється українськими електростанціями, на яких за українськи зарплати, працюють українськи робітники.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:14 Ответить
А зарплати чиновників-електріків вже досягли Європейського рівня?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:15 Ответить
К чему этот вброс? У нас 7,5 миллионов бюджето потребляющих единиц, и миллиоы гос чиновников.
ЗеКи сожрут любую помощь и освоят любые миллиардные суммы.
У нас олигархическо-чиновничье государство.
Государство пиранья и паразит.
Цена на услуги не отображает ничего...
показать весь комментарий
09.08.2022 12:17 Ответить
Згадався старовинний анекдот про Ходжу Насреддина.Коли йому каді назначив кару 100 ударів дубиною на площі, ходжа зареготав, тоді розлючений кади назначив ще 500 ударів ,ходжа заходився від сміху.Чого ти смієшся - спитав здивованний суддя.
- а тому шановний кади,що я витримаю лише 50 ударів, залишиться ще 450 ударів,але ви вже будете бити по трупу.
Можно піднимати ціни до безкінечності ,але хто буде їх сплачувати? Це просто загнати Україну в глухий кут, і довести до голоду та високої смертості , ціни на продукти та ліки вже багатьом не досяжні ,люди і так вже ледь платоспроможні.Ну відмовляться люди від єлектроєнергіі , як зараз багато відмовилися від газу, і перейшли до опалення твердим паливом,і хто виграє?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:18 Ответить
Задолбала наша продажная , воровитая власть. Ничего не делает чтобы гос. институты были похожи на те, что в нормальных государствах. Чтобы суды, прокуратура, милиция, таможня работали не на продажных представителей власти, а на страну. Только ноют о малых налогах и сборах. А про себя, и, результатах своей вредительской деятельности для Украины ни гу-гу.
Так нахрена нам они. Наибольшее доверие имеет АРМИЯ.
Пора двигать во власть ее представителей, а не воров и клоунов олигархата.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:20 Ответить
В країнах європи немає війни повномаштабної,в країнах європи немає такої кількості шобли у владі,у країнах європи рівень зарплати в рази вищий ніж у нас.Не треба ось тут запускати от цю муть,це ж ясно для чого ви робите уроди,щоб ціни підняти!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 12:20 Ответить
навіть не пишіть дурниці яка різниця в зарплаті у нас має бути усе в кілька разів дешевше
показать весь комментарий
09.08.2022 12:26 Ответить
Маю сумнів що хтось з тих хто при владі це читає, але все ж таки. При владі одні клептомани, принаймні 90% якщо не більше. До влади йдуть не через ідею, а задля збагачення. Поки їх не почнуть відстрілювати, нічого не зміниться. Вся ця війна це переділ ринку - газу, нафти, зерна і т.д. Наші бариги втрачають, тому вирішили зберегти свої статки. В інший спосіб окрім підняття цін це не досягти...
показать весь комментарий
09.08.2022 12:26 Ответить
це натяк шо є куди рости?
показать весь комментарий
09.08.2022 12:29 Ответить
Це обережна констатація
показать весь комментарий
09.08.2022 12:44 Ответить
Значить зельоним знову грошенят мало.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:47 Ответить
И тем не менее , самая дорогая в европе....
показать весь комментарий
09.08.2022 13:06 Ответить
А ціна на продукти в Украині суттєво більша ніж в Польші.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:13 Ответить
А заработные платы и доход у населения как?! На каком месте, учитывая 8 лет войны?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:16 Ответить
щось не сходиться : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
показать весь комментарий
09.08.2022 13:18 Ответить
В Латвии очень плохо с электричеством, одно из самых дорогих в Европе, в Литве тоже, у меня тариф, как на бирже, в один из вечеров на 1 час было 2 евро за 1кВтч, в среднем в прошлом месяце около 35 центов за 1кВтч, + налоги, дистрибуция, мощность и так около 45 центов за 1кВтч. Переходить на фиксированный тариф тоже особого смысла нет, ведь он такой же дорого.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:37 Ответить
В сравнении с бомбами кацапов это ещё терпимо.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:54 Ответить
Для старых клиентов фиксированный тариф дешевле, около 24 центов + мощность, связь, зеленый тариф.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:40 Ответить
Этот намек не зря был сказан , в Украине идет война , о каких сравнениях может идти речь ? А вот где то тамммм........
показать весь комментарий
09.08.2022 13:40 Ответить
googl translate
показать весь комментарий
09.08.2022 13:41 Ответить
Ну ты ******* "оператор рынка",не ровняй доходы ЕС и УКРАИНЫ!******** ослиный..................................................
показать весь комментарий
09.08.2022 13:42 Ответить
Словакия, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния итд. - уже страны Центральной Европы. Автор похоже в уроках географии спал.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:53 Ответить
Ви кого слухаєте. Це оптова ціна. Це Беня з Ринатом по стільки купують а продають по взрослому і ще тариф за доставку біомасі беруть не хілий. Кожен може визначати плату в євро. Кінцевий споживач (від слова Кончений) в Україні платить більше ніж Ангела Меркель у два рази. Украенерго хоче забрати у Бені з Рінатом маржу, Не віддадуть. Прохвости з Укренерго замахнулись на святе бабки Бені і Ріната
показать весь комментарий
09.08.2022 13:54 Ответить
Не на 368%, а на 367,53%, так що не брешіть. Ніяк не нажеруться, тварі, приватизувавші державне майно.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:02 Ответить
А для чого от так просто .. пукати? https://www.oree.com.ua/index.php/web/2002

В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Олександр Гавва
от йому і писати щоб заткнув своє рило жерти гроші. заспамити ящик, хай там усреться
показать весь комментарий
09.08.2022 15:13 Ответить
Намёк поняли?
показать весь комментарий
09.08.2022 15:28 Ответить
Что б вы суки так хотели зарплату украинцам сделать как впихивать им товар по европейским ценам
показать весь комментарий
09.08.2022 16:17 Ответить
А ГЕС скільки в тих країнах? Ніяк не нажеретесь виродки?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:51 Ответить
ну і що? в нас собівартість така. в нас і зарплати нижчі в 5 раз.

хочуть вже підняти ціну?

а чьо вони дивляться туди, де дорожче?

он в туркменістані взагалі безплатно!
показать весь комментарий
09.08.2022 18:54 Ответить
 
 