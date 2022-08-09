Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в Восточной Европе, - ГП "Оператор рынка"
Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в пять раз превышает цену на электроэнергию в Украине.
Об этом сообщили в государственном предприятии "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.
В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час. В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.
Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены на электроэнергию достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.час, по состоянию на 9 августа.
В целом, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.
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Практично, так само, - у 4-5 разів. Дані на 2022 рік.
https://migrant.biz.ua/dovidkova/emigracia/zarplata-v-ievropi.html
А шо там з ціною на енергоносії для бородатої бабці? Такі ж як у Східній Європі?
Ой! Я ж забув! У нас же тільки пенсіонери - олігархи, бо їм обіцяють підвищити пенсію АЖ на 68грн.
ЗеКи сожрут любую помощь и освоят любые миллиардные суммы.
У нас олигархическо-чиновничье государство.
Государство пиранья и паразит.
Цена на услуги не отображает ничего...
- а тому шановний кади,що я витримаю лише 50 ударів, залишиться ще 450 ударів,але ви вже будете бити по трупу.
Можно піднимати ціни до безкінечності ,але хто буде їх сплачувати? Це просто загнати Україну в глухий кут, і довести до голоду та високої смертості , ціни на продукти та ліки вже багатьом не досяжні ,люди і так вже ледь платоспроможні.Ну відмовляться люди від єлектроєнергіі , як зараз багато відмовилися від газу, і перейшли до опалення твердим паливом,і хто виграє?
Так нахрена нам они. Наибольшее доверие имеет АРМИЯ.
Пора двигать во власть ее представителей, а не воров и клоунов олигархата.
В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Олександр Гавва
от йому і писати щоб заткнув своє рило жерти гроші. заспамити ящик, хай там усреться
хочуть вже підняти ціну?
а чьо вони дивляться туди, де дорожче?
он в туркменістані взагалі безплатно!