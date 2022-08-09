Российский опрос: 65% россиян хотят мира с Украиной, но 60% поддержали бы и новое наступление на Киев

Российские СМИ обнародовали данные соцопроса, согласно которому 65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение. При этом 60% готовы поддержать новое наступление на украинскую столицу.

Об этом написало российское издание "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опроса социологической службы Russian Field, 65% россиян приняли бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение".

При этом 60% респондентов поддержали бы намерение президента России начать новое наступление на Киев.

Всего за продолжение "военной операции" высказалось 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38%.

Соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось с середины марта, отмечают авторы исследования.

59% россиян считают, что так называемая "военная операция" в Украине затянулась, противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса.

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Около двух третей российских мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине. О желании поучаствовать в "спецоперации" заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых только 23%.

Желающих помочь российским военным материально тоже немного: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку войны, а 12% согласны тратить на это не более 1 тыс. рублей в месяц.

Исследование проводилось по методу телефонного опроса 28-31 июля. В нем приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах.

Авторы исследования предупреждают, что его результаты по ряду вопросов о происходящем в Украине могут не совпадать с реальной ситуацией, поскольку "россияне боятся говорить на эту тему", в частности "увеличились отказы, снизилась искренность".