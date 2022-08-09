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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве

мельник,андрій

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник имеет от президента Владимира Зеленского предложения по дальнейшей работе, однако окончательное решение пока еще не принято.

Об этом дипломат рассказал в интервью неделе на немецком радио Deutschlandfunk, перевод которого обнародовало посольство Украины в ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, еще никаких решений не принято. Не скрою, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве. Я еще не знаю, что это будет. Есть предложение, которое также одобрил президент, чтобы я мог продолжать работать заместителем министра иностранных дел, но формально правительство принимает решение, поэтому я пока не хочу забегать вперед, здесь важно то, что я также благодарен президенту за эту возможность, эту свободу организовать свою работу здесь так, как я считал правильным. Я могу представить, что ему тоже не всегда было легко, потому что мой стиль был…", – отметил Мельник.

"Это было немного необычным, мягко говоря. И поэтому я благодарен президенту за его терпение со мной", - добавил Мельник, комментируя стиль своей работы в должности посла Украины в ФРГ.

Читайте также: Посол Украины в Германии Мельник уволен, - указ Зеленского

Автор: 

Германия (7061) Зеленский Владимир (20772) МИД (6993) посол (1807) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+11
Чому? Він так старанно виконував накази дерьмака.
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09.08.2022 12:49
+10
Допоки в ОП буде де-факто філіал крємля, доти колаборантів та навідників будуть випускати,
зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
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09.08.2022 12:50
+7
Єрмак і Татаров тебе і на поріг ОП не пустять....
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09.08.2022 12:43
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Єрмак і Татаров тебе і на поріг ОП не пустять....
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09.08.2022 12:43 Ответить
Чому? Він так старанно виконував накази дерьмака.
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09.08.2022 12:49 Ответить
До блеска...профи...
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09.08.2022 12:46 Ответить
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09.08.2022 12:58 Ответить
Дебіли, їх профіль.
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09.08.2022 12:48 Ответить
Не удивило,Зеля всю бездарность собирает рядом с собой. Пан Мельник, выучи как можно больше хвалебных и восторженных фраз и иесто у корыта обеспечено!
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09.08.2022 12:49 Ответить
Допоки в ОП буде де-факто філіал крємля, доти колаборантів та навідників будуть випускати,
зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
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09.08.2022 12:50 Ответить
Свиньи на оккупированных территориях требуют паспортные данные для продолжения предоставления услуг мобильный связи, на наших же украинских вышках! Фото паспорта просят скидывать сюда, накидайте им фотографий, чтобы поплохело им.
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09.08.2022 12:53 Ответить
А Зеленский любит колбасу? Потому как в Германию тебя уже не примут, если что...
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09.08.2022 12:55 Ответить
Мельник вел себя в Германии, мягко говоря, недипломатично, но важен результат - Германия теперь поставляет нам вооружение (хоть и мало), а в начале войны даже через свою территорию не пропускала.
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09.08.2022 12:56 Ответить
мельник вел себя в германии как шпана дворовая, а не "чрезвычайный и полномочный.." - довел ситуацию до того, что с ним не хотели встречаться даже друзья украины - та же бернбок.

поэтому тезис о том, что поставки германией оружия осуществляются благодаря деятельности мельника - достаточно спорный, скорее, вопреки ей.
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09.08.2022 13:07 Ответить
подивись пост нижче гівн... ковбаса німецька !
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09.08.2022 13:12 Ответить
Это правда. Этот ондурас по указанию Ермака намеренно провоцировал конфлиткты, оскорблял Президента и Канцлера Германии и именно поэтому Германия тормозила поставки вооркжений. Таких ондурасов послом на конюшню, к конюхам, будут одним слэнгом общаться.
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09.08.2022 15:29 Ответить
таки да !!!

ми вже навіть встигли забути, що британці коли передавали NLAW перед самою війною, змушені були облітати Німеччину

а міністр фінансів Німеччини Лінднер у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї (в Україну) чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздими

це для тих, хто щось патякає проти пана Посла Мельника !
ось із таке гівн.. ліверну ковбасу він перевертав з голови на ноги і примушував допомогати Україні

дякуємо, пане Посол !
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09.08.2022 13:11 Ответить
лизнув! так лизнув!
та весь світ нам "допомагає" тільки і виключно завдяки зусиллям боневтіка і його сраколизів!
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09.08.2022 14:18 Ответить
Ага "причинно-следственные связи". Это когда ты пришел в кредитный отдел банка и инспектор тебе отказывает в кредите. После этого ты ломашь ногой дверь в кабинет директора, обкладываешь его по матушке и тебе тут же выдают кредит.Смешо? Не приходит в голову, что после оскорблений Зеленским и Мельником германского руководства немцы притормозили всю помощь? И только последующее давление США заставило Германию начать поставки!
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09.08.2022 15:37 Ответить
Мельник действовал не дипломатично, но только так он смог пробить нежелание правительства Германии отправлять летальное оружие в Украину. Думаю, другого пути не было в принципе. Что касается "обиженной ливерной колбасы" то это общепризнанное немецкое идиоматическое выражение означающее "зря обижаться", то есть это совсем не оскорбление. Панцерфаусты прекрасно себя зарекомендовали на начальном участке войны, как и PzH сейчас. Да и вообще, изменение позиции Германии повлияло намного больше чем само немецкое вооружение. Мельник отработал на все 150%, молодец!
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09.08.2022 13:10 Ответить
Мельника после войны и смены патронов судить надо. За то, что сознательно способствовал срыву поставок из Германии. Выполняя преступные распоряжения, постоянно оскорблял руководство страны, с целью замедлить поставки вооружений. Только последующее давление США на Германию позволило разблокировать снабжение Украины оружием.
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09.08.2022 15:42 Ответить
Тоже отпустил бороду затем оденет зелёную майку. Это главные требования Зе чтоб принять нового "члена" в группу..
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09.08.2022 15:06 Ответить
Такі жополизи як Мельник на дорозі не валяються.
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09.08.2022 15:20 Ответить
Да, в команде нужен дворник, который с поклоном открывает ворота.
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09.08.2022 15:29 Ответить
Якщо на місце ярмака,то саме те...
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09.08.2022 16:07 Ответить
 
 