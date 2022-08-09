Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник имеет от президента Владимира Зеленского предложения по дальнейшей работе, однако окончательное решение пока еще не принято.
Об этом дипломат рассказал в интервью неделе на немецком радио Deutschlandfunk, перевод которого обнародовало посольство Украины в ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, еще никаких решений не принято. Не скрою, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве. Я еще не знаю, что это будет. Есть предложение, которое также одобрил президент, чтобы я мог продолжать работать заместителем министра иностранных дел, но формально правительство принимает решение, поэтому я пока не хочу забегать вперед, здесь важно то, что я также благодарен президенту за эту возможность, эту свободу организовать свою работу здесь так, как я считал правильным. Я могу представить, что ему тоже не всегда было легко, потому что мой стиль был…", – отметил Мельник.
"Это было немного необычным, мягко говоря. И поэтому я благодарен президенту за его терпение со мной", - добавил Мельник, комментируя стиль своей работы в должности посла Украины в ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
поэтому тезис о том, что поставки германией оружия осуществляются благодаря деятельности мельника - достаточно спорный, скорее, вопреки ей.
ми вже навіть встигли забути, що британці коли передавали NLAW перед самою війною, змушені були облітати Німеччину
а міністр фінансів Німеччини Лінднер у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї (в Україну) чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздими
це для тих, хто щось патякає проти пана Посла Мельника !
ось із таке
гівн.. ліверну ковбасу він перевертав з голови на ноги і примушував допомогати Україні
дякуємо, пане Посол !
та весь світ нам "допомагає" тільки і виключно завдяки зусиллям боневтіка і його сраколизів!