Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник имеет от президента Владимира Зеленского предложения по дальнейшей работе, однако окончательное решение пока еще не принято.

Об этом дипломат рассказал в интервью неделе на немецком радио Deutschlandfunk, перевод которого обнародовало посольство Украины в ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, еще никаких решений не принято. Не скрою, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве. Я еще не знаю, что это будет. Есть предложение, которое также одобрил президент, чтобы я мог продолжать работать заместителем министра иностранных дел, но формально правительство принимает решение, поэтому я пока не хочу забегать вперед, здесь важно то, что я также благодарен президенту за эту возможность, эту свободу организовать свою работу здесь так, как я считал правильным. Я могу представить, что ему тоже не всегда было легко, потому что мой стиль был…", – отметил Мельник.

"Это было немного необычным, мягко говоря. И поэтому я благодарен президенту за его терпение со мной", - добавил Мельник, комментируя стиль своей работы в должности посла Украины в ФРГ.

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