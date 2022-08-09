Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос. ИНФОГРАФИКА
С 1 сентября школы, имеющие оборудованные укрытия, смогут выйти на очное обучение. Однако не все родители согласны с таким решением: они даже создали петицию о запрещении офлайн-обучения до конца войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.
По его словам, 61,6% родителей (15 533 респондента из 25 230) считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация по безопасности позволяет это делать и есть соответственно обустроенные укрытия.
Еще 13,3% родителей (3358 из 25230) не знают, следует ли начинать очный образовательный процесс в таких условиях.
В общей сложности почти три четверти опрошенных не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно.
И только 25,1% (6 339 респондентов) родителей убеждены, что если учебное заведение расположено на безопасной территории и в нем имеется соответственно обустроенное укрытие - обучение необходимо организовывать очно - в учебном заведении.
КАКУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ВЫБРАЛИ РОДИТЕЛИ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА
"Большинство родителей - 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Эти результаты соответствуют результатам нашего опроса в вопросе общего мнения родителей относительно того, стоит ли начинать очный образовательный процесс там, где это безопасно", - рассказывает образовательный омбудсмен.
И только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении.
В то же время еще 18,4% родителей сообщили, что пока не выбрали форму обучения, так как до 1 сентября ситуация с безопасностью может измениться, а 1,8% родителей не избрали, поскольку комиссия еще не предоставила вывода о состоянии укрытия в учебном заведении. 1% респондентов не выбрали форму обучения для ребенка, потому что родители решают, оставаться в Украине или ехать за границу. Не выбрали по другим причинам – 1,5%.
Подытоживая, 22,5% родителей еще не выбрали форму обучения для своего ребенка.
0,5% родителей выбрали индивидуальную форму обучения, 0,4% – семейную, экстернат – 0,1%.
Данные по каждой области, приведенные в инфографике, свидетельствуют, что выбор родителями формы обучения для своего ребенка зависит от ситуации в каждой области.
"Сейчас учебные заведения готовятся к началу нового учебного года - и им очень важно знать, сколько детей и по какой форме обучения начнут занятия с 1 сентября. Поэтому прошу родителей, несмотря на меняющуюся ежедневно ситуацию в стране, все же определиться с формой обучения для своего ребенка и обязательно сообщить об этом учебное заведение", - добавляет Горбачев.
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РОДИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения (онлайн)
30% родителей ответили, что выбрали для ребенка дистанционную форму обучения, потому что не считают подвал в учебном заведении надлежащим укрытием, которое сможет сохранить ребенку жизнь и здоровье, еще 11% опрошенных - потому что в заведении отсутствует какое-либо укрытие.
18% опрошенных отметили, что избрали дистанционное обучение, потому что учебное заведение, в котором обучается ребенок, расположено в зоне боевых действий или рядом с ним. А 1,5% выбрали такую форму в связи с тем, что заведение размещено на временно оккупированной территории.
Еще 13% родителей "выбрали" дистанционное обучение, потому что учебное заведение определило, что будет осуществлять образовательный процесс дистанционно.
Суммарно получаем 61% родителей, самостоятельно избравших дистанционную форму, или учебное заведение, где учатся их дети, будет работать дистанционно по ряду причин: отсутствие укрытия, расположение в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, или их решение соответствует решению учебного заведения.
Очная форма обучения (оффлайн)
10% родителей отметили, что выбрали для своего ребенка очное обучение, поскольку считают его лучшим для получения знаний и развития ребенка.
По 4% родителей выбрали такую форму из-за ситуации безопасности: 4% считают, что там, где они проживают, тихо и безопасно, поэтому ребенок вполне может учиться очно, еще 4% - потому что знают, что в учебном заведении есть укрытие, и во время воздушной тревоги ребенок будет находиться в укрытии под наблюдением учителя, что будет для него безопаснее чем находиться дома.
2% указали, что очную форму обучения определило учебное заведение.
0,5% убеждены, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, в условиях военного положения ему лучше всего получать образование очно в учебном заведении.
Другие формы обучения
0,5% считают, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, то в условиях войны ему лучше всего получать образование по индивидуальной форме.
0,3% убеждены, что могут самостоятельно научить ребенка, поэтому соответственно выбрали для него семейную форму обучения.
Еще 0,2% считают, что ребенок может самостоятельно овладеть образовательной программой, поэтому выбрали для него экстернатную форму получения образования.
5% не определились, по каким причинам они выбрали ту или иную форму обучения для своего ребенка.
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У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
Три роки діти навчалися віддалено. Три! Через маленький грип, який практично нічим не загрожує дітям.
А тепер, коли дітям в школах загрожує реальна небезпека, чиновники зеленої влади аж усираються, так прагнуть вивести дітей у школи. На хіба???? Не знаю як ви, а я бачу в цьому саботаж. Кацапи мріють знищити побільше українців, а кацапські консерви у владі надають їм таку можливість. Це - єдине пояснення феномену зганяння українскьих дітей в школи під ракетні обстріли під час війни.
01.09. буде відправна точк біля шкіл русня їбана буде кораблі бачить, танки.. АЗОВ ...казарми....да що завгодно....!!!!!!! Навіщо дітей свідомо наражати !?? Краще бути живим аніж недоученим.
У нас бл.. війна чи якась гра відбувається?? Щодня щось летить, небо по суті беззахисне.
Питання до тих упоротих недобатьків які так бажають щоб діти почали ходити в школу:
"Навіщо вИ взагалі розмножуєтесь? для галочки чи для задоволення прихоті свекрухи/тещі??"
Якою істотою потрібно бути в даний час щоб шалено хотіти віддати дитину в садочок або в школу, свою рідну дитину!! Ваші діти вас бісять, надоїли вдома, не дають займатися вашими улюбленими справами?? То віддайте їх до інтернатів...
Навіщо їхня показушна брехлива "праця" цим літом, навіщо їхні щотижневі опитування "хто де, хто що хоче і т.д.)
Може цих міністерських "працівників" слід було відправити як всю країну в простій за 1/3 окладу або взагалі за свій рахунок?? А кошти слід би було на армію? А то солдат на передку "на нулі" отримує 30 тисяч, а інші "бойові" обіцяють "потім", і при цьому майже щотижня потрібно купувати за свої кошти одяг, взуття, бо прилітає там щохвилини і горить все навколо в тому числі одяг і майно... А тут розвеличи на ціло літо "ромашку" - йдуть діти до школи та дитсадка чи не йдуть..
"ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ"
діти тупіють,
не спілкуються з однолітками,
вчителі акуєлі вкрай
в результаті отримаємо покоління дебілів