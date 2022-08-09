Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

С 1 сентября школы, имеющие оборудованные укрытия, смогут выйти на очное обучение. Однако не все родители согласны с таким решением: они даже создали петицию о запрещении офлайн-обучения до конца войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

По его словам, 61,6% родителей (15 533 респондента из 25 230) считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация по безопасности позволяет это делать и есть соответственно обустроенные укрытия.

Еще 13,3% родителей (3358 из 25230) не знают, следует ли начинать очный образовательный процесс в таких условиях.

В общей сложности почти три четверти опрошенных не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно.

И только 25,1% (6 339 респондентов) родителей убеждены, что если учебное заведение расположено на безопасной территории и в нем имеется соответственно обустроенное укрытие - обучение необходимо организовывать очно - в учебном заведении.

КАКУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ВЫБРАЛИ РОДИТЕЛИ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА

"Большинство родителей - 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Эти результаты соответствуют результатам нашего опроса в вопросе общего мнения родителей относительно того, стоит ли начинать очный образовательный процесс там, где это безопасно", - рассказывает образовательный омбудсмен.

И только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении.

В то же время еще 18,4% родителей сообщили, что пока не выбрали форму обучения, так как до 1 сентября ситуация с безопасностью может измениться, а 1,8% родителей не избрали, поскольку комиссия еще не предоставила вывода о состоянии укрытия в учебном заведении. 1% респондентов не выбрали форму обучения для ребенка, потому что родители решают, оставаться в Украине или ехать за границу. Не выбрали по другим причинам – 1,5%.

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Подытоживая, 22,5% родителей еще не выбрали форму обучения для своего ребенка.

0,5% родителей выбрали индивидуальную форму обучения, 0,4% – семейную, экстернат – 0,1%.

Данные по каждой области, приведенные в инфографике, свидетельствуют, что выбор родителями формы обучения для своего ребенка зависит от ситуации в каждой области.

"Сейчас учебные заведения готовятся к началу нового учебного года - и им очень важно знать, сколько детей и по какой форме обучения начнут занятия с 1 сентября. Поэтому прошу родителей, несмотря на меняющуюся ежедневно ситуацию в стране, все же определиться с формой обучения для своего ребенка и обязательно сообщить об этом учебное заведение", - добавляет Горбачев.





ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РОДИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Дистанционная форма обучения (онлайн)

30% родителей ответили, что выбрали для ребенка дистанционную форму обучения, потому что не считают подвал в учебном заведении надлежащим укрытием, которое сможет сохранить ребенку жизнь и здоровье, еще 11% опрошенных - потому что в заведении отсутствует какое-либо укрытие.

18% опрошенных отметили, что избрали дистанционное обучение, потому что учебное заведение, в котором обучается ребенок, расположено в зоне боевых действий или рядом с ним. А 1,5% выбрали такую форму в связи с тем, что заведение размещено на временно оккупированной территории.

Еще 13% родителей "выбрали" дистанционное обучение, потому что учебное заведение определило, что будет осуществлять образовательный процесс дистанционно.

Суммарно получаем 61% родителей, самостоятельно избравших дистанционную форму, или учебное заведение, где учатся их дети, будет работать дистанционно по ряду причин: отсутствие укрытия, расположение в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, или их решение соответствует решению учебного заведения.

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Очная форма обучения (оффлайн)

10% родителей отметили, что выбрали для своего ребенка очное обучение, поскольку считают его лучшим для получения знаний и развития ребенка.

По 4% родителей выбрали такую форму из-за ситуации безопасности: 4% считают, что там, где они проживают, тихо и безопасно, поэтому ребенок вполне может учиться очно, еще 4% - потому что знают, что в учебном заведении есть укрытие, и во время воздушной тревоги ребенок будет находиться в укрытии под наблюдением учителя, что будет для него безопаснее чем находиться дома.

2% указали, что очную форму обучения определило учебное заведение.

0,5% убеждены, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, в условиях военного положения ему лучше всего получать образование очно в учебном заведении.

Другие формы обучения

0,5% считают, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, то в условиях войны ему лучше всего получать образование по индивидуальной форме.

0,3% убеждены, что могут самостоятельно научить ребенка, поэтому соответственно выбрали для него семейную форму обучения.

Еще 0,2% считают, что ребенок может самостоятельно овладеть образовательной программой, поэтому выбрали для него экстернатную форму получения образования.

5% не определились, по каким причинам они выбрали ту или иную форму обучения для своего ребенка.