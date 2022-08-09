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Новости Война
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Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

школа

С 1 сентября школы, имеющие оборудованные укрытия, смогут выйти на очное обучение. Однако не все родители согласны с таким решением: они даже создали петицию о запрещении офлайн-обучения до конца войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

По его словам, 61,6% родителей (15 533 респондента из 25 230) считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация по безопасности позволяет это делать и есть соответственно обустроенные укрытия.

Еще 13,3% родителей (3358 из 25230) не знают, следует ли начинать очный образовательный процесс в таких условиях.

В общей сложности почти три четверти опрошенных не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно.

И только 25,1% (6 339 респондентов) родителей убеждены, что если учебное заведение расположено на безопасной территории и в нем имеется соответственно обустроенное укрытие - обучение необходимо организовывать очно - в учебном заведении.

КАКУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ВЫБРАЛИ РОДИТЕЛИ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА

"Большинство родителей - 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Эти результаты соответствуют результатам нашего опроса в вопросе общего мнения родителей относительно того, стоит ли начинать очный образовательный процесс там, где это безопасно", - рассказывает образовательный омбудсмен.

И только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении.

В то же время еще 18,4% родителей сообщили, что пока не выбрали форму обучения, так как до 1 сентября ситуация с безопасностью может измениться, а 1,8% родителей не избрали, поскольку комиссия еще не предоставила вывода о состоянии укрытия в учебном заведении. 1% респондентов не выбрали форму обучения для ребенка, потому что родители решают, оставаться в Украине или ехать за границу. Не выбрали по другим причинам – 1,5%.

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Подытоживая, 22,5% родителей еще не выбрали форму обучения для своего ребенка.

0,5% родителей выбрали индивидуальную форму обучения, 0,4% – семейную, экстернат – 0,1%.

Данные по каждой области, приведенные в инфографике, свидетельствуют, что выбор родителями формы обучения для своего ребенка зависит от ситуации в каждой области.

"Сейчас учебные заведения готовятся к началу нового учебного года - и им очень важно знать, сколько детей и по какой форме обучения начнут занятия с 1 сентября. Поэтому прошу родителей, несмотря на меняющуюся ежедневно ситуацию в стране, все же определиться с формой обучения для своего ребенка и обязательно сообщить об этом учебное заведение", - добавляет Горбачев.

Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос 01
Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос 02

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РОДИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Почти три четверти родителей не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно, - опрос 03 Дистанционная форма обучения (онлайн)

30% родителей ответили, что выбрали для ребенка дистанционную форму обучения, потому что не считают подвал в учебном заведении надлежащим укрытием, которое сможет сохранить ребенку жизнь и здоровье, еще 11% опрошенных - потому что в заведении отсутствует какое-либо укрытие.

18% опрошенных отметили, что избрали дистанционное обучение, потому что учебное заведение, в котором обучается ребенок, расположено в зоне боевых действий или рядом с ним. А 1,5% выбрали такую форму в связи с тем, что заведение размещено на временно оккупированной территории.

Еще 13% родителей "выбрали" дистанционное обучение, потому что учебное заведение определило, что будет осуществлять образовательный процесс дистанционно.

Суммарно получаем 61% родителей, самостоятельно избравших дистанционную форму, или учебное заведение, где учатся их дети, будет работать дистанционно по ряду причин: отсутствие укрытия, расположение в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, или их решение соответствует решению учебного заведения.

Читайте также: Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, на прифронтовых и оккупированных территориях в онлайн-формате, - Шмыгаль

Очная форма обучения (оффлайн)

10% родителей отметили, что выбрали для своего ребенка очное обучение, поскольку считают его лучшим для получения знаний и развития ребенка.

По 4% родителей выбрали такую форму из-за ситуации безопасности: 4% считают, что там, где они проживают, тихо и безопасно, поэтому ребенок вполне может учиться очно, еще 4% - потому что знают, что в учебном заведении есть укрытие, и во время воздушной тревоги ребенок будет находиться в укрытии под наблюдением учителя, что будет для него безопаснее чем находиться дома.

2% указали, что очную форму обучения определило учебное заведение.

0,5% убеждены, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, в условиях военного положения ему лучше всего получать образование очно в учебном заведении.

Другие формы обучения

0,5% считают, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, то в условиях войны ему лучше всего получать образование по индивидуальной форме.

0,3% убеждены, что могут самостоятельно научить ребенка, поэтому соответственно выбрали для него семейную форму обучения.

Еще 0,2% считают, что ребенок может самостоятельно овладеть образовательной программой, поэтому выбрали для него экстернатную форму получения образования.

5% не определились, по каким причинам они выбрали ту или иную форму обучения для своего ребенка.

Автор: 

образование (2271) школа (3020) Горбачев Сергей (34) дистанционное обучение (115) укрытие (134)


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Топ комментарии
+11
Ви мабудь ніколи не бачили масову паніку, тим більше серед дітей і жіночок середнього віку. Якби побачили, то таких питань би не задавали.
У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
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09.08.2022 13:36
+10
Житловий будинок може постраждати від скоріше від випадкового обстрілу, тоді як після першого вересня будь-яка школа може стати ціллю для ракети
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09.08.2022 13:53
+7
Яке навчання і який первий дзвоник? Нехай війна спершу закінчиться. Уявіть собі ваша дитина знаходиться в класі а тут орки почали бомбувати школу невже всі діти встигнуть спуститися до бомбосховища? Ні і вчителі також не встигнуть. Отож зараз навчання найкраще віддалено
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09.08.2022 13:46
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Дуже дивують батьки, які не реагують на сирени, проте вважають, що у школі більша загроза дитині, ніж у квартирі. Можна почути аргументи?
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09.08.2022 13:22 Ответить
Якщо в будинок прилетить калібр -буде 10-20 жертв, якщо в школу то 100-200. Ніхто(з влади, мери директора шкіл і т.д.) не буде ризикувати дітьми
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09.08.2022 13:26 Ответить
Ви мабудь ніколи не бачили масову паніку, тим більше серед дітей і жіночок середнього віку. Якби побачили, то таких питань би не задавали.
У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
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09.08.2022 13:36 Ответить
Вчителі - люди підневільні, це як в армії: сказали - роблять. Ми облаштовуємо підвал, але жодна вчителька не планує ним користуватися,та ще й вести туди своїх і чужих дітей. Здоровий глузд підказує і вчителям, і батькам вибирати дистанційне навчання. А МО дратує все літо своїмо звітами про відсоток шкіл із укриттями і суїцидальними прожектами про очне навчання, у шкарлета і шмигаля якась ідея-фікс посадити нас за парти. Наше містечко невелике, то в разі повітряної тривоги розумніше буде розбігатися на всі боки, а не збиратися у підвалі під найпомітнішим будинком, до того ж панельним і збудованим у часи агонії срср. А піся використання ракет Кинжал, коли не спрацювало сповіщення, ми укріпилися у думці, що треба пересидіти вдома на онлайн-навчанні. Прогалини у знаннях можна усунути, а життя не повернеш. Радує, що українці в цілому мудріші за міністерство освіти. Якщо ви привели до влади цю команду у 19, то більше так ніколи не робіть.
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09.08.2022 14:14 Ответить
Житловий будинок може постраждати від скоріше від випадкового обстрілу, тоді як після першого вересня будь-яка школа може стати ціллю для ракети
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09.08.2022 13:53 Ответить
Поищите в сети остатки школы №25 в Житомире.
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09.08.2022 13:28 Ответить
Яке навчання і який первий дзвоник? Нехай війна спершу закінчиться. Уявіть собі ваша дитина знаходиться в класі а тут орки почали бомбувати школу невже всі діти встигнуть спуститися до бомбосховища? Ні і вчителі також не встигнуть. Отож зараз навчання найкраще віддалено
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09.08.2022 13:46 Ответить
В школах нет бомбоубежищ,подвал это херня,если в всех засунуть в подвал-получится братская могила
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09.08.2022 18:00 Ответить
Я тим більше не можу зрозуміти, що тут бляха обговорювати???
Три роки діти навчалися віддалено. Три! Через маленький грип, який практично нічим не загрожує дітям.
А тепер, коли дітям в школах загрожує реальна небезпека, чиновники зеленої влади аж усираються, так прагнуть вивести дітей у школи. На хіба???? Не знаю як ви, а я бачу в цьому саботаж. Кацапи мріють знищити побільше українців, а кацапські консерви у владі надають їм таку можливість. Це - єдине пояснення феномену зганяння українскьих дітей в школи під ракетні обстріли під час війни.
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09.08.2022 13:56 Ответить
Рішення навчатися дистанційно - очевидне, а такими дискусіями відволікають увагу людей від прорахунків і зашкварів влади. Але мусимо висловлюватися і на очевидні питання, щоб показати реальну думку суспільства. Ціле літо міністерство звітує про рекордну готовність шкіл і тільки коментарі притомних людей заспокоювали мене, що нас не примусять збиратися у класах
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09.08.2022 14:22 Ответить
Який баран ставить питання в принципі про школу...?!??!!? Коронавіруса ***** боялись **** а ракети НІІІІ!!?!? Де ваші мозги батьки...педагоги *****....

01.09. буде відправна точк біля шкіл русня їбана буде кораблі бачить, танки.. АЗОВ ...казарми....да що завгодно....!!!!!!! Навіщо дітей свідомо наражати !?? Краще бути живим аніж недоученим.
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09.08.2022 14:14 Ответить
Два года насморка боялись до усрачки, а теперь когда сотни школ разрушены ракетными ударами - боятся нечего, выходим на учёбу )) Ох и черти... об одном прошу, в 2029 году не выбирайте президентов сантехника или таксиста какого-нибудь, думайте уже башкой, а не жопой, как обычно ) Про 2024 год молчу, ясно, что снова Зелю выберут )
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09.08.2022 14:27 Ответить
Страшне те що його виправдовують люди які пережили смерті близьких або втратили житло. Я знаю таких людей.
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09.08.2022 14:34 Ответить
ЗЕпадаль хоче дитячих смертей, адже всі знають що кацапський удар ракетою по школі це питання часу!
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09.08.2022 14:32 Ответить
Це питання ніяким чином не стосується повноважень влади.
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09.08.2022 14:55 Ответить
Я просто в шоці що взагалі зараз це питання обговорюється..

У нас бл.. війна чи якась гра відбувається?? Щодня щось летить, небо по суті беззахисне.

Питання до тих упоротих недобатьків які так бажають щоб діти почали ходити в школу:

"Навіщо вИ взагалі розмножуєтесь? для галочки чи для задоволення прихоті свекрухи/тещі??"

Якою істотою потрібно бути в даний час щоб шалено хотіти віддати дитину в садочок або в школу, свою рідну дитину!! Ваші діти вас бісять, надоїли вдома, не дають займатися вашими улюбленими справами?? То віддайте їх до інтернатів...
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09.08.2022 15:07 Ответить
Саме цікаве що зараз не вистачає коштів на армію, а ця купа туніядців міністерських "працює", і отримує до речі досить великі бюджетні зарплати.

Навіщо їхня показушна брехлива "праця" цим літом, навіщо їхні щотижневі опитування "хто де, хто що хоче і т.д.)

Може цих міністерських "працівників" слід було відправити як всю країну в простій за 1/3 окладу або взагалі за свій рахунок?? А кошти слід би було на армію? А то солдат на передку "на нулі" отримує 30 тисяч, а інші "бойові" обіцяють "потім", і при цьому майже щотижня потрібно купувати за свої кошти одяг, взуття, бо прилітає там щохвилини і горить все навколо в тому числі одяг і майно... А тут розвеличи на ціло літо "ромашку" - йдуть діти до школи та дитсадка чи не йдуть..

"ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ"
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09.08.2022 15:15 Ответить
Дуже "мудро" виглядає" заблокований вчора виїзд студентам ВНЗ по таємному наказу невідомо(хоча відомо)кого. Ігноруть і мовчать, зробивши незаконну подляну. Це їх фірмовий стиль.
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09.08.2022 15:30 Ответить
це повний .....ІЗДЬОЖ!!!!!!
діти тупіють,
не спілкуються з однолітками,
вчителі акуєлі вкрай
в результаті отримаємо покоління дебілів
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09.08.2022 15:52 Ответить
Закрити рот тим зеліним міністерським підлабузникам. які хотять примусово проводити навчання очно в школах та дитсадках та наражати наших дітей на смертельну небезпеку. Можливо. у Києві є приватні дитсадки та приватні школи. які мають бомбосховища за часів срср ? А може десь встигли за літо " побудувати\ точніше - облаштувати \ " бомбосховища ". питання - яким чином ?!! адже це буде стосуватися лише новобудов за спец. проєктами. як це робилося при срср. Тому всі ці " соцопитування " та " підйобки " щодо вибору місця та форми проведення навчання слід злити в унітаз ! Онлайн. онлайн і ще раз онлайн !!!
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09.08.2022 16:35 Ответить
 
 