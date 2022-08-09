Китай объявил новые военные учения возле Тайваня. Байден говорит, что китайцы не нападут
Армия Китая сегодня, 9 августа объявила о новых военных учениях вокруг Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Пекин объявил во вторник, что их Военно-Морской флот и Военно-Воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырех дней учений с боевой стрельбой.
Так, не указав дату окончания, Командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что будущие учения направлены на подготовку к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады" острова.
Управление безопасности на море Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничив вход в восточных вод острова Наньсан в Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 в течение трех дней, начиная с сегодня, когда начинаются боевые стрельбы.
Президент США Джо Байден считает, что Китай не отважится напасть на Тайвань, передает Укринформ.
"Меня беспокоит их (китайской армии. - Ред.) активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", - сказал Байден.
В Министерстве обороны США отметили, что военные учения Китая вокруг Тайваня не изменили оценку Пентагона относительно того, что Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.
Ранее сообщалось, что Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на скандальный визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
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чи до ***** ви*буватися бздьошно?
https://www.profinance.ru/news/2022/08/09/c6k9-dochka-vengerskoj-aviakompanii-vozobnovit-polety-v-rossiyu-v-narushenie-sanktsij.html
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
5.000 років китайської цивілізації і всі ці 5.000 років в тих самих межах на одній і тій же землі. На нього нападали, він не нападав. У цьому й відмінність імперій, що відроджуються сьогодні - Російської, Турецької, Перської від імперії Китайської. Вони жили за рахунок захоплення територій та поневолення народів. Китай завжди сидів у своїх межах.
Саме тому всі спроби Китаю заявити себе грізним і страшним багатьма всерйоз не сприймаються. А що буде далі - побачимо.
В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.
Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.
Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.
Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".
А так, роби шо хоч - тобі ніхто особливо не помішнає