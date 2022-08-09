Китай объявил новые военные учения возле Тайваня. Байден говорит, что китайцы не нападут

Армия Китая сегодня, 9 августа объявила о новых военных учениях вокруг Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Пекин объявил во вторник, что их Военно-Морской флот и Военно-Воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырех дней учений с боевой стрельбой.

Так, не указав дату окончания, Командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что будущие учения направлены на подготовку к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады" острова.

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Управление безопасности на море Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничив вход в восточных вод острова Наньсан в Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 в течение трех дней, начиная с сегодня, когда начинаются боевые стрельбы.

Президент США Джо Байден считает, что Китай не отважится напасть на Тайвань, передает Укринформ.

"Меня беспокоит их (китайской армии. - Ред.) активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", - сказал Байден.

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В Министерстве обороны США отметили, что военные учения Китая вокруг Тайваня не изменили оценку Пентагона относительно того, что Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на скандальный визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.