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Новости
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Китай объявил новые военные учения возле Тайваня. Байден говорит, что китайцы не нападут

китай

Армия Китая сегодня, 9 августа объявила о новых военных учениях вокруг Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Пекин объявил во вторник, что их Военно-Морской флот и Военно-Воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырех дней учений с боевой стрельбой.

Так, не указав дату окончания, Командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что будущие учения направлены на подготовку к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады" острова.

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Управление безопасности на море Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничив вход в восточных вод острова Наньсан в Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 в течение трех дней, начиная с сегодня, когда начинаются боевые стрельбы.

Президент США Джо Байден считает, что Китай не отважится напасть на Тайвань, передает Укринформ.

"Меня беспокоит их (китайской армии. - Ред.) активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", - сказал Байден.

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В Министерстве обороны США отметили, что военные учения Китая вокруг Тайваня не изменили оценку Пентагона относительно того, что Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на скандальный визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Байден Джо (2794) Китай (3029) США (27073) Тайвань (114) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+7
Что-то зачастили диктаторские режимы с "учЭниями" в последнее время. Хорошо бы их всех собрать в одном месте и "научить" так, чтобы больше неповадно было. Задолбали мрази кошмарить цивилизованный мир.
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09.08.2022 13:46
+5
Байдену не вірило лише буратіна.
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09.08.2022 13:46
+5
Как же убого Китай выглядит.
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09.08.2022 13:49
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а як там зі Східним Сибіром?
чи до ***** ви*буватися бздьошно?
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09.08.2022 13:44 Ответить
А що там з ним? Оброблюється китайцями, все зрощене та зрубане там вивозять до себе.
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09.08.2022 14:18 Ответить
Дочка венгерской авиакомпании возобновит полеты в Россию в нарушение санкций ЕС
https://www.profinance.ru/news/2022/08/09/c6k9-dochka-vengerskoj-aviakompanii-vozobnovit-polety-v-rossiyu-v-narushenie-sanktsij.html
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09.08.2022 13:44 Ответить
Дочка видимо тоже решила свои самолёты из нескольких собирать.
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09.08.2022 14:20 Ответить
Байдену не вірило лише буратіна.
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09.08.2022 13:46 Ответить
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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09.08.2022 13:50 Ответить
Что-то зачастили диктаторские режимы с "учЭниями" в последнее время. Хорошо бы их всех собрать в одном месте и "научить" так, чтобы больше неповадно было. Задолбали мрази кошмарить цивилизованный мир.
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09.08.2022 13:46 Ответить
Как же убого Китай выглядит.
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09.08.2022 13:49 Ответить
Краще би Далекий Схід штурмували,ідіоти. Вчепилися до того острова,як до останньої надії.
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09.08.2022 13:54 Ответить
Советую изучить тему и разобраться, что это за "остров" и чем он так интересен коммунякам.
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09.08.2022 14:02 Ответить
Не розкачуйте човна а то сі цзиньпинь нападе
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09.08.2022 13:50 Ответить
Си дзинь пыня
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10.08.2022 16:42 Ответить
Проблема зовнішньої політики ********* Китаю полягає в тому, що він ніколи не проводив агресивну зовнішню політику.
5.000 років китайської цивілізації і всі ці 5.000 років в тих самих межах на одній і тій же землі. На нього нападали, він не нападав. У цьому й відмінність імперій, що відроджуються сьогодні - Російської, Турецької, Перської від імперії Китайської. Вони жили за рахунок захоплення територій та поневолення народів. Китай завжди сидів у своїх межах.
Саме тому всі спроби Китаю заявити себе грізним і страшним багатьма всерйоз не сприймаються. А що буде далі - побачимо.
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09.08.2022 13:51 Ответить
Тибет и Уйгуры, война с Вьетнамом видимо не в счет...
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09.08.2022 14:42 Ответить
Знаете, откуда произошла фраза "последнее китайское предупреждение"?

В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.

Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.

Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.

Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".
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09.08.2022 15:42 Ответить
Коммунистический Китай уже неоднократно нападал на Тайвань.Всегда получал по зубам.Армия Тайваня очень мотивирована.Тайвань к тому же имеет на своей маленькой территории 26 ядерних реакторов.ВВП в на душу населения выше чем в ФРГ.Тайвань обладает технологиями,которые не снились ни Китаю,ни Европе.Тому Китай просто измором попытается взять.Да и китайское общество не примет братоубийственной войны.Номер ,как с Гонконгом, Синю не пройдёт.
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09.08.2022 15:43 Ответить
Коли вже Кітай на рашку нападе .
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09.08.2022 14:22 Ответить
ну Байден не ******, китай трохи заїбав вже
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09.08.2022 14:23 Ответить
Китайская армия такая же фигня как и российско-фашистская.
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09.08.2022 14:24 Ответить
надо самураям обновить кое-кому память про Нанкин
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09.08.2022 14:39 Ответить
Как это ни жестоко звучит,но таки да.
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09.08.2022 16:33 Ответить
си: "а я вам на карте покажу те 4 направления по которым тайвань готовится напасть на китай. я карты привёз..."
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09.08.2022 14:34 Ответить
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09.08.2022 15:32 Ответить
не на ту страну американци скинули атомние бомбы в 45-ом. не на ту ...

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09.08.2022 14:37 Ответить
Черчилль предлагал американцам скинуть атомные бомбы на совок. Могло и Украине достаться.
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09.08.2022 15:07 Ответить
Неумеренное потребление риса приводит к патологическим изменениям мозга.
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09.08.2022 14:43 Ответить
от якби Хаймарси і всі інші плюшки дали в березні-квітні. Зараз би українізовували Таганрог, а Сі і думки б не мав за Тайвань.
А так, роби шо хоч - тобі ніхто особливо не помішнає
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09.08.2022 14:50 Ответить
 
 