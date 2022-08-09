Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны

Белорусские ВВС и войска ПВО начинают сегодня оперативно-тактическую учебу с боевыми стрельбами.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Учения продлятся с 9 по 25 августа. Они проводятся в соответствии с планом подготовки на 2021/22 год.

С 9 по 11 августа маневры пройдут в Беларуси, а с 22 по 25 августа – на российском полигоне "Ашулук" 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил РФ.

Белорусские подразделения будут переброшены на "Ашулук" железнодорожным и воздушным транспортом.

"К учениям привлекается личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь", – сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

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