Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны
Белорусские ВВС и войска ПВО начинают сегодня оперативно-тактическую учебу с боевыми стрельбами.
Об этом сообщили в Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
Учения продлятся с 9 по 25 августа. Они проводятся в соответствии с планом подготовки на 2021/22 год.
С 9 по 11 августа маневры пройдут в Беларуси, а с 22 по 25 августа – на российском полигоне "Ашулук" 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил РФ.
Белорусские подразделения будут переброшены на "Ашулук" железнодорожным и воздушным транспортом.
"К учениям привлекается личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь", – сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/gomele-razgruzilsya-samolet-il-76-armii-rf-1659993670.html/ РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт «Гомель» вчера в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.
Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилета самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.
Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель.
Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.
Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.
В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.
жаль що наші вчітелі поки ще не можкуть врізати HIMARSиком по клешенкам, які ракети звідтіля запускають і літаки піднімають...
Грозные, *****...