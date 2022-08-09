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Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны

білорусь

Белорусские ВВС и войска ПВО начинают сегодня оперативно-тактическую учебу с боевыми стрельбами.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Учения продлятся с 9 по 25 августа. Они проводятся в соответствии с планом подготовки на 2021/22 год.

С 9 по 11 августа маневры пройдут в Беларуси, а с 22 по 25 августа – на российском полигоне "Ашулук" 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил РФ.

Белорусские подразделения будут переброшены на "Ашулук" железнодорожным и воздушным транспортом.

"К учениям привлекается личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь", – сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7918) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+13
Хай настане friendly fire!
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09.08.2022 14:07
+12
Ага Ясно справа дійшла уже й до авіатехніки Буду сильно сміяться коли з "Ашулука" білоруси повернуться "пішим по-залізничному" - у пасажирських вагонах поїзда, а літаки і все аеродромне причандалля (батальйону зв"язку і аеродромного забезпечення) залишиться у кацапів Снаряди і ракети кацапи вже з Білорусі "видоїли" (Правда - допомогло ненадовго - більшу частину спалили "хаймерсами" ще на польових складах ) Танки вони передали ще в березні - згоріли під Ірпенем і на трасі під Черніговом Тепер ще згорять і літаки з вертольотами на Донбасі і в Чорнобаївці А якщо Лука і льотчиків передасть - то і повертаться буде нікому!
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09.08.2022 14:14
+10
й.банутым нет покоя
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09.08.2022 14:09
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Хай настане friendly fire!
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09.08.2022 14:07 Ответить
й.банутым нет покоя
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09.08.2022 14:09 Ответить
Анігдот : занімаються сексом два білоруса. Один каже : взавтра наступаїм на Україну. Другий : Шо серйозно ? Перший : Та нє , просто приємно відчувать як в тобе очко зжимається....
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09.08.2022 15:16 Ответить
які в дупу навчання, коли вони і так не по-дитячому гатять по нам?
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09.08.2022 14:10 Ответить
как не тренеруй их - все равно всю армию вырежут обычные охотники и ТРО киевской области. потому что тут "охотников" и ТРО - вдва раза больше чем у всея беларуси армии.
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09.08.2022 14:10 Ответить
а бульбаши когда то заканчивали учения? Каждый день только слышу что они опять начинают учения, а когда прошлые закончили не слышно
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09.08.2022 14:11 Ответить
ну бульбафюрер так морозится от *****, типа "они не готовы, надо учить, атаковать не будем пока не научатся"
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09.08.2022 14:12 Ответить
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09.08.2022 14:54 Ответить
у белорусов нет никаких санкций, у них все тихо и спокойно, так же как и в кацапов
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09.08.2022 14:12 Ответить
Ездят на тех 10-и БТРах и китайском хамви с угла в угол и всё чему-то учатся, учатся, никак не научатся. Говноскот, предел которого гонять не способных к сопротивлению бесхребетников и топтать лягушек (это не шутка. бел "спецназ" топтал\рвал лягушек и змей, чтобы показать свою удаль) на своих военный гейпарадах думают, что смогут противостоять настоящей армии.
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09.08.2022 14:13 Ответить
а еще они умеют рвать друг другу пуканы, и садиться на бутылки - спецназ одним словом.
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09.08.2022 14:14 Ответить
Ага Ясно справа дійшла уже й до авіатехніки Буду сильно сміяться коли з "Ашулука" білоруси повернуться "пішим по-залізничному" - у пасажирських вагонах поїзда, а літаки і все аеродромне причандалля (батальйону зв"язку і аеродромного забезпечення) залишиться у кацапів Снаряди і ракети кацапи вже з Білорусі "видоїли" (Правда - допомогло ненадовго - більшу частину спалили "хаймерсами" ще на польових складах ) Танки вони передали ще в березні - згоріли під Ірпенем і на трасі під Черніговом Тепер ще згорять і літаки з вертольотами на Донбасі і в Чорнобаївці А якщо Лука і льотчиків передасть - то і повертаться буде нікому!
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09.08.2022 14:14 Ответить
Аби не мовчки...
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09.08.2022 14:15 Ответить
На белорусский аэродром Гомель утром прибыл российский транспортный самолет Ил-76, который мог доставить ракеты для зенитных комплексов С-300/400.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/gomele-razgruzilsya-samolet-il-76-armii-rf-1659993670.html/ РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт «Гомель» вчера в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилета самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель.

Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.

Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.
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09.08.2022 14:16 Ответить
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09.08.2022 14:29 Ответить
вони такі неуки? все вчаться і вчаться...
жаль що наші вчітелі поки ще не можкуть врізати HIMARSиком по клешенкам, які ракети звідтіля запускають і літаки піднімають...
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09.08.2022 14:30 Ответить
Російське вторгнення починалось з військових навчань.
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09.08.2022 14:30 Ответить
Вчаця а ми в Поліссі армію тримаєм
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09.08.2022 14:38 Ответить
Баявыя бяларуские харахорьки.
Грозные, *****...
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09.08.2022 14:41 Ответить
Все ніяк не заспокояться. Може зробити їм один приліт хаймарсів, щоб зрозуміли що це страшно, що получать пілюлей. Це не ботанів та тьоток безбраних лупити.
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09.08.2022 14:42 Ответить
А потім з того Ашулука прямим ходом через кордон України. Не дарма аж в астраханську область зібрались. Будуть завивати потім "ми єхалі на ученія" ті кілька калік що живі залишаться.
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09.08.2022 14:51 Ответить
Опять вейшнория покоя не дает?
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09.08.2022 14:53 Ответить
"Учіцца, учіцца і єщьо раз учіцца" - білоруси якось сильно конкретно сприйняли настанову Члєніна. Як розпочали "учєнія" весною, так і зациклило.
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09.08.2022 15:33 Ответить
Тих ******* бульбашей наші мисливці перестріляють усіх накуй, хоч тренуйся, хоч картоплю пхай у сраку. Тварі тупорилі скацапщені
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09.08.2022 15:42 Ответить
хай вчаться бігти як у Криму зараз біжать..
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09.08.2022 18:15 Ответить
Бульбофюрер ще якісь пузирі пускає,нещастя...
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09.08.2022 19:45 Ответить
И их скоро вылечат!
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09.08.2022 20:16 Ответить
 
 