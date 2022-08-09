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Новости Война
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Сбита вражеская ракета в Уманском районе: один из пострадавших скончался в больнице

умань

Один из пострадавших в результате падения обломков сбитой над Уманью ракеты скончался в больнице, состояние другого средней тяжести.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки в Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" - отметил он.

По словам Табурца, состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Читайте также: В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено). ФОТО

Автор: 

армия РФ (19598) ракеты (3600) Умань (363) Черниговская область (1157)


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щирі співчуття родині вбитого уламками руцькогомиру....
навіть уламки ракет несуть загрозу...і вбивають...
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09.08.2022 14:19 Ответить
Не *****. На фото не воно.
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09.08.2022 14:24 Ответить
Если бы так было там детонация была бы нехилая
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09.08.2022 14:32 Ответить
 
 