Сбита вражеская ракета в Уманском районе: один из пострадавших скончался в больнице
Один из пострадавших в результате падения обломков сбитой над Уманью ракеты скончался в больнице, состояние другого средней тяжести.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки в Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" - отметил он.
По словам Табурца, состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.
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