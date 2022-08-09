Сбита вражеская ракета в Уманском районе: один из пострадавших скончался в больнице

Один из пострадавших в результате падения обломков сбитой над Уманью ракеты скончался в больнице, состояние другого средней тяжести.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки в Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" - отметил он.

По словам Табурца, состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

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