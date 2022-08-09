РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9550 посетителей онлайн
Новости Война
5 429 18

Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны

amnesty,international,амнести

В Европейской комиссии прокомментировали скандальный доклад Amnesty International все, что произошло и происходит в Украине это прямые последствия бесчеловечной войны, которую против Украины развязала Россия.

Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все, что было сделано в Украине – это прямые последствия незаконной, неоправданной, неспровоцированной агрессии России, которая убивает гражданское население, разрушает украинскую гражданскую инфраструктуру, делая целью пенсионеров, женщин, детей, больницы, железнодорожные станции. Россия атакует гражданские цели, украинская армия сражается с этой агрессией и старается защитить гражданское население", - сказал он.

Представитель ЕК констатировал, что в таких ситуациях, когда украинская армия обороняет страну против российской агрессии, "конечно, должно быть оборонное военное оборудование, также в районах, которые подвержены атакам, и в котором также проживает гражданское население". "Это – еще один пример того, как бесчеловечна и незаконна российская агрессия против украинцев", - подчеркнул Стано.

В то же время он не комментировал доклад по сути его содержания, равно как и реакцию, которую он вызвал.

Читайте также: Исследовательница Amnesty International Ровера была обеспокоена не российскими бомбардировками, а пребыванием ВСУ в заброшенном колледже в Бахмуте, – новозеландский журналист Матч

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

Читайте также: Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский

Автор: 

Amnesty International (206) Еврокомиссия (1468) Стано Петер (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Марина Гусак

З інтернету. Дочитайте до кінця.

"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.

Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.

Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.

Загалом, нерухомість була ще та.

Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.

Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.

Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.

Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.

На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.

А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.

Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.

Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
показать весь комментарий
09.08.2022 15:07
+6
Хотелось бы ее увидеть в одной клетке с Шредером...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:00
+6


Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.

Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.

Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы ее увидеть в одной клетке с Шредером...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:00 Ответить
Марина Гусак

З інтернету. Дочитайте до кінця.

"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.

Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.

Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.

Загалом, нерухомість була ще та.

Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.

Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.

Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.

Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.

На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.

А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.

Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.

Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
показать весь комментарий
09.08.2022 15:07 Ответить
Цей олівець дійсно такий дієвий? У нас, як сусідка виїхала на Захід, її таргани вирішили до нас переселитись. Ми пробуємо висловити нашу глибоку стурбованість різними засобами, але проблему поки не вирішено. Колись покійна теща боролась із тарганами якимось олівцем, так трупів взагалі не було, але всі таргани зникли. Ми потім такий олівець шукали, але вже не знайшли, а зараз і назву не згадаю.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:16 Ответить
Олівець був міровий - дома у 90 х вивів всіх тарганів, головне щоб у тарганів не було доступу до води - він обезвожує організм комах і вони здихають.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:44 Ответить
фраза "Дочитайте до кінця" знецінює будь-який текст. Виглядає, що той хто пише і сам невпевнений, чи щось варте читання написав
показать весь комментарий
09.08.2022 16:15 Ответить
"як невдобно вийшло"

керівний орган демократичної Європи натовк пикою у власне гівно а ля "захисника прав та свобод" путніську курву амнасті проститушинал
показать весь комментарий
09.08.2022 15:57 Ответить
Так распустите эту контору за профнепригодность,в росии пристроят, там такие в почете!
показать весь комментарий
09.08.2022 15:01 Ответить


Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.

Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.

Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:10 Ответить
в суд на Amnesty International та тих істот
показать весь комментарий
09.08.2022 15:59 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 15:05 Ответить
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
показать весь комментарий
09.08.2022 15:06 Ответить
к ним в офис зашли и объяснили что они ******* :
показать весь комментарий
09.08.2022 15:33 Ответить
Позов до суду за дискредитацію ЗСУ, і замовчування військових злочинів москалів.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:09 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Эти 2 ски руководительницы Amnesty International - Agnessa и Donella - состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:14 Ответить
та шо вы гаварите...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:32 Ответить
Раньше защитники городов герои были, а городам давали звание героя, а теперь защитники это преступники, как все меняется когда на кону бабло ********** ..
показать весь комментарий
09.08.2022 15:57 Ответить
А що емністі може сказати про провокаторів,які встановлюють свою військову техніку впритул до людських осель,в садочках і школах?Чи не бачать баби?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:32 Ответить
"Не было бы армии, не было бы и проблем!" (c) Amnesty International
показать весь комментарий
09.08.2022 18:18 Ответить
 
 