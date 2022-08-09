Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны

В Европейской комиссии прокомментировали скандальный доклад Amnesty International все, что произошло и происходит в Украине это прямые последствия бесчеловечной войны, которую против Украины развязала Россия.

Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все, что было сделано в Украине – это прямые последствия незаконной, неоправданной, неспровоцированной агрессии России, которая убивает гражданское население, разрушает украинскую гражданскую инфраструктуру, делая целью пенсионеров, женщин, детей, больницы, железнодорожные станции. Россия атакует гражданские цели, украинская армия сражается с этой агрессией и старается защитить гражданское население", - сказал он.

Представитель ЕК констатировал, что в таких ситуациях, когда украинская армия обороняет страну против российской агрессии, "конечно, должно быть оборонное военное оборудование, также в районах, которые подвержены атакам, и в котором также проживает гражданское население". "Это – еще один пример того, как бесчеловечна и незаконна российская агрессия против украинцев", - подчеркнул Стано.

В то же время он не комментировал доклад по сути его содержания, равно как и реакцию, которую он вызвал.

Читайте также: Исследовательница Amnesty International Ровера была обеспокоена не российскими бомбардировками, а пребыванием ВСУ в заброшенном колледже в Бахмуте, – новозеландский журналист Матч

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

Читайте также: Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский