Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны
В Европейской комиссии прокомментировали скандальный доклад Amnesty International все, что произошло и происходит в Украине это прямые последствия бесчеловечной войны, которую против Украины развязала Россия.
Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Все, что было сделано в Украине – это прямые последствия незаконной, неоправданной, неспровоцированной агрессии России, которая убивает гражданское население, разрушает украинскую гражданскую инфраструктуру, делая целью пенсионеров, женщин, детей, больницы, железнодорожные станции. Россия атакует гражданские цели, украинская армия сражается с этой агрессией и старается защитить гражданское население", - сказал он.
Представитель ЕК констатировал, что в таких ситуациях, когда украинская армия обороняет страну против российской агрессии, "конечно, должно быть оборонное военное оборудование, также в районах, которые подвержены атакам, и в котором также проживает гражданское население". "Это – еще один пример того, как бесчеловечна и незаконна российская агрессия против украинцев", - подчеркнул Стано.
В то же время он не комментировал доклад по сути его содержания, равно как и реакцию, которую он вызвал.
Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.
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З інтернету. Дочитайте до кінця.
"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.
Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.
Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.
Загалом, нерухомість була ще та.
Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.
Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.
Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.
Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.
На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.
А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.
Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.
Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
керівний орган демократичної Європи натовк пикою у власне гівно а ля "захисника прав та свобод" путніську курву амнасті проститушинал
Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.
Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.
Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
Його видалено з мережі
«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
Эти 2 ски руководительницы Amnesty International - Agnessa и Donella - состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.