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Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

азовсталь

Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

При попытке перейти по ссылке, по которой находился аккаунт, соцсеть пишет "Ссылка, по которой вы перешли, возможно, повреждена или страница удалена".

Днем ранее сеть потряс пост о спасении пленных защитников "Азовстали", в котором рассказывалось о подготовке оккупантов к показательному суду над ними. Позже стало известно, что учетная запись, распространившая пост, не имеет ничего общего с семьями украинских защитников. Более того, они призывали не распространять сообщения, опубликованные непроверенными учетными записями, среди которых и эта. Но уже на следующий день аккаунт Ассоциации удалили.

Невеста пленника "Азовстали" Анна Науменко рассказала в комментарии 24 каналу, что буквально на утро страница Ассоциации просто исчезла.

"Мы же выставили вчера ответный пост на эту распространенную новость о самосуде (защитников "Азовстали" в Мариупольском театре – 24 канал). У нас появилось более тысячи подписчиков за один момент. И потом, буквально сегодня утром, страница была удалена. Я более чем уверена, что это работа тех 17 миллионов подписчиков, которые были на том канале", – рассказала девушка.

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Следует заметить, что утром 9 августа страница Ассоциации в Instagram была еще доступна. Аналогичная страница Ассоциации в Telegram остается доступной, однако в настоящее время комментариев по удалению Instagram-аккаунта там нет.

социальные сети (643) Instagram (49) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+12
Мета-чистоплюйство сімейства цукербергів.
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09.08.2022 15:15
+10
треба писати жалобу керівництву інстраграму з вимогою повернути сторінку. Якщо оголосите збір підписів, думаю чимало людей приєднається.
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09.08.2022 15:21
+9
Просто нужен всеукраинский бойкот этой фигни инстаграм.
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09.08.2022 15:25
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Мета-чистоплюйство сімейства цукербергів.
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09.08.2022 15:15 Ответить
треба писати жалобу керівництву інстраграму з вимогою повернути сторінку. Якщо оголосите збір підписів, думаю чимало людей приєднається.
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09.08.2022 15:21 Ответить
Рептилоїду не зрозуміти людських пр
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09.08.2022 15:24 Ответить
Проблем*
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09.08.2022 15:31 Ответить
Просто нужен всеукраинский бойкот этой фигни инстаграм.
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09.08.2022 15:25 Ответить
1. Основные пользователи этих ста граммов и Ток-токов-люди выставляющие туда котов и то , что они едят ротом в голову. Призвать их шо то бойкотивать наверное можно, но...
2. Я не специалист, но туда непохо бы какого то администратора, что бы не позволял левым людям иметь туда доступ.
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09.08.2022 15:53 Ответить
Подонки и мерзавцы.
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09.08.2022 15:24 Ответить
Всі ці соцмережі така "шляпа".
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09.08.2022 15:25 Ответить
зеля так не считает
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09.08.2022 15:39 Ответить
Просто соцсети модерятся ботами. Боты видят много страйков и банят страницы. Эту особенность научились использовать диктатуры. Россия, Китай, но не только они. Они устраивают набег на страницу и бот банит.
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09.08.2022 15:27 Ответить
Это инфантильная позиция ребенка, когда что-то не по его, то он убегает к маме.
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09.08.2022 15:50 Ответить
Дискутируете с пригожинским троллем..
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09.08.2022 15:56 Ответить
Просто с таким подходом, когда на каждую обиду и несогласие убегать друзей не заведешь.
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09.08.2022 16:02 Ответить
Нічого дивного - ну дуже багатьом починаючи від ZEшобли на чолі з єрмаком і закінчуючи "цукербергами" не хочеться чути правди про "Азов"!
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09.08.2022 15:37 Ответить
А что мы ожидаем,если сам Зеля со своим мудачьем предали Азовцев?
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09.08.2022 15:49 Ответить
Ничего не понятно, кроме того, что удалили страницу.
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09.08.2022 15:50 Ответить
Инстаграмм такие же ******** (в плохом смысле этого слова) как цукенбергский ФЕЙСБУК!
УКРАИНЦЫ, УМОЛЯЮ, у вас шикарные программисты, создайте ПЕРВУЮ в мире СОЦСЕТЬ, где свободные люди минимум на украинском, английском и русском (пост СССР) смогут общаться без ватных ********* и их проплаченных подстилок!!!
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09.08.2022 15:52 Ответить
БУЛО Б ФАЙНО МАТИ ЧИСТО УКРАЇНСЬКУ СОЦСЄТЬ.
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09.08.2022 15:55 Ответить
Гарри, ты реально хочешь обосраться так же как россияне, которые весь мир хотят "заставить говорить на русском"?! А может мозжечок включишь и до тебя дойдёт, что в мире уже наверное МИЛЛИОНЫ тех, кто бежал от советских и путинских выродков, и кто не по своей воле но ЗНАЕТ русский язык?! И миллионы тех, кого ВЫНУДИЛИ выучить русский язык.

Ты хочешь, чтобы мы тебе кивали "Да, НАВЕРНОЕ он прав, хоть русские и выродки, но я украинцев лучше понял бы на русском". Хотя может больше правы русские, ведь я понимаю, ЧТО они говорят?... Как ты думаешь, сколько латышей знает значение слова БАВОВНА, если не сидят 7/24 в теме?!

Я же тебя не прошу сделать соцсеть на латышском, я прошу сделать соцсеть на языке, который БЕЖАЛ из Российской империи, чтобы не остаться в паРАШЕ!
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09.08.2022 16:02 Ответить
Для створення потужного конкурентоспроможнього продукту програміста замало. Потрібен спочатку дизайнер, потім верстальник, далі програміст, далі СЕОшник, далі - розкрутка (робота копірайтера, менеджера, реклама і т.д.).
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09.08.2022 18:54 Ответить
Фейсбук - хтось від нього чекав іншого ?
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09.08.2022 15:53 Ответить
Підари кончені, хто цій помийці лазить не розумію
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09.08.2022 15:54 Ответить
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09.08.2022 16:00 Ответить
підараси
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09.08.2022 16:10 Ответить
Твари безхребетные
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09.08.2022 19:47 Ответить
 
 