Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

При попытке перейти по ссылке, по которой находился аккаунт, соцсеть пишет "Ссылка, по которой вы перешли, возможно, повреждена или страница удалена".

Днем ранее сеть потряс пост о спасении пленных защитников "Азовстали", в котором рассказывалось о подготовке оккупантов к показательному суду над ними. Позже стало известно, что учетная запись, распространившая пост, не имеет ничего общего с семьями украинских защитников. Более того, они призывали не распространять сообщения, опубликованные непроверенными учетными записями, среди которых и эта. Но уже на следующий день аккаунт Ассоциации удалили.

Невеста пленника "Азовстали" Анна Науменко рассказала в комментарии 24 каналу, что буквально на утро страница Ассоциации просто исчезла.

"Мы же выставили вчера ответный пост на эту распространенную новость о самосуде (защитников "Азовстали" в Мариупольском театре – 24 канал). У нас появилось более тысячи подписчиков за один момент. И потом, буквально сегодня утром, страница была удалена. Я более чем уверена, что это работа тех 17 миллионов подписчиков, которые были на том канале", – рассказала девушка.

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Следует заметить, что утром 9 августа страница Ассоциации в Instagram была еще доступна. Аналогичная страница Ассоциации в Telegram остается доступной, однако в настоящее время комментариев по удалению Instagram-аккаунта там нет.