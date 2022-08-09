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Новости Война
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Некоторые ключевые территории Украина вернет к концу года, будет успешное контрнаступление, - Волкер

волкер

До конца года Украина проведет успешное контрнаступление и вернет некоторые ключевые территории, захваченные россиянами.

Такой прогноз бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Волкер считает, что Украина вернет "некоторые ключевые территории" до конца 2022 года в результате успешного контрнаступления.

"В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, наверное, тоже, в определеной степени, успешные. В то же время зима повлияет на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию, а она сейчас слишком растянута, она дальше от своей земли, их военным будет сложнее получать поставки еды, топлива, оружия", - сказал дипломат.

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Волкер заявил, что сложная зима для российской армии создаст возможности для Украины уже зимой, а весной россияне будут истощены.

"Поэтому я бы не говорил, что отвоеванное по состоянию на осень является пределом Украины. Да, наверное, зимой будет пауза, но она пойдет не в пользу России", - резюмировал он.

увольнение (2685) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+16
Якщо Вокер сподівається що Україна до кінця року поверне певні території- то це вже надихає позитив. Це по -перше не український чиновник а західний і він впевнений.
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09.08.2022 15:18
+11
Волкер норм тіпуля не гоні
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09.08.2022 15:17
+10
вашими (и нашими молитвами) плюс военная помощь друзей и всё возможно !!! и так и будет !!!
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09.08.2022 15:26
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як вже задовбали усі ці черевовещателі.....А вони зелених запитали воно ім потрібно??
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09.08.2022 15:15 Ответить
Волкер норм тіпуля не гоні
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09.08.2022 15:17 Ответить
Арестович на минималках.
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09.08.2022 15:35 Ответить
что, не нравится что Украина отвоюет назад свои земли?
ничего, нравится-не нравится... ну ты дальше в курсе.
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09.08.2022 16:03 Ответить
Даешь зимой для мокшанских коммунофашистов сталинград с хэндэхох.
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09.08.2022 15:16 Ответить
Лучше, как говорил один чемпион мира по боксу - тотал ***********.
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09.08.2022 15:20 Ответить
Риторика трохи змінилась у більш оптимістичне русло. Здається, вона змінилась після того, як США вчора оголосили черговий пакет допомоги Україні.
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09.08.2022 15:18 Ответить
Якщо Вокер сподівається що Україна до кінця року поверне певні території- то це вже надихає позитив. Це по -перше не український чиновник а західний і він впевнений.
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09.08.2022 15:18 Ответить
Он не чиновник. В отставке давно.
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09.08.2022 15:37 Ответить
Эээ, а как жиж "Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк"???
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09.08.2022 15:18 Ответить
вот подоляка и спроси.
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09.08.2022 16:06 Ответить
Курт Волкер говорит 1% того, что знает.
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09.08.2022 15:21 Ответить
правильно делает.
Раз говорит такие вещи - значит у него есть на то основания.
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09.08.2022 16:08 Ответить
вашими (и нашими молитвами) плюс военная помощь друзей и всё возможно !!! и так и будет !!!
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09.08.2022 15:26 Ответить
Ну якщо вже Волкер каже... Бо зелені віри вже нема.
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09.08.2022 15:26 Ответить
Тарологи всех мастей со своими прогнозами
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09.08.2022 15:28 Ответить
Тарологи это ближе к зеленым баранам
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09.08.2022 17:22 Ответить
Дай Боже нашому поросяті вовка з'їсти
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09.08.2022 15:46 Ответить
что, кацап, подгорает?
Украина освободила территории 3 областей полностью, а также часть харьковской, запорожской и херсонской.
И это мы еще не начинали.
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09.08.2022 16:09 Ответить
Твоїми устами та мед пити б!
Дай, Боже, щоб справдилось!
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09.08.2022 15:55 Ответить
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09.08.2022 16:08 Ответить
И я говорил то же самое. Еще месяц назад в районе Херсона со стороны Николаева только гопники ДНРовские стояли на блокпостах. Можно было взять так сказать голыми руками. Но никто не брал. Теперь орки нагнали тучу техники, естественно что сейчас никто ничего брать уже не будет. Очень много непонятных решений, кстати и с одной и с другой стороны.
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09.08.2022 16:20 Ответить
У меня есть одно уж очень оптимистическое предположение, что копили силы чтобы брать сразу и Крым. А его нужно брать и это сейчас намного важнее в долгосрочной перспективе чем разрушенные города Донбасса. Без Крыма и базы в Севастополе ЧФ россии практически перестанет существовать как боевая единица. И этим мы сразу снимаем угрозу со всего юга.
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09.08.2022 17:09 Ответить
Бережи вас бог, сер! Ваші слова та богу і ВСУ у вуха. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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09.08.2022 16:16 Ответить
Єрмак та шмаркля усе просаботують !
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09.08.2022 22:14 Ответить
 
 