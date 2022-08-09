Некоторые ключевые территории Украина вернет к концу года, будет успешное контрнаступление, - Волкер
До конца года Украина проведет успешное контрнаступление и вернет некоторые ключевые территории, захваченные россиянами.
Такой прогноз бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
Волкер считает, что Украина вернет "некоторые ключевые территории" до конца 2022 года в результате успешного контрнаступления.
"В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, наверное, тоже, в определеной степени, успешные. В то же время зима повлияет на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию, а она сейчас слишком растянута, она дальше от своей земли, их военным будет сложнее получать поставки еды, топлива, оружия", - сказал дипломат.
Волкер заявил, что сложная зима для российской армии создаст возможности для Украины уже зимой, а весной россияне будут истощены.
"Поэтому я бы не говорил, что отвоеванное по состоянию на осень является пределом Украины. Да, наверное, зимой будет пауза, но она пойдет не в пользу России", - резюмировал он.
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ничего, нравится-не нравится... ну ты дальше в курсе.
Раз говорит такие вещи - значит у него есть на то основания.
Украина освободила территории 3 областей полностью, а также часть харьковской, запорожской и херсонской.
И это мы еще не начинали.
Дай, Боже, щоб справдилось!