Некоторые ключевые территории Украина вернет к концу года, будет успешное контрнаступление, - Волкер

До конца года Украина проведет успешное контрнаступление и вернет некоторые ключевые территории, захваченные россиянами.

Такой прогноз бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Волкер считает, что Украина вернет "некоторые ключевые территории" до конца 2022 года в результате успешного контрнаступления.

"В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, наверное, тоже, в определеной степени, успешные. В то же время зима повлияет на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию, а она сейчас слишком растянута, она дальше от своей земли, их военным будет сложнее получать поставки еды, топлива, оружия", - сказал дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову. ФОТОрепортаж

Волкер заявил, что сложная зима для российской армии создаст возможности для Украины уже зимой, а весной россияне будут истощены.

"Поэтому я бы не говорил, что отвоеванное по состоянию на осень является пределом Украины. Да, наверное, зимой будет пауза, но она пойдет не в пользу России", - резюмировал он.