В ближайшее время США не будут поставлять Украине дополнительные HIMARS. Украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, - замминистра обороны Каль

США в ближайшее время не планируют поставлять украинским Вооруженным Силам дополнительные HIMARS, сосредоточатся на обеспечении непрерывных поставок боеприпасов к ним.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль (Colin Kahl), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему мы не видим больше HIMARS и больше гаубиц M777, в отличие от боеприпасов и GMLRS; сейчас, я думаю - вы знаете, во-первых, мы отправили 16 систем HIMARS, что действительно достаточно много. Опять же, это не те системы , которые, по нашим оценкам, вам нужны сотнями, чтобы иметь такой эффект, которым они обладают. Это высокоточные системы для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их как таковые", - подчеркнул Каль.

Кроме того, напомнил он, Великобритания предоставит Украине три системы M270 MRS, которые созданы на другом типе шасси, однако используют такие же ракеты, как и HIMARS, и еще три обязалась предоставить Германия.

"Таким образом, наша оценка на самом деле такова, что украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение постоянного потока GMLRS. То же касается и гаубиц M777, где мы действительно предоставили очень большое количество систем. Так же есть союзники и партнеры, и сейчас приоритетом является убедиться, что у украинцев есть боеприпасы, чтобы держать их в бою", - отметил Каль.

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