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В ближайшее время США не будут поставлять Украине дополнительные HIMARS. Украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, - замминистра обороны Каль

himars

США в ближайшее время не планируют поставлять украинским Вооруженным Силам дополнительные HIMARS, сосредоточатся на обеспечении непрерывных поставок боеприпасов к ним.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль (Colin Kahl), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему мы не видим больше HIMARS и больше гаубиц M777, в отличие от боеприпасов и GMLRS; сейчас, я думаю - вы знаете, во-первых, мы отправили 16 систем HIMARS, что действительно достаточно много. Опять же, это не те системы , которые, по нашим оценкам, вам нужны сотнями, чтобы иметь такой эффект, которым они обладают. Это высокоточные системы для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их как таковые", - подчеркнул Каль.

Кроме того, напомнил он, Великобритания предоставит Украине три системы M270 MRS, которые созданы на другом типе шасси, однако используют такие же ракеты, как и HIMARS, и еще три обязалась предоставить Германия.

"Таким образом, наша оценка на самом деле такова, что украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение постоянного потока GMLRS. То же касается и гаубиц M777, где мы действительно предоставили очень большое количество систем. Так же есть союзники и партнеры, и сейчас приоритетом является убедиться, что у украинцев есть боеприпасы, чтобы держать их в бою", - отметил Каль.

Смотрите: В оккупированной Новоалексеевке вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ. ВIДЕО

оружие (10256) помощь (7862) США (27073) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+16
немає задачі я якою кмітливі українці не впораються у т ч з хімарс , а от , що дається з великими труднощами що межують з неможливістю так це встановлення і обрання для себе дійсно національної влади от тут пороблено чорт забирай
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09.08.2022 15:44
+13
Сообщают о трёх мощных хлопках в Крыму.

Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
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09.08.2022 15:52
+9
Установок вдосталь - давайте Атакамси)
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09.08.2022 15:48
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немає задачі я якою кмітливі українці не впораються у т ч з хімарс , а от , що дається з великими труднощами що межують з неможливістю так це встановлення і обрання для себе дійсно національної влади от тут пороблено чорт забирай
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09.08.2022 15:44 Ответить
Щоб обирати дійсно національну владу, треба почуватися українцем, а не "проживающімнаУкраінє". Еліта творить націю, нація обирає гідних влади. Еліта - ланка, якої Україні бракує. Українці непогано справляються з труднощами на рівні рефлексій. Щоб запобігати виникненню цих труднощів, потрібна голова. А голову кацапи відрізали.
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09.08.2022 16:18 Ответить
однією рукою чиновнмкм США пишуть про те, що нажаль війна з рашкостаном затягнеться, бо Україна не має наразі достатньої кількості важкого озюроєння для контрнаступу, іншою рукою вони утримують певним чином цю зброю і кажуть, що нам і цієї поки достатньо.
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09.08.2022 16:19 Ответить
я уже представляю этот долгожданный ленд-лиз
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09.08.2022 15:44 Ответить
А что там такого нового в нём должно быть .Хаймарсов судя по всему больше не будет ну разве танки
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09.08.2022 15:49 Ответить
Нового? Абрамси, Бредлі, винищувачі F-серії та А10, гелікоптери, ракети, снаряди, дуже багато ракет та снарядів, щоб орки заснути боялись на позиціях.
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09.08.2022 15:54 Ответить
Перед цим треба якось зиму пережити. Коли кацапи будуть лупити по об'єктах теплопостачання у містах.
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09.08.2022 16:23 Ответить
тим більше ви ж хаймарси "как орєхі щьолкаєтє". Самий час слухати по тєліку шо хаймарсів більше не буде бо коношенков їх всі знищив
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09.08.2022 16:09 Ответить
Установок вдосталь - давайте Атакамси)
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09.08.2022 15:48 Ответить
Можливо і дали вже, просто скажуть пізніше, як і про протирадарні ракети
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09.08.2022 15:51 Ответить
Судячи по "хлопкам" в Криму - вже дали.
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09.08.2022 16:44 Ответить
О, дякую)))
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09.08.2022 17:37 Ответить
каль так каль
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09.08.2022 15:49 Ответить
Значит пришлют и много.
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09.08.2022 15:49 Ответить
Україна чекає на поставку для ЗСУ ракет MGM-140 ATACMS з дальністю враження 270 і 300 кілометрів.
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09.08.2022 15:49 Ответить
Коротко кажучи, Коля, для хаймерсів ракети подавай!
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09.08.2022 15:50 Ответить
Сообщают о трёх мощных хлопках в Крыму.

Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
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09.08.2022 15:52 Ответить
з Євпаторію чудово видно =)
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09.08.2022 16:11 Ответить
Туди з Одеси десь на межі 300 км.
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09.08.2022 16:27 Ответить
щас шольц скаже, шо в нього ракети не той системи й про їх поставки треба запитувати дозвіл у швейцарії )
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09.08.2022 15:54 Ответить
24 комплекса вполне достаточно. На больше просто нет ракет
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09.08.2022 15:58 Ответить
Не 2 штуки ППО. А 2 батареї, це, здається, 12 пускових.
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09.08.2022 16:46 Ответить
Щоб дали більше потрібно було гірше використовувати?
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09.08.2022 15:56 Ответить
30 Хімарс це досить, а не ніяк не 16
БРЄД СИВОЇ КОБИЛИ.
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09.08.2022 15:57 Ответить
Еще есть 9 M270 MLRS и 3 РСЗО MARS II с двумя пакета против одного у HIMARS
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09.08.2022 16:02 Ответить
Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS -"єрмаки" з ОП стараються
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09.08.2022 16:01 Ответить
за руку зловив?
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09.08.2022 16:12 Ответить
когда поймают-мало не покажется,шлимазл...
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09.08.2022 16:37 Ответить
Як каже Арестович, zондер-карателі за добу вистрілюють по 50 тисяч снарядів 152-го калібру, як собі вважає пан заступник, чи можна 16 системами досягнути такого ж вогневого паритету, аби казати що цієї кількості достатньо.
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09.08.2022 16:02 Ответить
А парітет досягається кількісттю?!!! Народився ти совковим дібілом, совковим дібілом і помреш.
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09.08.2022 16:08 Ответить
какашки тупоріліе
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09.08.2022 16:04 Ответить
Це означає, що не вистачає ракет для систем HIMARS, а ті, що є - повністю вистрілюють ті, які постачаються з США. І підприємства США не здатні своїми потужностями збільшити виробництво ракет...
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09.08.2022 16:04 Ответить
Это может значить, что мы еще получим аналоги от Британии или Германии, а США будет обеспечивать ракетами...
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09.08.2022 16:06 Ответить
також може бути
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09.08.2022 16:08 Ответить
В США 50 тисяч є високоточних ракет в наявності і кожен рік виготовляє 9 тисяч. Маю на увазі, GMLRS.
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09.08.2022 16:13 Ответить
Ну на такий довгий фронт це дуже мало(((Значить вам не потрібна перемога України вам тупо треба щоб ми не програли.
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09.08.2022 16:05 Ответить
І це дуже погано, що не буде,тому що недостатньої їх, для вибитя москалів з нашої території. Крім того потрібні тактичні ракети до них.
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09.08.2022 16:05 Ответить
Скільки було зрадофільного ниття, коли приїхали перші 4? Дали 16 і знову ниття. Це високомобільна та високоточна зброя, роботу якої ви бачите кожного дня. Звісно чим більше - тим краще, але поки і те що є це дуже добре.
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09.08.2022 16:11 Ответить
16 + 6 МЛРС каждый из которых как два Хаймарса по количеству пусковых.
Им 30 дай всё равно будут ныть.
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09.08.2022 17:04 Ответить
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
8 серп.
А що мені з того, що все що накидувалося на п'ятого президента виявилося брехнею?
Мої мрії знищені, країна в руїнах, єрмак будує тут диктатуру.
І головне, що до людей не доходить що вони наробили.

Найстрашніше, що кращі гинуть, ті, на яких тримається нація.
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09.08.2022 16:08 Ответить
Та ви тут виправдовуєте свою дурість.
Вашу пісаніну давно спростовано фактами. Поки гіві перевіряв бійців, наші провозили зброю іншими шляхами- така вже була ситуація, вимушена.
За Пороха ми звільнили багато територій, і вже були готові вводити миротворців. Масштабної війни би точно не було. Про парня із Вінниці дійсно смішно.
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09.08.2022 17:30 Ответить
Северодонецкий сепарский сьезд 2004...

Секретарь РНБО 2005....

ст. 110 Конституции Украины.

держайте. гугл есть. и думайте)))

газовый шантаж. если неошибусь в 2005 и цена по 450 баксов... и что было сделано?

В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке,

да были еще порядка 1к школ де был украинский... но наверно он был на уровне... раз в 2 недели...

да там есть и были предатели.. как и есть и были патриоты.

а вот кто ответит за то что. в Крыму и в восточных обслатях Украины ГОДАМИ. лиловсь раша-тв??? годами промывались мозги...

кто виноват за то что там промывались мозги... а "патриоты" с того ж 2004го багатели раза в 4 за 4 года...из жалких миллионеров вылазили в миллиардеры сидя на должностях сидя в депутатах...

будучи миллиардерами рассказуют сказчки про олигархов

и недумал как слезть с газовой иглы.... недумали .. как посадить сепаров за прямое нарушение конститукции где четко и ястно написано ТЮРЬМА! им свети!!

хороша ложка к обеду....

патриоты закрыли глаза.... а в кремле подумали... о так можно заниматся сепарством и "патриоты" закроют глаза..

кто виноват что "патриоты" не вели державницьку політику.

может какойто чудик из бедной семьи виновен что ему годами 24/7 показывали параша-тудей?
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09.08.2022 22:17 Ответить
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09.08.2022 16:09 Ответить
даже охранник на заднем плане офигел
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09.08.2022 16:16 Ответить
Совсем Петрушка плохой стал.
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09.08.2022 16:36 Ответить
На каждом окуляре бинокля - поляризирующие колпачки, повышающие чёткость изображения, если перед тем пару раз не закусывать.
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09.08.2022 20:21 Ответить
Еге ж...

- Мамо, ви рибки хочете?
- Непогано б, синку, - залюбки поїла би!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну що, синку - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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09.08.2022 16:11 Ответить
Вал Мишель



Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Николаевом склада с 45 тыс. тонн боеприпасов. Масса снаряда M549 калибра 155 мм - 43.5 кг. То есть Конашенков "уничтожил" эквивалент 1 млн снарядов! На одном складе!
Если бы у ВСУ было всего столько снарядов, бои уже шли бы под Ростовом.
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09.08.2022 16:15 Ответить
Кацапская пропаганда рассчитана на имбецилов, умеющих считать максимум до 10.
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09.08.2022 20:14 Ответить
Ну слава Богу хоть американцы показывают нашим доморощенным экспердам что надо меньше пистеть в эфирах о поставках оружия, а то словесный понос со стороны деятелей уже дошел до крайностей. Некоторые уже огласили о наступлении и чуть ли не о сроках наступления. Охфис прекраснейшего в этом плане впереди европы всей!!!
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09.08.2022 16:28 Ответить
Дякуємо Єрмаку та всьому ОП! Поки друзі кремля у владі, постачання буде скорочуватись.
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09.08.2022 17:07 Ответить
аби ракет вистачило
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09.08.2022 17:14 Ответить
Ракети GMRLS фігачать на відстань в 150 кілометрів і це дуже не погано, а якщо їх буде багато, то це взагалі буде чудово.
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09.08.2022 17:16 Ответить
Після масового розпродажу озброєння всіма президентами України, США вирішили перестрахуватись!
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09.08.2022 18:17 Ответить
Перш за все треба подякувати за те що дають, бо це дуже дуже багато, а не писати чо в нас не 100 таких систем
Дякую народові США за цю зброю. Це мільярди доларів. Ми це получили безкоштовно
А наша влада яку ми обирали 30-ть років для армії робили майже ніхера.
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09.08.2022 18:59 Ответить
 
 