В ближайшее время США не будут поставлять Украине дополнительные HIMARS. Украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, - замминистра обороны Каль
США в ближайшее время не планируют поставлять украинским Вооруженным Силам дополнительные HIMARS, сосредоточатся на обеспечении непрерывных поставок боеприпасов к ним.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль (Colin Kahl), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Почему мы не видим больше HIMARS и больше гаубиц M777, в отличие от боеприпасов и GMLRS; сейчас, я думаю - вы знаете, во-первых, мы отправили 16 систем HIMARS, что действительно достаточно много. Опять же, это не те системы , которые, по нашим оценкам, вам нужны сотнями, чтобы иметь такой эффект, которым они обладают. Это высокоточные системы для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их как таковые", - подчеркнул Каль.
Кроме того, напомнил он, Великобритания предоставит Украине три системы M270 MRS, которые созданы на другом типе шасси, однако используют такие же ракеты, как и HIMARS, и еще три обязалась предоставить Германия.
"Таким образом, наша оценка на самом деле такова, что украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение постоянного потока GMLRS. То же касается и гаубиц M777, где мы действительно предоставили очень большое количество систем. Так же есть союзники и партнеры, и сейчас приоритетом является убедиться, что у украинцев есть боеприпасы, чтобы держать их в бою", - отметил Каль.
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Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
БРЄД СИВОЇ КОБИЛИ.
Им 30 дай всё равно будут ныть.
@lisitcya
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8 серп.
А що мені з того, що все що накидувалося на п'ятого президента виявилося брехнею?
Мої мрії знищені, країна в руїнах, єрмак будує тут диктатуру.
І головне, що до людей не доходить що вони наробили.
Найстрашніше, що кращі гинуть, ті, на яких тримається нація.
Вашу пісаніну давно спростовано фактами. Поки гіві перевіряв бійців, наші провозили зброю іншими шляхами- така вже була ситуація, вимушена.
За Пороха ми звільнили багато територій, і вже були готові вводити миротворців. Масштабної війни би точно не було. Про парня із Вінниці дійсно смішно.
Секретарь РНБО 2005....
ст. 110 Конституции Украины.
держайте. гугл есть. и думайте)))
газовый шантаж. если неошибусь в 2005 и цена по 450 баксов... и что было сделано?
В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке,
да были еще порядка 1к школ де был украинский... но наверно он был на уровне... раз в 2 недели...
да там есть и были предатели.. как и есть и были патриоты.
а вот кто ответит за то что. в Крыму и в восточных обслатях Украины ГОДАМИ. лиловсь раша-тв??? годами промывались мозги...
кто виноват за то что там промывались мозги... а "патриоты" с того ж 2004го багатели раза в 4 за 4 года...из жалких миллионеров вылазили в миллиардеры сидя на должностях сидя в депутатах...
будучи миллиардерами рассказуют сказчки про олигархов
и недумал как слезть с газовой иглы.... недумали .. как посадить сепаров за прямое нарушение конститукции где четко и ястно написано ТЮРЬМА! им свети!!
хороша ложка к обеду....
патриоты закрыли глаза.... а в кремле подумали... о так можно заниматся сепарством и "патриоты" закроют глаза..
кто виноват что "патриоты" не вели державницьку політику.
может какойто чудик из бедной семьи виновен что ему годами 24/7 показывали параша-тудей?
- Мамо, ви рибки хочете?
- Непогано б, синку, - залюбки поїла би!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну що, синку - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Николаевом склада с 45 тыс. тонн боеприпасов. Масса снаряда M549 калибра 155 мм - 43.5 кг. То есть Конашенков "уничтожил" эквивалент 1 млн снарядов! На одном складе!
Если бы у ВСУ было всего столько снарядов, бои уже шли бы под Ростовом.
Дякую народові США за цю зброю. Це мільярди доларів. Ми це получили безкоштовно
А наша влада яку ми обирали 30-ть років для армії робили майже ніхера.