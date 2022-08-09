Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе военного аэродрома у Новофедоровки. ВИДЕО+ФОТО
Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе Новофедоровки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-каналы.
Как отмечается, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прозвучало еще несколько.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Отметим, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины.
От линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.
Топ комментарии
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+90 Підлога Маккартні
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+73 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.08.2022 16:09 Ссылка
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-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
- Мамо, Героям слава.
- Мамо, піндєц расєйськай фєдєрації.
Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. А пока Украина стоит на передней линии в борьбе за безопасность свободного мира, и долг мира - помочь нашему государству победить террориста.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
Хм...
А многокилометровые очереди машин к мосту на выезде с полуострова есть.