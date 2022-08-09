Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе военного аэродрома у Новофедоровки. ВИДЕО+ФОТО

Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе Новофедоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-каналы.

Как отмечается, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прозвучало еще несколько.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины.

От линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.





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