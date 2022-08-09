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Новости Война
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Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе военного аэродрома у Новофедоровки. ВИДЕО+ФОТО

Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе Новофедоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-каналы.

Как отмечается, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прозвучало еще несколько.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины.

От линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.

Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе военного аэродрома у Новофедоровки 01
Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе военного аэродрома у Новофедоровки 02

Также смотрите: В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО

взрыв (6797) Крым (26419)


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Топ комментарии
+122
Нарешті і Крим почали демілітарізувати
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09.08.2022 16:01
+90
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09.08.2022 16:06
+73
пусть всех крысчан вывозят в магадан к гребаной матери
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09.08.2022 16:09
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Это просто праздник какой-то.🇺🇸🇺🇦
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09.08.2022 17:58 Ответить
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09.08.2022 18:06 Ответить
норм.там как раз носители Калибров стоят
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09.08.2022 20:50 Ответить
Крисчани,саме цікаве тільки починається. Далі буде,як то кажуть...
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09.08.2022 18:02 Ответить
Молодці ЗСУ!
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09.08.2022 18:13 Ответить
восемь лет не дамбили крисчан, им обидно, они ждали.
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09.08.2022 18:15 Ответить
тепер і у них як у людей, ракети літають, щось вибухає.
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09.08.2022 19:19 Ответить
Та ні. які ракети, це просто "камни с неба".
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09.08.2022 21:06 Ответить
Ні, вони самі!
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10.08.2022 08:06 Ответить
В Криму не має бути жодного живого власовця.
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09.08.2022 18:18 Ответить
На мосту наверное пробка???
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09.08.2022 18:31 Ответить
Затор!
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09.08.2022 18:42 Ответить
корок
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09.08.2022 20:14 Ответить
ех..відкоркували б вже...там один прольот мосту так манить..
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09.08.2022 20:05 Ответить
Москалики повырубали все веб камеры крымского моста.........
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09.08.2022 20:07 Ответить
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09.08.2022 18:33 Ответить
от куда мы знаем что это опять кто-то не покурил?
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09.08.2022 19:03 Ответить
В сухпаях рашистів є спеціальні ******** і сухий спирт для розігрівання харчів в консервних банках. Може недопалки тут і ні при чому, може яку перловку розігрівали, - буває.
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09.08.2022 20:07 Ответить
НАРЕШТІ!!! Яка довгожданна новина. Херачте, хлопці, крисчан і в хвост, і в гриву.
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09.08.2022 19:09 Ответить
Як гарно!
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09.08.2022 19:26 Ответить
Мем дня... -Мамулечка, надо сваливать. мамулечка!!!
-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
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09.08.2022 19:48 Ответить
Продовжую:
- Мамо, Героям слава.
- Мамо, піндєц расєйськай фєдєрації.
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09.08.2022 20:25 Ответить
Нас там немає!
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09.08.2022 20:09 Ответить
россия - это страна-террорист, рядом с которой Аль-Каида, Талибан и ИГИЛ кажутся лишь неубедительными подражателями. Страна, исповедующая "рашизм" - отвратительное сочетание нацистской идеологии с великодержавным шовинизмом, возглавляемая неадекватным лидером и населенная зомбированным пропагандой народом может и не была бы столь опасна. Но россия - это террорист с ядерной дубинкой и ответ мирового сообщества должен быть решительным и однозначным - консолидация и усиление давления на РФ.
Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. А пока Украина стоит на передней линии в борьбе за безопасность свободного мира, и долг мира - помочь нашему государству победить террориста.
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09.08.2022 20:27 Ответить
Про які "снятія санкцій" ви торочите? Це непорозуміння навіки має лишитися під санкціями. А оте все чєлавєкападобнає, яке там виросте, має залишитися на рівні уральської обізяни. Всі шанси зараз є створити реальний парк путлєрівського періоду.
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09.08.2022 22:57 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16241 Олег Шарп : "Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов: военный аэродром Нитка, склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
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09.08.2022 21:04 Ответить
Об их поставках не сообщалось.ПОКА!!
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09.08.2022 21:10 Ответить
в наличии. неделя
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09.08.2022 22:34 Ответить
Крейсер мацква на другой бок перевернулся!
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09.08.2022 21:22 Ответить
Путлер рвет на своей жопе волосы...
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09.08.2022 22:51 Ответить
Ну ось і дочекались,а то зрада,зрада!
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09.08.2022 23:04 Ответить
далі буде...
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09.08.2022 23:22 Ответить
"Официального подтверждения этой информации пока нет."
Хм...
А многокилометровые очереди машин к мосту на выезде с полуострова есть.
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10.08.2022 01:52 Ответить
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